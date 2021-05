El tiempo en Galicia 13-04-2021

Unha borrasca está a deixarchuvias sobre todo polo sur. En Moscaeronpreto de 25 litros por metro cadrado durante a mañá. Pola tarde diminue a probabilidade de chuvascosaínda que seguiremos con ceos cubertos. Ascenso de temperaturas. As mínimas subiron e as máximasdescenden no litoral atlantico pero aumentan polo norte. 13-04-2021