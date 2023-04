El corrosivo cachivache del contagioso Cruelius Constipadus

(Música)

Amigos romanos de cuarto curso, prestad atención.

Estáis a punto de visitar Roma en un día.

La segunda recreación más auténtica de la antigua Roma en Piqua.

Yo soy Keitico, jefe de atención al cliente

y voy ayudaros a preparar vuestra próxima excursión.

Por favor, preguntadme lo que sea. ¿Qué atracciones hay?

No hay atracciones, pero hay cuencos, vasijas y otras cerámicas.

¿Es esto lo que quería hacer de pequeño?

¿Qué? ¿Qué? Eh...

No, en realidad tocaba en un grupo "Trucha local y Kenny",

pero no funcionó.

(Vidrios rotos)

Pero bueno, hablemos de los papiros o papel romano.

¿Qué salió mal? Mi grupo se separó.

Guay.

Bueno, también haréis vuestro propio cuenco.

¿Por qué se separaron?

¿Fueron diferencias creativas o choque de caracteres?

Kenny, el batería, me robó a mi novia, ¿vale?

Así que no es guay. Me arruinó la vida.

¿Qué? ¿Estáis contentos?

# Jorge y Berto hacen tebeos.

#Había un viejo director que les decía "bla, bla, bla".

#Movieron pues un hipnoanillo #y le hicieron bailar.

#Y en Capitán Calzoncillos, #sin querer, se convirtió al final.#

¡Tatatachán!

# Con un chasquido #se transforma aunque no es genial

#y recordad que si se moja #volveremos a empezar.

# Poniendo todo junto, #¿qué podría salir mal?

# Aquí la canción del Capitán #Calzoncillos va a acabar.

# De Jorge Betanzos y Berto Henares.#

¡Tatatachán!

"El corrosivo cachivache del contagioso Cruelius constipado"

"Capítulo uno: Roma, dulce Roma"

Estos son Jorge Betanzos y Berto Henares.

Jorge es el de la izquierda, con corbata y pelo cepillo.

Berto, el de la derecha, con camiseta y pelazo.

Recordadlos bien.

Las exclusiones deberían ser alucinantes,

pero las muestras son un peñazo.

"Cierto, como cuando fuisteis a la fábrica de cubículos,

al almacén de almacenes o a un agujero".

Roma en un día va a ser todavía más peñazo.

Aunque es raro porque la antigua Roma es flipante

en el programa Cicladicus.

Yo, Julio César, te encuentra de lo más molesto, Cicladicus.

Has acabado con Roboticles, mi gladiador robot y Dragonesis,

mi gladiador dragón.

Pero no podrás derrotar de ninguna manera

a un agujero lleno de gladiadores robot-dragón.

(Truenos)

-Usted primero, emperador narizotas.

(GRITA)

Ser gladiador esa súper guay. Quiero ser Cicladicus.

Yo quiero una cuadriga con motores.

Sabréis que lo que sale en ese programa no es cierto, ¿no?

Claro que sí. No lo sacarían en la tele si no fuera cierto.

Eh, el César ese de la napia enorme me ha dado una idea para un cómic.

"Capítulo dos: el Capitán Calzoncillos

y el corrupto Cruelius Constipadus.

De Jorge Betanzos y Berto Henares".

"Un día, el Capitán Calzoncillos estaba

en una pizzería llamada 'Ve a lo grande o vete a Roma'

y se fue al baño a lavarse las manos.

Su medallón con una foto de su padre se le cayó en el retrete y el gritó.

(GRITA)

Y se lanzó tras él, pero era un retrete temporal,

así que acabó en la antigua Roma,

así que voló por Roma buscando el medallón levantando edificios.

Gritaba: 'Papá, quédate dónde estás. Te encontraré'.

Y el emperador Julio César estaba por ahí

en uno de esos sofás con palos

y le dijo: 'Estás cuadrado, tío. Serás mi nuevo gladiador'.

Pero el Capitán le dijo: 'No, gracias.

Soy de dormir más que de luchar'.

Y se durmió de pie para demostrarlo y se oía. (RONCA).

-'Hola, cofres de ensueño'.

César se enfadó tanto que se cayó del sofá

y acabó en un caldero de chilis romanos de cinco alarmas

que unos conductores de cuadrigas hacían en un parking.

y el chili era tan picante que convirtió a César

en el monstruo de la nariz Cruelius Constipadus.

El sonido de la transformación de nariz despertó al capitán

y Cruelius Constipadus gritó: '¡Nadie le dice que no la nariz!'

Y disparó un cañón de mocos de verdad al Capitán Calzoncillos.

Y el Capitán Calzoncillos lo envió al espacio de un puñetazo.

Ese fue el inicio del programa espacial.

-No tiene nada que ver.

-Pero Cruelius tenía trucos en la nariz

como trucos de cartas y el que cortas a una chica

por la mitad con la sierra.

Pero el capitán dijo:

'Tengo que evitar que esa nariz empiece la carrera espacial',

así que introdujo todos los calzoncillos

en la nariz de Constipadus y este dijo:

'No puedo respirar. Me rindo'. Hicieron la paz y comieron chile

y cuando el capitán encontró el medallón en su bol,

lloró porque quería a su papá y porque el chile estaba picante.

¡Como un incendio en la boca! Y les preguntó a los romanos:

'¿Dónde encuentro un retrete temporal?'

Y los romanos: '¿Qué es un retrete?' Oh, no. ¡Fin!

Buenos días, robojefe. ¿Un bollo?

¿Qué quieres moscardón?

¿Puedo ir a la exclusión de Roma en un día?

Vale, si te vas sin decir nada más.

¿Sabéis qué sería una excursión genial?

La antigua Roma de verdad. Podríamos ser gladiadores.

Sí, pero vamos a la falsa antigua Roma a hacer cuencos.

"Y otras cerámicas".

A no ser... ¿A no ser que qué?

Que alguien hiciera una máquina del tiempo

donde quepa toda la clase.

Gustavo, ábrenos tu bola de goma. Nos lavamos las manos... Ayer.

Ay...

¡Ah, ah! No os sentéis. ¿Qué queréis?

"Jorge y Berto conocían bien los puntos débiles de Gustavo,

las serpientes, el esfuerzo físico y su ego."

Berto y yo estábamos hablando y él me decía lo alucinante

que fue que inventaras una máquina del tiempo compacta.

¿Qué? (TITUBEA) Sí, eso he dicho.

Continúa. ¿Un bollo?

Pero entonces me dijo que no tendríastalento

para hacer una más grande. Sí, ajá.

Claro que sí. Eso le dije yo a Berto,

pero entonces me dijo que seguro que no podrías hacer

una tan grande como para toda la clase

ni aunque la hicieras con el bus de la escuela.

Eh... Sí. ¡Claro que puedo hacerlo!

Tendré un prototipo en dos semanas.

Berto, ¿no decías que un verdadero inventor

podría hacerlo en un día o menos? Sí, lo recuerdo perfectamente.

(GRITA) ¡La tendré mañana! ¡Ahora largo!

(SUSPIRA) Lo único que me faltaba.

¿Algún problema? (GRITA)

¿Esa es la batería de mi coche? Sí.

Creo que cuando la gente visita Roma en un día,

eligen a un emperador durante ese día.

Ah... Sí, elegimos a uno de los niños.

Mañana no. Mañana me elegirá a mí.

¿Qué? ¿Por qué?

Lo único que se lleva el emperador es un pequeño yogur helado gratis.

Sí...

Pero también puede disfrutar ¡del poder absoluto!

¡Luna! (RÍE)

¡Oh, sí! Oh...

No hay poder absoluto. Solo el yogur.

¿Quiere que su coche arranque? (TITUBEA) O sea sí, sí.

Pues trato hecho. ¿Qué? ¡Oiga!

Tiene que volver a colocar la batería, amigo.

Yo solo rompo, no reparo. (RÍE)

Oh... Era lo que me faltaba.

(SUSPIRA) Era lo que me faltaba.

(GRITA) ¡Oh!

-Oiga, está en una zona sin incendios.

-Oh, era lo que me fal...

taba.

-"El plan de Jorge y Berto funcionaba.

Gustavo no pararía hasta construir una máquina del tiempo gigante.

Qué pringado."

(Música)

(RONCA)

Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué existo?

Esa es fácil. Eres mi comida.

(GRITA)

(AMBOS) ¡Hola, Gustavo!

(GRITA) ¿Qué es ese barco?

¡Absurdos! No solo es un barco. ¡Admirad!

¡El Tiempotanic 2000!

(Bocina)

¿Has llamado a tu máquina como un barco

que chocó un iceberg y se hundió? Sonaba mejor a las 3 de la mañana.

Pero ahora también ¡porque es brillante!

Estoy cansado.

No dejéis que el perrogato me coma. (RONCA)

¿Qué rayos es esto? Bueno, iremos en barco a Roma en un día.

Todos a bordo, niños.

No puedo ni contar todo lo que está mal en esta situación.

"Pero nosotros sí.

Viaje en el tiempo, barco terrestre, ruedas desinfladas".

(Bocina)

(RONCA) (AMBOS) ¡Gustavo!

Jorge dice que puede que esto solo sea un barcobus

y no una máquina del tiempo. Sí, eso es dicho.

Tan solo otro típico barcobus. ¡Ja! ¡Qué absurdo!

¿Acaso crees que un barcobus tendría mando de viaje temporal?

Eso he dicho yo, pero entonces Jorge ha dicho

que seguramente no podría ir, por ejemplo, a la antigua Roma.

Configurado para la antigua Roma.

Eso he dicho yo que harías, pero Jorge ha dicho

que no tendrías el valor de usarlo. Eso he dicho. En ese orden.

¿Qué no tengo valor? ¡Pues mira! Toma valor!

"Capítulo tres: en ningún lugar como en Roma"

(Música)

¡Fuera de mi camino, plebeyos! ¡Dad paso al emperador!

¡Inclinaos ante mí! (RÍE)

¡Guau! La antigua Roma parece real.

¡Claro! ¡Como que es real!

¿Qué habéis hecho, inútiles? Nada. Tú pulsaste el botón.

Me habéis manipulado.

Aunque eso es imposible porque vuestras mentes son inferiores.

No podéis, pero lo habéis hecho.

(GRITA) ¡Pero yo tengo razón! Oye, alégrate.

Gracias a ti podremos ser gladiadores.

Bueno, ¿cómo lo hacemos? Quiero mi cuadriga con motores.

Eres un gladiador porque quebrantaste la ley.

-Eso es porque las leyes no van conmigo. (GRUÑE)

(RÍE) -¿Por qué ha explotado esa pared?

No tiene ningún sentido.

¿Te llega la cobertura a la antigua Roma?

Eso parece.

Para ser gladiadores tenemos que quebrantar la ley.

Y ya sé qué ley quebrantar. Arrodillaos ante Julio César.

Vaya, este tío sí que es un creído.

¡Parad! Esto es la antigua Roma, algarrobos.

El coliseo es un nido de brutalidad.

¡Estáis arriesgando nuestras vidas! Tranquilo, Gustavo.

Está controlado. Vemos Cicladicus. ¡Eso es televisión! ¡No es real!

Yo guardaré vuestro secreto. Me gusta la antigua Roma.

Un poco más suave, chicos.

Eso debería bastar. (AMBOS) (RÍEN)

(GRUÑE) ¿Fuera el emperador narizotas?

¿Quién ha sido? ¿Vosotros? Somos culpables.

Tendrá que hacernos gladiadores. ¡Apresadlos!

¡Tenemos nuevos gladiadores para el circo de hoy!

(AMBOS) ¡Sí! ¡No! ¡Yo no voy con ellos!

Keitico, me alegro de que arrancara su coche.

Oiga, lo de Roma en un día es la bomba.

¿Cuándo me harán emperador? ¡Tú nunca serás emperador, gusano!

¿Qué? ¡Teníamos un trato!

¡Llevadlo con los otros gladiadores!

(RÍE) Ah, ya veo.

Juegos de rol, espadas de mentira, dime ¿el yogur helado lleva...?

¡Oh...! ¡Oh, no! Va, de anises no.

(HIPERVENTILA) Me quedo sin aire.

(HIPERVENTILA)

Sube los brazos. Le ayudará. Y pisotee el suelo.

(HIPERVENTILA) Me quedo sin aire.

No le ha servido de nada. No.

Este retrete romano es súper auténtico.

Incluso huele de verdad. (GRITA)

-Sí, igual que el escudo.

Tiene sangre de pega por todos lados. ¡Saaangreee!

-"Puede que no sea de pega."

-¡Qué cascos más feos!

Sofía uno, encuentra cascos más bonitos.

Otrasofía, péiname el heno.

Cuando sea emperador, todo será mucho mejor para mí,

para los demás no tanto.

(VITOREAN)

¡Balad como las ovejas! (BALAN)

(RÍE)

"Mientras los demás seguían pensando que estaban en Roma en un día.

Tan solo Jorge, Berto, Erika y Gustavo sabían la verdad."

¿Por qué sigues enfadado? Roma es genial.

Esos barrotes se ven más gordos que en la tele.

¡No! ¡Roma Es horrible!

Estamos encerrados porque me engañasteis para activar

el Tiempotanic sin calentarlo.

Por eso la célula de combustible se rompió.

Pues haz una célula nueva. ¿No eres invencible?

¡Cómo! No hay ningún láser aquí.

Tan solo el sol tiene un poder así y necesitaría una gema rojiza

de múltiples caras para aprovechar su poder.

¡Nos habéis condenado!

Oye, sé que lo conseguirás. Mientras tanto, ¡a gladiadiar!

No tenéis ni idea de lo que son los gladiadores, ¿verdad?

¡Claro que sí! (RÍE NERVIOSO) ¡Son gladiadores!

(Música)

¡Gladiadores!

¡Oh! ¡El talismán! ¡Y un rubí gigante!

Que es una gema de tonalidad rojiza de múltiples capas.

¿Tú eres Julio César, emperador de Roma?

No, yo sí, así que cállate.

He venido a deciros que es vuestro día de suerte.

¿Cuadrigas personalizadas?

¿La mía puede ser con un mago pintado?

¡No! ¡Callad! ¡Os enfrentaréis a mi mejor campeón!

Oye, tío. Hoy yo soy el emperador, no tú.

¡Dame ese sombrerito!

¿Cómo has osado hacer eso? ¡Llevadlos a la arena a muerte!

(RÍE) ¿Ha dicho muerte?

Creo que ha dicho "al puente". ¡Al puente! ¡Sí!

Eso tiene más sentido. Ser gladiador es alucinante.

¡Traed el talismán!

Claro, un talismán es un refresco, ¿verdad?

No, es una fruta o algo así. Esos son los vivos que te engañaron.

-"Capítulo cuatro: casa de muerte"

-(VITOREAN) -¡Silencio, idiotas!

El bajito, el otro y el calvo.

Decid "chao" porque ese es mi mejor gladiador.

¡Invicticus! -(VITOREAN)

¡Hala! Es increíble lo real que lo hacen todo.

¿Sabes?

Puede que sí haya dicho muerte antes.

(VITOREAN)

(Risas malévolas)

No veo ningún puente.

Empiezo a pensar que Roma es más peligrosa que Guay.

Sí, es una locura. Ese tío tiene un león de verdad.

Y nosotros un arma secreta. Es verdad.

(AMBOS) ¡Capitán calzoncillos!

¡Tchachachán! ¡Un león! (RUGE)

(RUGE) (GRITA)

Ah, el gatito quiere jugar. (RUGE)

(GRITA)

"Capítulo cinco:

el capítulo de la violencia supergráfica presentado

en Frescorama porque si pones la violencia en un cuadro

de un museo entonces está bien que los niños la vean o medio bien".

"En este trabajo de la época romana titulado 'Arena en ropa interior'

Articus Pinturicus capturó al Capitán Calzoncillos derrotando

al imponente Invictus por pura incompetencia y suerte.

La siguiente obra en nuestro tour es un cacahuate.

-(TOSE) -Un cacahuate."

¿Qué? ¡Estamos vivos!

Nunca subestimes el poder de un patoso.

Bajad la voz, por favor. Hay un emperador hablando.

Bueno, habéis derrotado a Invicticus,

¿quién lo podría imaginar?

Eso lo convierte en Invicticus. Sois mis nuevos campeones.

-(VITOREAN) -(ESTORNUDA)

Malditas rosas, pero bueno.

Venid conmigo al palco del emperador. Está guay.

Tengo de todo allí arriba. Uh... ¿También delfines?

Buena pregunta. Legionario, ¿tenemos delfines?

No, no hay delfines, pero me gusta tu coco, chico.

Ah, vale, sería mejor con delfines, pero iré.

Nosotros más tarde. Tenemos que presumir ante los amigos.

Eso. Presumid. Cocoliso, tú conmigo.

Celebrémoslo como si Roma se acabara hoy.

¡Vale! ¿Hay tarta? No estoy seguro.

Legionario, ¿tenemos tarta? -(AMBOS) (RÍEN)

-¿Una tarta por ahí? -¿Qué es esto?

Uhm... -(AMBOS) (RÍEN)

Oh... Mejor nos vamos de aquí.

Bueno, Gustavo reconoce que teníamos razón y tú no.

¡Viva Roma!

El César nos ha invitado al palco del emperador.

Tiene de todo allí arriba. Excepto delfines.

Delfines no.

No sé cómo habéis podido sobrevivir,

pero pendemos de un hilo.

Al resto nos sacarán pronto a la arena

y esos idiotas no saben que estamos en la Roma real y en grave peligro.

(TODOS) (RÍEN)

Cuando se enteren entrarán en pánico.

Van a hacer que nos masacren antes.

Necesito el talismán que lleva el César.

Con el rubí puedo fusionar los rayos solares

en el fotónico isométrico y hacer que...

No necesitamos los detalles. Te conseguiremos el talismán.

Sí, masacrar no está bien. ¡Rápido!

Según el programa, somos los siguientes.

Yo no duraría ni un minuto frente a un león.

Solo necesito que firme que ni me hará daño ni me comerá.

(RUGE) No hay problema. Tengo otra copia.

Tranquilo. Os sacaremos de aquí antes de que sufran algún daño.

"Capítulo seis: todos los caminos llevan a Roma"

"Desafortunadamente el jacuzzi del emperador convirtió al capitán

en el Sr. Carrasquilla, lo que molestó no lo molestó."

¿Eh? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Jacuzzi? ¡Tarta!

Me podría acostumbrar a ser emperador. Dame uvas.

Tú no eres el emperador. ¡Soy yo! Bueno, según se mire.

Eh, mis otros campeones. Venid aquí.

¿Jorge y Berto? ¿Qué hacéis aquí?

Este palco de lujo es solo para emperadores.

(AMBOS) ¿Sr. Carrasquilla? Emperador Carras...

Oye, tú no eres el emperador. Va, ¿qué más da?

Poneos cómodos, chicos.

Daos un baño o tomad aceite de oliva. Es algo muy romano.

Tengo al mejor tendero la ciudad.

Hace maravillas con el aceite de oliva, literalmente.

Hay un aceite para la vida eterna, para volar,

para los huesos. Incluso hay uno que te da la rabia.

No sé por qué hace ese, pero bueno.

Mirad lo que me ha traído Cuárnico, vuestro pergamino loco.

Es genial, chicos. Oh, no. Nuestro cómic.

Ay... Quizá no debería leerlo.

¿Cruelius Constipadus?

Suena como mi nombre, pero cambiado como una burla.

Quizá sea coincidencia. Solo hay un modo de asegurarse.

(ESTORNUDA) ¿Otra vez con las rosas?

¡Nueva ley! ¡No más rosas!

Lleváosla a la mina. -(GRITA)

Vaya... Tú sí que te metes en el papel.

¿Estudiaste interpretación?

Tenemos que sacarlo de ese jacuzzi

y secarlo antes de que el César se acabe el cómic

si no nos echará a los leones.

Y no podremos conseguir el talismán para volver a casa.

Uhm... Este papiro no se parece a mí.

O puede que sí. Seguiré leyendo para averiguarlo.

Sr. Carrasquilla, tienen guacamole. ¿Dónde?

Séquese primero. No vaya a gotear la comida.

Oh... Cierto. El agua lo arruina.

(SUSPIRA) No se ha secado del todo.

Esto me está poniendo de los nervios.

(RÍE) Pero no he acabado.

-Parecen de verdad. Tan reales.

Señor, quiero presentar una queja formal a recursos romanos.

No hay problema. Tengo otra copia.

No puedo contar lo que está mal aquí.

-"Nosotros sí. Leones come hombres, espadas afiladas,

público enfurecido, arena en zapatos."

Vamos, vamos, vamos. Más rápido. Voy tan rápido como puedo.

(Música)

(Rugidos)

(Chasquidos)

(Risas)

(Música)

(Rugidos)

(Chasquidos)

¡Os habéis pasado de la raya! ¡Os habéis pasado!

En castigo, os llevaréis un azote del emperador.

"Como dice el dicho,

no es bueno caerse en un jacuzzi con un puñado de aceite mágico."

"¿Lo veis?" ¿Qué? ¡Soy todo nariz!

Incluso más que antes, si eso es posible.

"Toda la nariz."

Oye, eres igualito al Cruelius Constipado del cómic.

No me llames así. Mi nariz es perfectamente normal.

(RÍE) ¿Verdad, chicos? -(SILBAN)

¡Vaya! Sí que se aprenden cosas en Roma en un día.

¡Ja! No sabía que tenían monstruos nariz en la antigua Roma.

Aún no está seco. ¿Qué hacemos? ¡Secarle con aire de la nariz!

¡No! ¡Rosas no! Cualquier cosa men...

(Música)

(ESTORNUDA)

¡Seco como la mojaba! ¡Al tajo!

¡Tchachachanarizón!

¡Capitán Calzoncillos! Necesitamos ese talismán.

Claro. ¿Qué es? ¿Un país? ¿Un sitio para ir a veranear?

No, eso brillante en la nariz. ¡Oh! Esa sí que es una nariz.

¿Ah, sí? Pues a ver qué os parece esto.

(AMBOS) ¡Ay! (GRITAN)

(GRITA) ¡El talismán!

Yo no veo ningún mecanismo dentro.

(Explosión)

Tengo el talismán.

Nos largamos. Se acabó la excursión.

Bien porque Roma me aburre.

Gustavo, tienes hasta que lleguemos al Tiempotanic para hacer lo tuyo.

Jorge, ¿cómo llegamos hasta ahí?

No es una cuadriga con motores, pero servirá.

"Capítulo siete: ¡Frescorama 2! ¡A todo fresco!"

"En este trabajo Articus Pinturicus capturó el terror

de un rojizo hombre calvo en calzoncillo arrastrando

a los niños lejos de una nariz gigante.

Imponente.

Si se ponen las gafas especiales del museo, las imágenes se mueven.

Por favor, no roben las gafas."

¿Alguien sabe dónde aparcamos?

Tienes que apuntar dónde la dejas, amigo. Es de sentido común.

¿Lo tienes ya, Gustavo? ¿Qué? ¡No! Necesito más tiempo.

Aquí tiene su ballesta. ¿Algo más?

(Música)

¡Gracias por la ballesta!

¡Gracias por la catapulta!

(AMBOS) ¡Gracias por las rosas! Rosas a discreción.

(Música)

El Tiempotanic. Se acaba el tiempo, Gustavo.

Berto, dispara la rosapulta.

Venga ya. Eso no. Ah...

Ah... (ESTORNUDA) (TODOS) (GRITAN)

¡Eh! Sí que tienen delfines. Me encantan.

(GRITA) ¿Por qué estoy volando?

(TODOS) (GRITAN)

"¿Llegaron al Tiempotanic?

¿Fue Gustavo capaz de reconstruir la célula de combustible láser

con el talismán y de llevarlos a casa?

Lo sabremos después de echar un vistazo al Ciclanicus

de la semana que viene."

(Música)

-Te ganaré por una nariz. -¡No! ¡Yo te ganaré por una rosa!

-(GRITA)

"Eh... Todo salió bien".

Vaya. Esos emperadores sí que sabían vivir. ¿Roma en un día?

Ojalá fuera Roma todos los días. (RÍE) Menudo juego de palabras.

Bueno, la antigua Roma estaba a la altura.

¿Volveremos el año que viene?