Los Octonautas - El cíclido convicto

(Sirena)

(MEGAFONÍA) "Octonautas, a vuestros puestos".

¡Capitán Polar!

¡Kwazii!

¡Pepe!

(Continúa la música)

¡Explorar! ¡Rescatar!

¡Proteger!

LOS OCTONAUTAS

"LOS OCTONAUTAS Y EL CÍCLIDO CONVICTO"

Capitán Polar para Shellington:

¿qué tal va la exploración en el arrecife de coral?

De maravilla, capitán, hemos descubierto algo alucinante:

un arco de piedra natural.

¿Hay alguien ahí? ¿Puedes ayudarnos?

¿Ayudaros?

¿Cómo?

(ASUSTADA) Hay grietas en el arco,

y si se hacen más grandes, podría derrumbarse todo.

-¡Hala!

Tiene razón, las grietas debilitan el arco,

podría colapsarse en cualquier momento.

¿Hay alguna forma de repararlo? No nos daría tiempo a repararlo,

las grietas son demasiado grandes.

Cierto.

Será mejor mover a los animales que viven en el arco

a una zona segura, y avisar al resto de seres vivos

que habitan los alrededores del arco.

A la orden, capitán, manos a la obra.

(Música)

¿Eh?

¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido qué? No veo nada.

Ahora yo tampoco, pero he visto algo metiéndose en ese agujero.

Sería una sombra, o un poco de arena.

Bueno, ya están todos.

Puede ser, quiero asegurarme.

Hola, ¿hay alguien en casa?

Estás perdiendo el tiempo, nunca he visto salir a nadie de ahí.

Pues yo sé que he visto algo.

(Música)

Hola, soy Gilberto. Hola, Gilberto.

¿Qué miras?

Estamos mirando a ver si hay alguien en este agujero.

Pues claro, es donde vive mamá.

¿Quién es mamá? (TODOS) Nuestra madre.

Si vuestra madre vive aquí, tenéis que avisarla de que...

(RÍE) Los peces entran y salen muy rápido de estos agujeros.

Creo que ya sé cómo llegar al fondo del asunto.

La rover-cam es una cámara que puede meterse por sitios muy estrechos,

así que si hay algo ahí, lo veremos en la pantalla.

(RÍE) -Qué divertido.

Gilberto, ¿eres tú?

Sí.

(RÍE)

¿No acaba de meterse en ese agujero de ahí?

Ya, creo que es el mismo agujero, solo que con diferentes entradas.

Mirad esto.

¡Hala!

Medusas saltarinas. Increíble, ¿verdad?

-¿Queréis conocer a mamá? Es por aquí.

(Música)

La casa tiene muchos pasillos y habitaciones, ¿eh?

Mamá, tenemos compañía.

-¡Eh, sal de ahí!

¡Fuera, fuera!

-Quizá podamos hacerla salir.

(Música)

-¿No sois los mismos que me crucé antes?

Sí, y te hemos visto.

¿Puedes salir? Tenemos que hablar contigo.

Puedes hablarme desde ahí, soy un cíclido convicto, yo nunca salgo.

-Pero tus hijos sí que salen.

-Nosotros salimos a buscarle comida a mamá,

estábamos a punto de traerle el almuerzo.

-Bueno, ¿qué es eso que tenéis que contarme? Daos prisa.

Me temo que su casa está en peligro,

el arco de piedra está a punto de derrumbarse.

Tenéis que iros a otro sitio.

Creo que no me habéis entendido: un cíclido convicto adulto como yo,

nunca sale de su madriguera.

(ENFADADA) Y buenos días.

El arco se debilita por momentos.

Dashi, ¿qué tal va todo por ahí?

Me temo que hay un problema, capitán, hay un cíclido convicto en el arco,

y se niega a dejar su madriguera.

En realidad, creo que debería... Activad la octoalarma.

(Alarma)

Octonautas, al puesto de mando.

(Música acción)

Octonautas, tenemos un cíclido convicto al que hay que sacar

de la zona de peligro antes de que se derrumbe el arco.

Está en lo más profundo de la madriguera, y no quiere salir.

Pues tendremos que convencerla para que salga, capitán.

Kwazii, vegimales, a la GUP-A,

y llevad galletitas de pez y tostadas de alga.

(HABLA VEGIMAL)

-Hola, ¿qué hacéis?

Gilberto, ¿puedes decirle a tu madre que hable con el capitán Polar?

¿Es vuestra mamá?

(RÍEN)

No exactamente, pero los cuido mucho.

(ENFADADA) ¿Y ahora qué?

Discúlpanos, mamá, pero ese arco de ahí arriba va a caerse encima de ti

si no sales pronto, así que te aconsejo que salgas.

Ya hemos hablado de eso, no pienso moverme.

¿Uuumm?

¡Uuumm!

Pero qué bien huelen.

Galletitas de pescado para mamá,

son todas tuyas, solo tienes que salir.

No, no pienso, me niego, ni hablar.

(SUSPIRA)

Es más cabezota que un elefante enfadado.

No hay forma de convencerla de que salga de la madriguera, capitán.

Es cierto, pero quizá podamos mover toda la madriguera a lugar seguro.

¿Eh? ¿Cómo?

Cavando otra madriguera.

Si la conectamos a la suya, podrá nadar sin salir,

y llegará a una zona segura.

A la orden, capitán.

Tendremos que cavar recto durante unos metros,

y luego en horizontal para conectarla con la madriguera.

Bueno, pues a cavar.

Hay un problema: si hacemos el agujero demasiado grande,

el túnel podría derrumbarse.

Pues necesitaremos a alguien más pequeño que nosotros para cavar.

(HABLA VEGIMAL)

Ah.

(Canción vegimal)

Ya casi está.

Perfecto.

Vale, ahora empezad a cavar por la derecha.

(Música)

Se han parado, hay algo obstaculizando el camino,

creo que es una roca enorme.

(SE ESFUERZAN)

Parece que intentan moverla.

Debe de pesar muchísimo.

Vegimales, tendréis que rodearla.

(HABLAN VEGIMAL)

-Van a rodearla, capitán.

Sí, vuelven a cavar.

Se nos acaba el tiempo. Daos prisa, vegimales,

cavad tan rápido como podáis.

(Música)

Ya casi está.

Sí, pero casi no es suficiente.

Intentaré ayudar.

(SE ESFUERZA)

(Estruendo)

Oh, oh. Eso no suena bien,

quizá sea mejor que salgamos.

Niños, seguidme.

¡Oh, no!

¡Detrás de mí, niños!

(Estruendo)

Estamos atrapados.

(HABLA VEGIMAL)

-Nos vienen a rescatar. -Vamos, vamos.

-Sí, os seguimos. Vamos, niños.

(SE ESFUERZA)

(Música dramática)

Dashi, ¿han salido todos sanos y salvos?

Lo siento, capitán, no veo nada, el agujero bloquea la señal.

(HABLAN VEGIMAL)

-¡Au, hey!

Me gustan estos nuevos túneles, me recuerdan a mi antigua casa.

Buen trabajo, ¿la madre y sus pececillos están a salvo?

Tengo mi madriguera, tengo a mis niños...

¿Eh?

¿Dónde está Gilberto?

(TODOS) ¡Gilberto, Gilberto!

¡Gilberto!

-¡Ayuda, ayuda, estoy aquí!

¡Es Gilberto!

Debe de estar atrapado en la antigua madriguera, tenemos que rescatarlo.

¿Cómo? Es demasiado peligroso que vuelvan a bajar los vegimales.

Ya sé, la rover-cam.

Una operación tan delicada como esta

requiere las aletas firmes de un médico.

(Música dramática)

Octonautas, manos a la obra,

tenemos que sujetar el arco todo lo que podamos.

(Música dramática)

(SE ESFUERZA)

Date prisa, Pepe.

(Música dramática)

(RÍE) ¡Bu!

"¿Estás bien?".

Sí, pero me duele la cola.

Gilberto tiene la cola atascada, está atrapado.

La rover-cámara. Puedes maniobrar con ella para liberar a Gilberto.

¡Cuidado, compañero, un movimiento en falso,

y podría derrumbarse todo el túnel!

Si alguien puede hacerlo, eres tú, Pepe,

con tus firmes aletas de médico.

(SE ESFUERZA)

No podemos aguantar... mucho... tiempo.

¡Listo!

Agárrate a la cámara, Gilberto.

(Música)

¡Conseguido!

(GRITAN)

¡Ay!

(AMBOS) ¡Ah!

(Música triunfal)

¡Bien! ¡Sí!

Estuvo cerca. Buen trabajo, Pepe.

¿Dónde está Gilberto?

Pues donde debe estar.

¿Os encontráis todos bien? Más que bien,

ahora que mis pequeñines están a salvo y tenemos una casa nueva.

Gracias, octonautas.

Venid a visitarnos cuando queráis, ya sabéis dónde encontrarme.

(RÍE) -Mamá siempre está en casa.