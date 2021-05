La nueva ley de protección de la infancia frente a la violencia permite perseguir el delito durante más tiempo que hasta ahora. Las víctimas de abuso o violencia infantil no verán cómo empieza a expirar el delito de sus agresores hasta que tengan 35 años. Esto permite detectar el acoso, asimilarlo y plantearse la denuncia durante más tiempo. El proceso de denuncia es un paso complicado, según las víctimas, dado que si eres menor puede que no te des cuenta del problema hasta que seas muy adulto y "puede que ya sea tarde" o que no estén preparados para enfrentarse a su agresor ante un juez. Muchas víctimas podrían haber denunciado si la ley se hubiera aprobado con anterioridad.