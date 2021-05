Un juez ha dado la razón a un inmigrante al que la policía no le permitió embarcar en un avión a pesar de tener un billete. Según el denunciante, la policía no le dejó embarcar en las Islas Canarias con destino a la península Ibérica sin explicar el motivo. Él denunció y ahora un juez le ha dado la razón. La sentencia no es vinculante con otros casos, sin embargo puede suponer un precedente. Los migrantes tienen la libertad de movimiento siempre que tengan los papeles en regla y las medidas de restricción frente al coronavirus lo permitan entre comunidades autónomas.