'Cuerpos locos', en cines el 31 de Octubre

Este otoño llega a la gran pantalla una comedia que promete risas, enredos y una reflexión sobre el entendimiento entre generaciones. “Cuerpos Locos”, dirigida por Ana Murugarren, tiene previsto su estreno en toda España el próximo 31 de octubre.

Una premisa disparatada con corazón

La película plantea un giro fantástico: Ana, una niña de diez años, y Sara, la futura madrastra que está a punto de casarse con su padre, intercambian sus cuerpos como consecuencia de una misteriosa magia desencadenada durante un insólito fenómeno meteorológico.

Este cambio obliga a cada una a enfrentarse a los desafíos del otro: Sara, atrapada en el cuerpo infantil, tendrá que lidiar con un campamento repleto de niños hiperactivos; Ana, en el cuerpo adulto, se verá inmersa en el mundo de decisiones adultas y responsabilidades que jamás imaginó.

A través del humor y los equívocos, el film explora temas como la empatía, el valor de ponerse en el lugar del otro y la construcción de puentes entre dos mundos alejados por edad pero unidos por vínculos familiares.