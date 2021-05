Telexornal Galicia 15-04-2021

Os medidores de CO2, deberán estar presentes nos restaurantes, para garantir a axeitada ventilación, para poder abrir ata as 11 da noite. E a nova norma de desescalada, que entra en vigor mañá. // Soben a 199 os contaxios detectados nas últimas horas, a segunda maior cifra nun mes. Volven subir os casos activos mentres a presión hospitalaria se manten controlada. // Pasan a disposición xudicial as tres persoas detida na Coruña por retención ilegal dunha menor. Segundo a investigación, iniciada en Córdoba, os pais vendérona alí por 4.000 euros. A nena, de 12 anos, quedou baixo a tutela da Xunta. // Axudar a atender urxencias médicas ou vixilar incendios forestais. Son algunhas aplicacións dos vehículos non tripulados deseñados por empresas galegas, no centro de Investigación de Rozas, que conta máis de 160 millóns de investimento nos últimos anos. 15-04-2021