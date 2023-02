Foto filtro monstruoso

"Fotofiltro monstruoso"

(Campana)

(RÍE)

"Atención, alumnos.

Es el día de la foto escolar,

preparaos para incluir vuestra foto en el anuario

que os atormentará el resto de vuestras vidas.

(RÍE)"

Seis miserables años de fotos escolares terribles.

Gafas de pazguato, desayuno en la cara,

ojos cerrados, parche en el ojo,

no sé por qué pensé que sería un buen "look", ojos bizcos,

pero ¡eso se acabó!

¡Patata! -Siguiente.

Siguiente.

Este año venceré al sistema, he practicado.

Lengua en el paladar, hombros rectos, mentón arriba. Estoy listo.

Bien, pero ¿qué pasa con tu peculiar, no sé, todo?

Siguiente. ¿A quién le importa?

Es solo una foto. ¡Tonterías!

Ya no somos bebés, Bernie.

Somos alumnos de secundaria, jóvenes,

adolescentes obsesionados con una foto

que nos puede fortalecer o hundir.

Yo quiero triunfar. Es estadísticamente imposible

obtener una buena en estas condiciones:

luces fluorescentes, ángulos malos, fondo anticuado...

-Siguiente, siguiente, siguiente.

-Y el fotógrafo odia a los niños. Bueno, enseguida lo veremos.

Bueno, siempre nos queda el año que viene.

Lo siento, Ollie.

La única manera de conseguir una buena foto escolar

es que encuentres un fotógrafo con poderes mágicos.

O poderes monstruosos.

¿En serio, Ollie? Porque esto parece...

Una razón descaradamente superficial para usar la mochila,

incluso para ti.

Qué va, me sorprende que no se me haya ocurrido antes.

¿Quién ha llamado al gran Nosfotoratu?

¿Nosfotoratu? Qué pasada de nombre.

Aquí.

Sí, necesito un buen retrato, ¿puedes echarme una mano?

Puedo hacer muchas, muchas cosas.

(RÍE) ¿8x10 está bien?

¿Tamaño de bolsillo, panorámica, diapositivas para proyectar en casa?

Solo tengo una pregunta,

¿quieres que tu foto sea de cómo eres o de cómo deseas ser?

(RÍE)

Sé la respuesta, la segunda opción.

No estoy seguro de que debas confiar en este tipo, Ollie.

Dispara.

Os lo advierto, el queso puede producir gases.

Oh, y es peligroso dar demasiada importancia a las apariencias.

¡Queso!

Es increíble.

Soy yo como siempre he querido ser,

es más yo que yo.

Guau, tus partes raras y amorfas son todas atractivas.

Sí. ¡Qué susto!

Está bastante bien, la verdad.

(Música)

-¿Quién es ese? -Vaya bombón.

-¡Es Ollie Allen! -¡Guau!

-¡Guau!

(Aplausos)

(RÍE) Lo mismo os digo.

Esto no me gusta. No.

Llanto incontrolable, no está mal.

Oye, ¿no debería destacar más?

Ahí está. (RÍE) Sí.

Vi tu hermosa foto en el pasillo así que ten,

un pegote de bazofia extra, Ollie.

Estas son las ventajas de andar con gente guapa, amigo.

¡Cómo pica! ¿Qué está pasando?

¿De dónde ha salido eso? ¿De qué estás hablando?

Ollie, tienes que ver esto. ¡Hala!

Te ha salido el bigote de la pubertad.

Alguien dibujó un bigote en tu foto

y luego te salió uno en la vida real.

Esto es de locos,

¿quién ha podido desfigurar un retrato tan hermoso?

¡Llamad a seguridad!

Creo que no es importante, parece que estás conectado con la foto.

Lo que le pasa a ella te pasa a ti.

¿Ves? Orejas de conejo.

Te veo a ti con un rotulador negro, eso es lo que veo.

¡Vándala, seguridad !

¿Es que no hay seguridad aquí?

Mucho mejor, monada. No te preocupes, te protegeré.

Ollie, esto es peligroso y espeluznante.

Ollie, te lo advertí.

(GRITAN)

¡No está! Ese monstruo ha robado mi foto

y se ha desvanecido en un destello mágico de luz.

Espera, allí está. ¡Tras él!

(Música)

¡Por allí!

Se lo advertí.

(Ladridos)

¡Oh no, fuera!

Perrito bueno.

(GRITA) ¡Cómo duele!

¿Qué sucede?

Es como si me atacaran unos dientes y babas, y un aliento caliente.

¿Qué le está pasando mi foto?

¿Crees que está bien? ¡Nosfotoratu!

Habrá llamado a Cerbero, el perro de Hades,

para consumir el alma del elegido.

O lo está persiguiendo un perro en el parque.

¡El parque!

No lo había pensado, podría ser.

Esperadme. ¡Au!

Chicos, sé que mi vida está en peligro y eso pero

¿creéis que podríamos salvar la foto?

¡Ollie! ¿Qué?

Si voy a morir quiero saber que al menos

hay una foto buena de mí. (GRITA)

¡Dame eso, animal terrícola! Soy el gran Nosfotoratu.

(Música)

Chicos, ¿qué está pasando? Estás bajo el agua.

El estanque.

Oh no, agua no, ¡borrará el brillo de mis ojos!

(GRITA)

Pero ¿qué me pasa? Tengo dedos de mantequilla.

(Música)

No me siento muy bien.

(Música)

¡Allí, tiene mi hermosa foto e intenta destruirla!

Más bien a ti, te estás desvaneciendo.

Vale, monstruo. Dame eso.

¡Vuelve a mí!

Tengo que cogerla. Ollie, detente.

Te estás consumiendo.

No, no, paloma buena. ¡Au, ay!

Dame eso. Qué gran foto.

Ollie, te he buscado por todas partes.

¿Qué haces ahí arriba?

¿Me estabas buscando a mí?

Ahora mismo bajo.

Ollie, ten cuidado.

Esto es muy peligroso.

Tranquilos, tengo... (GRITA)

(A LA VEZ) Au.

Hola, Ivy. ¿Qué pasa? Ollie, no tienes buen aspecto.

Ya, pero ¿qué te parece mi foto?

Vale, te estaba buscando

porque encontré unas fotos viejas tuyas en la basura.

Son increíbles y divertidas. Ten.

¿En serio? Pero ¿has visto mi nueva foto?

Sí, en cuanto a eso, te confieso que le he dibujado un bigote.

¿No te gusta?

No, pareces un galán de novelas súper cachas.

Vale, estoy confuso.

(TOSEN)

(GRITAN)

Hola. -Vale, esto es muy raro.

Adiós.

Quizá Ivy tenga razón.

Estas fotos viejas son absurdas pero soy yo de verdad.

El tío de esta foto parece otro tío.

Sí, totalmente superficial, es lo que te decíamos.

Solo hacía falta que a la chica que le gusta

le gustaran esas fotos.

No sé si hay algo menos superficial pero si funciona,

no seré yo quien se queje. Coincido totalmente,

lo que sea con tal de romper su conexión malsana con la foto.

Espera, ¿tú no eres el malo de la historia?

¿Yo, el malo?

(RÍE) Muy bueno.

Intentaba proteger al elegido de su propia vanidad.

Tiene un apego enfermizo a su foto.

No es cierto. Eso lo confirma.

Es cierto, Ollie, has hecho todo esto por una foto escolar.

Bueno, supongo que se podría decir que la sociedad es el monstruo.

O que lo eres tú. Sí, la sociedad sin duda.

Al menos el mundo ha conseguido una foto realmente bonita.

Es un retrato genial.

¡No lo mires!

Vale, chicos, escuchad. También tengo algo que confesar,

el papel fotográfico era de malvada calidad.

Es un intento desesperado por seguir unido a ti.

Vale, ¿sabes qué, Ollie falso malvado?

No tienes poder sobre mí

porque me gusta quien soy realmente,

el chico ridículo de estas fotos. Y a nosotros, Ollie.

Sí, apenas te conozco pero pareces entrañable.

¿Sabes qué más?

Me da igual que se rían de mis fotos escolares.

Bien, porque lo harán.

No te necesito, ¡te destierro, galán de novelas súper cachas!

Impresionante, Ollie.

Realmente eres el elegido cuando te lo propones.

Gracias, Nos, pero aún no lo entiendo.

Tienes aspecto de villano.

Bueno, supongo que es peligroso

dar demasiada importancia a las apariencias,

como te dije cuando conocimos. Pero te llamas Nosfotoratu.

Y tu nombre es Cleopatra, ¿te lo pusiste tú?

No, lo siento. Lección aprendida.

Adivinad, vamos a repetir.

Podréis arreglar vuestros terribles errores

en el día del segundo intento de la foto escolar.

Buena suerte reescribiendo la historia. (RÍE)

-Sonríe.

(RÍEN)