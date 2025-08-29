¡Vuelve al cole con la nueva revista Clan!
Corre al quiosco y llévate, de regalo, un dino-lanzador de peonzas para tus batallas en el patio...¡vas a alucinar!
¡Vuelve al cole con la nueva revista Clan! Conoce a los nuevos de la clase y llévate al recreo los regalazos que trae la revista este mes.
Alucina con el dino-lanzador de peonzas...
¡¡Disfruta tus batallas en el patio con todos tus amigos!!
Y flipa con este sobre sorpresa y la checklist de la nueva colección de Superthings. ¡Son mega chulos!
Además, incluye un especial pasatiempos de la película 'El Gran Premio: a todo gas'. ¡No te la pierdas!
Ah, y no tires el cartón porque incluye un horario para tus clases y etiquetas para tener el curso controlado.
Revista Clan, con todos los amigos de tu canal favorito.