La estación azul de los niños - 15ª Temporada y el Grand Prix

Estrenamos nuestra decimoquinta temporada en la radio. Comenzamos el curso con ilusión, gratitud y con la misión de acercar la Cultura y la Radio a todos los públicos.

La estación azul de los niños: LEAN - 15ª Temporada y el Grand Prix - 06/09/25

El programa de radio para niños -y para todo aquel que lo fue- estrena su decimoquinta temporada en la radio. Comenzamos el curso con ilusión, gratitud y con la misión de acercar la Cultura y la Radio a todos los públicos.

Todavía con el verano muy presente, nos asomamos a uno de los programas de televisión más queridos por los niños: el Grand Prix. Nuestra compañera Ángela Fernández, presentadora del espacio, nos cuenta los entresijos del programa. Además, leemos Poesía en cómic (Ed. Grabuix Books). Escuchamos la voz de los más pequeños y recibimos una visita sorpresa.

¡Familia pasajera, gracias por estar ahí!

