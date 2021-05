Un país para reírlo - Castilla y León: De la comedia y el público

Hola.

Bienvenidos al primer curso de humor,

que actualizará por fin tu humor para hacerlo más generacional

y un poquito menos rancio,

para adaptarlo a estos tiempos incompresibles

que nadie entiende.

¿Cómo saber si este curso es para ti?

Vamos a ver, ¿has cobrado alguna vez en pesetas?

Este curso es para ti.

¿Piensas que el Fortnite es eso

que tienes que pagar para hacer esquí?

Este curso es para ti.

Prepárate, que empezamos.

¿Nos reímos igual solos que acompañados?

¿Es la risa contagiosa?

Y es que la risa, en principio, es algo agradable,

pero cuando sucede en el lugar y en el momento inadecuado

se vuelve hasta bochornosa.

Mejor que risa individual, que sea colectiva.

Como con el sexo, que está bien hacerlo solo,

pero hacerlo con más gente dicen que es la bomba.

"Aprovechando que el Esgueva también pasa por Valladolid,

llego a la ciudad del Pisuerga, capital de Castilla y León,

para hablar del público en la comunidad autónoma

con menor densidad de población de España.

Para hablar de comedia y público quedo con un compañero

con corazón castellanoleonés

y nombre de narcotraficante neoyorquino.

Señoras y señores, con todos ustedes...

mi amigo Leo Harlem".

¿Qué tal, Goyo? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué pasa, tío?

Pues, hombre, ya sabes que yo estoy vinculado al tema este,

panadería, repostería, trabajo fino.

O sea, has cambiado los garitos...

Bueno, tú has pasado por todo. He pasado por todos lados.

He estado currando de panadero, luego trabajé de camarero,

pero a nivel de estudios, empecé arquitectura

y luego pasé a derecho.

Panadería, 12 años. 12 años de panadero.

Hice de todo allí.

Desde hacer pan, a contarlo, a repar...

Repartir no, pero contarlo, cogía los pedidos...

Un poquito de todo.

Has desarrollado un conocimiento en el pan que te hace ser

una especie de sibarita, de sommelier...

Me gusta el pan.

¿Qué pan es tu favorito? ¿La pistola, el gallego...?

Depende del momento. Depende.

Depende del momento. Desarrolle su respuesta.

Por ejemplo, me gusta muchísimo para el bocata

la baguette francesa, buena, la de calidad, la estrechita.

Y terminas tu relación con las barras de pan

y pasas a las barras de bar.

Cómo lo he hilado ahí. Muy bien. Estás finísimo.

Porque como tofu.

Te vas a los bares y ¿cuánto tiempo pasas trabajando?

Otros 12 años.

Estuve 12 años en un bar que se llama El Harlem de Valladolid,

que es de donde tomo el nombre.

Aquí el que trabaja en un bar le queda el apodo.

Del local.

Yo soy Leo Harlem.

Roberto Farolito, Mariano Salamandra.

Cada uno tiene su pequeño apodo. Qué bueno.

A mí se me conocía por Leo Harlem.

Me empecé a dedicar a esto del cachondeo,

pues Leo Harlem.

Que viene bien. Suena de miedo.

Nombre castellano unido a uno americano sabes que funciona.

Qué te cuento de los yanquis. Gran Wyoming, Quique San Francisco...

Leo Harlem.

Una vez fui a Salamanca y creían que era negro.

No se atrevieron a poner una foto, porque no tenían fotos mías

y como se llamaba Leo Harlem, a ver si va a ser negro...

No pusieron nada.

Que cosa más curiosa.

Leo Harlem.

Tú empiezas a hacer cosas propias de monologuista,

u observar a la humanidad... Exactamente.

No hay mejor sitio para observar que la barra.

La peluquería y la barra, pero tiene más afluencia.

¿Y al mismo tiempo le hacías monólogos ya a tus...?

No.

¿No eres el clásico camarero que hace chistes?

Yo sabía muchos chistes.

Siempre tenía cierta gracia. En el equipo de fútbol de derecho

y con la gente era gracioso.

Nunca había planteado hacer nada así.

Un día tenía un calentón y contaba 200 chistes

o comentaba cosas del telediario, sobre la marcha.

Y claro, la gente se reía mucho.

Pero nunca vi una cosa así.

Cuando surgió el género del monólogo sí que dije, esto puedo yo...

Me veo aquí.

Estuve haciendo unas actividades de turismo rural multiaventura

por fitness de fuera. Bueno, bueno, un exitazo.

Fuimos cinco amigos, volvimos vivos tres.

Creo que es un éxito considerable.

Eso no son actividades, eso es suicidarse a plazos.

Impresionante.

Qué actividades hemos hecho. Hemos hecho de todo. Hemos hecho

trekking, senderismo, andar por monte.

A mí me gusta andar por monte, pero con dos condiciones.

No salir de la provincia. Un tío que anda 15 kilómetros

va zurradito.

Luego íbamos a un ritmo normal. Íbamos a toda leche.

Nos miraban las liebres, los conejos, así...

Vamos a adelantar a la Legión desfilando

y se va a suicidar la cabra cuando vuelva al cuartel.

Mandé un vídeo al Club de la Comedia,

concurso en el que tú también estuviste.

¿En la anterior o en la primera? En la anterior.

La anterior.

Me seleccionaron, llegué a la final...

A partir de ahí empecé a hacer bolos por la geografía española.

La ruta de los pubs, que ahí también se aprende.

Ya iba toreadito yo, pero muy bien.

Y te enfrentas a lo que es la geografía en su totalidad.

Tú eres de León.

Soy de León. De un pueblecito del Bierzo, pequeñito.

Un pueblo feo.

Feo en sentido de que es un pueblo de la zona minera.

Luego me crío en Valladolid.

Desde los 7 años que vienen mis padres.

Eres castellanoleonés puro. Puro.

Por las dos partes. Las dos, Castilla y León.

La gente dice: "No, solo Castilla o solo León".

No, Castilla y León.

Eres la persona perfecta para que le pregunte,

¿en qué se diferencia el humor castellanoleonés

de los otros humores,

de esta enorme piel de toro que, a día de hoy, llamamos España?

Yo en el humor lo que noto cuando trabajo...

Te pasará a ti y le pasa a todo el mundo.

Son las reacciones del público.

Y sabes que hay público muy inmediato,

que salta al primer chiste y parece que se acaba el mundo ya,

que se van a morir.

Y hay otros que son más contenidos, más tranquilos.

Más de desarrollo. Prefieren escuchar.

Y luego se ríen. Y si no hay tiempo porque vamos rápido, aguantan más.

Pero la ovación final es tremebunda.

Sí. Es tremebunda.

En ese sentido sí que hay una gran diferencia,

no solo Castilla y León, sino en general el público del norte

al público del sur.

Al público del sur le gusta mucho el humor

muy ingenioso, más fresco, más de picaditas constantes,

al humor de desarrollo que pide el norte.

En el norte son más pausados,

más de estamos en un sitio calientes, para qué movernos.

El andaluz, "vamos, que tengo gambas esperando".

Son más impacientes en ese sentido.

¿Y esto tiene que ver con el habla? Aquí se habla el mejor castellano.

Eso dicen.

Aunque tenemos laísmo y cosas de estas, algún defectito.

Pero se habla bien.

Se pronuncia bien.

Forma parte de tu idiosincrasia humorística.

Esa capacidad en la que disparas texto.

Lo que pasa es que sabes que los acentos tienen gracia.

Es que...

Por eso los acentos planos,

que puede ser la gente de Castilla, Ávila, León, Salamanca,

quedan distintos.

Llama la atención por eso.

Estamos acostumbrados a todo tipo de acentos, referencias.

Entonces es gracioso

una persona que habla como si fuera una máquina de tabaco.

Y también tiene su gracia.

La verdad que sí. Te conviertes en un referente del oficio,

vamos a decirlo, para muchísima gente.

Yo creo, de hecho, que gran parte de lo que es

que el monólogo se haya hecho popular,

no sé qué porcentaje te corresponde, pero...

En los veteranos, sí.

En los veteranos, sí.

Yo peino canas. Soy jabalí viejo.

Estoy a nivel documental veteranos de Vietnam.

Pero bueno, lo importante

es que a la gente le gusten las cosas.

Creo que es importante tener un estilo.

Entonces, ¿cuál es mi estilo?

Lo que comentamos ahora.

El tipo de trabajos que hago

que tengo relación con todo tipo de gente,

y me gusta ese tipo de humor, más amplio, más genérico.

No haces humor sobre sexo, ni sobre política,

ni sobre mujeres... Por eso. No sé ni de qué hablo.

Entonces... Hablo de lo tontos que somos.

Mi gran fuente de inspiración es el suplemento dominical.

Todo lo que va saliendo, todo lo que se va poniendo de moda,

ahí es donde meto yo el cuchillo.

Porque es que hay mucha bobada.

Tú eres un clásico.

Siempre te has definido así. Muy clásico.

A todos los niveles.

Bueno, señoras, señoritas, la depilación láser está superada.

El neopreno arranca pelo.

Tú metes a "Chuwaka", el de la Guerra de las Galaxias,

que parece una alfombra,

le metes en el neopreno, empiezas a tirar

y sale David Beckham peladito.

De verdad.

Bueno...

No... no me llaméis exagerado.

A un amigo mío le faltaban dos tatuajes de la espalda.

La gente ve Leo Harlem, humorista, pero no sabe

la biblioteca andante que eres. Sí, me gusta mucho.

Eres una persona con una grandísima cultura,

un ilustrado... Bueno...

Sí, no, voy a decirlo... Eres culé.

Sí, pero ahora estoy más desvinculado.

Yo el fútbol desde que empezó

todo el tema de las apuestas en los clubes

y que se televisaban demasiados partidos.

Llega un momento en que el televisor huele a césped.

Es exagerado.

Antes había un partidito o dos y decías: "Pues muy bien".

Pero ahora es...

Cuando empiezan los torneos estos

de niños de siete años contra los de ocho.

Incubadoras contra recién sacados.

Llega un momento que digo: "Tiene que parar un poquito esto".

Que hay más deportes, no solo fútbol. Ahí me hastié un poco.

El único deporte que no me gusta,

y lo respeto porque no lo practiqué y sé que es duro,

es el waterpolo.

Yo qué quieres que te diga.

Es el tofu de los deportes.

Yo me desespero. Empiezo a ver que se pasan el balón.

Tira tú. No, se la doy a otro en la esquina.

Y el otro...

Y cuando está medio ahogado se la tira...

Salpican hacen así como "me ha agarrado este, jefe".

Pues al otro lado. Y así se tiran una mañana muy a lo tonto.

Pero muy a lo tonto.

Hacedlo a penaltis. Yo no sé, bastante tienes con estar aquí...

El portero no vive. ¿Has visto al portero de waterpolo?

Parece que está sentado en un brasero.

Va a tirar este. No, va a tirar el otro.

Tirad uno de una vez. Parece una marioneta.

Luego que el árbitro vaya

por fuera de la piscina no me inspira confianza.

Eso es cierto.

¿Por qué no va por dentro, por una calle nadando?

Métete debajo.

Tío, eh...

No quiero irme sin decirte dos cosas.

La primera, ya que estamos,

sé que miras la lata de reojo y preguntándote:

"¿Qué es esa lata?".

Joder, esa lata...

¿Por qué llevas el costurero? No.

Aquí está Jaime. ¿Te acuerdas de Jaime?

Sí, hombre. Murió.

Jaime, el famoso Jaime...

El que nos dio tanta risa a todos.

Jaime. Murió de un ataque de risa, tío.

Tampoco se puede pedir... ¿Y lo llevas ahí?

Las cenizas. Va hidrolizado, hecho tofu.

Sí. Y la idea es...

Busco un sitio para dispersar las cenizas.

El sitio más divertido del país, por eso voy probando...

Aquí puede que tenga su chance en Castilla y León.

¿Cómo se llamaba tu pueblo del Bierzo?

Matarrosa del Sil.

Matarrosa del Sil, bueno...

Podríamos ir a ver si el sitio está para lanzarlo.

Sí, sí. En la mina.

¿A ti te pasó algo con Jaime, alguna cosa...?

Tuve una anécdota muy buena con él. ¿Sí?

Una anécdota...

Un día me dice: "Vamos a dar una vuelta en el coche

que tengo que hacer recados". Subí con confianza.

Yo veo que el tío iba mal.

Iba mal con el coche...

Enfila una calle.

Dos farolas choca, se lleva los Vespinos del reparto las pizzas.

Da marcha atrás, choca con el autobús municipal.

Tira para adelante, un contenedor de vidrio.

Sale haciendo un trompo, gira... pum.

Cae en la boca del metro, pero empotrado.

Viene la municipal y dice: "A ver, el carné".

"Si es que no me lo quieren dar".

Me la estaba jugando con Jaime.

Era así, impulsivo.

Era impulsivo. Por eso daba tanto juego.

Era así, es verdad. Jaime, leyenda.

Oye, te voy a dar las gracias, pero nos vemos después con...

Me acompañas a ver a Quequé. ¿Viene Quequé?

Te dejo a cargo de la cuenta, que como estamos en tu pueblo

y yo sé que eres muy rumbero... Muy rumboso.

Eso. Soy rumbero y rumboso.

Rumbero y rumboso. Las dos cosas.

Me alegra.

Más que nada para que alguna vez en tu vida pagues algo.

Me estás dejando una imagen como si yo no estirara el brazo.

¿Esta bandejita quién la ha pagado? Así me gusta.

Lo que nos queda. ¡Me lo apuntas!

Muchas gracias. Ya volveré, o no.

Oye, el sitio maravilloso. Muchas gracias.

Compañía excelente. Tenédmelo subvencionado.

¡Chao! Nos vemos luego.

Cuídate.

"Una diferencia sustancial entre el cómico de panadería

y el cómico profesional

es la cantidad de público que le ve.

Eso lo sabe bien J. J. Vaquero,

que pasó de la barra del bar a la tele, de ahí al escenario

y del escenario de vuelta al bar, a su bar,

"El rincón del erizo" en Valladolid.

Y todo esto sin perder ni un pelo de su leonina y castellana melena".

Vamos a hacer un flashback y retrocedemos.

Ahora estás a este lado de la barra,

pero empezaste al otro lado de la barra.

Empecé con 18 años y tenía 31 cuando me voy a los monólogos.

O sea, no empecé, no es como decir...

Yo estuve tres años en la cafetería de Carrefour...

De hecho, creo que se llaman los Centros Comerciales.

Mi primer monólogo hablaba de la puerta que...

Ahora es algo muy típico, pero hace 15 años...

flipabas cuando hacías así y la puerta se abría.

La tienda de animales... Y hacía como un recorrido.

Sin embargo, de hoteles, que estuve 11 años

siendo camarero del NH,

no he sido capaz, tío.

¿Y hay una forma peculiar, vallisoletana,

castellanoleonesa de hacer ese tipo de cosas?

Yo voy a la exageración total, ¿no?

Yo voy a: "Me he comprado un mando a distancia. Vaya mando.

Apago la luna".

Entonces me voy a lo más grande.

Mi mundo de está derrumbando. Mi mujer y yo andamos ahí, ahí.

Las manías del uno y del otro, que antes nos hacíamos gracia,

han dejado de hacerlo.

Yo tengo una manía y es que me voy sin despedirme.

No sé si os pasa a alguno de vosotros.

Yo me voy sin despedirme.

Esto es España, si te despides, no te vas.

Porque en España tenemos esa frase,

esa mentira, que ha funcionado de generación en generación:

"Si te esperas cinco minutos nos vamos todos".

Por cinco minutos no tengo yo estudios.

Me quedé, esperé...

Me lié, me pedí otra copa...

Me fui a un after, cambié de amigos...

Tengo unos amigos ahora que el otro día dice mi suegra a un amigo:

"Os voy a contar una historia. Os pongo en antecedentes".

Dice mi amigo: "Yo ya tengo".

El otro día escribí con el confinamiento,

porque me he dado cuenta

que bebiéndome unas cervecitas en casa solo,

no tengo que aguantar...

a la gente que dice frases de esto de...

"Perdona, pero es que...

Perdona, pero es que...

he bebido con el estómago vacío".

¿Vacío? ¿Y el estofado que echaste en mi coche?

¿Qué lo tenías, en la rodilla?

Si vas a beber, cena fuerte.

No.

Si no te gusta el gotelé, no llenes el compresor.

Y acabé con esa frase, Goyo, que dice:

"Tú es que no sabes beber". Nadie sabe beber.

Dice: "Yo sí sé beber". Tú lo que sabes es parar.

Y aquí... A ver...

Te voy a contar cómo fue porque tuve...

un debate con mi mujer que te va a gustar.

Tú lo que sabes es parar.

No me gusta la gente que para a media borrachera

porque es antinatural, porque es como parar a media paja.

Solo hay una cosa, una palabra,

que me ha hecho parar a media borrachera y a media paja

y ha sido: "¡Papá!".

Entonces... Vale. ¡Oh!

Vale. Vale.

Yo quería decir... Yo escribí dos finales.

Escribí "papá" y escribí...

"Buenas noches, documentación".

Entonces...

Mi mujer me dijo:

"Ya que te vas a meter en el jaleo, di papá".

Ya puestos... Sí, sí, sí, sí.

Ostras, tío...

Sublime.

Yo pensé que estabas haciendo monólogos de estos de...

mis hijos, mi familia y todo esto.

Como estás de padrazo y esas cosas...

Se acabó el "destroyer"...

No, no, no, qué va. Si es muy familiar.

La verdad es que sí. Es muy familiar.

Porque, Goyo, hay una cosa que, yo vivo en una casa...

No vivo, he estado confinado 90 días

con una mujer y dos niñas...

Y todos tenemos necesidades. Yo le dije a Nunci...

Una tarde del confinamiento,

a lo mejor llevábamos 13 días confinados.

Y le dije...

Estaba viendo la tele y le dije: "¿Follamos?".

La di una opción.

Y ella dijo: "Es que estoy con los gemelos de las reformas".

Y dije: "Bueno, pues me voy al baño".

Y... Claro...

Yo tengo un pestillo. No sé qué hay de malo

en que alguien haga algo fisiológicamente...

Te lo pide el cuerpo. Estoy cerrado... No molesto a nadie.

Mi hija Aitana llevaba sin preocuparse por mí dos días.

Te puedes creer que estoy encerrado en el baño... "Papá".

"Papá".

Y claro, yo no quiero hablar con mi hija

con mi cimbel en la mano. No quiero, Goyo.

Es... No quiero, no...

...comprometedor. No quiero que eso pase en mi vida.

Y ella no se callaba. "Papá, papá, papá, papá".

"Mamá, a papá le ha pasado algo".

Y gritó Nunci:

"Deja a tu padre que se está haciendo una paja".

Entonces, sí hablo de mis hijas...

Lo que pasa es que hay veces que lo que me toca, Goyo...

Hay veces que lo que me toca, Goyo,

Es que pesa 14 kilos,

la mochila... Ah, que susto.

Tío, perdóname, estoy lento.

Es que no he dormido bien.

Hay veces que me toca que la mochila del colegio pesa 14 kilos

y quiero hablar

de que no puede ser que los niños estén transportando eso, ¿sabes?

Que tiene ruedas. Sí, y escaleras el colegio.

No tiene ascensor. Y hago un monólogo de este tema o...

Hay muchos padres que se habrán visto en la situación del baño

y te lo van a agradecer.

De mochilas que pesan ya hay monólogos.

Está bien visto. Pero de otros problemas paternos...

Al final... Esto al final es como...

como cualquier otro sector de la vida.

Siempre hay un nicho para según que cosas. Si las cosas suceden...

Además, es balsámico hablar de esto.

Mi mundo se está derrumbando.

Mi hija es adolescente. De un día para otro.

No lo he visto venir.

Dice mi mujer: "¿Deberíamos hablar con la niña de sexo?".

"Sí, creo que podríamos aprender muchísimo, cariño".

"Nos puede enseñar cosas la niña".

Y los adolescentes...

que baila así... Ay, la madre que me parió.

Se acerca el chaval a la chavala y le hace así el chaval.

Ay, no, no, no, no, no, no.

Tengo 45 años, esto no.

Mira, tú solo le puedes hacer así mi hija

para decir: "Ya plancho yo".

Que te quede clarito.

En este sitio ha actuado Dani Mateo, ¿no?

¡Uh! Después de...

¡Buf!

...de su affaire, voy a llamarlo así, con la bandera.

Vaya lío, tío.

Vaya lío... Cuéntame.

Te puedo contar mil cosas. Primero que nos...

Mi Nunci y yo no sabíamos si suspender o no. No queríamos.

Y entonces llegaron las amenazas y fue cuando no podíamos suspender.

Hicimos una sola denuncia a la Policía.

Todas las amenazas de muerte y de cosas, vale.

Por redes y tal. Pero hubo alguien que llamó,

llamó un miércoles a las 17:10 de la tarde.

Abrimos a las 17.

Mi hermana descolgó el teléfono.

Coincide que mi hermana trabaja aquí de camarera.

Quiero dejar esto claro. Él le dice a una chica que descuelga:

"Si tienes cojones de abrir el domingo,

vamos a ir 40 a reventaros".

Entonces, mi hermana se asustó.

Decidimos dejar el teléfono descolgado

ya hasta el domingo.

Y lo denunciamos.

Y llegó el día, pasó...

Dani actuó...

Hizo su monólogo, en el que no habla de política nada.

Esa es otra.

El espectáculo que hace en los bares no tiene que ver con "El Intermedio".

Y ya está. Entonces llegó el día de ir al juzgado por la denuncia.

Había llamado un número, lo localizaron,

el señor está allí.

Y estamos Nunci y yo...

y mi hermana Nuria.

Viene el abogado y dice: "Va con mucho retraso,

os ofrecemos como trato

que si quitáis la denuncia no hay que esperar".

Y Nunci dice: "No, no,

vamos a esperar para que mi marido le vea la cara a tu cliente".

Y el tío se va. Y le digo a mi mujer:

"Yo no soy nadie".

Tú no eres nadie, pero ese señor no lo sabe.

Venga.

Llega el juicio. El señor dice:

"Estaba con unos amigos, dejé el móvil a esa hora,

me fui a pegar un baile y cuando volví

había llamado alguno de mis amigos".

Ahí mi hermana dice: "Era su voz".

Y el tío se pone nervioso y dice: "A mí me gustó el sketch".

Dice el tío: "A mí me gustó el sketch".

150 pavos le caen de multa,

que a mí me parecen buenos, porque...

Dirás: "Jo, qué poco".

Por 150 euros no molesta mañana cuando contraten

a una camarera negra, o un camarero negro...

O... latino.

¿Sabes? No va a ir a molestar.

Si cada vez que molesta son 150 euros,

creo que no lo va a volver a hacer.

Pues, como ahora me has dejado sobrecogido

no estoy para pagar.

Entonces, me lo apuntas

y en el siguiente bolo me lo descuentas del caché.

¿Vale?

A lo mejor lo que te queda por hacer en la vida

es hacer un simpa con el dueño.

Eso no lo has hecho nunca.

Tengo la maleta fuera. Rápido, corre.

Todos recordamos cuando una red social

consistía en mandar 25 mails a tu familia

para que así siguieran vivos, ¿verdad?

Ahora las cosas se han sofisticado un poco.

Ahora si quieres triunfar en internet tienes que bailar,

tienes que hacer memes.

Tienes que hacer kills.

Tienes que hacer kills.

Y recuerda,

¿te has quedado un poquito atrás con el vocabulario?

Compra mi libro.

Bro.

Aprenderás todas las expresiones para mantenerte en la pomada.

"Estudiosa y experta en teoría de la comedia,

Beatriz Cepeda ha conquistado

con su humor a un público particularmente difícil,

el de las redes sociales.

Eso sí, para navegar el océano de haters que es internet,

se cambió el nombre por uno que encajase mejor

en el espíritu pacifista de Twitter".

Beatriz Cepeda. ¿Te importa que te llame Beatriz?

Tú llámame como tú quieras.

Estoy acostumbrada a que me llamen de todo.

Pero de todo. Hay una amplia gama de nombres a los que respondo.

Me he acostumbrado a que me llamen Perra.

Perra de Satán. Y eso vino porque entraste en Twitter

y dijiste: "Voy a entrar marcando...".

Subestimas mi edad.

Yo no entré en Twitter, yo entré en Fotolog.

En Fotolog.

Entré en Twenty y en Fotolog.

En Twenty te ponías tu nombre real,

pero luego en Fotolog te ponías un nick,

que eso se ha perdido, esa palabra tan bonita, el nick.

Nick/name.

Un nick name.

Yo necesitaba... para Fotolog tenías que ponerte un nick

y yo era la primera vez en mi vida que decía:

"¿Y qué me pongo yo? ¿Cómo me puedo llamar?".

Y en aquel momento,

las vueltas que da la vida, yo era un poco gótica.

Ah, ¿sí? Sí.

En Zamora somos muy de románico,

pero era adelantada a mi tiempo y era gótica.

Y me gustaba... Bueno, también era gótica

porque era gorda.

¿Qué tendrá que ver? Te lo explico.

Tiene mucho sentido.

Antes... El mundo gordo ha evolucionado muchísimo.

La ropa para gordos era toda negra u oscura.

Claro.

Había esta cosa de si eras gorda tienes que disimular tu cuerpo.

Entonces, yo por necesidad vestía de negro.

Dije: "Le voy a sacar partido y por lo menos me hago gótica".

Y me gustaba mucho un grupo que ya está un poco muerto,

por decirlo de una manera, que se llamaban Sicko Losers.

Sí. ¿Los conoces?

Sí, sí. ¡Anda! Pues mira, qué bien.

Eran de Salamanca ellos. Yo estaba estudiando la carrera en Salamanca.

Tenían una canción que se llamaba "Niña gótica",

que se reían de las niñas adolescentes góticas

que eran góticas igual que yo,

porque vestíamos de negro y nos gustaba Tim Burton.

Con eso te daban el carné.

El estribillo de la canción decía:

# Quiero ser la puta de Satán. #

A mí puta, por lo que fuera, me parecía demasiado,

y se quedó en Perra.

Y me quedé Perra de Satán, sin saber yo

que equis años después, que no sé cuántos han pasado,

estaría yo delante de ti intimidándote.

Intimidándome con la cuestión canina y demoníaca al mismo tiempo,

que quieras que no... En el fondo me siento Perra de Satán,

porque yo soy muy perra en todos los aspectos de la palabra.

Y de Satán un poco también.

Porque el hecho de ser castellana y de ser leonesa

también tiene que ver con que, si eres mujer

y encima te sales un poco de la norma,

quieres ir un poco más allá

y quieres hacer cosas que no están socialmente bien vistas,

pues ya automáticamente eres una persona maldita...

En algún momento de mi vida me he sentido así.

Y eres una persona demoníaca,

que incita a los buenos católicos,

que aquí, en Valladolid, es lo que más hay,

pues a pecar y todas esas cosas.

¿Por qué crees que tienen esa fama los castellanoleoneses

de que no se ríen, son muy secos...?

Pues mira, yo tengo dos teorías.

Teoría número uno. Somos lo peor, sinceramente.

Somos muy secos.

Somos muy para dentro. Nos importa mucho el qué dirán.

Con lo cual en círculos sociales somos muy estirados.

Mi otra teoría, que te iba a decir, de por qué no nos reímos,

lo explicaba muy bien Umberto Eco en "El nombre de la rosa".

Dice en algún momento: "Jesús no se rio nunca".

Así tal cual.

Esa frase me encanta. "Jesucristo no se rio nunca".

Entonces como reírse está mal visto.

Ser serio es algo positivo.

Por lo menos aquí, en los valores castellanos

ser una persona seria, íntegra, es algo positivo.

Y ser una persona divertida es algo...

Y que se ríe y tal... Es una interpretación...

Es verdad que es una interpretación de las Escrituras, pero no es...

No es monopolio del catolicismo, también los protestantes...

Sí. ...lo de la alegría les lleva...

Por eso creo que en Castilla nos reímos poco.

¿Vives del humor? No.

Hemos dado tanto chiste gratis en Twitter

que ahora hacerles pagar por el chiste cuesta un poquito.

Tú tienes... Yo hago tantas cosas...

Yo hago tantas cosas... Madre mía. Soy...

como la enciclopedia Encarta.

Tu Twitter, tu Instagram...

Estás en Twitter, pero también en Instagram.

¿No cambias el registro?

De repente, en Twitter sacas una navaja

y en Instagram dices: "Voy a...".

No es que cambie de registro,

porque mi tono no deja de ser el que es.

Mi humor no deja de ser el que es.

Sí que es verdad que en Twitter

se usa más la palabra,

con la que me siento más cómoda, sinceramente.

Y luego hago muchísimas cosas. Tengo de todo.

Cualquier cosa... Hasta Tik Tok.

Hace dos días ya me pasé a Tik Tok.

Dos días reales. O sea, estoy recién nacida.

Y otra cosa con la que estamos empezando a despuntar bastante

es un podcast que se llama "¿Puedo hablar?".

Hay que gritar, si no lo gritas no tiene ningún sentido.

El lema del podcast es ven

por los traumas y quédate por el chascarrillo.

Porque tratamos temas traumáticos. El podcast lo presentamos

un maricón de Albacete y una gorda de Zamora.

Son unos puntos de vista sobre ciertos temas

generacionales y universales,

que todavía no habían tenido voz de alguna manera.

Entonces tratamos temas muy generales como,

ir al psicólogo, estar gorda,

sentirse deprimida, eh...

currar muchísimo para ganar dos duros,

que es un poco, bueno,

lo que le ha pasado... el mal de mi generación.

Pero lo hacemos de una manera muy divertidilla,

muy graciosa.

Y entonces, sorprendentemente, porque aunque lo...

Nosotros somos conscientes

de que valemos muchísimo, Enrique y yo,

pero no pensábamos que íbamos a ser...

a tener tanto éxito como hemos conseguido.

En un año de emisión del podcast ha habido unos datos...

Para mí, abrumadores.

Me han gustado muchas cosas que has dicho.

Me ha gustado esto de la gente

se ha malacostumbrado a las cosas gratis

y le cuesta mucho tener que pagar algo.

A mí me está pasando con este programa.

Me he malacostumbrado a que me inviten en todas partes

y como hemos quedado aquí, que me has citado tú, voy a suponer

que pagas tú. Yo, ningún problema.

Yo soy una mujer emancipada.

Puedo pagar siempre en la primera cita.

Pues de Perra de Satán ahora pasamos a Zorrilla.

Observa.

Yo a las cabañas bajé.

Yo a los palacios subí.

Yo a los claustros escalé.

Y en todas partes dejé memoria amarga de mí.

Ni reconocí sagrado, ni hubo ocasión,

ni lugar por mi audacia respetado.

Ni en distinguir me he parado al clérigo del seglar.

A quien quise, provoqué.

Con quien quiso, me batí.

Y nunca consideré que pudo matarme a mí,

aquel a quien yo maté.

Desde luego, no ha sido mi mejor representación.

Sí, sí, se puede considerar incluso como fracaso.

Pero para tu información,

Zorrilla también fracasó cuando estrenó su Tenorio".

¿Por qué? Porque la gente se reía.

Era un drama y la gente se reía.

Eso pasa.

Esto nos demuestra que lo importante no es tener público,

sino el público adecuado.

"La comedia es una profesión vocacional,

como la medicina o... el registro de la propiedad.

Buena prueba de ello es Sara Escudero,

que por tener preferencia por el público,

decidió colgar el bisturí para hacerse risoterapeuta".

(Música)

Tú ibas para doctora.

Iba... Iba... Iba... Con suerte lo dejé en tercero. Sí, sí.

¿Con suerte por qué?

Porque sí. Es una carrera supervocacional,

como la nuestra. Al final te tiene que gustar mucho

a lo que te quieras dedicar.

Y medicina es maravillosa, yo soy hija de dos médicos...

Pero cuando yo tenía que decidir...

Tú eres unos cuantos años más mayor que yo.

¡Buah! Ahí va qué innecesario.

Cuando tenía que decidir qué hacía...

Yo desde pequeña era: "Quiero ser actriz y veterinaria".

Ojo.

Y lo decía así. Además...

Es una cosa muy relacionada, porque son mundos de ganadería.

Todo está lleno de mierda, hablando en plata.

Quiero decir...

Aquí en confianza. No, es verdad que...

Empezaba a hacer cosas desde muy chiquitita

y echo la vista atrás de lo que yo generaba

y escribía y hacía para los malotes del instituto.

Yo con años decía: "Cómo no me han linchado".

Podría haber terminado fatal.

Y qué va.

Entonces, cuando tenía que decidir qué iba a hacer...

Para mí Madrid era... Yo me sentía...

Visualiza. Es divertida la imagen.

...como Paco Martínez Soria. Era la Paca Martínez Soria...

A mí me trajeron un día en Navidad.

Hago este gesto porque iba agarrada a dos primas de mi prima.

Ni eran primas directas.

En la plaza de Callao y yo miraba y decía: "Esto es muy grande".

Te juro que tengo el recuerdo

como si la plaza de Callao de Madrid fuera todo Valladolid.

¿Y te perdiste y te buscaban?

"Chencho...".

Sí, estaba al lado de la señora de las castañas.

No, pero, de repente, me dio mucho miedo Madrid ciudad

para venir a estudiarlo.

Y que a mi pueblo llegaron muy tarde las cadenas.

La comedia como tal de stand up yo ni la conocía, evidentemente.

Y el miedo... Dije: "Voy a empezar medicina".

Al final me metí en medicina y dije: "Pero si es que no soy feliz".

"No soy feliz". Me di cuenta, eso sí, en tercero, porque dije:

"Date una oportunidad, Paco".

"Paco, date una oportunidad".

Pero ya que estabas, a ver acabado.

Claro, y ya que estabas, acaba tercero,

que son otros tres más, que no son cinco, que son seis.

Y luego el MIR...

Y luego lo de los erres eso,

que siempre... R-2... R-3...

Residentes.

No, no, aparte, ¿tú sabes

la capacidad que tengo yo ahora para distinguir

qué médico, qué persona detrás de una bata,

esconde vocación o solo olfatea el dólar?

Eso lo tengo yo ahí, pero vamos, cogidísimo.

Por eso digo, que por suerte no.

Se tiene que dedicar a la medicina el que tiene tanta gana de entregarse

como tú de viajar y de un escenario.

Has mencionado tu pueblo pequeño y Madrid.

Tienes esa cosa que me encanta, esa mezcla de lo rural y urbano

en la misma frase.

Eso es muy castellanoleonés, también muy castellanomanchego...

Esta cosa que nos gusta, mantener las esencias de lo rural

mezclándola con lo urbano. Siempre.

¿De dónde eres tú, de Arenas...?

Arenas de San Pedro, sí.

Es verdad que mi pueblo es grande.

¿Arenas es Ávila? El sur de Ávila.

El sur de Ávila.

Te lo digo porque me interesa saber en qué se diferencia

el humor castellanoleonés del resto, y en qué se parece.

Pues hay un poco esa educación de...

esa educación castellana de...

"Jo, es correcto, pero estate...".

"Uy, me río, pero tápate".

¿Por qué te vas a tapar? Hay como una vergüencita.

Fíjate, ni se enseña, ni se estudia, ni se aprende.

Creo que está en el inconsciente del ADN...

"Ay, no. Ay, no". Inconsciente colectivo...

Y cuando vas por ahí, notas diferencias de público, ¿no?

Sí, sí, sí, sí.

Yo lo testeo. Cuando digo exabruptos y me entienden,

es mi público.

Si cuando digo exabrupto tengo que explicarlo,

me tengo que poner menos bien hablada.

Yo os cuento. Cuando era joven estudié ahí.

Estaba trabajando los fines de semana en una discoteca.

Ahí descubrí el poder del argentino.

Estaba a lo mío, poniendo copas, se acerca un chico a la barra y dice:

(ACENTO ARGENTINO) "¿Me pones un poco de hielo?".

Yo me quedé...

(ACENTO ARGENTINO) Hielo... Hielo...

Hielo...

El chico insistió:

"¿Me oíste, princesa?".

Esa... Esa... Esa...

"¿Que si me oíste, boluda?".

"Princesa... Esa...".

¿Cuándo descubres el stand up comedy?

Ya en Madrid.

Yo yo me vine a estudiar teatro.

Y mientras estudiaba teatro entré en una discoteca cuatro años.

Y como no bebo alcohol,

la última copilla se la ponía a mis compis en lo que cerrábamos.

Me marcaba monólogos sin saberlo.

Mi jefe, Carlos, me dijo:

"Esto lo hacen los americanos". Era moderno, él ya lo veía.

"Esto lo hacen allí...". Lo que te decía a ti.

Que por qué no lo haces y tal. Bueno, investigué...

Y di con un señor

que había puesto un anuncio en la página de "Solo actores",

de esto de buscar trabajo de actor y de actriz.

Ponía: "Se buscan monologuistas para la zona norte".

"Interesados contactar con...".

Entonces yo generé una falsa foto en un bar,

como si estuviese actuando.

Y me citó en el Galileo, en la sala Galileo.

Y yo llegué ahí esperando ver un promotor,

un señor como de traje.

Y era un cómico, que programaba bares.

Esa época, ¿no?

"No, no, no. Yo nunca veré una actuación".

"Yo te doy una prueba en un bar pequeño y si funciona...

te doy mi circuito y te doy el contacto de otra gente".

Hasta ahora.

Y luego vas y ganas el certamen del Club de la Comedia,

y de ahí a la fama.

Bueno... Bueno...

Pues te voy a decir la verdad.

Después de ganar apenas tuve trabajo.

¿En serio? Sí, sí.

Casi siete u ocho meses estuve que apenas tenía bolos.

Yo decía: "Qué raro".

Gente que te llamaba para sitios nuevos y no sé qué...

Resulta que daban por hecho

que por haber ganado el Club de la Comedia

iba a pedir un pastizal. Y digo:

"Pero, ¿por qué no preguntas?".

Ojo. "Pregúntamelo por lo menos, ¿no?".

De hecho, ahí empecé con la risoterapia,

porque al no tener trabajo lo tuve que generar.

Eso también es interesante.

No quieres ser doctora, pero, de repente, te haces risoterapeuta.

Sí, bueno, no es que me lo haga, es que para mí...

la risa es salud.

En mis inicios, en el circuito de café teatro,

vino un señor, bastante mayor, con su hijo

y al acabar la actuación me dijo: "¿Te puedo dar un beso?".

"Cuatro, que son gratis". Esto que te agarra el abuelico así

y me plantó cuatro besos.

Y me dijo: "Tengo a mi mujer con alzhéimer desde hace 12 años,

no me muevo de casa, pero mi hijo te seguía de la tele,

de cuando el Nuevos Cómicos,

te seguía de aquí y me ha dicho:

'Vente a verla, papá, que creo que te va a gustar'".

Hago un humor muy blanquito.

"Y es la primera vez que llevo una hora sin mirar el móvil".

Se me pusieron los pelos de punta.

Y dije:

"Ta ta ta ta ta". Y eso se me quedó en la cabeza.

Y cuando pasa esto de repente dije: "¡Gua!".

Me acordaba de este señor,

recordaba todo lo que siento haciendo reír

y lo que sientes cuando a ti te hacen reír.

Y dije: "Voy a investigar".

Tiré de dos o tres libros,

mezclé con mi experiencia...

y generé unos cursos...

Y saqué y estuve como cuatro meses,

que lo único que hacía era dar talleres de risoterapia.

Acababas reventada, pero reventadamente feliz.

En Valencia batiste un récord de trabajo.

Estuviste 28 días seguidos actuando.

¿Es posible? Sí, señor.

Mi primer circuito de café teatro.

Eso era de domingo a domingo.

Entonces los chicos me dijeron:

"Oye, todo este circuito".

Pero, resulta que un garito chill out, de estos lounge,

modernos, pijis...

Dice: "Que ya que vienes, si te animas...".

Empezaba un domingo.

"Si te vienes el sábado, quieren hacer monólogo".

Bueno, creo que solo el programador y yo

sabíamos que querían hacer monólogo.

Porque yo llegué a ese sitio, a la playa de la Malvarrosa.

El camarero no tenía ni idea.

Carteles, cero patatero.

Anuncio, cero. Y digo: "¿Esto dónde lo vamos a hacer?".

Y ya el camarero por pena me dijo:

"Ponte ahí y haz algo".

Y yo actué para dos señores de 120 años,

con sus dos esposas de 18 y 19...

Que los tenía delante escurridos en la silla.

Además, este público que dices:

"Eh... Me está haciendo efecto lo que me he tomado,

tú sigue ahí que ma arrullas".

Con una luz morada, no veía nada...

Y una llorera luego. Fue como...

Lo recuerdo perfectamente. Meterme en la cama,

hecha una pelota, venga a llorar.

Una sensación aquí de...

"¿Qué estoy haciendo aquí?". Una llorera...

Al día siguiente fue todo lo contrario.

Fue un bolo de las 19 de la tarde donde la gente...

va el público a favor... Aunque digas hola,

y dices: "No me ha quedado tan bien", pero te lo aplauden.

Y fue como "lo de ayer puede no ser la norma".

A continuación, voy a enumerar una serie de palabras y expresiones

que es lo que en el gremio llamamos falsos amigos.

Tú las dices pensando que eres joven, pero si las dices hace 20 años

que ya no lo eres.

Como por ejemplo "cantidubi", "Pink Floyd".

"Efectiviwonder". "¿De qué vas, Bitter Kas?".

"Dabuten". "Alucina, vecina".

"Mover el esqueleto". "A la cola, Pepsi Cola".

"Okey McKay".

Esto ya no. Esto es solo un pequeño ejemplo

de todo lo que podrás encontrar en el curso,

recuerda que si lo quieres completo,

tienes que mandar un SMS al 55...

(Pitido)

Mantén el "swap".

G. G. Bro.

Oh, men.

¿Cómo has dicho que se llama este sitio?

¿Gondomatic?

Pues está muy bien porque...

Nos hacía falta lavar los gayumbos,

que llevamos casi tres meses de viaje.

Además, mientras se lava te vas tomando un piscolabis.

Y encima te apoyas y la lavadora te da un...

un masaje de estos de shiatsu, que también viene bien.

¿Cómo te voy a meter en la lavadora?

Qué tonterías dices, Jaime, de verdad.

Relájate. Goyo.

Por favor. ¿Qué haces aquí, tío?

Cuando la cosa parecía

que no podía ir mejor aparece Nacho García.

¿Cómo te va la vida?

Muy bien. ¿Cómo estás?

He aprovechado que estoy visitando Valladolid

y digo: "Voy a hacer la colada". Y me he venido...

Es un sitio buenísimo.

Todos los cómicos venimos aquí a blanquear el dinero.

Ya sabes que esto es todo en negro.

He llegado con el caballo.

He dejado fuera al caballo y a mi criado,

acicalándolo. Vengo aquí, blanqueo un poco.

Y tengo un rato para tomarme un café.

¿Todos los cómicos vienen aquí? Todos.

¿Incluido Dani Mateo? Sí, es buen sitio.

Para él sí, como le gusta mucho lo de la bandera.

La bandera a la lavandería...

Vamos a tomar algo. Mejor sí.

Lo bueno de esto...

Aquí no te roban nada. No te roban.

En Valladolid somos cuatro, nos queremos.

¿Cómo estás, tío? Muy bien.

¿Bien? Todo va bien.

Contengo. No me puedo quejar.

¿Pese a los tiempos? Todo el mundo se queja menos tú.

A ver, pues nos podríamos quejar, pero bueno, ahora mismo...

Vamos trabajando, vamos haciendo cosillas.

Estamos aquí, nos estamos tomando algo. No me puedo...

No me puedo quejar.

¿Te estás tomando un café? Café solo con hielo.

Claro, solo con hielo. ¿Sin azúcar? Azúcar sí le has echado.

Sí. Pero mira, perfectamente, claramente se ve...

la proporción de azúcar que le hecho.

¿Te preocupa la salud y estas cosas de cuidarte?

No, me parece que está más rico con poco azúcar.

Vale. Pensé que eras lo opuesto a Vaquero.

Eh... ¿De no cuidarme? Exacto.

A ver, Vaquero y yo somos un poco paralelos.

Empezasteis juntos.

Empezamos juntos a hacer monólogos, a la vez.

Nos conocimos en el mismo concurso de monólogos.

Tú eres un tío que haces humor... O sea,

vas tirando tus líneas sin darle importancia, ¿no?

Como bueno... Yo tengo un tempo... Sí, ¿no?

Voy picando.

Y bueno, a veces funciona, a veces no,

pero de media va subiendo aquello.

¡Tengo una edad!

¡Tengo una edad! Ya no quiero que me roben el abrigo.

Y hago lo que hacemos los que estamos viejos cuando salimos de fiesta.

Salgo de fiesta con el abrigo aquí.

Intentando comportarme como si eso fuera cómodo.

"¿Quieres dejar el abrigo?". "No, estoy bien". No estoy bien.

Me suda esto como el troncho de carne del kebab.

Como mucho dejamos el abrigo en un taburete en medio...

Y bailamos alrededor,

como si fuéramos de una tribu,

que adora al taburete de los abrigos.

Sin perder contacto visual en ningún momento...

con el taburete.

Ojito como llegue alguien y meta la mano...

¿Qué quieres? ¿Qué quieres?

Como sospechando de todo el mundo.

Tú no consigues hacer humor a costa de tu ingenio

y tus líneas que son muy buenas, voy a reconocértelo.

Eres un magnífico "one liner".

Tienes muy buenos chistes. No estoy de acuerdo, pero gracias.

Lo importante es que esté de acuerdo la audiencia.

Y tú.

Ha sonado precioso. No te llevaré la contraria. Gracias.

Tú también vives de elementos ajenos.

Por ejemplo, la gente se ríe mucho

porque llevas la camisa muy planchada.

Sí. Sí. Eva Hache.

Eva Hache y Leo Harlem y Vaquero se ríen mucho

porque llevo la camisa muy planchada.

Primera actuación importante

desde que empezamos a hacer monólogos.

Concursos de bares... Concursos de bares...

Y, de repente, nos llaman para hacer una actuación

con Eva Hache y Leo Harlem, a Vaquero y a mí.

18 años yo.

Un chaval.

Y, de repente, le digo a mi madre:

"Voy a actuar un día con cómicos de verdad,

con gente que vive de esto

en... aquí, en Valladolid".

En el Paladium.

En la sala Paladium, efectivamente.

Y mi madre lo dio todo.

¿Que el niño va a actuar con cómicos?

"Me cago en mi puñetera vida". Me dio la camisa, una camisa negra...

Yo llegué al camerino, compartido, con Eva, con Leo y con José.

Saqué de la mochila que tenía una camisa...

Que la querría Mussolini. Una camisa negra planchada.

Negra, planchada perfecta.

Le había metido un papel, el plastiquito por el cuello.

Con unas pincitas, que no sé dónde las había sacado.

Esas pinzas cuando te compras la camisa las coges y las tiras.

Las tenía mi madre por ahí guardadas.

Lo dobló todo perfecto. Cuando lo saqué

dije: "¡Joder, mi madre!".

Y según dije eso, me acuerdo de Eva que dice:

"¿No es nueva la camisa? ¿Esto lo ha hecho tu madre?".

Digo: "Sí". "¿Tu madre plancha así las camisas?".

"¿Te puedo camisas mías que yo tengo en casa?".

Qué ingenuo, con 18 años...

Se lo pones al pie a unos truhanes...

Claro.

Como el primer día de clase si te meas encima. "Ya la he liado".

Ya voy a ser el de la camisa perfecta, me cago en mi vida...

Me cago en la leche, tal. Pero todo bien.

Y bueno, te juntas con Vaquero, vas por ahí...

La relación con Vaquero, que también me interesaba.

Porque me da la sensación que sois el día y la noche,

el ying y yang, Pedro y Pablo.

Me refiero a los Picapiedra.

Un amigo nuestro nos dijo:

"Sois la misma persona criados en dos ambientes diferentes".

Se lo he dicho, la abundancia

de repente de cómicos en Valladolid.

Sí.

En Zamora no hay porcentualmente tantos como en Valladolid.

Yo creo que no es genético.

No, ¿verdad?

Nos gusta decir que es genético porque suena bonito.

"Es que los de...".

No, yo creo que somos amigos...

Cuando empiezas a hacer monólogos hay una cosa que viene bien,

que es tener amigos.

Porque conoces gente, tienes gente con la que hablar de las cosas.

Tienes gente con la que ir a los sitios a actuar.

Entre cuatro es más fácil que uno encuentre actuación.

Os influenciáis los unos a los otros.

Os influenciáis los unos a los otros.

Habláis... Todos, todos, todos...

todos te ayudan a mejorar y tú ayudas a mejorar a todos.

Y eso viene fenomenal y eso fue lo que pasó.

Os lleváis chachi fetén y hacéis una actuación al año.

Por eso montamos el espectáculo. Nuestro objetivo era...

estar aquí, en las fiestas. Ya.

Y creasteis Humor de protección oficial.

Humor de protección oficial.

Que además,

es específicamente destinado a público

vallisoletano, a público pucelano.

Es un espectáculo muy local. No se venden entradas por internet.

Por la única razón de si va alguien de fuera de Valladolid

no se entera de nada.

Todos los chistes eran locales.

Entonces claro, no queríamos que viniera gente de fuera,

pero no por nada, sino que no lo iban a entender

y nos daba apuro. Porque siempre...

Y esa era la razón.

Es un espectáculo muy local, hecho para la gente de aquí.

Cada año preparamos uno nuevo. Se ha quedado como una cosa...

recurrente. Y se ha quedado

como nuestra excusa para estar en casa.

Aquí sabes que está Jaime. ¿Tú conociste a Jaime?

Sí.

¿Te enteraste de que murió de un ataque de risa?

Sí. ¿Está aquí? ¿Ha estado aquí todo el tiempo?

Está en versión cenizas. A Jaime además le encantaba...

Valladolid, creo. Sí.

¿Le encantaba Valladolid a Jaime?

Porque se come muy bien. Y a Jaime le encantaba comer.

Es que mira que latón, tío.

Jaime no les cabía en la lata pequeña.

Tuvieron que meterle en la grande.

¿Te pasó alguna cosa con él?

Joder, claro. A ver... Yo me acuerdo con Jaime

en el aeropuerto de Valladolid. Valladolid tiene aeropuerto.

En Villanubla. Muy pequeñito.

Tuvieron que hacer ampliación para que cupiera la palabra entera.

Antes solo ponía "aer".

Le gustaba mucho el heavy.

Le gustaba mogollón el heavy.

En aquella etapa recuerdo

que siempre íbamos en el coche con el heavy a todo volumen.

Y yo llego al aeropuerto de Valladolid

al control de seguridad con Jaime.

Y Jaime iba con sus tachas,

con sus colgantes, con su chupa de cuero.

Las pulseras, los collares, los pinchos.

Y pasa por el arco de seguridad y pita.

Y le dice la de seguridad: "Perdone, caballero,

pero se tiene que sacar todo el metal".

Y hace Jaime...

Y ahora aquí está, que pitaría también al pasar.

Al final hemos acertado el metal.

Metal, lo que a él le gusta.

Es buen sitio para que Jaime descanse.

Sí, lo estoy pensando, Valladolid.

Voy a seguir probando porque recorro el país para eso.

Pero gracias por aconsejarme, gracias por recibirme.

Voy a mirar para ver cómo va

por si necesita aclarado mi lavadora.

Seguramente eso esté ya... Hay que sacarla porque si no huele...

Coge olor. Hay que sacarlo en cuento esté.

La ropa mojada y algunos espectáculos hay que...

enmohecen.

Hay que refrescarlos.

"Para los cómicos es fundamental conocer a nuestro público.

Y es que si no sabemos qué es lo que les hace reír,

difícilmente vamos a conseguirlo.

Para hablar de comedia, jóvenes y conocimiento

quedo con Quequé y Leo Harlem en la biblioteca.

(Música)

Y no es un bar llamado "La Biblioteca".

Es una biblioteca de verdad.

Lo que no consiga este programa buscando embriagarse de cultura...".

Mucho libro, ¿no?

Qué mejor sitio que una biblioteca, ¿no?

Para... ¿eh?

Os he traído también un poco porque estamos...

Hemos sacado un curso que os vendrá bien,

para actualizarte. Tú como cómico...

El humor es supercruel. La comedia es de hoy.

Y ya mañana ya no tiene sentido.

Hemos sacado un cursito para que...

sigáis un poco mi ejemplo, que ahora soy

el ídolo de los adolescentes.

Joder, qué bueno.

Es un crack. ¿Os conocíais vosotros dos?

Sí, hombre. Nos conocemos, sí.

Tú has abandonado dos carreras y tú una.

Tú sociología.

Bueno, abandoné dos.

Antes de... Fue humanidades y luego sociología,

la que abandoné.

¿Y aquello te permitió adquirir el suficiente conocimiento

para decir ya puedo ser cómico?

Dado que esos dos años no pisé una clase nunca.

Dije: "Pues esto no es lo mío".

Estaba totalmente perdido,

mi vida no tenía ningún sentido de nada.

No valía para estudiar.

Para trabajar, menos.

Entonces yo estaba poniendo copas en los bares, haciendo de DJ,

de pincha.

No había ni DJ.

Pinchas. ¿Yo qué pinchaba? Pues pachanga.

Para que la gente bailara y consumiera

chupitos de diversos colores.

Y a la vez, estaba timando a la gente

dando clases a niños de inglés.

En ese momento surgió el certamen del Club de la Comedia.

Vi el programa. "Mándanos aquí tu vídeo y tal".

"Pues yo tengo un vídeo".

Y se lo mandé. Espera, espera.

Tú estabas haciendo antes música por lo menos

y colaboraciones en radio y humor.

Música siempre destinada a la risa.

Y colaboraciones en emisora locales, pero...

Ya como Quequé, pero muy...

Sí. Hola. Ey... Ey... Probando.

Sí. Hola. Ey...

Ey. Sí. Probando.

# Sí. Hola. Ey... Ey... Probando.

# Probando.

# Sí. Hola. Ey... Ey... Probando.

# Probando.

# Probando. #

¿Cómo era aquella canción? Además, fue viral de su momento.

Era Arancha...

¿No quieres que te lo recuerde? ¿Qué Arancha, la tenista?

No, era Arancha...

Me la pone ancha... No, no.

Eso se ha tergiversado con el tiempo.

Era Arancha, la de la mente tan ancha.

Arancha, la de la mente tan ancha.

Una persona abierta.

Muy feminista.

Quizá no a oídos de hoy en día.

Pero en ese momento era una defensa de una muchacha

ligeramente casquivana,

que exigía el mismo derecho a hacer lo que los hombres.

Claro que sí, con absoluta libertad. Y ahí lo tienes.

Menos mal que me rescató el Club de la Comedia.

Y ganaste el certamen.

Y doy fe que era un nivel altísimo el que había.

Hombre, estabas tú allí.

Y aquello te cambia la vida

porque además, das salto a televisión.

Entré de colaborador y guionista

de "La noche con Fuentes".

Lo de guionista me duró un mes y medio,

porque no encajé bien con el resto de guionistas.

Vaya por Dios. Porque el resto de guionistas

no veía bien, que yo llegara a las 11 de la mañana

y a las 16 dijera: "Me tengo que ir que tengo unas cosas que hacer".

A mí me gustaba porque era un tío muy listo.

Bueno, sigue siendo... Hace tiempo que no... no...

he trabajado con él, pero entonces era muy listo...

Me acuerdo que me daba consejos muy buenos.

De repente, me ponía a hablar

y, como ha quedado claro en el anterior aserto, soy

bastante redicho.

Me miraba así y muy salmantino me decía:

"Baja".

Baja. Baja.

Que no estás haciendo teatro para...

"No te va a ir bien así, majo".

Baja un poco. Tenía toda la razón del mundo.

"Baja esa pedantería, payaso".

Nunca has sido de grandes aspavientos tú,

ni en el escenario... No.

A mí me cambió un poco... bastante, la forma de hacer monólogos

"The Hole" hace unos años.

Claro, estuviste también. -Claro.

Para no gustarte el curro no has parado.

Es un mentiroso.

Tengo un emporio que mantener. -Hombre, claro.

Yo te voy a hacer una pregunta honestamente.

Tú al principio llevaba mal lo de actuar...

¿Tenías cierta vergüenza?

Fatal. Sí...

Pudor.

Yo también lo tengo un poco.

Yo siempre he tenido pudor. No me gusta nada verme.

Yo no puedo. Por eso iba tan rápido.

¿Vas muy rápido? Para acabar antes.

Quería quitarme el texto lo antes posible.

Te entiendo. Nos ha pasado a todos.

Es verdad, un poquito.

Es que es muy delicado también.

Estás ahí tú solo y...

y venga, vamos... Y da un poquito...

Partimos de una base que es muy egocéntrica:

"Se van a reír".

Que yo eso lo veía... ¿Cómo se van a reír?

Si no me conocen de nada, cómo se van a reír.

¿Prefieres el vivo, el público ahí presente,

o la radio, la distancia?

En radio vosotros trabajáis con público.

Es otro tipo de público. El de la radio es verdad

que está a favor.

El de la tele a veces que no.

Sabemos todos, que es público profesional.

Y es otra cosa.

Es verdad que el paroxismo que se alcanza,

si lo alcanzas en un teatro, no se puede comparar,

creo, con el de la tele o el de la radio.

Por muy bien que te vaya la tele o la radio...

En "La vida moderna" igual sí, porque logramos esa fusión entre...

No sé si es una actuación, un programa o qué coño es esto.

Creo que cuando te sale bien en el teatro, eso es insuperable.

Insuperable. Totalmente de acuerdo.

Cine no has llegado a hacer.

Lo hace todo Leo.

Lo hace todo Leo. No hay trabajo

en el cine en este país, lo hace todo.

Los actores maduros llega una edad que...

Son todos hijos míos.

Me he especializado en padre.

¿A quién quieres más, a papá o a mamá?

¿Al cine o al teatro?

Yo, sinceramente, donde mejor me lo paso es en la radio.

Sinceramente. Me encanta la radio.

Es que en la radio es todo jamón.

Tienes que estar todo el rato tirando jamón.

No vale decir: "Vamos a parar para cocerlo". Jamón, jamón, jamón.

Vas con una mentalidad totalmente distinta.

Porque yo al teatro hay veces que...

no es que lo hagas maquinalmente, procuro estar alerta.

Vas con los compañeros y bueno, vas.

Pero en la radio me gusta ese punto que tienes...

Coño, hay que estar fresco...

Tú... Colaboramos.

Sí. Y hay veces que...

ves que va a salir... O se nos ocurre el mismo chiste a la vez

y levantamos la mano a la vez... Y el cabrón sabe lo que vas a decir.

Pero te mantiene muy activo. Me gusta eso.

Porque participas y, a la vez, te cambia el estado.

Sí es verdad que,

en el caso concreto de "La vida moderna",

se aplica todo lo que has dicho

con una cosa más, que es que hay cámaras.

Porque la radio está jugando ahora...

a esa mezcla de...

"No somos tele, pero lo ponemos en YouTube...".

Con lo cual tienes todas las ventajas de la tele,

que es que se ve,

sin todos los inconvenientes... Perdón al equipo...

Déjame que se lo traduzca.

Es que ellos trabajan en streaming...

Sí, majo.

Pero nosotros seguimos con el rollo Marconi.

Ah. El streaming ya quita el transistor.

Esa es la idea.

Ellos realmente son youtubers, son yayatubers.

¿Dónde se coge el programa?

Se coge con el Nokia... Lo tiene FM.

En el UHF.

Pero ahora de repente tienes

todo el trabajo del mundo tú también.

Porque es una de las...

Si hubiéramos hecho "La vida moderna" solo en radio,

o solo en podcast, o solo audio,

no hubiese tenido la repercusión que ha tenido.

Porque entramos en la categoría de youtubers.

De repente, los chavales de 14, 15 años,

hay aquí tres señores mayores haciendo el tonto.

Tú además juegas al señor mayor, al rancio...

Todo el rato. Recuerdo que cuando nos conocimos,

no sé si la segunda o tercera vez, fui a darte un abrazo y me dijiste:

"Para ser amigos no hace falta abrazarse tanto".

O algo por el estilo.

Que me hizo muchísima gracia. Joder...

El Clint Eastwood de Salamanca.

Soy tontísimo.

¿Crees que hay una diferencia...?

¿Plasmas esa idea del carácter castellanoleonés?

Igual que la imaginería castellanoleonesa es contenida...

Exacto. Y la de Murcia es más... Expresiva.

Barroca y tal.

Algo de eso hay, es evidente.

Y yo lo que noté

criándome y viviendo en Salamanca,

es que el humor que he manejado yo desde siempre,

tanto en mi casa, en mi familia,

con mis amigos, es un humor muy cabrón.

Muy muy cabrón.

Muy cabrón en el sentido de...

esto, en una situación normal, te haría daño si te lo dijera.

Pero como estamos metidos en este..., esto es humor,

somos amigos, no pasa nada...

Decir las cosas más crueles

a la cara, con un retruécano que le dé algo de gracia,

pero en el fondo ser muy muy cabrón.

Creo que eso es propio de esta tierra.

No sé si te estás preguntando,

Héctor de Miguel Martín, ¿era el segundo apellido?

Qué memoria tengo.

Héctor de Migue, ¿no sé si te estás preguntando...?

Desde que te he visto.

¿Qué hace Goyo con una caja de galletas danesas?

De por ahí.

¿Te acuerdas de Jaime?

Jaime que nos dio tantas historias divertidas...

Sí, hombre. Claro, Jaime.

Que ha hecho reír a tanta gente. Jaime.

Llega un momento que parecía que no hacía reír a nadie, ¿verdad?

Le dio un ataque de risa y se murió. Vaya.

Lo hemos incinerado.

Va aquí. Y estoy buscando el mejor lugar,

el lugar más divertido de España, por eso he venido,

para ver si era el sitio conveniente

para que repose para la eternidad.

¿A ti te pasó algo con Jaime?

¿A quién no le ha pasado algo con Jaime?

Si es que Jaime... Posiblemente, aquella noche hasta estabas tú.

Ah, ¿sí? Que yo no conocía a Jaime

y estábamos en una discoteca,

después de un bolo en Galicia, probablemente de cinco hombres.

Ay, sí. A altas horas de la mañana.

Creo que recordar, Santiago de Compostela.

Donde ya quedaba lo mejor de cada casa en esa discoteca.

Yo no conocía a Jaime y se me acercó...

Y, no sé si imbuido por el ambiente gallego,

con acento gallego, me dijo: "Tú eres Quequé".

Y yo, que a esas horas ya no sé ni quién soy...

Lo negaste. "No, no".

Y él insistió: "No, tú eres Quequé".

Y yo: "No". Y estuvimos así...

diez minutos largos.

Y le dije: "Efectivamente, soy Quequé".

Y me dijo él: "Pues no te pareces".

Esa es buena.

Sí, sí, sí.

Además, es verídica, te lo garantizo.

A diferencia de otras cosas de Jaime que no sabemos si son o no son,

esta te garantizo que es verídica.

Os voy a decir una cosa a los dos,

me lo paso muy bien en este programa porque...

Se te ve.

Yo también.

Porque no nos vemos tanto como a mí me gustaría

con compañeros y demás, y me encuentro con muchos.

Pero en vuestro caso además, que soy admirador de los dos,

y que os tengo en gran estima, os diré

que ha sido muy divertido,

pero ha sido un orgullo estar con vosotros.

¿A ese nivel estamos? ¿Orgullo? Ha sido un orgullo.

A mí me desarma con eso.

(Canción en inglés)

Vivimos tiempos complicados para la comedia en vivo.

La pandemia no se lleva bien con la acumulación de personas,

así que cuando actúas lo que toca

al mira el patio de butacas es

asientos vacíos por la distancia de seguridad

y esas cosas,

rostros cubiertos pro mascarillas...

No te llega igual el resultado, no te llegan igual las risas.

"¿Qué es para ti la comedia?".

Es un modo de vida. Me gano la vida bien.

Una cosa que no me genera un gran esfuerzo,

como hablábamos antes,

y que para un vago como yo es ideal.

-Para mí la comedia es un modo de vida.

A mí me la ha salvado y me la sigue salvando

y, a día de hoy, me la sigue salvando.

El humor es algo consustancial al ser humano, divertido.

Tiene que ser una cosa para que la gente se relaje.

El humor auténtico es quitar tensiones,

que la gente disfrute y, sobre todo, reírse de uno mismo.

-Te cambia la visión.

Dices: "A lo mejor no es la forma de ganarse la vida,

es la forma de vivir".

"Debemos confiar

en que recuperaremos esa experiencia,

en que las cosas volverán a ser como antes,

cuando nos juntábamos sin miedo,

solo por el placer de reírnos juntos.

Así que,

estoy seguro de que volveremos a llenar los teatros,

volveremos a reírnos juntos".

Sí, esto pasa en todos los teatros, no solo en los de Castilla y León.

No sé dónde está la gente, supongo que en su casa.

No salen por miedo al contagio.

Ya, pero...

tú sabes perfectamente que el miedo y la risa se llevan muy mal.

(Canción en inglés)