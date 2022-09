(Música cabecera)

"EL LOBO QUE QUERÍA AYUDAR A UN PÁJARO A VOLAR"

(Música)

(TARAREA)

Oh, Lobo, mira, qué bonito este champiñón tan grande.

(A LA VEZ) ¡Oh!

Eh, ¡tened cuidado con dónde metéis las alas!

(RÍE) Se van volando al sur buscando el calor.

Pronto será invierno. Ah...

Ah, mira qué dulce lobito tenemos aquí.

Venga, chiquitín, ve a unirte con tus amiguitos. ¡Hala!

(Música)

Oh, pobrecito, no sabe volar.

Ah, pues claro,

por todos mis pelos de lobo, eso es, ya sé,

¡quiero ayudar a un pájaro a volar!

Y tú, tú te llamarás Lulú.

(Música)

Venga, Lulú, haz como yo.

(Música)

Venga, sí, sí, ya casi lo tienes.

(Continúa la música)

(RÍE)

Ven aquí, Lulú, Tití te ayudará a encontrar

tu instinto de pájaro.

(Música tensión)

¿Estás totalmente segura de eso, Tití?

Cómo quieres que Lulú tenga confianza en sí misma

si te preocupas tanto.

Venga, mi Lulú, yo creo en ti. ¡Lulú!

Así es imposible que aprenda a volar.

(Música tensión)

(GRITA) ¡Lobo!

(GRITA)

(Música tensión)

¡Aguanta, Lulú, ya voy!

(Continúa la música)

(GRITA)

(Continúa la música)

¡Lulú! ¡Sí!

¿Eh? (RÍE)

Mi Lulú...

Venga, Lulú, a clase.

Vas a ir a aprender a volar con otros pájaros.

¡Venga!

(Música)

¡Que no, que no, para, no toques a mi Lulú!

(Música)

(GRITA)

¡Oh, no, la nariz, no!

A ver, Lulú, ¿no te parece fabulobo estar en el aire?

Mira, Tití, no tiene miedo.

Lobo, un pájaro puede volar mucho más alto que eso.

¡Eh!

No, hay algo que va mal, se va a caer.

¡Dame eso! ¡Devuélveme el globo!

¡No! ¡Sí, dámelo!

(A LA VEZ) ¡Lulú, Lulú!

Venga, Lobo, cógelo.

(Música)

¡Una urgencia!

(Continúa la música)

¡Eh, mi helilobocóptero!

(Continúa la música)

(GRITAN)

¡Ya lo tengo! ¡Oh, no!

(GRITA)

(Continúa la música)

¡Tití, Lulú!

¡Ay!

¿Lobo, estás bien?

¡Ay, madre, ay, madre!

¿Me ayudas a salir de aquí?

A ver, escucha, creo que tengo una idea.

¿Quién es el más listo de los lobos?

Empuja, Lulú, empuja.

Ah, gracias a los dos.

Oh, mira qué monada, imita a todo lo que tú haces.

(RÍE)

(GRITA)

(Música)