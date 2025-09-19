Cada tarde en Clan, la locura se desata en directo… ¡con el Team Total!

Llega el primer programa en directo de la historia de Clan...¡Team Total! Cada tarde, de lunes a viernes, una ventana a los contenidos más interesantes para el público preadolescente capitaneados por Aina Garriga y Hugo Pérez.

Aina Garriga tiene 21 años y actualmente está cursando periodismo. Es una apasionada del mundo de la comunicación y desde los 5 años ha practicado patinaje artístico. Su gran pasión es viajar y le pierde un buen plato de pasta.

Hugo Pérez tiene también 21 años y este curso arrancará cuarto de periodismo. Ha hecho teatro musical y confiesa que sufre incontinencia verbal. No puede parar de hablar y no podría vivir sin música. Le pierde el sushi y su plan perfecto es una tarde de juegos de mesa.

Un programa interactivo en el que los espectadores podrán decidir sus contenidos, invitados y hasta… ¡jugar! Porque por primera vez los espectadores podrán jugar en directo y desde casa con Clan. ¡Aquí el poder lo tienen ellos!

Un formato producido por RTVE en colaboración con Kokoro Content, productora audiovisual especialista en contenido digital, joven y plataformas.

'Team Total' forma parte del proyecto 'Aprendemos en Clan', desarrollado con el apoyo del Ministerio de Educación. El programa busca generar un espacio con contenidos de calidad que ayude a los preadolescentes a desarrollar su alfabetización mediática, mejorando su capacidad de pensamiento crítico y fomentando la creatividad. Siempre sin olvidar el entretenimiento como eje vertebrador del formato.

Un magazine preadolescente con multitud de colaboradores repartidos por toda la geografía española hará que cada tarde sea diferente, divertida y única. Una comunidad para disfrutar cada día y vivir la vida en… ¡MODO TOTAL!

No te pierdas el estreno el próximo lunes 22 de septiembre, a las 19:30 en Clan y, como no, en la web y apps del canal.