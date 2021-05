La presidenta de VOX en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido las propuestas de su partido de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo. Monasterio ha centrado su discurso en la situación de los inmigrantes y los delitos que comete este colectivo a juicio de la representante de VOX. En concreto, la candidata a la presidencia del Gobierno de la comunidad, Rocío Monasterio, ha valorado las violaciones a manos de los conocidos como menas, menores extranjeros no acompañados. Sin embargo, la presidenta de este partido en la Comunidad de Madrid desconoce el número exacto de estos menores o el porcentaje de delitos que cometen respecto al total. Monasterio también ha cargado contra Pablo Iglesias por mandar a sus "brigadistas" a atacar el acto de campaña que VOX protagonizó en Vallecas. En su discurso, Rocío Monasterio no ha estimado qué papel podría jugar VOX en caso de que Isabel Díaz Ayuso ganara las elecciones y no quisiera contar con VOX para formar Gobierno aunque insiste en que se lleva "bien con la señora Ayuso, más ahora que se ha terminado el matrimonio de tres con Aguado".