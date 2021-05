Zoom Net - Frenetic, OPPO X 2021 y Godstrike

(Música)

Resolver problemas de hardware utilizando software,

entonces, diseñamos un software basado en inteligencia artificial

que permite crear estos cargadores

de una forma mucho más óptima y mucho más rápida.

"Con un simple gesto con el dedo en la parte lateral derecha,

se activan los dos motores que lleva en su interior.

Si deslizamos hacia arriba, la pantalla se abre

hasta unas dimensiones de 7,4 pulgadas."

El jugador es un punto dentro de una pantalla

llena de otros puntos que no puede tocar.

-Este tipo de juego lo exigen jugadores

que juegan a juegos muy difíciles de este estilo,

que hay miles de balas en pantalla.

"¿Qué tienen en común un móvil, un coche eléctrico o un satélite?

Pues que todos ellos usan baterías,

artefactos que nos permiten hablar por teléfono,

desplazarnos o incluso viajar por el espacio.

Gracias a la energía electromagnética,

Frenetic se ha convertido en una empresa pionera

en diseñar y transformar

la tecnología de cargadores y baterías de una manera novedosa."

En Frenetic, lo que pretendemos es

resolver problemas de hardware utilizando software.

Entonces, diseñamos un software basado en inteligencia artificial

que permite crear estos cargadores

de una forma mucho más óptima y mucho más rápida.

"El objetivo de esta compañía madrileña

es que su software inteligente mejore la fabricación

de estos componentes usando todos los datos

que se almacenan durante las pruebas,

algo que hace que su inteligencia artificial aprenda cada día más."

La inteligencia artificial lo que hace es esa prueba y error

que se hacía antes manualmente, ya te da resultados más óptimos.

Luego, fabricamos y vemos si funciona o no funciona.

Cuanto más entrenamos la IA, más correctos son los resultados.

-El objetivo son dos, uno, que sea más pequeño

y luego, es que la temperatura sea menor que lo que tienen ahora,

una vez cogemos el cargador y vemos que está caliente,

pues uno de nuestros objetivos es bajar esa temperatura.

-Que al utilizar esa tecnología, nos permite encontrar soluciones

que a un humano no se le ocurrirían,

y eso permite que hagamos reducciones de hasta un 40 %

en el tamaño, el coste y el volumen de estas piezas,

porque si, por ejemplo, es un tema de un vehículo eléctrico

o de un cargador de un móvil,

esa reducción en tamaño

hace una reducción también en el consumo,

por lo que alargas la vida de las baterías

y la duración de los sistemas.

"Al disminuir en tamaño,

estos sistemas se hacen más asequibles.

Además de la aplicación en la industria del automóvil

o de la telefonía,

otros sectores, como el aeroespacial,

se han interesado en lo que hacen en Frenetic."

Estamos relacionados con proyectos de la Agencia Europea,

con proyectos muy de empresas que trabajan para generar satélites,

entonces, nuestra inteligencia artificial

tiene que aprender cómo proveer esa gestión térmica

y que estos componentes no salgan ardiendo,

que no se quemen

o no pierdan la funcionalidad por exceso de calor.

-Es muy importante las migraciones.

Por ejemplo, si va a ir en un cohete,

eso va a vibrar un montón, entonces, tienes que coger materiales

que vayan a amortiguar esas vibraciones

y pensar cómo amarrar cada componente

para que duren.

-Cuando vas a meter un magnético en un coche,

pues tienes que pasar una serie de estándares que son más exigentes

que, a lo mejor, el que tienes que hacer para televisión.

Si tú vas a un coche, pues tienes que hacerlo pequeño, que no pese,

que sea barato, porque van a ser un millón de unidades.

Si vas a hacerlo para el espacio, tiene que ser muy robusto,

porque luego, al final, ahí no puede fallar nada.

"Son jóvenes y están presentes con su tecnología en medio mundo.

Tienen entre sus planes dar el salto a otras industrias,

desarrollando nuevos componentes

que mejoren y alarguen la vida de las baterías

de muchos de los dispositivos electrónicos

que usamos diariamente."

(HABLA EN INGLÉS)

"Aún es un prototipo y no se sabe cuándo sale a la venta.

Su pantalla se expande y contrae casi por arte de magia.

El mérito es de los ingenieros del fabricante de móviles Oppo.

Con el nombre provisional de X 2021,

este es el primer smartphone con pantalla enrollable

que llegará a las tiendas.

Hasta ahora, las propuestas que han llegado al público

han sido terminales con pantallas flexibles,

que se abren y cierran como si fueran un libro.

Uno de los mayores inconvenientes es el aumento del grosor del móvil.

La propuesta enrollable de este modelo

apenas se diferencia de un teléfono normal.

Durante unas horas, hemos podido probarlo

y comprobar cómo cambia de tamaño.

Con un simple gesto con el dedo en la parte lateral derecha,

se activan los dos motores que lleva en su interior.

Si deslizamos hacia arriba, la pantalla se abre

hasta unas dimensiones de 7,4 pulgadas.

Al realizar el mismo gesto hacia abajo,

vuelve a sus 6,7 pulgadas de origen.

En el lado izquierdo es por donde el panel se esconde.

La marca asegura que la pantalla se puede expandir

y contraer sin problemas unas 100.000 veces,

que en un uso normal, puede ser, como mínimo, unos cinco años.

Este móvil enrollable ha sido posible

gracias a la gran apuesta que Oppo ha realizado

en los últimos años en innovación.

Hay que destacar que el efecto conseguido

sorprende por su sencillez.

Además, se ha creado una versión del sistema operativo

que se adapta automáticamente al formato de la pantalla.

Al ser un modelo enrollable, se ha optado por colocar

las tres cámaras traseras en vertical

y darle un acabado diferente en su diseño.

Aún es pronto para valorar temas como la autonomía

y si desplegar la pantalla OLED consume mucha batería.

Habrá que esperar unos meses para ver las posibilidades

que ofrece esta tecnología."

"Cuando ya todo está inventado, es complicado crear algo distinto.

Greg Cooper ha dado con la clave, saltarse las leyes de la física.

Por eso, nos invita a dar una vuelta

por las diferentes salas de este museo con gravedad cero.

Con las tres esculturas que vemos,

la artista quiere representar cómo se desarrollan

y se van formando las ideas.

Todo es caótico hasta que poco a poco,

van conectándose unos elementos con otros

y de pronto, las cosas fluyen con armonía.

Las estructuras que han quedado

usando esta extraña técnica artística

han tenido que ser pulidas para, entre otras cosas,

acompasarlo a la perfección con los sonidos

que acompañan de forma constante a estas creaciones líquidas.

Un disparo como punto de partida de la trama

puede no resultar demasiado original,

pero si la bala acaba colándose en una grieta en el espacio-tiempo

y provocando el Big Bang, la cosa ya cambia.

'Genesis Noir' es una aventura surrealista y refrescante

que nos invita a intentar cambiar el curso de la historia

y de paso, la de este Sherlock con dotes para la música jazz.

Teniendo en cuenta que no viajaremos a lugares,

sino a conceptos del universo, solo se puede esperar

que los escenarios carezcan de lógica.

Sin duda, no ha sido fácil confeccionar este videojuego,

sus creadores han tardado ocho años,

y por fin se puede disfrutar en ordenadores y consolas.

Tras haber batido todos los récords en el pasado,

a Lil Nas no le quedaba más remedio que apostar fuerte ahora.

'Call me by your name' es su nuevo tema

y ha decidido acompañarlo con este videoclip

que no se ha librado de la polémica.

No faltan las metáforas bíblicas, las referencias sexuales

y el artista aparece en numerosas ocasiones

con una estética queer.

Pero más allá de lo transgresor,

está la gran labor técnica que lleva detrás.

Cada detalle que vemos ha sido cuidado hasta el extremo,

llegando a haber personas encargadas específicamente

de algunos escenarios e incluso de un solo elemento.

En la animación 3D y los efectos especiales,

han trabajado un gran número de profesionales,

y la dirección ha estado a cargo del propio rapero y de Tanu Muino,

una artista ucraniana que, con su estilo llamativo

y poco convencional, ha conquistado a grandes como Cardi B o Rosalía."

"Concentración máxima.

Al mínimo fallo, adiós a la partida, no hay tregua.

A los mandos, Pablo López, diseñador de 'Godstrike'

y una de las personas que mejor conoce

los secretos de este videojuego,

el primero del estudio OverPowered Team.

Un tipo de juego intenso,

conocido como 'Tormenta o infierno de balas'."

Es un tipo de juego, realmente,

en el cual, al jugador se le expone

a una cantidad de obstáculos aberrante.

El jugador es un punto dentro de una pantalla

llena de otros puntos que no puede tocar.

-Este tipo de juego lo exigen jugadores

que juegan a juegos muy difíciles de este estilo,

que hay miles de balas en pantalla y tú eres un puntito

y tienes que esquivarlas a todas.

Pero claro, no queremos ir solo a ese público,

queremos ir también a un público que no quiere algo tan extremo.

-Olvidas por completo todo lo que hay a tu alrededor

y estás única y exclusivamente centrado en esquivar.

"Para su debut, el equipo decidió ir al grano.

Crearon una experiencia centrada en momentos épicos

donde el tiempo lo es todo,

una carrera contrarreloj contra 10 criaturas descomunales,

algo así como una versión extrema de David contra Goliat."

Queríamos hablar sobre lo que es el tiempo

para nosotros, para los humanos, porque el tiempo es algo

que muchas veces no se valora, queríamos reflejar eso en el juego.

Empiezas con un tiempo que está dado,

y cuanto más lo aproveches, mejor, porque no va a volver.

-Lo que tienes, al final, es tiempo, y por eso, en este juego,

el tiempo es lo que utilizas tanto como vida, como moneda,

y es una cosa que no recuperas.

El jugador tiene que dar de sí.

Es un juego muy exigente para poder ser superado.

"Un juego frenético, de estilo muy japonés,

exigente, rápido, que requiere precisión milimétrica

y de gran carga psicológica."

Conviene incluso frustrar un poquito al jugador para que luego,

cuando consiga pasar ese punto, sientas alivio.

Hay combates que están diseñados para tener picos de estrés

y justo después de un pico de estrés, un poco de relajación.

Ese tipo de cosas ayudan mucho

a que el jugador se implique con el juego.

-Tienes que hacerlo de diseño diferente,

que se comporten diferente, que la dificultad cada vez sea mayor

y que sea un reto para el jugador,

ir adaptando las habilidades que les damos a cada "boss"...

Analizas el juego y dices:

"Ostia, son muy diferentes cada uno del otro".

-La historia que realmente potenciamos

es la que vive el propio jugador.

"Para que no fuese monótono, estudiaron al detalle el aspecto,

comportamiento y evolución de cada uno de los 10 enemigos.

Por el camino han pasado de estudiantes a profesionales."

Aprendimos a desarrollar en serio,

a decir: "Vale, esto tiene que...

Los jugadores quieren esto", a hacer análisis de mercado...

-Profesionalmente, creo que somos personas completamente diferentes.

-Crecimos como equipo, porque nos unió mucho el trabajo.

-Es como si tuviésemos un hijo en común, prácticamente,

porque lo hemos criado desde pequeñito,

lo hemos visto crecer y ahora, está dando sus primeros pasos

y estamos muy unidos.

"Este infierno de balas es la mejor carta de presentación

de OverPowered Team,

un estreno apto para personas que buscan videojuegos

de emociones fuertes y partidas rápidas."