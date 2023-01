Los Octonautas - Los cangrejos de río

(Música cabecera)

"LOS OCTONAUTAS Y LOS CANGREJOS DE RÍO"

Muchas gracias de nuevo. Hasta luego, chicos.

-Chao.

El cocodrilo era el último que necesitaba ayuda hoy.

Es hora de volver a casa.

(Música)

Pepe, Shellington, mirad.

Cielo santo, hay agujeros por todo el pantano.

Esos agujeros parecen madrigueras de cangrejos de río,

los cavan con las pinzas. Es como un pueblecito.

¡Aletas aleteantes!

¿Qué están haciendo?

Chico, nos pica el caparazón, utilizamos lo que sea para rascarnos.

A ver si yo puedo ayudaros.

Tienen los caparazones cubiertos de manchas.

¿Qué opinas tú, Pepe? Esto me suena.

Se llama putrefacción del caparazón,

pero nunca había visto casos tan graves,

alguien ha debido de contagiarlos.

¿Alguno de vosotros ha salido recientemente del pueblo?

No, de eso nada, nunca salimos de aquí,

es más seguro mantenernos juntos.

-¿Y ha venido algún extranjero de visita?

-Ahora que lo dices, creo recordar que un extranjero

vino hace unos días, justo cuando nos aparecieron las primeras manchas.

¿Recuerdas su aspecto?

Sí, era un tipo bastante raro. -¿En qué sentido?

-En muchos, supongo. De todas formas, no le presté demasiada atención.

A decir verdad, el pantano estaba tan sucio ese día,

que no podía ni verme la punta de la nariz.

Además, estaba a punto de echarme la siesta.

(RONCA)

¡No puedo ni echarme una siesta por culpa de estos malditos picores!

Todos los cangrejos están enfermos,

es una emergencia médica de primer nivel.

Pepe para el capitán Polar.

Aquí el capitán.

Hemos encontrado un pueblo entero de cangrejos de río

con manchas en los caparazones. Creo que deberíamos...

¿Activar la octoalarma?

(Alarma)

Octonautas, al muelle de lanzamiento.

(Música acción)

Octonautas, un poblado entero de cangrejos de río ha enfermado,

y tienen manchas en los caparazones.

Capitán, tenemos que curarlos y mantener controlada la enfermedad

para que no se extienda.

Parece que vamos a tener que esforzarnos mucho.

Sí, eso creo.

Necesitamos a todos los octonautas y vegimales. Al pantano.

(Música acción)

Bueno, octonautas, nos dividiremos en tres equipos.

Pepe, Shellington y el profesor Ideas,

desplegad una tienda de campaña para atender a los cangrejos.

Dashi, Tweak y los vegimales, aseguraos de que nadie

entra o sale del pueblo,

así evitaremos que la enfermedad se propague.

Kwazii, tú y yo exploraremos el pantano

para encontrar a la misteriosa criatura que ha contagiado

a todos los cangrejos.

Octonautas, manos a la obra.

Vegimales, tenemos que evitar que se extienda la enfermedad.

Sujetad esta cuerda, y que nadie pase, ¿entendido?

Tenemos que encontrar una cura para la enfermedad, y rápido,

a los pobres cangrejos les pica mucho el caparazón.

Sí, es cierto. Puedes investigar mi caparazón si quieres,

por si te ayuda a buscar una cura.

Parece que las manchas son cosa de un hongo.

Crecen muy rápido, ahora entiendo que se haya extendido así.

Excelente hallazgo, la enfermedad proviene de un hongo.

-¿Un hongo, estamos llenos de hongos?

¡Estamos llenos de hongos, hay hongos, estamos llenos de hongos...!

-Sí, y tenemos que buscar un remedio.

Por suerte, tengo la solución: crema fungicida.

Veo algo moverse. Ahí, capitán, es otro cangrejo, con manchas.

Si está aquí fuera, significa que no es del pueblo.

Así que seguramente este sea el extranjero

que les ha contagiado la enfermedad al resto de cangrejos.

¡Oh, oh!

Disculpa, tenemos que hablar contigo.

Por favor, sal, queremos ayudarte.

Solo necesito ayuda con este picor, mi mujer lo tiene también.

Déjame adivinar: un extranjero llegó hace unos días,

y desde entonces os pica el caparazón, y también tenéis manchas.

¿Cómo lo sabes? Bueno, porque ha pasado lo mismo

en el otro pueblo de cangrejos de río.

¿Qué pinta tenía el extranjero?

Era enorme.

-¿Se te ha metido barro en el ojo, o algo?

Era muy pequeño, pero nadaba muy rápido.

-No le hagáis caso, no se entera bien de las cosas.

La verdad es que nadaba muy despacio. -Nadaba muy rápido.

Perdonad, ¿coincidís los dos en algo sobre el extranjero?

Sí, que era muy peludo. ¿No es así, Misus?

-Sí, más que peludo, lanudo. Al menos, eso me pareció

al verle nadar tan rápido. -Sí, bueno...

Vale, gracias. Volveremos a ayudaros en cuanto encontremos la cura.

Eso no ha servido de nada.

Bueno, ambos coinciden en que tenía pelo, eso nos da una pista.

Me pregunto cómo va Pepe con la cura.

Y ahora, crema fungicida para ti.

Muy agradecidos. Hasta ahora, todo bien,

ya no les pica a ninguno.

¡Esto es insoportable! Lo retiro.

Yo no sé qué más hacer, la crema fungicida suele funcionar.

Me pregunto si el agua sucia del pantano estará infectada también.

Tal vez sería bueno lavarlos con agua limpia.

Podemos probar.

Tweak, ¿me recibes?

"Tweak, ¿puedes prestarme a un par de vegimales para un recado?".

Claro que sí.

Víctor, Codish.

"Necesito que vayan al Octomódulo

y que traigan agua limpia del fregadero".

Enseguida, Pepe. ¿Lo habéis oído? Agua limpia.

(Música animada)

¡Oh!

(Continúa música)

Misterio resuelto, capitán, aquí está el peludito,

seguro que es el extranjero que andamos buscando.

Vamos a averiguarlo.

¡Espera, un momento, compañero!

Tranquilo, estamos buscando a la criatura que ha contagiado

de picores de caparazón a medio pantano.

Es alguien peludo, como tú.

¿Contagiar picores de caparazón yo?

Soy una nutria, no tengo caparazón.

Ya, y tampoco tiene manchas. Sí, pero...

(RÍE) Algo me está haciendo cosquillas en el pie.

¡Oye!

Oye tú. Mira, se está alejando.

¡Alto ahí!

¿Ve cómo tiene el caparazón, capitán?

Lleno de manchas, y las pinzas las tiene peludas.

Debe de ser la extranjera que buscamos.

(Música)

Oh, oh.

Parece que vuelve al pueblo de los cangrejos de río.

¿Por qué? Si allí ya los ha contagiado a todos.

Algo me dice que no tiene ni idea de adónde va, creo que está perdida.

Buen trabajo, chicos.

Agua limpia recién sacada del fregadero del Octomódulo.

Vamos a ver si el agua limpia tiene algún efecto sobre las manchas.

(TOSE)

¡Es agua salada!

-Cierto.

(HABLA VEGIMAL)

Se derramó. ¿Lo rellenasteis con agua del muelle de lanzamiento?

(GRUÑE)

(RÍE)

Pero si es agua salada del mar, necesitamos agua dulce.

Lo siento mucho, los cangrejos de río solo vivís en agua dulce,

no en agua salada.

Las manchas, tienen mejor aspecto.

Y ya casi no noto picores.

¡Medusas saltarinas!

El chapuzón en agua salada parece ser la cura

que estábamos buscando contra los hongos, están desapareciendo.

(HABLA VEGIMAL)

-¡Yuju!

Dashi, Tweak, reunid a todos los cangrejos que podáis

y traedlos para empezar el tratamiento.

(Música animada)

"Capitán, hemos encontrado la cura para los cangrejos".

Maravilloso, Pepe, pero una cangrejita muy rara va al pueblo.

Creo que es quien ha contagiado los hongos al resto de cangrejos.

¡Oh, no, podría volver a contagiarlos a todos de nuevo!

Tenemos que atraparla y curarla. Estamos en ello, ahí está, capitán.

¡No lo soporto más, en serio, no soporto estos picores!

Tranquila, venimos a ayudarte.

¿Qué te parece? Una cangrejita de Shanghái,

no es nativa del pantano, es una especie invasora, capitán.

No es su hogar.

Es cierto, estoy muy lejos de casa. Pobrecita.

Debe de haberse contagiado durante el viaje,

y ha extendido la enfermedad por el pantano al pasar por aquí.

No quería contagiar a nadie. ¿Creéis que me gusta vivir así?

Quiero deshacerme de estos picores y volver a casa.

Creo que podemos ayudarte en ambas cosas.

Vaya, vaya, muchísimas gracias, chicos, por curarnos a todos.

-Y a mí, qué alegría no sentir picores nunca más.

-Sí, ya no tenemos hongos.

Bueno, de hecho, alguno queda.

Aquí te traemos tus dos últimos pacientes, Pepe.

Que vaya ella antes, que tiene más manchas.

-¿Que yo tengo más manchas? Tú tienes más.

-No, no, no, no, mujer, no entiendes nada.