# Ollie Allen es el rey.

# Era un niño muy normal # hasta que lo eligieron a él.

-# ¡Ya no lo es! -# Ahora, desde que lo entrena

# Wowski el Capitán, # su mochila, Ollie, guardará.

-# Con ella, -# cuidará el Mounstriverso.

-# Con ella, -# viajará a una nueva dimensión.

-# Con ella, -# la Tierra puede salvar.

# Con la ayuda # de su clan lo logrará.

# Ollie es guay.

# Ollie es guay.

# Ollie es guay. #

"Ollie y los monstruos."

"Vuelve a la mochila. Primera parte."

(Timbre)

Muy bien. Para el trabajo final, elegid a una persona

de vuestro árbol genealógico y haced una exposición sobre ella.

E intentad que sea interesante.

Por favor.

Oh, el mío será sobre mi primo segundo.

Es un "guardacolas" profesional.

¿Me tomas el pelo?

Oh, no creo que la señorita Simons esté hecha para la secundaria.

¿Y sobre quién será tu trabajo, Ollie?

Sobre mi padre, obviamente.

Cuando encontré un logotipo de la mochila

en sus cosas del desván, me dije a mí mismo...

"Seguro que era una persona interesante

de la que debería saber más".

¿Veis? Aquí está.

Mi padre fijo que tiene una conexión con la mochila,

a menos que CW metiera esto aquí.

¡Oye, CW!

¿Has metido un logotipo de la mochila entre las cosas

de mi padre? ¡No!

Eh, Ollie...

¿Un trabajo sobre tu padre no desvelará el secreto

de la mochila? No.

Cambiaré el Mounstriverso por otra cosa,

como la lucha libre profesional. Eso debería bastar.

No sé por dónde empezar.

Vale.

Esto acabará contigo sacando algo de la mochila y causando el caos,

pero ¿alguna idea mejor antes?

¡La biblioteca!

Investigaremos allí sobre tu padre.

Eh... Esta es mi biblioteca

y es interactiva.

¡Eh! Oye, deberías preguntarle a tu madre sobre tu padre,

dado que no sé... ¡Es tu madre! Sí, mi madre.

Es solo que no quiero molestarla con...

Bueno, preguntas absurdas para hacer los deberes.

¿No?

Oh, a mí no me mires.

Vale, le preguntaré a mi madre.

Ollie, sé que cuesta aceptarlo pero tu padre desapareció.

Así sin más.

Pensé que quizá habría algo más.

Me encantaría decirte que lo hay.

No sé, era un apasionado de la ciencia rara.

¿Y crees que por eso desapareció?

Quiero pensar que fue por eso, pero lo cierto es

que nunca obtendremos una respuesta mejor.

Pero... ¿Tienes más preguntas?

¿No? (BESA)

(SUSPIRA)

Ha sido un fracaso total.

No quiere hablar de ello.

Es obvio que debí usar la mochila desde el principio.

A menos que CW sepa algo de mi padre.

Oye, ¿tú sabes algo de mi padre? ¡No!

Y estoy justo aquí.

Pero ¿no concluimos que tendías a usar demasiado la mochila?

Sí, pero ¿no es eso lo que hacen todos los elegidos?

Vale. Te lo explicaré una última vez,

así que escucha bien.

Tú eres el único elegido.

¿Qué hay que Dahlia?

Estaba en prácticas y la "deselegimos"

porque la mochila la corrompió por completo.

Bueno, no hay problema porque usaré la mochila

por una buena causa. ¡Mis deberes!

Ya es hora de que llame a un monstruo cerebrito.

Cerebros.

Dame cerebros. Oh, vaya.

No era cerebrito en ese sentido.

¿Ves lo que te decía? Caos.

Ollie, yo soy tu padre.

Únete a mí y gobernaremos el Mounstriverso

como padre e hijo.

¡Oh! Necesito hechos, no ópera espacial.

Yo soy como una figura paterna, amigo.

Te enseñaré a bailar.

-¡Ayudadme!

Algunas respuestas no están en la mochila, Ollie.

Olvídalo. No.

Seguro que aquí dentro hay alguien que tiene información nueva.

Oh, un mini Cubo Oscuro.

Por fin alguien inteligente.

(LLORA)

No, es un Cubo Oscuro bebé.

Suelta la mochila, Ollie. Nunca.

(GRUÑEN)

-¡Cerebro! -Soltad a mi hijo.

-Y uno y dos y otra vuelta más.

(LLORA)

-¡Cerebro!

¡Ya! Dame la mochila.

(TODOS) ¡Oh!

Eso no pinta nada bien.

Ojalá que estos dos hechos no estén relacionados.

No será tan difícil arreglar una mochila rota, ¿verdad?

Pero lo primero es lo primero.

¡Todos adentro!

(LLORA)

Bueno, al menos todavía funciona.

¿A quién conocemos que pueda arreglarla?

Eh... bueno...

El sastre estelar podría arreglarla.

¿Quién dices? ¡Oh!

El glamouroso modisto del sector Ziggy 5.

En los confines del Mounstriveso,

donde la leyenda se encuentra con los dioses,

el sastre estelar teje capas para hadas con polvo cósmico

y "astroescudos" con hilo eléctrico.

También hace arreglos y te sube los bajos

pero suele tener la agenda completa durante milenios.

Entonces olvida al sastre.

La arreglaremos nosotros mismos.

¡Podemos hacerlo!

(Música)

(GRITAN)

(GRITAN)

¡Oh!

(GRITAN)

No, no podemos hacerlo.

¡Ollie!

¡Ollie Allen!

¿Dónde estás? Es André.

¿Qué está haciendo aquí?

¡Ollie! ¡Ollie Allen!

Menos mal, Ollie. Menos mal que me encuentras.

Necesitamos ayuda.

¿Desde cuándo unos cazarrecompensas necesitan nuestra ayuda?

Siempre que te veo intentas entregarme

a cambio de un bistec o algo así.

Sobrestimas el valor de tu recompensa, Wowski.

Portshill está plagado de monstruos.

¡Plagado! ¡Hay un monstruo ahí!

¡Oh! ¡Ay!

¡Hay monstruos por todas partes!

(RUGE)

(GRUÑE)

¡Ayúdame! Hay demasiados monstruos.

-Al principio, no creíamos nuestra gran suerte.

Tantos monstruos, tantas recompensas.

Pero ahora nos hemos quedado sin bolsas para embolsarlos.

¿Ves esto, Ollie?

En esta bolsa guardo las bolsas para embolsar monstruos.

Si uso esta bolsa, ¡no habrá más!

¿De dónde han salido todos?

Solo estamos atrapando ratas terrícolas.

-Circule, mirón humano. -Me gusta.

Orgullo cívico y claridad verbal.

Podríais aprender una o dos cosas de ella.

No puedo creer que funcionara.

(RÍE) Vaya... Funcionó con él,

pero ¿qué pasa con ellos?

-No hay nada que ver aquí.

No hay razón para gritar y salir corriendo.

(GRITAN)

(RUGE)

¡Ollie!

Cuando Portshill se dé cuenta de que los monstruos existen,

el resto del mundo también lo hará.

En cuanto abra esa puerta, unos de ellos se abalanzará

sobre mi nerviosa cara. Eh...

Sí, parece probable. Ábrela.

(LLORA)

-Oh, madre mía.

Coge a Cubo Oscuro bebé.

Alto ahí. ¿Ese es el mismo Cubo bebé de antes?

¿Fanhorn?

El mismo.

He vuelto para mi vis.

Pero te metí en la mochila. ¡Vete!

¡A escena!

Caray, actores.

No saben cuándo es la vida real y cuando están actuando.

(GRITAN)

(RUGE)

Eh... Ollie, mira eso.

¿Qué?

Y ahora la ovación final.

Es como si el rasgón de la mochila

hubiera provocado que se abriera un portal que va del Mounstriverso

directo a Portshill. Se acabó la función.

¡Echadme una mano, chicos!

Nunca averiguamos qué hacía aquí este cuadro de mi antepasado

con los fundadores de la ciudad. Caray.

La de problemas que está causando tu trabajo escolar.

Venga, ayúdame a empujar. (GRUÑE)

Cleo, los deberes eran solo una excusa.

La verdad es que quería saber más sobre mi padre.

Ya, nos lo imaginábamos, Ollie.

(GRUÑEN)

(AMBOS) ¡Oh!

(RÍE)

Yo soy Ashlor y exijo ver a mi Ollie.

Vuelve a la mochila, Ashlor.

Por ti lo que sea, Ollie.

Yo soy Ashlor.

Y tú eres una monada.

Me llevo esto.

(GRITAN)

-Ven a por mí, Ollie.

¡No!

(TEMBLOROSO) ¿Qué está pasando?

(TODOS) Ni se te ocurra, Ollie.

Debo hacerlo.

Sin la mochila, solo soy una monada.

¡Allá voy!

¡No sin nosotros!

¡Espera!

(GRITA)

Dame mi mochila.

(GRITAN)

¿Qué hacemos en la sala de espera del Ministerio?

Oh... Es más beige de lo que imaginaba.

¡Mío!

(RÍE)

-(GRITA) -No.

Dahlia, ¿qué haces tú aquí?

El Ministerio me ha encargado que arregle el desastre de Ollie.

¿Dónde está Snuch?

Ella siempre me saluda, normalmente con desdén.

Ocupada, como todos.

Seguidme.

(GRUÑE)

-Le hiciste un agujero a la mochila, Ollie.

Y metiste la mochila en su propio vórtice.

La mochila está en la mochila, Ollie.

Técnicamente, Ashlor, metió la mochila en la mochila.

Has creado una paradoja de improbabilidad,

lo que da lugar a un colapso total de las leyes de la física.

Eh... ¿Una mochila que alberga un Mounstriverso

no supone ya un colapso de las leyes de la física?

¿Tus comentarios de sabelotodo va a salvar a todos los universos

de plegarse sobre sí mismos

destruyendo todo lo que haya existido?

¿Tal vez? ¡No!

Debes arreglar esto, Ollie.

Porque si no lo haces, no habrá Mounstriverso

ni la Tierra ni mochila ni elegido.

¡No habrá nada!

(RUGE)

Oh... ¡Vaya marrón.

"Continuará..."

"Vuelve a la mochila. Segunda parte."

Esto es solo el principio.

debido a que dejaste que la mochila entrara

en el Mounstriverso, toda la lógica, la razón y la física

se desmoronarán hasta que no quede nada.

(GRITAN)

¿El elegido? Sí, ya.

Voy a optar por ignorar tus puyas sarcásticas por el hecho

de que el mundo se está acabando y me siento un poco responsable.

A ver, ¿qué hago para arreglar esto?

Obviamente tienes que sacar la mochila de aquí.

¿Y cómo vamos a hacer eso?

Volviendo a entrar en la mochila, claro.

¿Qué? ¿Volver a través de la mochila desde el interior

del Mounstriverso? ¿Eso no es como ir al revés?

Sí. ¿Y qué pasa con el roto?

Hay que coserlo.

¿Y el sastre estelar del que hablaste antes?

¿Dónde está? ¿Cómo conoces su existencia?

(CARRASPEA) O sea, nunca la encontraréis.

No puedes encontrar nada en una paradoja imposible

a menos que no lo busques y aun así te debe encontrar a ti.

Cosa que no puede ser porque...

(GRITAN)

Debéis iros. ¡Ya!

¿Y dejar la mochila atrás?

Después de saltar,

la plegaré sobre sí misma para que vaya contigo.

(GRITAN)

-¡Marchaos ya!

(GRITAN)

(GRITAN)

Ha funcionado.

Hemos vuelto a Portshill.

Ahora a esperar por la mochila.

Vale...

(RÍE)

Dhalia, ¿qué haces?

¡Envía la mochila de vuelta!

(RÍE)

¡Ay!

Silencio, gatito. Cambio de planes.

(SILBA)

¿Ashlor?

¿Sastre estelar?

Me alegro de verte, CW.

Pena que no sea en circunstancias más glamurosas.

-Tú cállate y ponte a coser.

Ollie, el portal se está cerrando.

No, no, no. Es el único camino

hasta el Mounstriverso y mi mochila.

Chicos, si no hallamos el modo de abrirlo,

será el fin.

Quizá no.

Quizá haya más conexiones de las que pensamos.

Mira este cuadro de tu tataratataratatarabuelo.

Mira ese símbolo.

Pero ¿dónde es eso?

¿Libros? ¿En estantes?

Vale, los dos sabemos que es la biblioteca.

Venga, vamos.

Eh...

Creo que ya no estamos en Portshill, chicos.

(Campana)

(GRITA)

(GRITA)

Creo que es un Portshill de monstruos.

Y yo sin la mochila de monstruos.

Podrías usar mi mochila.

No es mágica pero tiene deberes atrasados

y manzanas podridas, así que...

(RUGEN)

Eh... ¿Es seguro estar aquí?

(RUGEN)

(GRITAN)

Procuremos no llamar la atención.

Conozco otro camino a la biblioteca.

¡Mirad! Es el símbolo de la mochila.

¿Por qué está aquí?

Un momento...

Es un libro...

¡de mi padre!

Uh... Ábrelo.

Una cinta de "casette".

Apuesto a que es para ti, Ollie.

Y sé dónde están los reproductores de "casettes".

"Ollie, sé que tienes preguntas."

¿Cómo sabía que encontrarías la cinta?

"¿Cómo sabía que la encontrarías?" ¡Doble bingo!

(CHISTAN) "En primer lugar,

la bibliotecaria monstruosa ve no habéis reservado

el reproductor. Va a por vosotros,

así que daos prisa."

(TODOS) ¡Oh!

(GRITA)

"Hijo, lo más importante que debes saber

es que lo que te convierte en elegido eres tú, no la mochila.

Confía en ti. La mochila es solo un objeto."

Un objeto muy poderoso.

"Tienes razón, Cleo". Vale, eso es muy raro.

"Cleo, Bernie, él os necesita

y esto aún no ha terminado.

Si estás escuchando esto es evidente que estás en apuros.

Te dejado una ayuda. Un parche de monstruos de emergencia

que está en..." (GRITA)

(GRITAN)

¡No! Se ha roto.

(GRITA)

(GRITAN)

Mi padre dijo parche.

El símbolo del desván debe ser un parche.

¡Mirad! Un mapa antiguo de Portshill.

La forma de las líneas divisorias originales.

¡El símbolo! El centro del ojo del monstruo

está justo encima de la cloaca donde se abrió el portal.

Debemos volver allí. No podemos.

El parche no está.

¿Ollie?

¿Eres tú?

¿Mamá?

¿Buscas esto?

(RÍE)

Sabía que vendrías a por esto algún día.

Hay cosas que no vale la pena buscar, Ollie.

Lo sé, lo siento, mamá. Olvídalo.

No es realmente tu madre, amigo. Vamos.

¿A qué vienen tantas preguntas sobre tu padre, Ollie?

¿Es que ya no te importa tu dulce mamá?

Claro que sí, por eso nos cuesta tanto hablar sobre papá.

Pero ahora debo hacerlo.

Si tú sabías que yo vendría a por eso

y yo sabía que vendría a por eso,

¿entonces es eso realmente lo que querrías para mí?

Oh, Ollie.

Lo es.

Ten.

Gracias, mamá.

Vaya, ha funcionado. Venga, vámonos.

Oh, no.

(RUGEN)

-Ha llamado la bibliotecaria.

Quiere recuperar el reproductor de "casettes".

(TODOS) Eh...

¡Ardilla! (MONSTRUOS) ¿Eh?

Oh...

(GRUÑE) Lo sabía.

Nunca te metas con una bibliotecaria.

Oh, no. ¡Suéltame!

(GRITA)

-(GRUÑE) -(RÍE)

Bev y André.

¿Ahora nos ayudáis?

Por cierto, tenéis dos cabezas.

No sé de quiénes hablas.

Somos Aev y Bandré.

-Y ahora, corred antes de que os licuemos los órganos.

Eso es.

Más rápido, no paréis. Corred, corred. ¡Corred más!

(RÍE)

(GRUÑE)

Muy bien, mis pastelitos.

Ahora que tengo la mochila toda para mí,

muy buen arreglo, por cierto,

os lanzaré al agujero negro.

-Dhalia, ¿es realmente necesario?

-¡Calla! O irás con ellos.

-Oh...

(GRITAN)

(GRITA)

Ollie, haz algo.

Pero ¿qué hago?

¿Cómo funciona esto?

Ollie, necesitabas oírlo de tu padre y lo hiciste.

Confía. Estás listo.

(RUGEN)

Muy bien. Vamos allá.

¡El portal! ¡Ha vuelto! Vamos.

Adiós, "pringaos".

¡Oh!

-Ollie.

Huy.

Ay, menos mal. Los agujeros negros me dan una migraña terrible.

Dhalia, ¿nos has traicionado?

No lo entiendo. Cerré el portal,

tendrías que estar atrapado para siempre.

Pero ¿por qué haces esto?

Todo se está desmoronando. ¡Silencio!

Las cosas se acabarán arreglando y cuando lo hagan,

yo tendré la mochila. Imagina el poder que tendré.

Pero creímos que habías cambiado.

¿No éramos amigos?

Lo siento, niña.

Intenté ser amable pero era aburrido.

Necesito ser alguien.

¡Alguien con una mochila!

No puedes usar la mochila para tus intereses egoístas.

(CLEO Y BERNIE) ¿Cómo dices? ¿Me tomas el pelo?

Vale, aprendí la lección.

Puede que yo lo haya hecho un par de veces.

¡Oh!

¡Te quiero!

¡Vuelve!

Espera, Ollie.

Conozco a tu padre.

(TODOS) ¡Oh!

¿Qué? Quédate.

Prepararé té.

No puedo, lo siento.

Ojalá volvamos a vernos.

Vamos, chicos. Tenemos que salvar los universos.

(GRITA)

(GRUÑE)

(GRITA)

Se está desintegrando todo.

(JADEA)

Dame mi mochila.

(AMBOS) ¡No!

Va a caer en el agujero negro.

Oh, sí. Ya me duele la cabeza.

¡Ha desaparecido!

(GRITAN)

No lo entiendo.

La mochila no está. Se acabó.

Ollie, el parche sigue brillando.

Recuerda lo que dijo tu padre, Ollie.

Sí.

Puede que la mochila sea lo de menos.

Puede que no necesite la mochila para ser el elegido

porque yo soy el elegido.

Bonitas palabras pero eso no cambia el hecho

de que no hay mochila.

No, no lo entiendes.

No necesitaba esa mochila para ser el elegido.

Cleo, ¿me dejas tu mochila? Pensé que nunca me lo pedirías.

(GRITAN)

¿Veis? Cualquier mochila sirve.

-¿Qué? -¡Oh!

¡Sí! Es increíble.

Así se hace, Ollie.

Ahora discúlpame, Dhalia,

pero la mochila nos aguarda.

Así es. La mochila os aguarda.

¿Cómo que nos aguarda?

Eh, Ollie, ¿qué estás haciendo?

(GRITAN)

¿Eh? ¿Qué?

¡Lo has logrado!

Sabía que podrías.

Gracias, Cleo. Me diste la confianza que necesitaba.

Oh... Vale.

Se acabaron los abrazos. Apártate. No tan rápido.

Necesito uno de esos. Abrazos en tierra firme

sin universos que colapsen son los mejores.

Es lo que siempre digo.

¡Mamá! ¿Eh?

Tengo que contarte algo.