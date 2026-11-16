Ajuts de fins a 20.000 euros per a PIMES i autònoms afectats pels aiguats d'octubre
- El Govern activa una línia de 5 milions d'euros per ajudar PIMES i autònoms afectats pels aiguats d'octubre
- Les ajudes oscil·laran entre els 5.000 i els 20.000 euros, segons el grau d'afectació, i es poden sol·licitar fins al 16 de desembre
El Departament d'Empresa i Treball ha posat en marxa una línia d'ajuts dotada amb 5 milions d'euros destinada a PIMES i autònoms afectats pels aiguats d'octubre. Les subvencions formen part del paquet extraordinari de 75 milions aprovat pel Govern,i preveuen imports d'entre 5.000 i 20.000 euros en funció dels danys acreditats.
🏛️ El Govern obre una línia d'ajuts de 5 milions d'euros per PIMES i autònoms pels efectes dels aiguats de l'octubre. 💸 Les ajudes oscil·laran entre els 5.000 i els 20.000 euros i es poden sol·licitar fins al 16 de desembre. https://t.co/J5fZ8B7rPg— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 16, 2026
Imports segons el nivell d'afectació
Les ajudes cobriran despeses relacionades amb la recuperació de l'activitat econòmica, com ara reparacions de locals, substitució de mobiliari, renovació d'equipaments o restauració d'elements malmesos per la pluja.
Els negocis que acreditin perjudicis d'entre 2.001 i 25.000 euros podran optar a una subvenció de 5.000 euros. L'import s'eleva a 10.000 euros per a danys d'entre 25.001 i 50.000 euros, mentre que les afectacions superiors als 50.000 euros podran rebre fins a 20.000 euros.
La convocatòria contempla també les actuacions ja executades durant les darreres setmanes, de manera que les despeses assumides abans de l'obertura dels ajuts també podran ser justificades. Les sol·licituds s'han de tramitar telemàticament a través del Canal Empresa i el termini finalitza el 16 de desembre.