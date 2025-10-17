"Cuerpos locos", en cines el 31 de Octubre
Dirigida por Ana Murugarren y protagonizada por Paz Padilla y Maia Zaitegi , promete risas, enredos y una reflexión sobre el entendimiento entre generaciones
Este otoño llega a la gran pantalla una comedia que promete risas, enredos y una reflexión sobre el entendimiento entre generaciones. “Cuerpos Locos”, dirigida por Ana Murugarren, tiene previsto su estreno en toda España el próximo 31 de octubre.
Una premisa disparatada con corazón
La película plantea un giro fantástico: Ana, una niña de diez años, y Sara, la futura madrastra que está a punto de casarse con su padre, intercambian sus cuerpos como consecuencia de una misteriosa magia desencadenada durante un insólito fenómeno meteorológico.
Este cambio obliga a cada una a enfrentarse a los desafíos del otro: Sara, atrapada en el cuerpo infantil, tendrá que lidiar con un campamento repleto de niños hiperactivos; Ana, en el cuerpo adulto, se verá inmersa en el mundo de decisiones adultas y responsabilidades que jamás imaginó.
A través del humor y los equívocos, el film explora temas como la empatía, el valor de ponerse en el lugar del otro y la construcción de puentes entre dos mundos alejados por edad pero unidos por vínculos familiares.
Reparto estelar y debut sorprendente
El filme cuenta con nombres destacados del cine español como Paz Padilla que interpreta a Sara, mientras que el papel de Ana estará a cargo de Maia Zaitegi.
Entre los nombres secundarios figuran Antonio Resines, Ricardo Castella, Diego Arroba “El Cejas”, Raúl Fernández de Pablo, David Fernández “el Chiquilicuatre”, Goizalde Núñez, Maribel Salas, Athenea Mata, Carlos Morollón, David Calderón y Vega Cano.
Uno de los puntos más llamativos es la aparición especial del expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, que debuta en la gran pantalla con un breve papel que involucra una toga y la celebración de una boda.
Ana Murugarren, conocida por su trabajo en “García y García” y “El hotel de los líos”, dirige este guion que firma junto con Ana Galán.