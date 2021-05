Tendido cero - 17/04/21

(Música)

Buenas tardes, la plaza de toros

de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla

debería haber levantado el telón este fin de semana

para albergar el primero de los dos festejos programados

por la empresa Pagés,

en el que están anunciados Morante de la Puebla,

Roca Rey y Pablo Aguado,

con toros de Victoriano del Río.

Sin embargo,

las limitaciones de aforo han condicionado

la reapertura del coso sevillano,

ya que tras varios días en los que el mundo taurino

ha estado muy pendiente de la resolución

por parte de la Delegación de Gobierno de la Junta

sobre si se autorizaba o no

el plan de contingencia presentado por la empresa Pagés

para abrir las puertas de la Maestranza.

Finalmente se aplicará la medida del metro y medio

de separación entre espectadores

que hace inviable la celebración de estos espectáculos taurinos.

Una decisión que la Junta dejó en manos del Ministerio de Sanidad

para que aclarase las posibles interpretaciones

de la norma de distanciamiento social.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría

sobre profesionales y aficionados

que mantenían la esperanza de que se celebrase este ciclo,

ahora mismo crucial para el sector taurino

y también para el devenir de la temporada.

Carlos Ruíz Villasuso ha recogido el testimonio

de algunas de las partes afectadas.

(Música)

"La empresa Pagés remitió a la Junta de Andalucía

un minucioso plan anticovid avalado por dos entidades de prestigio,

pero no tuvo respuesta.

La Administración remitió la decisión

sobre la distancia del metro y medio de separación

al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud,

pero a su vez, Carolina Darias, ministra de Sanidad,

pasó el asunto a la Comisión de Salud Pública

en un algo que recuerda

al partido liberacionista de la vida de Bryan,

que se reunía para decidir cuándo se volvían a reunir.

En estas, todo el papel acabado,

todos los aficionados a la espera de una decisión

que nadie quería tomar.

Pero entre todos la mataron y ella sola se murió.

No hay toros en Sevilla

porque la distancia del metro y medio

que apenas se cumple en España

es obligatoria en los toros."

En cualquier ley

se da un margen de interpretación.

Ese margen

en otras circunstancias creo que sería un margen amplio

y ahora mismo es un margen estrecho,

dadas la situación política que vivimos en la España

que nos ha tocado.

Tristemente eso afecta a la tauromaquia,

cuando la tauromaquia ha demostrado,

porque lo demostró el año pasado,

en ningún espectáculo que se vaya...

que tuvo lugar haya sido un foco de contaminación.

Se demostró,

con lo que queda demostrado

y, además, es un espectáculo al aire libre,

es un espectáculo cultural,

y en que la gente es totalmente civilizada.

A diferencia de los conciertos,

sea voluntad política y voluntad empresarial

y de organización,

hubiera abierto.

Creo que somos ya

suficientemente mayores y responsables

como para acatar las normas que se nos exijan

y no hacer agravios con otros eventos

que se están celebrando sin ningún problema,

con las restricciones mínimas

y que nos ponen en sospecha

de que lo que quieren es que no se den los toros.

Es que es así. No hay otra forma de hablarlo.

"Para el torero Rafael Serna no torear es una tragedia,

pero resulta que a él no se la pueden dar con queso

en eso de la distancia del metro y medio

y lo deja muy claro y de forma contundente."

Yo me dedico a...

puede que los dos sectores

más complicado ahora mismo en la sociedad,

que son la hostelería

y la tauromaquia.

El metro y medio...

La realidad es que el metro y medio

no se respeta en absolutamente nada.

Nosotros en la hostelería, siempre nos dicen que las mesas

de un metro y medio una de otras.

Realmente eso, eso no existe.

Eso no existe en ningún lado,

en las colas de los supermercados.

en los autobuses,

no existe en el metro.

No existe en los negocios, en los bares.

Eso no existe.

Es una ley impuesta que no existe.

El mismo maestro Morante de la Puebla lo dijo,

que no existía ni en el Congreso.

Y eso una realidad.

Lo que pasa es que en el toreo se apoyan de ahí,

yo me imagino que no directamente para hacer daño,

pero sí indirectamente para que la tauromaquia

sea un sector

que no traiga muchos problemas al político de turno,

que esté al mando.

"El toreo, además, para Sevilla es

identidad, reclamo, salud, economía,

una forma de vida con pérdidas de presente y futuro

en todos los gremios,

sobre todo, el de hostelería y restauración."

Yo creo que todos sabemos

que para nosotros es una de las semanas más importantes

a nivel en ingresos, turistas,

no solamente internacionales, sino también nacionales

para Sevilla.

Yo creo que tanto la Feria como la Semana Santa

son nuestro agosto para los hoteles vacacionales

y por lo tanto es nuestro "leitmotiv",

además de posicionarnos en el mundo,

porque Sevilla el mundo taurino va de la mano.

El único festejo celebrado en España

en esta última semana ha sido la corrida de toros

que tuvo lugar el sábado

en la localidad alcarreña de Torija.

Se anunció una terna castellano-manchega,

Raúl Rivera, Curro de la Casa y Marcos,

que se repartió un total de seis orejas,

dos por coleta.

Los toros fueron de la ganadería del Marqués de Quintanar

y aunque tuvieron nobleza,

carecieron de fuerza y de transmisión.

Javier Hurtado amplía detalles de lo sucedido.

(Música)

"Torija es un pueblo de la provincia de Guadalajara,

con poco más de 1.500 habitantes,

a la vera de su imponente castillo medieval.

Se celebró el domingo una corrida de toros

de cariz netamente castellano.

Los diestros Raúl Rivera, Curro de la Casa y Marcos

se enfrentaron a reses de la ganadería segoviana

Marqués de Quintanar.

La corrida no dio buen juego,

pero los toreros remontaron el inconveniente con decisión

y afán por expresarse.

Toro bajo de agujas y de fuerte complexión,

fue el primero.

Se empleó con fijeza y nobleza,

tomando el capote,

pero al último tercio llegó sin resuello.

El toledano Raúl Rivera,

el torero que tomó la alternativa

en 2014 en la localidad conquense de Motilla del Palancar,

dio forma a un trasteo de tandas cortas y desligadas.

Dada la condición física del toro,

la estocada fulminante coronó la afanosa lidia

que el público premió con una oreja.

Cortó otra más del cuarto,

de natural, muy parecido al anterior.

No faltaron tentativas por parte del torero

con buen resultado

al manejar la espada atinadamente.

Buen son tuvo el segundo toro

tomando el capote de Curro de la Casa,

cuya alternativa apadrinó el desaparecido Iván Fandiño

en el pueblo guadalajareño de Sacedón.

Más alto de cruz y de cuerna cerrada

aquel toro se movió protestón en pos de la muleta.

Curro de la Casa dibujó un par de tandas al natural

de fina expresión.

El quinto toro exhibió armónicas hechuras

y pinta coloradas.

Su bella fachada tapaba un endeble edificio

que se desmoronó en la primera serie de muletazos,

como poca sustancia que sacar de la falta de casta y fuerza.

Y cuando Curro de la Casa concluyó su paciente trabajo

de una estocada,

le fueron concedidas las orejas del claudicante toro.

El tercero, aunque salió con pies de toriles,

no estuvo dotado de la suficiente movilidad.

Comenzó a llover cuando Marcos, torero de reciente alternativa,

tomada en el coliseo de Nimes en septiembre del año pasado,

iniciaba la faena con pases cambiados por la espalda.

La nobleza que el toro imprimió a sus fatigadas embestidas

la aprovechó Marcos para correr la mano

en un ejercicio basculante de distanciamiento y aproximación.

Primero, la serie es en redondo y cuando el recorrido ya no servía,

se metió entre los pitones.

La estocada concluyente le procuró el doble trofeo.

El último del festejo tuvo mayor movilidad,

aunque se escupió del capote

y defendió su poca fuerza echando la cara arriba.

Marcos lo toreó pegado a los cuernos

y causó buena impresión al respetable,

en la que era su segunda corrida como matador de toros.

Hubiera añadido alguna oreja más a la cuenta personal,

pero esta vez no estuvo acertado

manejando la espada.

Al final del festejo,

los tres toreros salieron triunfantes de la plaza

a la espera de horizontes de alto rumbo."

La alimentación es uno de los capítulos esenciales

en la ganadería brava,

entre otras cosas porque influye directamente

en la capacidad que va a tener el toro de lidia

para expresar su potencial en la plaza.

Normalmente, en las fincas ganaderas

suelen disponer de una buena base de forraje

que garantice los nutrientes necesarios

para que los animales están cubiertos

en sus necesidades básicas en gran parte del año.

Pero hay otras épocas en las que esas necesidades

no se pueden cubrir

e incluso hay veces que el alimento carece

de los nutrientes necesarios,

por lo que hay que recurrir a la suplementación con piensos,

algo que se viene haciendo desde mediados del siglo XIX.

En estos tiempos de crisis por la pandemia,

la alimentación del ganado bravo

ha cobrado un mayor protagonismo

para el ganadero.

Por ello en "Tendido cero"

hemos contactado con un equipo veterinario

para que nos aclare varios aspectos relacionados con la nutrición

que vamos a mostrarles en dos entregas.

Javier Hurtado se ha encargado de ello.

"Antaño, el toro bravo, mamífero herbívoro y rumiante,

criado en extensivo,

siempre se alimentó de pastos naturales.

Se nutrió de forrajes que no producen grasa

porque sus ácidos son insaturados

y en consecuencia, su morfología, su trapío,

no eran tan impresionantes como la del toro de hoy.

Actualmente,

veterinarios y especialistas en nutrición animal

visitan las dehesas con regularidad pautada

y ponen al corriente,

bien sea al ganadero o a sus representantes

de la aparición de nuevos aportes nutricionales

que garantizan una adecuada expresión física

del potencial genético del toro,

tanto en las fases de crecimiento como en el momento de su lidia."

Cuando al principio se encartelaban los toros

se anunciaban hasta con su número de hierbas,

el número de primaveras que habían sido alimentados.

Cuatro hierbas, cinco hierbas...

Los toros de los grandes ganaderos

que cuajaron estas estirpes actuales

acudían así a las plazas.

La exigencia en cuanto al toreo,

la exigencia del público,

ha hecho que, claro,

la hierba de la primavera no fuera suficiente

y han tenido que ser alimentados constantemente,

casi como un proceso preparativo a la lidia.

De tal manera que ahí aparecen los granos,

los granos aparecen...

Granos normalmente de semillas y cultivos autóctonos.

Pues aproximadamente a mediados del siglo XX

-Los toros son herbívoros.

Lo que quieren es comer hierba.

Entonces es verdad

que para presentar un toro con las condiciones

que te lo piden hoy, de remate y de kilos y demás,

si comen hierba no lo consigues.

Tienes que ser solo con el pienso

y el forraje que tú le administres.

-Todos los rumiantes,

opero los toros en particular,

necesitan prácticamente equilibrar su dieta de concentrados

con su dieta forrajera,

de tal manera que el análisis de los forrajes a disposición

es crucial.

A veces las fincas

y las épocas, sobre todo de erales,

las edades de erales y utreros,

el toro recurre a los pastos naturales de la finca

y ahí nosotros hacemos un estudio herbáceo

de la propia producción primaveral.

Y también algunos ganaderos que recogen ese prado,

ese pasto y lo convierten en un henificado.

El método habitual es precisamente analizar

ese forraje conservado

Cuando ya llegan a la edad de utrero cuatreño,

que ya está preparándose para la lidia,

realmente la hierba no juega un papel importante,

porque se confía más en la preparación,

en el remate y en la preparación muscular.

Precisamente en el concentrado y en el forraje suplementario.

"Se ha demostrado, no obstante,

que en la formulación y mezcla de materias primas nutrientes

hay ingredientes que administrados en exceso

pueden causar problemas.

El más común quizás sea

una acidosis que deteriora el aparato digestivo

y provoca alteraciones tales como diarreas, cojeras

o cambios de comportamiento."

Llegamos a las conclusiones,

hará como unos 15 o 20 años,

cuando llegamos a ver y a comprobar

que el exceso de almidones y azúcares

producían alteraciones metabólicas

y que modificaban la sanidad del animal,

pero no la sanidad normal,

la sanidad intestinal.

Nosotros hablamos de sanidad intestinal.

Nosotros tenemos que mantener un rumen

y un aparato digestivo

perfectamente en estado de absorción de nutrientes.

No nos podemos permitir el lujo

de malalimentar a un animal

y que los nutrientes vayan por las heces.

Entonces, cuando se produce esa acidosis ruminal,

que es una patología metabólica,

es cuando se utilizan altos niveles de hidratos de carbono,

almidones y azúcares.

Eso lo aportan los cereales.

"El toro selecciona el herbaje que come

y cuando el campo verdea incrementa la ingesta

en previsión de los meses de sequía.

Pero los piensos se los dan elaborados

y no todos los aparatos digestivos

absorben los cereales con la misma rapidez.

De entre sus cereales,

el maíz parece ser el más problemático."

No huimos del maíz, no lo huimos.

Lo que no lo incorporamos ni en un 40 ni en un 50 por ciento.

Eso es un disparate.

-Además, el toro es un animal sedentario,

de tal manera que si vive en un ambiente fértil

donde la vegetación abunda,

es selectivo.

En el prado sabe elegir las especies de gramíneas,

de proteaginosas...

que más le convienen para su desarrollo.

Pero, realmente, luego la rumia juega un papel fundamental.

Y ese tiempo de rumia es un tiempo sedentario.

Todo lo que esté relacionado con toro,

movimiento, manejo...

todo tiene que ser con cuidado extremo y exquisito.

Entonces,

para correrlo lo ideal es

empezar como tres meses o antes

de que se vayan a lidiar.

-Es muy bonito saber que el toro moderno,

el toro de lidia actual,

es sometido a ejercicio

y esos ejercicios tienen un ritmo día, tarde, mañana, tarde...

importante que debe respetar la rumia.

Porque la rumia es el momento sagrado

de la digestión del toro.

Es el doble aprovechamiento

de los recursos de hierba y forraje

que verdaderamente refuerzan su metabolismo muscular

y su aprovechamiento de la energía.

-Una vez que ellos salen de la cerca,

lo que quieren es terminar,

porque saben que cuando termine

vuelven a su cerca a estar tranquilo.

Y ese día no han comido

y saben que después de la carrera, al rato,

van a recibir la comida.

Por lo que hablamos de la digestión y demás.

"En temporada normal,

lo habitual es que el ganadero busque rematar los toros,

aunque sea un concepto, el remate,

más apropiado para el ganado manso que para el bravo.

Sin embargo,

en algunos de los pocos festejos

que se han podido ver esta temporada

han saltado al ruedo toros flacones.

No es mal pensado el espectador si concluye

que esa falta de kilos

se debe a que está reduciéndose la ración alimenticia del toro."

No es que se haya abandonado la alimentación,

es que se ha bajado un diapasón

a la hora de intensificar precisamente aportes proteicos,

aportes energéticos,

incluso los aportes minerales necesarios.

El toro está semipreparado para llegar a la lidia.

Si la corrida se convoca rápidamente,

el toro acude en ese estado.

Pero si hay tiempo, hoy día nosotros somos conscientes

de que un toro preparado

se pone en condiciones de lidia

en 40 o 45 días,

y eso es un recurso tecnológico.

La tecnología hoy día permite

la utilización de fuentes energéticas alternativas

a los viejos almidones o a los granos de trigo y cereales.

Hoy día esa tecnología nutricional

permite una mayor asimilación

y una colocación del toro hacia el esfuerzo,

hacia su espíritu deportivo,

por decirlo así.

-Nosotros hemos cogido aspectos del caballo de ejercicio

y por ese motivo creemos y estamos convencidos

de que el toro es un atleta

y lo tenemos que alimentar como un atleta.

Eso es una polarización

distinta al extremo del toro del ganado manso.

Todo lo que sea alimentar ganado bravo como manso es un error.

¿Por qué? Porque el toro manso no es un atleta.

El toro de lidia tiene que ejercer y hacer un ejercicio muy duro.

Es decir, pasa de cero, estar enchiquerado

a moverse sin haber un calentamiento.

Y eso es muy complicado,

que haya un ser vivo

que vaya a realizar un ejercicio sin calentar.

No se concibe ni futbolistas, ni gimnastas ni boxeadores.

Nadie hace un ejercicio sin calentar previo, el toro sí.

La alimentación del toro ha corrido en paralelo

a la tecnología del caballo,

porque se ha invertido mucho

en muchos países a la vez

en averiguar cómo se tenía que alimentar

el caballo de deporte

y el toro ha sido uno de los beneficiados

de esas tecnologías.

-Nosotros no hablamos de alimentación y de piensos,

hablamos de tecnología.

¿Con esa tecnología qué conseguimos?

Que el toro salga preparado para dar lo que lleva dentro.

"Ahora, en tiempo de crisis,

y dado que los ganaderos no pueden dar salida a las camadas,

las formulaciones de nutrientes

varían el coste en función de cómo fluctúa

el precio de las materias primas

en el mercado."

Preferimos decirle al ganadero que va a haber una evolución,

como se produce hoy en el mercado de materias primas

y decirle que hay que subir

si queremos mantener esa tecnología y esa calidad,

Nuestros perfiles de nutrientes

los mantenemos continuamente constante

o intentamos mantenerlos constantes.

Claro, la proteína se la puedes conseguir o con soja,

o con guisantes, o con habas,

o con materias primas que sean competitivas en precio.

Pero nosotros intentamos tener fórmulas cerradas casi siempre.

"En capítulo aparte,

el equipo veterinario formado por Carlos Contera,

Luis Alberto Centenera y Francisco Javier Jiménez,

especialistas en producción y nutrición animal,

detallarán cuáles son las bondades de la tecnología alimentaria

que aplican al toro bravo."

La próxima semana podrán ver

esa segunda entrega.

Al comienzo del programa, al hablarles de Sevilla,

mencionábamos la cuestión de los aforos

permitidos en las plazas de toros en Andalucía.

En "Tendido cero" nos hemos preguntado

cómo se interpreta esa norma en otras comunidades,

porque Extremadura, por ejemplo,

ha autorizado la mitad del aforo

y Castilla la Mancha lo ha ampliado incluso al 75 por ciento

conforme a los protocolos.

Carlos Ruiz Villasuso lo explica

en el siguiente reportaje.

"Este sábado, Mérida celebra una corrida de toros

con el 50 por ciento del aforo,

pero en Sanlúcar de Barrameda,

el máximo de espectadores no podrá ser superior

a un 30 por ciento.

Cada comunidad autónoma se observa la ley 2/2021

sobre medidas sanitarias

en lo que compete a la distancia del metro y medio

de forma diferente.

En realidad,

esta distancia no se observa ni en transportes públicos

ni en otros espectáculos.

Hace unos días, la Comunidad de Castilla-La Mancha

permitía un aforo del 75 por ciento en los festejos,

pero el texto normativo no deja claro si hay que cumplir

el metro y medio de separación.

¿Es cierto que Extremadura tiene permitido

un 50 por ciento del aforo real o no lo es?

¿Y es cierto que en Castilla-La Mancha

se ha pasado de permitir 500 espectadores por festejo

al 75 por ciento de aforo real?"

Aquí en Extremadura, un 50 por ciento real,

puesto que el fin de semana pasado

teníamos un festejo que se suspendió por la lluvia

con el 50 por ciento.

Y hablamos con la Dirección General...

la Directora General de la Junta de Extremadura,

y estamos igual que antes,

O sea que se aplica el 50 por ciento del aforo real.

No hay ningún problema.

-Y eso que, por ejemplo,

el caso de Castilla-La Mancha está afectado al 75 por ciento,

el cual desgraciadamente no suele...

A día de hoy no suele la gente acudir

con esa cantidad de espectadores.

Nosotros, el escenario que contemplamos a día de hoy

es lo que nos dicen, que es el 75 por ciento.

Ese 75 por ciento. como yo te digo,

nosotros tenemos que tener

para los próximos festejos una reunión con Sanidad

y Sanidad va a ser quien va a dirigir

y quién va a organizar los caminos de todos los festejos.

Entonces, en relación a lo que nos digan,

pues nosotros tendremos que acatar todo lo que ellos nos permitan.

Sí que está claro que nosotros con la distancia de metro y medio

estamos reduciendo muchísimo el aforo.

Cuando te dicen el 75 por ciento

es porque lógicamente deben permitir,

siempre y cuando se cumplan todas las...

no las distancias,

sino los requisitos para que la gente esté segura.

"Queda claro que lo del 50 por ciento

en Extremadura es literal

y queda claro que no está claro

que en Castilla-La Mancha se permita un 75 por ciento.

Por eso preguntamos si existe viabilidad económica

para los festejos

con aforos menores al 50 por ciento."

Yo no lo vería viable, ni creo que sería procedente

dar toros a menos del 50 %.

Creo que debemos de tener,

de cuidar lo que es el espectáculo

y ver plazas vacías a menos del 50 %

creo que no, que no sería viable.

Al final creo que nos hace daño

y la gira de reconstrucción al final

aquí, que me tocó dar Barcarrota

y Herrera del Duque, al final de todo,

creo que no damos buena imagen.

Creo que a partir del 50 % daríamos una buena imagen

y aparte, económicamente es viable.

Todo va a estar en los gastos de producción,

¿los gastos de producción quién los impone?

Pues los gastos que tenemos generales,

los gastos de los toreros,

los gastos de la corrida y en definitiva,

el conjunto de todo. En relación

a esos honorarios de toda la producción que se lleve

entonces podremos hablar en relación también a la taquilla,

si son viables o no son viables.

Por eso muchos empresarios estamos diciendo

que con el 50 % debe ser viable,

siempre y cuando las condiciones de contratación de todo el sector

pues sean buenas, ¿no?

En la plaza de toros de Las Ventas,

coincidiendo con el noveno aniversario

de la alternativa de Víctor Barrio,

se inauguró la semana pasada un mosaico de cerámica en homenaje

al torero, fallecido en Teruel

hace cinco años a causa de una cornada.

Se trata de una obra basada en dos cuadros

del pintor sevillano Luis Gordillo,

que se ha situado en los bajos del tendido 8,

cerca de la puerta grande de la Monumental madrileña

y que se sufragó con los ingresos

de la corrida organizada por la Fundación José Tomás

y la Fundación Toro de Lidia en septiembre de 2016.

Manuel Valera detalla los pormenores del acto.

"El pasado jueves 8 de abril,

en la plaza de Toros de Las Ventas de Madrid,

se presentó un mural en memoria del matador Víctor Barrio,

obra del artista Luis Gordillo.

Estaban presentes la viuda del diestro,

autoridades de Madrid y gentes del mundo del toro,

como José Tomás y José Mari Manzanares".

Un día como hoy,

un 8 de abril, pero de 2012,

un torero segoviano, líder del escalafón de novilleros,

Víctor Barrio, tomaba la alternativa aquí.

En este ruedo, en la plaza de toros de Las Ventas,

la más importante del mundo.

Hoy se cumplen 9 años de su alternativa

y hoy la Plaza de Madrid le devuelve el cariño

y el respeto que él siempre le demostró.

Cuando me lo pidieron,

yo me quedé extrañadísimo.

Los que conozcan mi obra se darán cuenta

de que mi obra no tiene nada que ver con este mundo

y lo tuve que digerir.

Tuve que hacer un esfuerzo por transformar mi estilo normal,

que es más abstracto, más vanguardista.

Y yo pensé que tenía que haber un lazo de unión

con el público que viene aquí a Las Ventas.

Venimos a recordar a una persona que dio su vida por lo que amaba.

La muerte, tan oculta ahí fuera,

es protagonista última del rito sacrificial del toro

y el torero, no es una muerte accidental,

no es una enfermedad, no es un volantazo,

sino la muerte misma que ha dado la vida a los dioses

y a los toreros.

Ningún hombre ha conseguido alzar su velo.

Recordamos hoy solemnemente a todos los toreros

que han pagado el tributo por la fiesta,

a Joselito, a Manolete,

Granero, Paquirri, Yiyo, Fandiño,

Víctor Barrio, y a todas las personas,

a todos los profesionales que han dado la vida por el toro.

Y encontramos hoy aquí la fusión de lo que son dos mundos del arte,

el arte contemporáneo, cuya mejor expresión,

sin lugar a dudas en los últimos años en España

es Luis Gordillo,

junto con el arte de la tauromaquia.

Y esta obra que aquí hoy inauguramos representa fielmente también

lo que es la vigencia de la tauromaquia y por otra parte,

nos interpela a las instituciones

y a quienes tenemos responsabilidades institucionales

para proteger,

preservar y difundir en todo momento

uno de los grandes hechos culturales,

una de las grandes expresiones de lo que es la historia de España.

-El mural cerámico que hemos visto

ahora ya va a ser un homenaje perpetuo

que perdurará aquí en su casa, en la plaza de toros de Las Ventas,

con el fin de que las personas que le conocían

y las futuras generaciones que visiten esta plaza

sepan de su legado.

Es muy importante reconocer la grandeza del toreo y acercar

la cultura taurina a la sociedad y en particular a los jóvenes.

"Queda para la posteridad en Las Ventas de Madrid

este recuerdo a Víctor Barrio,

que dio su vida por la tauromaquia, su gran pasión".

Hoy, especialmente queremos hacer un guiño a Sevilla.

Y qué mejor manera de hacerlo

que con un mito del toreo hispalense

como es Curro Romero, quien por cierto,

nunca faltó a una cita con el abril sevillano.

Desde 1959 hasta su retirada en el año 2000,

fueron 42 ferias en las que "El faraón de Camas"

dio esos 53 pasos de que constaba su paseíllo en La Maestranza.

Romero ha sido, sin duda, uno de los diestros

que más pasiones ha levantado entre los aficionados.

En cinco ocasiones salió

por la Puerta del Príncipe de Sevilla

y siete por la puerta grande de Las Ventas.

Hoy hemos rescatado del Archivo de Televisión Española

las imágenes del último recital de toreo

que dio Curro Romero en La Maestranza.

Fue un sábado de feria, tal día como hoy, hace 22 años,

con la plaza llena hasta la bandera,

hizo el paseíllo junto a Espartaco

y Rivera Ordóñez y después de llevar a cabo un toreo sublime,

cortó las dos orejas a un buen ejemplar

de Juan Pedro Domecq, de nombre Parlanchín.

Les invitamos a revivir esa tarde con el sonido ambiente de la plaza.

(VITOREAN)

(APLAUDEN)

(Música)

(VITOREAN)

(Música)

(VITOREAN)

(Música)

(OVACIONAN)

(JALEA)

(Música)

(OVACIONAN)

(Música)

Si hay una persona estrechamente ligada a la carrera de Curro Romero

ese es Gonzalo Sánchez Conde, Gonzalito,

como popularmente se le conoce.

Fueron muchos los años que el popular mozo de espadas

estuvo a las órdenes de "El faraón de Camas"

como hombre de confianza y como confidente, en concreto,

desde el año 1967 hasta la sorpresiva retirada

de Romero en el 99,

en un festival taurino en la Plaza de Carros de La Algaba.

También apoderó y ayudó a toreros como Víctor Mendes

o El Cid, y fueron varios los novilleros

a los que condujo hasta la alternativa.

Su discreción y su calidad humana han caracterizado a este onubense,

apasionado por los toros y por el flamenco

en su dilatada trayectoria profesional,

que se extiende desde los años 50,

tiempos en los que él mismo quiso llegar

a ser torero, hasta la época más reciente.

Una memoria viva de la fiesta,

como se puede comprobar en el siguiente reportaje

y entrevista que realizó Javier Hurtado.

"Gonzalo Sánchez Conde viene del Siglo de oro del toreo.

Su agudeza perspicaz, fino ingenio y gracia sutil,

le hacen un personaje irrepetible.

A Gonzalito la popularidad la habría llegado

sin esfuerzo alguno en cualquier entorno social.

En el taurino se le identifica con el celebérrimo Curro Romero.

No en vano, fue su mozo de estoques durante 32 años".

Tú empezaste como aficionado.

De aficionado te picó la curiosidad

y dijiste: "Voy a intentar ser torero".

No, pues yo, cuando quise ser torero, quise,

como muchos han querido ser, y no llegué a torear con caballo,

toreé muy pocas novilladas

en los pueblos, en todas las capeas,

eso sí lo hacía, era capaz de estar allí,

pero no era capaz de interpretar la música.

Torear, toreaba poco, pero vestir vestía más que mejor.

Mejor que muchos vestía yo.

Y después en Barcelona vestía un torero de Sevilla, en Figueras.

Y me viene unoy me dice: "Mira,

este señor no puede torear porque no tiene carné".

Y me dice la empresa: "Bueno, pues ayúdale

y parte el sueldo a medias, y digo: "A medias, no.

Yo llevo un mes buscando un traje

y este sueldo me lo llevo yo, quiera o no quiera".

Y el otro me denunció en el sindicato.

Al día siguiente fui al sindicato de espectáculos

y me dice: "Oiga, ¿usted por qué no presenta su carné de novillero?"

Digo: "Mire, porque yo ignoraba esto".

Cambié el carné y el primer torero que vestí ya con el carné

fue en Barcelona, a Carlos Gómez, "El Tano".

A partir de aquel momento, a partir del debut en Figueras,

¿cuántos toreros has vestido, más o menos?

Pues después de eso yo andaba con Manolo Carrasco,

de la Peña de Granada.

El mozo de espadas no había toreado con él,

pero vino la presentación de él en Madrid,

me acuerdo que estaba de camarero

y me llamaron: "Gonzalito, vente para Madrid,

que toreamos una sustitución del Luis Alfonso Garcés, en Madrid".

Yo: "¡No me digas!" "Sí, sí, en Madrid".

Y digo: "Allá voy".

Después que vine a Madrid,

el torero se entretuvo en cortar tres orejas,

cuatro vueltas al ruedo

y salió a hombros hasta la plaza Manuel Becerra.

Y yo ese día vi el cielo abierto.

Llamé a Barcelona y le dije al señor: "Mira,

no me espere más,

dice: "¿Cuándo viene?" Le digo: "No voy más".

Y aquí me quedé.

A Curro lo conociste en Madrid.

Sí, pero yo iba con Bejarano antes de con Curro.

También, has sido con varios. Sí, he ido con Bejarano,

he ido con Riverita,

el hermano de Paquirri, de mozo de espada,

he ido con un ganadero, que ahora es ganadero,

que se llama Álvaro,

de novillero... Sancho Dávila.

Sancho Dávila, lo tengo apuntado.

Y después, de novillero con caballos habré vestido...

Bueno, ¿y cómo conociste a Curro?

Toreaba Bejarano, don Rafael Ortega y Curro Romero.

Una corrida en Madrid.

Y ahí lo conocí, yo lo ayudé al mozo de espadas

porque se lo llevaron a la comisaría por no matar al toro.

Y entonces ya el hombre... además vestí al mozo de espada,

que era de Sevilla,

yo lo ayudé a muchas cosas, para arriba y para abajo.

Y ahí empezó el trato un poquillo.

Y entonces fue cuando me llamó.

Pero la gracia es que yo le dije que no de momento.

Digo: "Matador,

yo no me puedo alimentar en Madrid

con las corridas que usted torea

y estoy en una pensión, me cuesta mucho dinero y me mantengo en eso".

Y me vine,

pero me vuelve a llamar de parte de Escudero otra vez,

que ha sido un fenómeno conmigo,

Y me vine y me dice: "Me ha dicho Curro

que vayas otra vez". Fui a su casa.

"Buenas tardes.

Gonzalito, mira, te voy a hacer una proposición.

Tú me respetas las corridas

y puedes torear con el que te llame".

Y también vi el cielo abierto:

"Maestro, esa es la mía". (RÍE)

Le dije: "No hablemos más, lo tiene usted arreglado".

Empecé con él en un festival, en un pueblo de Valencia.

Y acabaste en un festival

Acabé en un festival, una cosa histórica que no ha tenido nadie.

¿Qué tipo de vestidos le han gustado a Curro

en cuanto a la confección y el color?

¿Cuáles eran sus preferencias en ese aspecto?

El oro viejo. Oro viejo.

El tabaco y oro.

Los verdes, verde esperanza,

Azul marino.

Oscuro. Oscuro.

Casi la mayoría, casi todos. Claro, claro, nunca tuve uno claro.

Grana, negro...

Ah, uno de amaranto y azabache,

que la gente le decía butano por el color.

Ese traje me lo terminó regalando

Curro Romero casi nuevo porque era muy bueno

y me lo regaló para Víctor Mendes.

Bueno, usted ha hecho un regalo de última hora extraordinario.

Me ha regalado muchas cosas y bueno, y al final de la historia,

de separarse los dos, tanto él como yo,

cuando nos jubilamos los dos el mismo día,

con el tiempo me dio todo la ropa que tenía

en su casa, de trofeo, de traje, todo, todo, me lo regaló todo.

Y todo eso, ¿qué vas a hacer tú con ello?

Yo le pregunté: "Maestro,

¿y yo puedo regalar esto o cualquier cosa

que tenga que hacer?

Dice: "De la cancela para afuera, todo es tuyo, haz lo que quieras,

lo puedes vender, lo puedes regalar,

pero esto es tuyo todo".

Menos una cosa que no te dio,

unas zapatillas, o unos zapatos.

Sí, me dio también zapatillas, Pero unos zapatos no te dio.

Eso lo tiene él, no me lo dio, pero las botas,

las botas de Camarón las tiene.

# De Camas,

# este torero.

# Torero... #

Y digo eso porque si hay algo que os ha unido,

que han sido muchas cosas a Curro y a ti,

es vuestra afición al flamenco,

que habéis compartido esa gran afición.

Bueno, ha sido un flamencólogo fuera de lo normal.

Yo he conocido poca gente tan flamenca como Romero.

Tan gustón como con Romero,

con los cantaores que le encantaban,

y ha sido un torero que ha vivido la vida

como hay que vivirla,

porque el dinero se gana,

pero hay que gastarlo y hay que disfrutarlo.

Y Curro lo ha disfrutado en muchas cosas.

En eso y en ir a América de viaje de esto,

de esto, de lo otro... Los toreros de ahora

no toman ni leche, nada más que toman leche.

Yo no me explico el motivo que ha cambiado esto.

Yo creo que eres uno de los pocos,

o quizá la excepción de que un mozo de espadas

oficiando como mozo de espadas,

haya llevado al tiempo la carrera de un matador de toros,

de un matador de toros que llegó a figura, como Víctor Mendes,

es decir, tú ibas con Curro Romero de mozo de espadas,

bueno, a Víctor también lo vestías y eras, al tiempo,

su apoderado.

Eso te lo permitió Curro.

Hombre, él llegó un momento que me dice,

yo le ponía uno cuando no iba, me dice:

"Mira, Gonzalito

Víctor Mendes es un torero que torea todos los días.

Yo toreo muy poquito, pero tú me buscas uno".

Y no valía el hombre.

Pero bueno, me adoraba y lo sigo adorando.

Esa es la realidad, porque ha sido un pedazo de torero,

ha sido humano,

ha sido cariñoso, ha sido todo,

lo ha tenido todo y el mejor que yo he visto torear,

que me perdonen los demás.

Y no me olvidaré en la vida de Curro Romero.

Él, en unas declaraciones de no hace muchas semanas,

ha dicho que te considera su hermano.

Como tú a él. Igual, igual.

Porque además sois más o menos de la edad.

Un año menos, él.

Pero ha sido el torero que yo he...

Yo nunca le dije por aquí, por allí.

En la vida le dije eso.

Un día a uno de Fermín Bohórquez

me pide la espada al lado de las tablas,

y me dice: "Gonzalito, dame la espada".

Se la doy y digo: "Maestro a dos manos me encanta".

Y le pegó tres.

Y la foto la tengo. (RÍE)

Conociste también a toreros antiguos,

por tu relación con Curro, conociste a su suegro.

Hombre, buena amistad tuve con él y con la señora, doña Concha.

También llegó un momento que me regaló toda la ropa.

¿También Antonio? Me queda un traje y un capote

de Antonio Márquez

Pero me dio un montón.

"Al doblado llévate lo que haya". También me lo dijo.

Y me queda un capote del año 35, de seda.

Bueno, lo que sí que hacías bien era cantar.

A mí me gustaba más escuchar que cantar.

Pero ahora todavía te arrancas y eres capaz de...

Ahora canto mejor que cuando tenía 40 años.

No te arrancarás con un... ¿Un fandanguito?

Para los amigos. Hombre, por Dios, ahora mismo.

# Y en el camino un Romero,

# Camas ya tiene un camino

# y en el camino, un Romero.

# con el aroma Romero

# se está arreglando el camino.

# ¿Qué camino y qué Romero?

¡Ole!

(RÍE Y APLAUDE)

Indescriptible el arte flamenco de Gonzalito,

así como la gracia y la sencillez de sus relatos.

Antes de finalizar,

recordarles que este sábado se anuncian dos corridas de toros

que han despertado gran interés entre los aficionados,

en la localidad pacense de Mérida

El Juli, Manzanares y Pablo Aguado

van a lidiar toros de Luis Algarra,

y en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, está prevista la reaparición

de Manuel Díaz, "El Cordobés",

junto a Enrique Ponce, Emilio de Justo

y toros de Juan Pedro Domecq.

Un festejo televisado por las cadenas autonómicas,

Canal Sur, Telemadrid y Castilla La Mancha Media,

quienes, además, ofrecerán el domingo la corrida

que tendrá lugar en la localidad manchega de Bolaños de Calatrava.

Manuel Escribano,

Esaú Fernández y Mario Soto lidiarán toros de Alba Real.

Nosotros nos despedimos deseándoles una excelente semana.

Les esperamos, como siempre, dentro de siete días en su casa,

aquí, en La 2 de Televisión Española

y en el Canal Internacional.

Hasta entonces. Buenas tardes.

(Música)