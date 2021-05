El abrazos de plástico, el abrazo en mitad del miedo, el abrazo necesario...Porque podemos vivir sin ellos hasta que nos dicen que no podemos darlos...Se parece, pero no es lo mismo...Es curioso en una foto muchas veces nos dicen que lo más importante son los ojos, la mirada y quizá después la boca...Ese famoso sonría porfavor......Esos ingredientes son el alma de un retrato en la ganadora del World Press Photo no vemos los ojos de ninguno de las protagonistas, no vemos sus miradas y no vemos sus bocas, no vemos nada y sin embargo, intuimos todo... No vemos a Rosa que está de espaldas recibiendo de nuevo el calor humano... No la vemos pero todos hemos sido o hemos tenido una Rosa cerca, sentimos su alegría o al menos esa sensación de amparo que suele dar el contacto físico... A Adriana la enfermera tampoco le vemos los ojos, los tiene cerrados porque un abrazo sincero casi siempre se da así, se cierran los ojos para viajar a ese espacio confortable que dibujan los brazos...De fondo una especie de escenario apocaliptico o indefinido que es como ha sido el mundo el último año....La mejor foto de este año es del danés Mad Missen y la hizo en Sao Paulo, Brasil aunque podría estar hecha en cualquier lugar de un mundo que espera volver a abrazarse pronto...FOTOGRAFÍA: HANDOUT PHOTO/WPP/ Mads Nissen.