La estación azul de los niños - Premio Nacional, preocupaciones y Luli Pampín

El programa de radio para niños -y para toda aquel que recuerda haberlo sido- celebra su temporada número 15. Comenzamos leyendo a la nueva Premio Nacional de Literatura Infantil, Leire Bilbao, en el libro: Onomatopoemas y otros pequeños sonidos (Ed, Kalandraka).

Escuchamos a los más pequeños, que esta semana con su cariño y espontaneidad habitual, nos cuentan lo que les preocupa. Nos asomamos al musical El Pollo Pepe. Regalamos cuentos con el Radioduende Preguntón en nuestro concurso musical que hoy está protagonizado por una heroína musical: Luli Pampín.

¡Gracias por formar parte de esta "familia pasajera"!