Los secretos del primer viaje humano en el espacio

A pesar de los exigentes entrenamientos, cuando Yuri Gagarin fue lanzado al espacio había grandes incógnitas por resolver. La principal, la reacción del cuerpo humano a la falta de atmósfera y de gravedad. Ante la duda, Gagarin solo iba de pasajero, el control del vuelo se hizo desde Tierra. Las pruebas que se habían realizado con perros años antes no siempre salieron bien. La famosa Laika por ejemplo murió a las pocas horas de despegar, aunque se ocultó durante décadas. Los soviéticos tenían varios comunicados preparados en función de si Gagarin sobrevivía o no. Todo era de altísimo secreto. Apenas hay grabaciones originales. Estas imágenes del cosmonauta son de una reconstrucción de los hechos que se filmó posteriormente. También se ocultó durante años que la nave rusa no estaba preparada para aterrizar con Gagarin dentro.