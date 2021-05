Telexornal Galicia 2 14-04-2021

O toque de recollida amplíase ata as once da noite a partir do venres, e os restaurantes poderán servir ceas ata esa hora. Son algúns dos principais acordos do comité clínico reunido hoxe. Galicia, ademáis será a primeira comunidade en expedir o certificado de vacinación, ás persoas inmunizadas dende esta mesma semana. // Continúa o programa de vacinación masiva en tódalas áreas sanitarias. A Xunta mantén o obxetivo de ter vacinada a toda a poboación maior de 60 anos cunha primeira dose no mes de xuño. // No hospital universitario da Coruña, os sanitarios rendéronlle hoxe homenaxe aos enfermos e vítimas da covid. Aseguran que este último foi o ano máis difícil que viviron nunca. // Desde hoxe pode solicitarse o bono turístico posto en marcha pola Xunta para axudar ao sector. Consiste nunha tarxeta prepago de ata cincocentos euros, dos que a administración financia o 60%.14-04-2021