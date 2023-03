"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el del desatascador en la cabeza.

Y Berto el que lleva un CD como hebilla del cinturón.

Recordadlos bien. ¿Y todo este alboroto?

Oh, es el Capitán Calzoncillos dándose de tortazos."

¡Sigue así! (GRITA)

"Os estaréis preguntando por qué Jorge y Berto quieren

que el Capitán Calzoncillos se quede 'tontaina' a porrazos.

Pero antes tenemos que contaros otra historia".

Todos nuestros profes son malísimas personas

porque se lo permitimos.

"Por ejemplo, la señorita Errata, de parvulario,

o el profe anterior de gimnasia, el señor Recachas,

o la profe de primero, la señora Caña."

Pero esta vez vamos a pillar al profe nuevo

de Cultura Extranjera antes de que nos pille.

Bromazo preventivo al canto.

Y después preguntamos. Que se las apañe Carrasquilla.

Para, para. ¿Estamos en el planeta que toca?

No se parece en nada a lo que... ¿Qué es eso?

-¿El qué? ¿Qué pasa? -Buba, buba, ¡acelera!

-Vale, vale.

-Mi madre. Qué miedo me ha dado.

¿Has visto qué cabeza? Era enorme.

A saber la de armas que guardan ahí dentro.

-¿Te has dejado el maletero abierto? -¿Qué más da? Tú acelera.

"¿Por qué estamos viendo caer de una nave espacial

una misteriosa túnica negra delante de una tienda de mascotas?

Habrá una buena razón. No sé. A mí nadie me cuenta nada."

# Jorge y Berto hacen tebeos.

# Es molón. # Un montón.

# Y había un viejo director que les decía...

# Bla, bla, bla.

# Cogieron, pues, su hipno-anillo # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos # sin querer se convirtió al final.

# Ta-ta-chan.

# Con un casquillo se transforma # aunque no es genial.

# Y recordad que si se moja, # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción del Capitán # Calzoncillos va a acabar.

# De Jorge Betanzos y Berto Henares. #

"El jorobado jaleo del juez Jorts."

"Capítulo uno. Bromazo al enemigo."

(RÍE) Qué buena.

¡Oh! (RÍEN)

-Hola, alumnos.

Mi nombre es Mengano Mexicano.

Disculpad por mis pantalones, tengo una afección cutánea.

Que va, que va.

(RÍEN)

¡Oh!

(LLORA)

(AMBOS) ¿Eh?

Sí, eso mismo.

(LLORA)

Soy un fracasado.

No sé tú pero yo me siento fatal.

Ídem. Mi verdadero nombre

no es Mengano Mexicano, es Fulano Mengano de toda la vida.

¿Cómo se me ocurre pensar en enseñar?

Si tengo este trabajo es porque vuestro director

contrata a cualquiera. ¡A cualquiera!

Vale, tú... Muy bien.

Fuiste a... Vale.

Aquí pone que eres un bebé.

¿Sabes hablar? Porque tendrás que hablar

para impartir quinto curso.

(RÍE) Me gusta tu energía.

Contratado.

Ni siquiera he estado en México.

Debería acostarme y no volverme a levantar nunca más.

¡Inaceptable!

Me piden seis idiomas y culturas para entrar en la academia Liteplus,

pedazo de fracasado.

¡Ah!

Buen uso del bromazo de repuesto. He venido a gastar bromas

y a mascar chicle y el chicle está prohibido.

Lo sentimos, no queríamos herir sus sentimientos.

¿Podemos hacer algo para animarle? (LLORA)

Me gustaría ir de crucero por Alaska con mi madre.

Eh...

Bueno, también me gustan los tebeos.

¡Oh!

"Jorge y Berto no conocían a ningún adulto

al que le gustasen los tebeos y menos a un profe."

Entonces aún hay esperanza. Seguro que si le hacemos un tebeo

dejaremos de sentirnos mal por el bromazo.

¡Eh! Solo quiero ver cómo va el profe nuevo.

¿Qué decís?

¿Que si me cortado el pelo?

(RÍE) Pues sí, gracias por daros cuenta.

No, no lo tenía planeado.

Perdonad, ¿qué decís? ¿Que me resalta los ojos?

¿He oído bien? ¿Alguien ha dicho exactamente eso?

¿Sí? Oh, genial, No, no me había dado cuenta.

"(CARRASPEA) Bueno..." ¿Tebeo?

Sí, en marcha.

"Capítulo dos.

El Capitán Calzoncillos y la jocosa justicia del juez Jorts.

De Jorge Betanzos y Berto Henares.

Vale, el Capitán Calzoncillos siempre salvaba el mundo

pero estaba cansado de combatir el mal él solito

y quería un compañero.

Por suerte, llegó un nuevo héroe a la ciudad.

-Soy el juez Jorts.

Jorts viene de justicia, orden, rectitud, tenacidad, "shorts".

Como los que llevo puestos.

¿Alguien necesita un súper compañero?

-El Capitán Calzoncillos respondió: '¿Yo?';

con tres signos de interrogación y así era.

La cosa tenía su miga porque había un nuevo villano

-en la ciudad. -Hola, soy el Quejica Chillón.

-Chillaba tanto que hacía que explotasen los edificios.

Gritó: 'Estoy cansado. Necesito un adaptador para mi secador

en el extranjero'.

Y destruyó todos los edificios de la ciudad.

El presidente gritaba: 'No, mis preciosos edificios'.

El capitán lanzó calzoncillos al Quejica Chillón,

pero él los esquivó y chilló tanto que le dejó cao.

En serio, el capitán ya estaba en plan: 'Oh, no. Estoy cao'.

Y el juez Jorts vino al rescate.

Por suerte, era súperlisto y guapo y fuerte,

y para nada era un fracasado en la vida ni como profe.

Se puso una túnica enorme que servía como escudo

y hacía rebotar los chillidos.

Rebota chillido, rebota chillido.

Luego, mientras Gustavo, el Quejica Chillón estaba esquivando

sus propios chillidos, el juez Jorts sacó su martillo de la justicia

y golpeó al Quejica Chillón con un soplo de energía.

Gritó: 'Orden en la sala'. ¡Zas!

El juez Jorts había salvado al mundo.

Todos estaban felices porque el juez Jorts era increíble

y guapo y listo.

Y fin."

(RÍE)

Me gusta un montón.

La operación sentirse bien va ... Viento en popa.

Otra misión cumplida.

Jorge y Berto, sois unos genios.

Ahora sé por qué siempre he sido un fracasado.

¿Sí? ¿Lo sabe?

Sí, porque he estado evitando mi verdadera vocación.

¡Ser superhéroe!

Ya...

Aunque esa no es la moraleja.

Pero usted no tiene superpoderes.

Superpoderes, sí, pues claro.

Buena idea. Conseguiré superpoderes.

(RÍE)

(GRITA)

Puede que nos arrepintamos de esto.

Sí, pero lo importante es que se ha ido.

Estamos sin profe.

(Música)

Gana el pedo más apestoso.

(RÍE) Qué buena.

Por favor.

Jorge y Berto no se saldrán con la suya.

Nadie ridiculiza a Gustavo Lumbreras.

¿Un gato karaoke?

El baile de la victoria.

(Música robótica)

"Capítulo tres. De cero a héroe.

Mientras, Fulano estaba ocupado buscando una forma de conseguir

superpoderes por toda Piqua."

Hola, ¿vendéis mascotas?

Espera. Hola, ¿vendéis mascotas?

-Me obligan a decir que sí.

-Oh, bien.

¿Y tenéis alguna radiactiva?

Porque necesito que me muerda una

para tener superpoderes.

-Pues no nos quedan.

-¡No!

(LLORA)

No. ¿Por qué?

¿Por qué?

¿Por qué?

Bueno, ya no seré superhéroe.

Oh, ¿eso es una capa de superhéroe abandonada por alienígenas

que otorga superpoderes a quien la lleve?

¡Oh!

Eh, no. Es una simple túnica.

Bueno, entonces tendré que volver a la crisis nerviosa.

(GRITA)

(LLORA)

¡Oh!

"La mayoría de túnicas son inofensivas,

pero esta dota a quien la lleva de superpoderes."

Hala, es una capa abandonada por alienígenas

que dota de superpoderes a quien la lleva.

(Música)

(GRITA)

¡Hola!

¿No es ese el profe de Cultura Extranjera?

Soy el juez Jorts.

Justicia, orden, rectitud, tenacidad, "shorts".

Eh... Sí, eso mismo.

Mirad, chicos, he encontrado esta túnica

y me ha dado poderes. ¿Poderes?

Soy un superhéroe de verdad como el de vuestro tebeo.

(GRITA)

Todas las cosas que haga a partir de ahora

serán gracias a vosotros.

(AMBOS) Ah...

-Bueno, me marcho.

Y cuando la gente me dé las gracias por salvarles,

les diré que os las den a vosotros.

La ciudad no sobrevivirá con ese tío de salvador.

No podemos perderle de vista. Vamos a seguirle

pero en plan "diver".

"Estaba cansado de combatir el mal él solito y quería un compañero."

¡Eso es! Eh, Fulano, ¿te gustaría tener un par de compañeros?

¡Ay, sí! Es lo que más deseo en el mundo.

(RÍE)

¿Jorge y Berto quieren que triunfe ese cateto?

Haré todo lo que esté en mi mano para sabotearle.

Primero, tengo que averiguar cómo funciona esa túnica.

(TOSE)

¡Ah! ¿Qué tal, chicos? ¿En clase?

(RÍE)

¿Qué decís? ¿Alguien me ha dicho

que me nota algo diferente en el pelo?

Ah, pues no lo sé.

¿Es posible?

(RÍE)

Mi pelo.

"Capítulo cuatro. 'Compamen'."

Sí, la verdad es que podríamos habernos currado

un poco más los trajes. O podríamos ser sinceros

y decirle a Fulano que no tiene madera de superhéroe.

Ni de broma. ¿Es que quieres volver a sentirte mal?

Oye, ¿dónde ha ido Fulano?

(Gritos)

Sigamos los gritos.

(AMBOS) ¡Ah!

(GRITA)

¡Trabajo en equipo!

(GRUÑE)

(GRITAN)

Ay...

Estad medio tranquilos, ciudadanos.

El juez Jorts está aquí para salvar a...

Para salvaros a todos.

(Alarma)

Bueno, podría haber salido mejor.

(GRITA)

¿Por qué?

Tío, no sé hacer nada bien.

"Capítulo cinco. Una nueva 'bajona'."

(SUSPIRA)

No soy un superhéroe.

"Por un maravilloso segundo,

los chicos sintieron un gran alivio."

Pero tengo que daros las gracias.

Si no fuese por vosotros, nunca habría seguido mis sueños

y ahora no sabría sin sombra de duda que soy el único ser humano

que no merece tener sueños.

¿Por qué?

(LLORA)

¿Por qué?

(LLORA)

"Fulano estaba hecho polvo." No ayudas.

"Solo lo digo."

Ah...

Me lo merezco.

Adelante. Sino el le animamos,

nos sentiremos mal el resto de nuestras vidas.

Y más.

¿Sigues sintiéndote mal? Sí.

¿Sigues sintiéndote mal? Sí.

Digo... Sí.

Sigo sintiéndome mal. Yo también.

Pero si le animamos y vuelve a pensar

que es un superhéroe, Piqua no sobrevivirá.

"Jorge y Berto estaban en un callejón sin salida."

Tío, esos pájaros van muy sueltos.

Mirad, una señal Jorts.

La ciudad me necesita.

¿Qué? ¿Una señal Jorts? ¿Cómo?

(RÍE) El juez Jorts vuelve a la carga.

¿Por qué no? ¡No! Espera.

"¿Pero Piqua quería que el juez Jorts la salvara?

Capítulo seis. Pues va a ser que no."

Me alegra que hayas seguido mi señal Jorts 2000,

ya que Piqua está en peligro.

Observa.

¿El qué? ¿El árbol?

No, las tuberías. ¿Te refieres al pájaro?

No, las tuberías de los vertidos tóxicos.

Es la más grande de ahí delante.

Ah... Tengo que intervenir.

(LA TÚNICA RUGE)

-"Os preguntaréis por qué se vierten desechos tóxicos en el río

junto al colegio y cómo lo sabía Gustavo.

No lo sé, a mí nadie me cuenta nada."

-Gracias por el aviso, inquietante niño de la azotea

del colegio solo de noche. ¡Jorts!

Ay.

¿Estás siendo un superhéroe de verdad?

Fulano, sigue así. Eres un superhéroe.

Eh, eh, ¿qué pasa?

"Preguntemos a los alienígenas."

-¿Te has dejado el maletero abierto? -¿Qué más da? Tú acelera.

Ahí llevamos las túnicas. Si se caen y se mezclan

con ADN de terrícola de un humano...

-Ya lo sé. Vámonos de aquí antes de que este planeta apestoso

quede destruido. ¡Vamos!

(GRITA)

Esta cosa me pega.

Me domina.

¿Por qué? Oye, ¿por qué haces eso?

No soy yo. Mi cuerpo se mueve solo.

¡Ayudadme!

(GRITA)

-¿Pero qué pasa? -¿Por qué?

Creo que es buen momento para el Capitán Calzoncillos.

Bien pensado.

(GRITA)

Jope.

¿Qué estáis haciendo aquí?

Déjame adivinar.

¿Queríais decirme lo alucinante que es mi pelazo?

(RÍE) Ya vale.

Eh... Sí, eso mismo.

(RÍE)

"Ta-ta-tachán".

¡Eh! ¿Qué se cuece por aquí?

(GRITA)

Me ha hecho husmear una colmena.

¿Por qué, abejas?

Tenemos un problema.

Pues soy el problema de ese problema.

"Capítulo siete. El capítulo de la violencia supergráfica,

presentado en 'heroicorama'. No solemos ser tan violentos.

Algunos queríais un Capitán Calzoncillos más oscuro

y aquí está.

¡Acorralado!

Dilema moral."

¿Qué me da derecho a tomarme la justicia por mi mano?

"Clímax triunfal."

Lo conseguimos. ¿El qué?

(RUGE)

-¿Por qué?

¿Por qué?

¿Has visto eso? Tiene que llevarla alguien.

Mira, tenemos que alejar esa cosa de Fulano y atraparla.

Hola, humanos ineptos.

He venido para asegurarme de que vuestro amigo

nunca sea el héroe que queréis que sea gracias a mi "tunia" 2000.

(RÍE)

Gustavo, ¿por qué llevas puesta la bata de tu madre?

"Tiene sus razones."

Al unir el ADN de esta misteriosa túnica

con el de la bata de chenilla de mi madre,

puedo fabricar mi propia súper bata.

Gato karaoke, a bailar.

(Música robótica)

"Capítulo ocho. Una bata no saca otra bata."

Quítate esa bata antes de que sea demasiado tarde.

A mí no me vais a engañar, "tontorrones".

(GRITAN)

"Lo que no sabía Gustavo es que mezclar un bata alienígena

con una bata de madre, acelera el proceso de dominio

por parte de la bata. Así que demasiado tarde en tres,

dos..."

No pasa nada.

Yo controlo.

(GRITA)

Sigo controlando.

Es posible que esté perdiendo el control.

Capitán Calzoncillos, sácale de esa cosa a porrazos.

¿Qué? ¿En serio?

¿No hay otra forma mejor de quitármela?

La túnica quiere volver a ser una.

¿Qué porras está pasando?

Este suceso no tiene precedentes.

Estoy en terreno desconocido.

(RUGE)

(GRITA)

Eso no ha sonado bien.

Capitán Calzoncillos, ¿crees que puedes noquear a esa cosa?

¿Los caballos croan?

Las ranas croan. (RÍE) Fallo mío.

Además, no veo nada. (GRITAN)

Hemos cruzado el "tunitor". Aquí, gatito.

Gatito.

¡Gatito!

Gatito, gati...

(RÍE) ¡Ya veo!

¡Ay!

¡Oh!

Quizá esta vez necesite ayuda. ¿Ayuda?

Es una misión para el juez Jorts.

Aunque haya perdido mis poderes.

"Jorge y Berto estaban hartos de sentirse mal por Fulano."

¿Sabes qué, Fulano? Puedes ayudar no ayudando.

Sí, eres buen tío.

Algún día encontrarás lo que se te da bien.

Y ser superhéroe no lo es.

(LLORA)

"Habéis vuelto a sentiros mal. Aclaraos, chicos."

Fulano, espera.

No, ¿por qué?

(GRITA)

(RUGE)

(GRUÑE)

¡Oh!

Me está obligando a pegarme a mí mismo.

¿Qué hacemos? Él es el único capaz de vencer a la túnica.

Igual el vertido tóxico nos ayuda.

Capitán Calzoncillos, pégate en dirección al río

súpermegafuerte. Eso está hecho.

"Y volvemos al principio."

Sigue así.

Chicos, guardadme eso, es mi diente de masticar.

(GRITA)

(SUSPIRA) Al fin se ha acabado.

(GRITA)

-¿Qué ha pasado?

Que nos has salvado. Eso es lo que ha pasado.

Ah, ¿sí? ¿En serio? ¿Cómo?

Pues...

Primero dijiste: "Deja de hacer fechorías, cosa malvada".

Y la túnica dijo: "Soy tan malvada que nunca dejaré

de hacer fechorías". Entonces le diste una patada

tan fuerte en el culo que salió volando.

¿Esa cosa tenía culo?

Creo que todas las cosas tienen culo.

Sí, y cuando el culo salió volando,

la túnica dijo: "La vida son dos días. Me voy".

Y nos salvaste tan bien que el alcalde te invitó a comer.

Y cinco chicas se enamoraron de ti.

Diez, pero se fueron porque tenían que trabajar.

Por eso no están.

Ah, vale. Guau.

¿De verdad he salvado el mundo?

Sí, y yo en tu lugar saldría por la puerta grande.

Retírate. Exacto, porque seguro

que ya no va a pasar nada malo en Piqua.

Lo ha dicho el alcalde en la comida.

Tiene que ser verdad. Bueno, si lo dice el alcalde

será mejor que me retire. Y es un alivio, la verdad.

Ahora quiero pasar desapercibido y que se encargue

de las heroicidades alguien más apto.

¡Sí! Como un tío con poderes volcánicos.

¡Ay, no!

Me estoy ahogando. Que alguien me salve.

(GRITA)

¡Me quemo!

¡Ah!

Una, dos, tres...

Demasiadas orejas.

(GRITA) ¡Demasiadas orejas!

¿Qué decís? Me ha parecido oír que...

Sí, sí que me he cortado el pelo.

¡No! ¿Dónde está mi pelo!

(GRITA)

Esto no ha acabado.

Vais a sufrir, sobre todo tú...

(LLORA)

"Y bueno, entonces se acabó.

Casi.

¿Que por qué os enseñamos esto?

Puede que lo descubráis en próximos episodios o no.

En serio, a mí nadie me cuenta nada."