(Música)

Y que mi nombre, Horacio Vertido,

signifique basura para toda la humanidad.

-La oficina de turismo de Piqua les invita a celebrar

el día del vertido lanznado basura por toda la ciudad.

-Pero hoy en adelante, yo, Horacio Vertido,

decreto que toda la basura deberá ir en un lugar,

un lugar que yo, Horacio Vertido, llamo "vertedero".

Todos juntos. Horacio Vertido.

¿Horacio qué?

Horacio Vertido.

No me acuerdo.

"Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda con corbata y pelo cepillo,

Berto, el de la derecha con camiseta y pelazo.

Recordadlos bien".

No me creo que ese tío sea Horacio Vertido.

¿Con calcetines brillantes en 1810?

Cada año en la misma fecha, todos celebramos los vertidos con...

(TOSE)

¡La pastilla!

¡Dadme la pastilla!

# Jorge y Berto hacen tebeos.

# Había un viejo director # que les decía "bla, bla, bla".

# Movieron, pues, un hipnoanillo # y le hicieron bailar.

# Y en Capitán Calzoncillos,

# sin querer, # se convirtió al final.#

¡Tatatachán!

# Con un chasquido se transforma # aunque no es genial,

#y recordad que si se moja # volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, # ¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción # del Capitán Calzoncillos

# va a acabar. #

De Jorge Betanzos y Berto Henares.

"La pestilente historia del pegajoso Vertidoso"

"Capítulo uno: Basura pura y dura"

-Y ahora, la alcaldesa McChapas nos anunciará

la celebración del día de la basura de este año.

-Bien, niños, ¿quién quiere ayudarme?

Cuando yo diga "el día de la...", Vosotros decís "basura".

El día de la... ¡Basura!

Bien hecho. Lo sé.

Pero podemos hacerlo mejor.

Lo haré yo misma.

¡El día de la basura!

¡Viva!

Me gusta vuestra energía.

Bueno, como sabéis,

cada día de la basura lanzamos basura por todas partes

y luego viene lo más divertido, limpiarlo todo.

No tiene ningún sentido,

pero es una de las celebraciones de Piqua para recordar a...

(TODOS) Horacio Vertido.

-Y aquel de vosotros que conmemore su legado

con el mejor tributo basuril ganará el premio al vertido de oro.

¡Viva!

Pero esperad, aún hay más.

El ganador de este año también recibirá...

-Puntos extra como para ahogar a un caballo.

(RELINCHA)

-Sí. ¿Puede decirlo con un poco más de ánimo?

Otra vez.

Bueno, en otra ocasión. ¡Viva, viva, viva!

(TOSE)

Vaya, parece que por hoy se han acabado los vivas.

Viva.

Es solo otro ritual social basado en tradiciones anticuadas.

Gracias, Dante.

-Exacto. Como plancharse el pelo. Divino.

Oye, y si esto va del tipo que nos libró de la basura,

¿por qué tiramos más basura?

-¿Por qué celebramos la independencia

con fuegos artificiales

y el día del presidente con colchones?

¿Y por qué celebramos el día del trabajador

dejando que el tío Frank carbonice un solomillo perfecto?

Porque las celebraciones no tienen sentido

-El año pasado, lance unos neumáticos viejos al río.

No fue como esperaba.

Pero este año quizá gane el premio al vertido de oro.

Gracias, Dante.

Claro que sí, Leoncio. Tienes nuestro apoyo.

Hay que conseguir ese vertido de oro y los puntos extra.

"¿Por qué? Porque ese ranking de alumnos, el RankTank 2000,

demuestra que los necesitan. Os lo explicaré.

Las notas de Jorge y Berto están aquí abajo,

pero necesitan que estén aquí si quieren ir aquí,

al campamento de verano en el lago."

Ya huelo el pescado que pondremos en las literas de los demás.

(TOSEN)

Qué asco.

A ver, ideas.

¿Qué hacemos?

¿Qué te parece una carroza llena de basura?

Y la llamaremos "Monte Basuramore"

Ya se hizo en 1994.

No importa, tenemos mogollón de ideas basura.

Como el basurasaurio rex.

Hecho en 1998.

Un basurocuarteto.

En 1962, cantaban como los ángeles.

# Son muy buenos # los pañales. #

Un basuratlón. Nadie ha hecho eso.

Lo hizo Nadie en 2010.

¿De dónde has sacado esas fotos?

¿Vienes del pasado?

No, pero estoy haciendo una recopilación

de cada día del vertido.

Debería bastarme para ganar el premio y una beca,

pero no quiero desanimaros.

Nos vemos.

Llegados a este punto,

deberíamos hacer un cómic para resolver nuestros problemas.

¿Cuándo ha resuelto algo uno de nuestros cómics?

"El Capitán Calzoncillos y el pegajoso Vertidoso,

por Jorge Betanzos y Berto Henares.

Era el día del vertido y había una fiesta enorme

en el vertedero. Había atracciones de feria y juegos,

perritos y chucherías, justas con serpientes

y una batalla de bandas.

Era genial, y hacía tanto ruido como un motor de monos.

Tanto como para despertar a los muertos. ¿Qué?

Sí, porque el lugar de reposo de Horacio Vertido era el vertedero,

y su fantasma despertó y dijo "¿eso es un motor hecho de monos?"

Y vio a la gente comiendo hamburguesas de caramelo

y esquiando en la basura y ratas forzudas

y dijo "soy el fantasma de Horacio Vertido,

¿por qué estáis celebrando la fiesta en el vertedero?

Es un lugar para la basura, no para fiestas.

¿Queréis bajar el volumen?

Es un lugar para la basura, no para fiestas, como ya he dicho".

Y todos que contestaron "ni en broma, abuelo,

hoy es el día de la basura, tómate un bollo".

Solo era una bola de basura. Entonces, el fantasma del vertido

alzó sus brazos y la basura voló hacia él

hasta que se convirtió en un enorme monstruo de basura

y dijo "ahora soy Vertidoso y aprenderéis a respetar la basura"

Y empezó a agitar sus puños de basura y a golpear a la gente

con neumáticos viejos y latas vacías. Por suerte,

el Capitán Calzoncillos andaba cerca hurgando en la basura

porque había vuelto a perder sus llaves,

cuando una silla le golpeó la cabeza y se giró y vio a Vertidoso

y le dijo "¿qué pasa, Vertidoso?" y Vertidoso le contestó

"¿Cómo sabes mi nombre?"

Y el Capitán Calzoncillos le dijo "porque me he leído

la página anterior". Entonces sacó los calzoncillos XXXXL

y envolvió a Vertidoso con una suavidad algodonosa,

pero Vertidoso se liberó porque la basura estaba afilada

y no era un calzoncillo de doble capa.

Entonces, el capitán vio una montaña de basura tambaleante

detrás de Vertidoso y gritó "¡basuravalancha!"

(CANTA)

Porque no sabía hacer de tirolés.

Pero funcionó igual, y la basuravalancha

enterró a Vertidoso. El fantasma se preparó para atacar,

pero Capitán Calzoncillos le compró una brocheta

de chicle chupado frito y se hicieron grandes basuramigos.

Y se acabó. Fin".

Nadie ha hecho antes una basuravalancha.

Bingo, lo tiene todo.

Tamaño, drama, basura, es la escoria maestra.

Nos llevaremos ese vertido de oro.

Más nos vale, porque si no,

nos tocará limpiar mogollón de basura.

O dejarles el marrón a los Jorge y Berto del día de mañana.

Tío, los Jorge y Berto de ayer nos la han jugado bien.

Bueno, que se encarguen los Jorge y Berto de la semana que viene.

Mejor los Jorge y Berto del próximo año.

Los del próximo milenio.

¡Se ha desintegrado!

Bien pesado, nosotros del pasado. Choca esos hologramas.

Nuestra basuravalancha no puede fallar.

Hay una razón para no hacerla. Sí, que no eran nosotros.

No, no es esa.

"Capítulo dos: Grandes planes"

Te he dicho que quiero que la alfombra brille.

Las alfombras no brillan.

Lo conseguimos, la academia Eliteanati

va a venir a visitarnos. Que toquen las trompetas.

Por fin, la gustavización de este penoso colegio

al fin da sus frutos.

Como la academia Eliteanati se lleva automáticamente

al mejor alumno de cada colegio,

tan solo tengo que mantenerme como número uno para entrar.

Por fin está ocurriendo. ¿Cuándo vienen?

Mañana. ¿Mañana?

¿Mañana? Mañana es mi día favorito.

Es cuando lo ensucio todo. El día del vertido.

Y este año, los niños tienen que limpiarlo todo.

# Va a ser # el mejor día del mundo. #

Deja de bailar, avestruz sin plumas.

El colegio tiene que estar perfecto para la visita de la academia.

Así que tendrás que asegurarte

de que mañana no haya día del vertido en este colegio.

O sea, ni un pedacito de basura en todo el campus.

Pero si acabo de trocear todas las notas

para esparcirlas por el suelo.

Llevo amontonando basura en los últimos seis meses.

Las noticias de Luke y Lou hicieron un reportaje sobre mí.

"Estas son las noticias de las 3, a las 2 en la 7

y a las 9 en la 5. En la 11, ahora mismo".

-La ciudad ha declarado su casa amenaza tóxica.

¿Qué opina? No podría estar más feliz.

No. Pero la basura...

Es el Día del vertido. No.

¿Y mis tronchos de manzana?

(AMBOS) Recógelos. Vale.

(LLORA)

A partir de mañana seremos héroes.

Los héroes de la basura.

Pero hay que asegurarse de que la basuravalancha funciona.

Vamos a probar desde este terraplén.

"Capítulo tres: basuramate.

Mientras Jorge y Berto intentaban hacerse con el día del vertido,

el señor Carrasquilla tenía que evitar que ocurriera."

No hagas eso. Aunque parece super divertido.

No, por favor, si acabo de recogerla.

¿Sabes qué?

¿Por qué evitarlo?

(RÍE) ¡Mi basura!

(RÍE) Qué diver.

¿Pero qué?

¿Dónde?

¿Qué es?

¿De dónde ha salido toda esta basura?

¡Basura mala!

¿No es verdad?

¿Lo han visto?

Vaya, esa basuravalancha no ha funcionado.

Tan solo una lata ha llegado hasta aquí.

Por eso nadie ha hecho nunca una basuravalancha.

Porque es imposible.

No, todo es posible, solo hace falta más basura.

Toda la basura. A la montaña de basura.

# ¡Basura! #

A mí solo me parece otra porquería.

Pues no lo es. Como has fallado estrepitosamente

en mantener esta escuela limpia

para la visita de la academia Eliteanati,

hemos tenido que inventar eso. El Chupabasura 2000.

Abrirá un portal y enviará toda la basura a otra dimensión.

En realidad, esa lata es una porquería.

Esto es el Chupabasura.

¿Seguro? Sí.

¿Por qué no empiezas ya y lo activas?

¿Por qué tengo que hacerlo yo

y por qué os habéis colocado detrás de ese escudo?

Eso a ti no te incumbe, tú prueba...

O sea, usa el invento. Pulsa el botón.

Espera, ¿seguro que esto es seguro?

Sí. Bueno, eso creo.

Me vale.

(Música)

¿Seguro que es seguro estar aquí?

No, no es seguro, es un riesgo mortal, ponte a salvo, corre.

"Capítulo cuatro: una atracción pestilente.

Berto, este vertedero está lleno de basura.

Suficiente para la basuravalancha.

Y tenemos de sobra para San Valentín.

Seremos leyendas de la basura, como Horacio Vertido.

Pero primero...

Vertedero local, abierto toda la semana.

Prohibido hacer fiestas.

Huelan nuestros pañales pestilentes.

¿Has visto esa basura volando? No, la basura no puede volar.

He subestimado a nuestra basura.

Cógela, no podemos dejar que escape.

La peor idea del día.

No está tan mal.

Jorge, confía en mí.

Vale.

# Volando en basura, # con restos de manzanas podridas.

# Viejos limpiaparabrisas, # también pañales y mucho más.

# Hay que ensuciar.

# El primer premio hay que ganar.

# A ensuciar. #

¿Qué es eso?

¡Salta!

Toda la basura ha desaparecido.

Debe ser el espectáculo de magia especial.

No, la magia es un engaño, cabezas huecas.

Es el Chupabasura 2000.

Y ha enviado toda la basura de Piqua otra dimensión.

¿Qué? ¿Y el día del vertido?

Pero seréis... Lo habéis conseguido,

os habéis llevado la basura. Ahora jamás ganaremos

el vertido de oro ni los puntos extra,

y no iremos al campamento.

¿Por qué les cuentas eso? Alguien debe hacerlo.

No, de eso nada. Olvidaos del campamento.

Y nunca recuperaréiis la basura porque dejaremos el Chupabasura

en nuestro despacho dentro de un campo

de seguridad láser impenetrable.

¿Por qué les cuentas eso? Alguien debe hacerlo.

No, de eso nada.

Ya está hecho.

Vayámanos con una risa malvada y arreglado.

(RÍEN)

Hay que encontrar esa lata, tío.

Nunca conseguiréis el Chupabasura,

y vuestra desgracia me sirve para olvidar la mía.

Ojalá estuviérais llorando para beberme vuestras lágrimas.

¿Qué?

Vaya.

¿Por qué huelo a espinilleras?

¡A la basurocueva!

# ¡Basura! #

Este es el plan.

Entrarás en el despacho de Gustaborg,

sortear a los láseres para coger el Chupabasura 2000.

Jo, tío. ¿Qué?

Me encanta ese sonido.

Y a mí, pero sigamos.

Lo cambiarás por otra lata para que los Gustavos

no se den cuenta de que su invento no está.

Y luego saldrás de allí sin dejar ninguna pista.

¿Entendido? Sí.

Quieres que me meta en esta lata. Sin problemas.

"Siete horas y muchos rotuladores después,

el Capitán Calzoncillos lo entendió."

Muy bien, hora de usar mis "acobratácticas".

"Cobratrías". "Acobratrísticas". "Acobratistis".

¡Hora de las volteretas!

¿Qué ha pasado aquí?

Sé exactamente qué hacer.

¡Ay!

Espera, ¿ahora cuál me llevo?

(GRITA)

Espera, ahora las dos están dentro.

¡Mamá!

Vaya, ¿y ahora qué hago?

Ah, sí. Irme.

Traigo las dos latas. ¿Qué? ¿Por qué tienes dos latas?

Solo tenías que cambiarlas.

Ah. Querías cambiar las latas. Ahora lo entiendo.

Me temo que hoy no habrá ninguna basuravalancha,

gracias a mi robo brazo extensible.

¿De verdad es un brazo robot?

Sí, tengo multitud de mecanismos robóticos porque soy un robot.

¿Por qué nunca los usa? No lo sé.

Supongo que porque se me olvida.

¡Tiene visión láser!

Sí, es una característica robótica básica.

Ya basta, soy medio cyborg, aceptadlo.

Ese bufón en calzoncillos activó nuestro sistema de seguridad,

así que lo seguimos hasta aquí para recuperar el Chupabasura 2000.

Hemos ganado.

En realidad, eso es una lata. Este es vuestro chufa vacuna.

Mira, un botón. Voy a apretarlo.

(AMBOS) ¡No!

"Dato interesante: El Chupabasura cuando está al revés

funciona también al revés".

Qué raro, quizá no tenga batería.

"Sí que la tiene".

(GRITA)

¿No? ¿Solo yo?

Sí, ahora el basurero reparte.

¿Sois vosotros los que habéis tirado toda esa basura en mi dimensión?

¿Tenéis alguna idea de la faena que me habéis hecho?

Estaba en el escenario en la entrega de los premios pegajosos,

recibiendo el premio a toda una vida de pegajosidad,

cuando de repente...

Un puñado de basura ha caído sobre mí,

pero se me ha pegado, porque soy pegajoso.

Y me han quitado el premio porque era basura, no pegajoso.

Ha sido una auténtica pegástrofe.

Qué duro, chico. Lo siento por ti.

Oye, te pareces al Vertidoso de nuestro cómic.

No sé de qué hablas.

Bueno, tan solo iba a gritaros un poco,

pero una basuravalancha es una idea mucho mejor.

Creo que eso es lo que voy hacer.

(AMBOS) ¡Sí!

Y destruiré vuestra dimensión por mal educados.

(AMBOS) ¡No!

Nadie ensucia mi dimensión excepto yo,

Vertititititito, porque puedo ser muy chungo, tío.

¿Estás retando a un monstruo de la basura?

¡Esto te va a salir muy caro!

"Capítulo cinco: el capítulo de la violencia súper gráfica.

Presentado en reciclaorama.

En lugar de contaminar nuestras mentes con violencia,

démosle la vuelta y usemos esta lucha para aprender a reciclar.

¿En qué cubo debería depositar el Capitán Calzoncillos

este tenedor?

Cubo equivocado. Los tenedores de plástico

van en este otro cubo y se pide un deseo al hada de los tenedores

para convertir el viejo tenedor en uno nuevo.

¿En qué cubo debería dejar el Capitán Calzoncillos

esta taza de yogurt?

Cubo equivocado. Las tazas de yogurt van en este otro cubo

para que el ogro yogurt las use para alimentar a su ejército.

¿En qué cubo debería tirar el Capitán Calzoncillos

este plato de cartón?

Cubo equivocado. Los platos de cartón se tiran

en este cubo y se corre antes de que el troll de los platos

te pille.

Es la hora de sacar la basura.

(TODOS) ¡No!

Dame esa lata, sucio monstruo asqueroso.

¿Esta lata, enano sabelotodo?

Me hiciste ser basura, así que ahora os ahogaréis en ella.

Si la quieres, búscala en la basuravalancha.

(TODOS) ¡No!

Ese tren de basura se acerca y estamos en la estación.

Deprisa, tenemos que mantenernos alejados

en algo a prueba de basura. O sea, yo.

Hay que encontrar el Chupabasura 2000

antes que los Gustavos

o destrozaran nuestra basuravalancha.

Aún nada, solo una garrafa, una tostadora,

una crema agria agriada, los casos sin cerrar del FBI,

un DVD de "El profesor babas 2: Sigue babeando".

Qué mala era.

Parezco un tiburón hambriento.

Bienvenidos a todos a la ceremonia del día del vertido.

¡Viva!

Agárrate fuerte, Berto.

¿Quién quiere echar basura? ¡Viva!

No veo un desastre en el orden del día de hoy.

¿Está actualizado?

-¿Qué os ha parecido eso?

Mi viscosidad es un imán para la basura,

y cuando vuestra basura venga a mí, cubriré vuestro mundo con ella.

Esto es solo el principio.

No, es el fin.

-No, esto es el fin.

¿Por qué hicimos que se pareciera a una lata normal?

-Como iba diciendo, esto es solo el principio.

Voy a extender la basura por todo vuestro planeta

y entonces viviréis en un planeta basurero

y todo el mundo vendrá aquí a tirar su basura.

Qué es lo que me hicisteis a mí.

Y ese es el fin.

No, este es el fin.

Nuestro tributo a Horacio Vertido.

Espera, ¿este es vuestro tributo?

¡Es glorioso!

¡Sí, viva!

¡Viva!

¿Estáis viendo la peli del de las babas?

Sabe a metal. Enhorabuena, muchachos.

Habéis ganado el vertido de oro y los puntos extra.

Y un par de vítores.

¡Viva! ¡Viva!

Gracias, acertamos los puntos extra,

pero no podemos aceptar el trofeo. Porque pertenece a Vertidoso.

-¿A mí? ¿En serio?

Un premio...

No, no, yo no podría...

No sé qué decir. No tengo nada preparado.

Primero, me gustaría agradecérselo a mi familia, los Pegarcía.

Mamá, papá...

Esto es vuestro.

Mi hermano Pegaberto, mi hermana Pegulia, los gemelos Peggy...

No, espera, la música no, todavía, no, no he terminado,

por favor, tngo más, no, vamos, no podéis echarme así.

¡Agua con gas caducada!

Me pregunto si todavía tiene gas.

Vaya, me lo he perdido todo.

Debe haber sido una buena, porque no llevo pantalones

y una rata me está mordiendo.

"Capítulo seis, de basura a basura."

-Listo, ahora todos podrán ver mi vertido de oro.

Y esto es mucho mejor que Pegavilla. Me quedo aquí.

Hola, vecino. ¿Qué tienes ahí?

¡No!

¡Mi vertido de oro!

Por la presente, la academia Eliteanati

declara al colegio Gerónimo Chumillas

como una pesadilla de vertedero no apta para niños ni para bestias.

¿Tienes visión láser?

¿Por qué estoy recogiendo yo la basura?

Buena pregunta.

Cuando yo tenga visión láser, la utilizaré contigo.

Sí, piensas que lo harás, pero luego la tienes y no la usas.

Como una cinta de correr. Yo uso la mía todos los días.

Espera, no todo es malo.

"Sin embargo, había un rayo de luz en la oscuridad"

¡Están hablando de mí!

"Dos estudiantes..." ¿Dos?

"Dos estudiantes consiguieron mejorar notablemente

su rendimiento académico en contra de toda adversidad.

Sus nombres son..."

(GRITA)

"Jorge Betanzos y Berto Henares, bien hecho".

"Resulta que los puntos extra

fueron suficientes para colocar a Jorge y Berto

en lo más alto del ranking de alumnos.

Justo por encima de Gustavo."

Eso está bien, pero lo mejor es que los puntos extra

nos han dado dos asientos de bus al campamento del lago.

Sí, y nada puede estropearlo.

"A no ser que los Gustavos pongan toda la carne en el asador