Telexornal Galicia 13-04-2021

Ter vacinado unha cuarta parte de toda a poboación galega, ata superar as 675.000 persoas, con alomenosunhadose, ao final desta semana. É a previsión anunciada hoxe polo conselleiro de Sanidade. Seguirán as vacinacións masivas por tramos de idade. // A incidencia acumulada a 14 días medrou cinco puntos durante a fin de semana, está en 75 casos por 100.000, o que se traduciu en aumento de casos activos e contaxios./As casas de alugueiro turístico, practicamenteao completo para os meses de verán. As máis demandadas, as que se ofrecen con piscina e xardín, das que apenas queda oferta para xullo e agosto, tanto na costa como no interior. //Derrota do Celta, pese a ofrecer unha boa impresión de equipo, e o talento de Iago Aspas, fronteó Sevilla. Os de Coudet acusaron o cansanzo no final dun partido no que se viron ata sete goles. 13-04-2021