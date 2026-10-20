José Crespín serà el nou delegat del Govern a Catalunya
- L'actual subdelegat del Govern a Lleida substituirà Carlos Prieto
- Prieto presenta la renúncia com a delegat del govern a Catalunya per concórrer a les eleccions del 29-N
L'actual subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, serà nomenat nou delegat del Govern a Catalunya en substitució de Carlos Prieto, segons han confirmat fonts coneixedores de la decisió i la mateixa Delegació del Govern. El relleu arriba després que Prieto hagi decidit abandonar el càrrec per incorporar-se a les llistes del PSC de cara a les pròximes eleccions generals.
“🗳️José Crespín substitueix Carlos Prieto com a delegat del govern espanyol a Catalunya | @RTVECatalunya pic.twitter.com/Vbke2Gc0hX“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 20, 2026
Una trajectòria vinculada a l'Administració de l'Estat
Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i funcionari de nivell A de la Diputació de Barcelona, Crespín ocupava la Subdelegació del Govern a Lleida des de l'any 2018. Va ser nomenat durant l'etapa de l'exdelegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i des d'aleshores ha estat el màxim representant de l'Administració General de l'Estat a les comarques lleidatanes.
La renúncia de Carlos Prieto
La setmana passada, Carlos Prieto va comunicar per carta al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i al ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, la seva renúncia al càrrec. La decisió respon a la incompatibilitat entre les funcions institucionals de delegat del Govern i la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre. Prieto ocuparà el número set de la candidatura del PSC per Barcelona al Congrés dels Diputats.
El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) també recull el cessament de la subdelegada del Govern a Barcelona, Mari Carme García-Calvillo Moreno, que igualment formarà part de la candidatura socialista. En el seu cas, ocuparà el número vuit de la llista del PSC per la demarcació de Barcelona.
Més de set anys a l'Administració estatal
Amb aquest pas, Carlos Prieto posa punt final a una etapa de més de set anys a l'Administració General de l'Estat. Primer va exercir com a subdelegat del Govern a Barcelona i posteriorment va assumir la responsabilitat de delegat del Govern a Catalunya, càrrec que ara assumirà José Crespín després de gairebé vuit anys al capdavant de la Subdelegació de Lleida.