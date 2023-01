Los Octonautas - Las crías de tortuga marina

(Música cabecera)

(Sirena)

(MEGAFONÍA) "Octonautas, a vuestros puestos".

¡Capitán Polar!

¡Kwazii!

¡Pepe!

(Continúa la música)

¡Explorar! ¡Rescatar!

¡Proteger!

LOS OCTONAUTAS

"LOS OCTONAUTAS Y LAS CRÍAS DE TORTUGA DE MAR"

Bueno, poneos cómodos todos.

Los vegimales han preparado chocolate caliente.

(HABLA VEGIMAL) ¡Ah! Y pasteles de algas.

Gracias, Víctor. Gracias por la merienda, compañero.

¿Pero por qué nos has llamado? Hay unas vistas alucinantes.

¿Vistas de qué? Dashi, prepara las cámaras

a distancia en la playa para no perdernos nada.

¡Rayos y centellas! ¿Qué es lo que no tenemos que perdernos?

Pues las crías de tortuga marina, por supuesto.

Ah. Explícame eso, compañero. Ahora mismo,

las tortuguitas siguen en sus huevos enterradas en la arena.

(HABLA VEGIMAL)

Te enseñaré cómo han llegado hasta ahí, Víctor.

Este vídeo es de hace ocho semanas.

Las mamás-tortuga nadan hasta la playa por la noche

para dejar sus huevos.

Es la única vez que salen del agua.

Y esta es la misma playa ahora.

Los huevos llevan enterrados en la arena todo este tiempo.

Y ahora ya deben estar listos para eclosionar.

Y vamos a verlo en directo, ¡qué ganas!

(Música)

Eh... No está pasando nada. Bueno, nunca sabemos exactamente

cuándo van a eclosionar los huevos. Podría ser en un par de minutos,

o en un par de días... (A LA VEZ)¡¿Días?!

Tened paciencia, amigos. Seguro que merecerá la pena la espera.

(RONCAN)

(Nana)

(Alarma)

¿Qué es eso? ¿Están eclosionando?

No. Es el rastreador de olas. Se acerca una ola enorme a la zona.

Se mueve muy deprisa y se dirige a la playa.

¡Aletas aleteantes! ¿Y los huevos? ¡Oh! ¡Los va a arrastrar!

¿No están a salvo enterrados en la arena?

-Los huevos de tortuga son muy delicados. Si se mojan demasiado,

nunca eclosionarán. Tenemos que hacer algo.

Dashi, activa la octoalarma.

Octonautas, al puesto de mando.

(Música y alarma)

Octonautas, tenemos que rescatar los huevos antes de que la ola

llegue a la playa. Una vez que tengamos los huevos,

tendremos que ponerlos rápidamente en otra playa.

No te preocupes por eso, Shellington. Estaremos bien preparados.

Venga, Víctor. Octonautas, vamos todos a la GUP-X.

Bueno, tenemos que sacar los huevos de sus nidos, y colocarlos

en estos trasportines especiales. Por favor, tened cuidado.

Los huevos son muy delicados, y muy sensibles al calor o al frío.

Vaya. Qué tiquismiquis son, ¿no? Sí, Kwazii.

Si pasan mucho frío o mucho calor, no eclosionarán.

Tendremos mucho cuidado.

La ola se mueve muy rápido. Debemos darnos prisa. Octonautas,

coged los huevos.

(Música)

Ese era el último, capitán. Bien, la ola ya casi ha llegado.

Tweak, listos para subir a la GUP-H. Entendido, capi. ¡Allá vamos!

(Música)

Baja la cuerda, Víctor. (HABLA VEGIMAL)

Bueno, octonautas, atadlos.

(Música)

Tweak, todas las cuerdas listas. Gracias, capi.

Vamos a llevarnos los huevos a un lugar seguro antes de que puedas

decir "patata". Un momento, Tweak.

Bien hecho, Grouber. Nos dejábamos este. Listo.

(Música)

¡Aquí viene la ola! Todos a la GUP ahora mismo.

Sujetaos.

(EXCLAMAN)

¿Estáis todos bien? Un poco mareados, capitán.

¡Miau! Listos para entrar en acción.

Capitán, los huevos de tortuga no están todavía a salvo, tenemos

que llevarlos a una nueva playa ahora mismo.

Esta está demasiado húmeda.

Creo que he encontrado una perfecta, Shellington.

Os paso fotos ahora mismo.

Parece que tiene todo lo que las tortugas necesitan:

la arena perfecta, la inclinación adecuada, y una buena distancia

al mar. Perfecto.

Tweak, envíanos la localización y nos encontraremos allí

para depositar los huevos.

Octonautas, manos a la obra.

(Música)

(SUSPIRA) Creo que ya está todo.

Los huevos están enterrados bajo la arena, a salvo.

Buen trabajo, octonautas.

Ah. Supongo que ya hemos cumplido la misión. Solo queda esperar

a que eclosionen los huevos.

¡Oh! ¿Hay que seguir esperando? No creo que tarden mucho más tiempo,

Kwazii, mira.

¡Están eclosionando, es una pasada! No creo.

Los huevos de tortuga marina eclosionan de noche,

cuando hay menos depredadores acechándolos.

Esta playa debe ser más fría que la otra y se piensan que es de noche.

(HABLA VEGIMAL) ¡Impresionante!

Vaya, qué pasada. ¡Mirad!

¿Eh?

Tú eres la pequeñina que casi dejamos atrás.

Venga. ¡Eh!

Pon eso otra vez ahí, puedo hacerlo sola.

Lo siento, compañera, solo intentaba ayudar.

Gracias, pero no lo necesito. Las tortugas marinas lo hacemos

todo solas. (PÍAN)

-Oh, oh... No sé qué es eso, pero parece que tienen hambre.

¡Tengo que irme! Tiene razón,

a las gaviotas les encantaría merendarse a las tortuguitas.

Pues tendremos que asegurarnos de que las tortugas llegan al agua

sanas y salvas. Vegimales, ¿tenemos algo para darles a las gaviotas

en la GUP-X? (HABLA VEGIMAL)

Necesitaremos todo lo que tengamos para poder distraer a las gaviotas.

(HABLAN VEGIMAL)

(Música)

Capi, parece que las primeras tortugas ya han llegado al agua.

Seguid así, chicos. Tenemos que distraer a las gaviotas

hasta que lleguen todas las tortugas al océano.

¿Eh?

-¡Oh, no! ¡Oh, no! Una de las tortugas va al revés.

Capitán, la octobrújula.

Las tortugas marinas utilizan la luz para encontrar el agua.

La luz que refleja la brújula debe de haberlas confundido.

¿Eh? Mantén a las gaviotas alejadas.

¡Ajá! Déjemelo a mí, capitán.

Es hora de comer, gaviotitas. ¡Tomad la merienda!

¡Ja! ¡Chupaos esa!

Lo siento, tortuguita, no quería confundirte.

Oh. Hay demasiadas especies de animales en esta playa.

¡Ah! Tú otra vez.

Lo siento, ya te tengo, compañera. Cuidado, Kwazii,

todavía no tiene el caparazón bien formado.

Pues te llamaré Caparazón Blando.

Buen nombre. ¿Pero podrías volverme a posar?

Quiero llegar al agua yo sola. Todas las tortugas lo hacen.

Pues venga, Caparazón Blando. Solo un poco más.

¡Gracias! Bueno, ya no me ayudes más, ya me falta poco. ¡Socorro!

¡Oh, no, de eso nada!

¡Capitán, la gaviota se lleva a Caparazón Blando!

Tweak, sigue a ese pajarraco. Lo seguimos muy de cerca, capi.

-Si lo hubiera sabido, me habría quedado a gustito en mi huevo.

(HABLA VEGIMAL) -Víctor, ¿qué estás...?

¡Oh! Ya entiendo.

(Música)

¡Ajá! (GRITA)

(HABLA VEGIMAL)

(Música triunfal)

(PÍA)

(Continúa la música)

Caparazón Blando, ¿estás bien? Llévame a la orilla del mar,

por favor. Exactamente al punto en el que me secuestraron.

(SE ESFUERZA)

¡Bien, lo he conseguido yo sola!

Bueno, casi. Gracias, octonautas.

Nos vemos, pequeñina. (A LA VEZ) Hasta pronto.

Enhorabuena. Buena suerte.

Buen trabajo, octonautas. Esas crías de tortuga marina ya están a salvo.

Y ahora, ¿qué va a ser de ellas, Shellington?

Bueno, nadarán hacia las profundidades del océano.

Y se harán mayores. Luego, volverán a la misma playa

para depositar sus huevos.

¿Y cuánto tiempo les lleva eso? Oh... Entre 15 y 20 años.

¡Miau! Demasiado tiempo esperando.

(HABLA VEGIMAL)

Lo siento, Grouber, no creo que tengamos suficiente comida

para entretener tanto tiempo a las gaviotas.