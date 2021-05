Telediario - 15 horas - 13/04/21

Las UCI de cinco comunidades están en riesgo extremo

por el número de camas ocupadas por pacientes con Covid.

Al aumento de ingresos hay que añadir que en muchos casos

los enfermos más graves pasan mucho tiempo

en cuidados intensivos.

Eso hace que la recuperación sea luego más larga

como nos cuenta uno de ellos.

Yo doy por bueno todo lo que he sufrido tanto yo como mi familia,

si alguno de estos chicos, de estos jóvenes, se conciencia.

Estados Unidos suspende la vacunación con Jannssen

hasta aclarar si tiene relación con seis casos de trombos

entre los casi siete millones de vacunados.

Son casos raros y graves,

según las agencias de control estadounidenses

y por eso han recomendado hoy

que se paralice la administración de esta vacuna hasta analizarlos.

Esa vacuna llega mañana a España.

Mientras, sigue la inmunización con las otras disponibles.

La mayoría de los que han recibido ya la vacuna

se muestran esperanzados

-Para mí significa vivir.

-Feliz de la vida.

Mejor dicho, me siento que quiero pegar una carrera y dar la vuelta.

-A mí me dio esperanza

y creo que poco a poco vamos a salir adelante.

Pedro Sánchez insiste

en que no contempla prorrogar el estado de alarma,

como piden varias comunidades y algunos partidos.

Lo ha dicho en una comparecencia

para anunciar el destino de los fondos

de recuperación europeos.

la mayor partida será para vehículos eléctricos

y movilidad sostenible.

Según el presidente del gobierno,

el plan aumentará el PIB en dos puntos y generará 800.000 empleos:

Es el plan económico más ambicioso y más trascendental

de la reciente historia económica de España.

Y por tanto, quiero ser muy claro.

Este plan es la mayor oportunidad para España

desde la entrada de España en la Unión Europea.

Dentro de ese plan está la reforma de las pensiones

a los sindicatos no les convence la propuesta del gobierno

para incentivar el retraso de la jubilación.

Critican que se penalice la jubilación anticipada,

y que se haya anunciado sin haberlo negociado antes.

-Radicalmente en contra

de la penalización de las jubilaciones anticipadas.

-El acuerdo no es tan inminente como alguien quiere hacer pensar.

Hace bastante tiempo que no hay una reunión

de la mesa de diálogo social en materia de pensiones.

Desde esta "cocina fantasma"

se dará servicio a seis restaurantes diferentes.

No hay atención al público, solo pedidos.

Un negocio que ya mueve en España más de 700 millones de euros

y que empieza a generar problemas

cuando se ubica en el centro de las grandes ciudades.

Los vecinos se quejan de la gestión de los residuos,

los ruidos y las chimeneas industriales.

En Brasil,

con más de 13 millones de casos de coronavirus confirmados,

el presidente Bolsonaro sigue negándose a aplicar restricciones...

pero algunos gobernantes empiezan a desmarcarse

de sus políticas.

Allí está un equipo de Televisión Española.

Las restricciones adoptadas en varios estados como aquí,

en Sao Paulo,

han provocado un choque político entre el presidente Bolsonaro,

contrario a los cierres,

y varios alcaldes y gobernadores que los consideran imprescindibles

para frenar al coronavirus.

En 2023 Japón comenzará a verter al mar

el agua contaminada de Fukushima.

Asegura que se han eliminado la mayoría

de los elementos radiactivos

y que es la opción más viable para dar salida al agua almacenada.

Sus vecinos, China, Corea del Sur y Greenpeace

han mostrado su preocupación por el vertido.

30 kilómetros por hora.

Esa será la velocidad máxima en zonas urbanas de ciudades

y pueblos a partir del 11 de mayo.

Tráfico quiere reducir el número de accidentes en estas vias

y ha elaborado una guía con explicaciones

y algunas recomendaciones.

Hoy proponemos un paseo por el museo Thyssen de Madrid

para recordar la labor como coleccionista del barón

que hubiera cumplido hoy cien años.

Una exposición muestra los tesoros de la familia

que se pueden ver estos días en el museo

Antes de nada nos vamos en directo

a Estados Unidos

con esa noticia de última hora de que

la Casa Blanca

ha empezado a suspender las vacunaciones con Janssen

después de haber detectado seis casos de trombos,

-uno de ellos ha fallecido-

en siete millones de dosis inoculadas.

Vamos a Nueva York con Sara Rancaño.

Sara, allí son las nueve de la mañana,

algunos centros de vacunación

ya han cancelado las citas para poner esta vacuna hoy.

Se han cancelado la capital, en Washington.

en todos los centros de vacunación federal.

1 comunicado de la agencia de Estados Unidos de medicamento

recomienda suspender la vacunación de Janssen.

por casos raros, y el tratamiento es diferente

en otros casos de trombo.

entre 7en otros casos de trombo. entre 7.000.000 de dosis

son 7 casos.

es menos de un caso entre 1.000.000.

la compañía recuerda, que no se ha establecido relación causa efecto

para Estados Unidos es la primera vez

que toman la decisión de este tipo

la vacuna AstraZeneca no ha tomado medidas de emergencia 1.

Ese anuncio le ha sorprendido a Pedro Sánchez

mientras daba una rueda de prensa en Moncloa.

Hay que recordar que precisamente mañana llegan a España

las primeras 300.000 dosis de la vacuna de Janssen.

El presidente del Gobierno asegura que esas decisiones demuestran

que el proceso de vacunación se hace con garantías:

Que se produzcan este tipo de parones,

no deja de demostrar las garantías del propio proceso de vacunación.

La noticia de Janssen

llega en pleno debate, aquí en España,

sobre qué hacer

con los menores de 60 años

que ya tienen la primera dosis de Astrazeneca.

De hecho

este será uno de los asuntos prioritarios en la reunión, mañana,

de las comunidades con el ministerio de Sanidad.

Algunas, como Madrid o Andalucía,

van a plantear

que puedan recibirla de forma voluntaria.

Otras han preferido no pronunciarse antes de la reunión.

Qué hacer con los menores de 60 años

que ya han recibido la primera dosis con Oxford-AstraZeneca

es un punto del día

que algunas comunidades van a poner sobre la mesa

del Consejo Interterritorial de mañana.

Andalucía propone que los que estén en este caso

y se quieran poner la segunda dosis de Astrazeneca,

El equilibrio riesgo-beneficio es alto.

En un momento o determinado, se pueda poner AstraZeneca.

Aragón lo ve algo a debatir.

en un determinado bruto.

Madrid va más allá y propone

que se la pueda poner cualquier menor de 60 años

Con la vacuna AstraZeneca, que siquiera sin límite de edad.

En Valencia descartan

dejar a estos menores de 60 años con una sola dosis.

La duda es

si ponerle la segunda de Astrazeneca o de otro tipo.

Para la Sociedad Española de Inmunología,

Lo mejor es que se pongan la 2 dosis de AstraZeneca.

En Toledo,

se está investigando la muerte de un profesor de 30 años

por un trombo

tras recibir la vacuna de AstraZeneca.

Según los último datos de farmacovigilancia,

en España

ha habido 5 casos de trombosis de senos venosos

entre casi un millón de vacunados...

Esto es en el 0,0005% de los vacunados con AstraZeneca.

Todos se han dado después de la primera dosis,

¿podría darse tras la segunda dosis?

En España solo se han puesto 133 AstraZeneca,

No hay datos de 2 dosis.

pero si podemos intuir, que como es déficit inmunitario,

puede ocurrir con la 2 dosis.

Para cumplir el objetivo

de 12,2 millones para finales de septiembre,

debería mandar alrededor de 400.000 dosis cada semana.

La remesa de esta ha sido de 193.000.

La campaña de vacunación avanza

y ya hay más de 3 millones 100.000 personas con las dos dosis puestas.

Aunque tienen que seguir cumpliendo las medidas de precaución,

nos hemos preguntado cómo han cambiado mentalmente

al estar inmunizadas.

Esto es lo que nos han contado en Madrid, Toledo Y Sevilla.

Feliz de la vida.

Mejor dicho, que quiero pegar un carrera, dar la vuelta

y regresar al mismo punto.

-Para mi significa vivir y ver a la gente vivir también.

Para mi es lo más importante.

-Antes de la vacuna era todo pánico, miedo, terror;

el virus dónde estará... y ahora es una relajación.

Nunca puedes relajarte del todo, pero sí qué,

estás con más tranquilidad.

-Es una tranquilidad en la mente,

es como una mochila que te quitas,

pero realmente seguimos expuestos al virus.

No acercarte demasiado.

Porque trabajaba as en un hospital.

y con personas mayores ayudando a domicilio.

vivo con mi madre y con mi hermana.

ellas están protegidas porque yo lo estoy también.

me da tranquilidad.

tranquilidad hacia ti.

a los que te rodean.

y un compromiso para la sociedad.

no hay otro camino.

el camino es este.

Ha habido gente que ha hecho lo peor del mundo.

morir solo.

Yo creo que sí, esto cambiará.

La cuarta ola de contagios en la ya estamos inmersos,

está tensionando las UCI, aunque de forma muy desigual,

según las comunidades.

A aquí vemos el mapa.

En comunidades como Galicia, Murcia o Valencia,

hay menos de un 7% de camas ocupadas por pacientes covid.

Pero hay 5 comunidades que ya superan el riesgo extremo.

Son Madrid,

con casi un 41% de las UCIs ocupadas por enfermos con coronavirus,

Cataluña con un 39, igual que La Rioja.

Y País Vasco y Navarra, con un 27%,

según los datos de Sanidad.

El problema es que

las estancias en las UCI suelen ser largas.

Dos meses ha pasado Beto

en la UCI del Hospital Vall d'Hebrón

de Barcelona.

Su experiencia, contada con la ayuda de su hija,

ha ayudado a concienciar a mucha gente

sobre la gravedad del coronavirus.

Beto da hoy sus primeros pasos después de 60 días en la UCI.

60 dias en los que su hija ha narrado a su entorno cada mejoría.

"Ya no lleva miorrelajante, le van a ir quitando poquito a poco

la sedación, no tiene fiebre tiene infecciones, está estable".

Con mensajes como este, más de 200 personas

han seguido la evolución de Beto y conocido la realidad

de lo que supone la enfermedad.

"Cuando empiezas a explicar exactamente

cuáles son las consecuencias,

como es el día a día de un paciente con covid,

entonces la gente si que toma conciencia.

Yo tengo ucha gente que me ha contestado, Julia gracias.

Porque gracias al proceso de tu padre yo he tomado conciencia."

Ahora les toca seguir luchando,

pero les reconforta ver el efecto que han provocado.

"Yo lo doy por bueno todo mi proceso, todo lo que he pasado,

todo lo que he sufrido,

tanto yo como mi familia

si alguno de estos chicos, de estos jóvenes, se conciencia

de que tiene que estar alerta"

Audios como este son la prueba de que lo ha conseguido.

"El hecho de vivir esto más cerca de mi padre

ha hecho que fuera mucho más consciente del peligro."

También se lo agradecen desde su equipo médico.

"Es una herramienta que nos hace muy útil a los sanitarios.

Hacer esta divulgación de que todavía no se ha acabado,

que nos puede pasar a todos.

Tenemos muchos pacientes en la UCI mucho más jóvenes

que en la primera ola y el hecho de pasar por UCI

te puede dejar las mismas secuelas igualmente tengas 60 que 70

que los años que sean."

La media de edad de los pacientes en las UCIs ha bajado

significativamente desde la primera ola en los hospitales catalanes.

Ahora tienen entre 40 y 50 años.

Ante el aumento de los contagios,

algunas comunidades autónomas

vuelven a aumentar las restricciones.

En el País Vasco, Bilbao y 27 municipios de Bizkaia y Guipuzkoa

se han cerrado perimetralmente este martes,

al superar los 400 casos de incidencia.

Castilla y León cierra el interior de bares y restaurantes

en Salamanca capital y otros 8 municipios.

Misma medida, en Cantabria y en Castilla La Mancha.

También endurecerá sus medidas Andalucía,

que ya está por encima de la media de España

en tasa de incidencia.

Al otro extremo, Murcia relaja las restricciones

tras la mejora de los datos.

Al grito de "Fuera" han recibido los hosteleros

al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla,

cuando iba a vacunarse.

Protestan porque el gobierno regional

ha decretado de nuevo

el cierre del interior de bares y restaurantes

ante el aumento de contagios.

Revilla,

que no ha podido terminar la rueda de prensa,

ha defendido

que sólo sigue las recomendaciones de Sanidad.

El Presidente del Gobierno

también se ha referido hoy

al estado de alarma que finaliza el próximo 9 de mayo.

Pedro Sánchez mantiene su intención de no prorrogarlo.

Y ha respondido

a los partidos que le han pedido un plan alternativo,

Almudena Guerrero.

Dice el presidente.

que las comunidades autónomas tienen recursos

llama la prudencia.

hay que esperar a ver cómo evoluciona la pandemia.

le han preguntado si piensa convocar conferencia

de presidentes autonómicos

le han pedido algunas comunidades.

el presidente no ha respondido.

Sánchez explica cómo se gestionará la pandemia,

cuando decaiga el estado de alarma:

dice, y el control de los Tribunales Asegura

que gracias a la vacunación,

la situación hoy es muy distinta a la del verano pasado.

Tenemos suficientes herramientas jurídicas

para abordar con garantías la pandemia,

en este estadio de la pandemia

Palabras de Sánchez que llegan después

de que casi todos los partidos hayan pedido una alternativa

para aplicar las medidas a partir del 9 de mayo

El PP habla de caos e incertidumbre.

E insiste en que llevan meses planteándole a Sánchez

una reforma de la legislación ordinaria

"sería de una gravedad absoluta

que el presidente del gobierno de España

estándole pidiendole todos que legisle de manera urgente

para que haya legislación ordinaria, se niegue a hacerlo"

También quienes le apoyaron en la investidura,

creen que con la ley tal y como está

las comunidades autónomas

pueden tener problemas para aplicar medidas.

En comunidades autónomas, las mismas decisiones en unos casos

eran aceptadas por tribunales de justicia

y en otros casos tumbaban esas medidas.

Un caos jurídico y una inseguridad social imposibles de asumir.

Vox critica a quienes piensan, dice,

que el estado de alarma es la única opción

Espinosa en vez de tomar medidas proactivamente

es mucho más fácil trasladar la responsabilidad a los españoles

y obligarles a quedarse en su casa

Y el PNV reclama una "solución puente", han dicho,

que dé seguridad jurídica a las comunidades autónomas

hasta que la vacunación este más extendida.

El gobierno ultima los detalles del Plan de Recuperación

para enviarlo a Bruselas este mes de abril

y recibir los fondos europeos.

Hoy el presidente,

en una comparecencia que no estaba prevista,

ha presentado las líneas básicas del plan.

Más de 13.000 millones de euros

van dirigidos a la movilidad sostenible,

Almudena Guerrero.

El 60% de los fondos.

transición ecológica y digitalización.

el resto a educación y formación.

el plan más ambicioso y trascendental.

de la historia de nuestro país.

el mayor esfuerzo de los últimos 37 años.

El 30 de abril entra en los plazos.

Mañana, el presidente comparecerá en el congreso.

para defender este plan.

Lo hará.

pero no contábamos con esta rueda de prensa.

es la 3 la semana.

la 5 lo que va de año.

Pedro Sánchez desgrana

el detalle de la propuesta del Gobierno

para el Plan de Recuperación

que este año debería ponerse en marcha.

El mayor desde la entrada de España a UE,

37 años atrás.

De los cuales casi el 40% irían a parar

a proyectos vinculados a políticas de sostenibilidad medioambiental.

Cerca del 30%

al impulso de la digitalización en el sector público y privado,

y algo más del 10% a la formación y educación,

con la vista puesta

en el reciclaje de muchos trabjadores

afectados por la crisis del covid.

Entre los proyectos, el más importante,

el de la movilidad sostenible.

Con él,

el Gobierno pretende promover el transporte eléctrico e híbridos.

Y más 6800 millones de inversión

irían dirigidos a la regeneración urbana

y eficiencia energética en vivienda.

También habrá partidas para las Administraciones públicas,

digitalizar las pymes y para el sector turístico.

Sánchez estima

que este plan permitirá crear 800 mil empleos.

Crecimiento adicional del PIB de entorno

a dos puntos porcentuales al año a partir de 2021.

Mañana Pedro Sánchez lo presentará en el Congreso

y por la tarde Nadia Calviño

hará lo propio con empresarios y sindicatos.

La reforma fiscal anunciada por el gobierno

que prevé subidas

en los impuestos de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones

se ha colado en la precampaña madrileña.

El candidato del PSOE dice

no tocará los impuestos que dependan de él

y Díaz Ayuso promete bajarlos.

-El día negro, martes y trece, de la izquierda en España,

donde vemos por un lado a la ministra de Hacienda riéndose

cuando dice y anuncia que le va a subir los impuestos de donaciones,

sucesiones y patrimonio a los madrileños.

-Pero yo ratifico, confirmo, que permanece intacta mi palabra

de que nosotros no tocaremos la fiscalidad

y no tendrá que pagar nadie ni un euro más.

En ese plan de recuperación

se incluye la reforma de las pensiones que ayer

avanzó el gobierno para retrasar la jubilación.

Actualmente la edad media de jubilación real de los españoles

está en los 64 años y medio,

por debajo de la edad legal que es de 66 este año.

Para incentivar que los trabajadores se jubilen más tarde,

el gobierno ha propuesto dar una paga de hasta 12.000 euros,

o subir un 4% la base de cotización de la pensión

por cada año de más que se trabaje.

También se podrían combinar los dos incentivos.

Por el contrario,

se quiere penalizar el retiro anticipado,

con una reducción de la pensión de entre un 2,8%

y un 21% en función de los años cotizados

y del tiempo de adelanto de la la jubilación.

Esta penalización es la que menos gusta a los sindicatos,

que defienden que aún queda mucho por negociar con el gobierno:

El Gobierno lleva varios meses dialogando con los agentes sociales

pero, según los sindicatos,

ni hay acuerdo ni se está cerca de lograrlo.

-No coincide con la propuesta

que hoy en día tenemos los sindicatos encima de la mesa.

No ha sido contrastada todavía en el marco de diálogo social.

Recuerdan que las jubilaciones

anticipadas se penalizan desde hace años

y no se han evitado.

Sobre todo, porque quienes se acogen a ellas son parados mayores

que no encuentran empleo, y trabajadores de profesiones duras.

Sobre alargar la vida laboral piden un debate más profundo:

-No es lo mismo un trabajador de la construcción,

desde el punto de vista de su situación física

a la hora de jubilarse, que un médico.

Desde la oposición, el Partido Popular critica

que no se conozcan las medidas comprometidas con Bruselas

para reformar las pensiones.

-Lo que hay que hacer es salirse de esta ceremonia

de la confusión constante

a la que nos tiene sometido el Gobierno

de España a los españoles en todos los ámbitos.

Y pide que se cumpla lo aprobado en el Pacto de Toledo.

Lo mismo que Unidas Podemos.

El socio de gobierno del PSOE se muestra en línea

con los sindicatos y critica las fórmulas del ministro Escrivá.

Hoy, el presidente Sánchez ha defendido esas propuestas,

dice que cuentan con un amplio consenso dentro del Gobierno

y asegura que su objetivo es garantizar la sostenibilidad

y la dignidad de las pensiones.

El gobierno defiende que su propuesta

pretende incentivar la permanencia en el empleo

con incentivos para ello.

Hemos salido a la calle para conocer qué les parece a los afectados.

-Eso va en función de tus necesidades, de tus gastos,

a mi mi profesión me gusta igual alargaba igual."

Los que están a punto de jubilarse echan cálculos.

Un trabajador con una pensión de 15.000 euros anuales,

si retrasara su jubilación un año cobraría 21.285 euros

y si trabajara durante dos años más

recibiría una pensión anual de 27.570 euros.

En vez de un pago único podría aumentar su prestación un 4%

o combinar ambos.

"Las cuentas salen porque si esta activo no se cobra y se cotiza

si se pacta exoneraciones tienen mejor poder adquisitivo

contribuyen mas IRPF, IVA, más consumo.

En la calle,

cada persona es un mundo a la hora de afrontar esta decisión.

-Por mi encantado.

-No porque mas importante vivir que el dinero.

-No me encuentro bien

-Hay que ver si compensa.

Para revalorizar las pensiones

el Gobierno quiere utilizar el IPC medio del año anterior

y en el caso de que la inflación sea negativa,

compensarlo en los tres años siguientes,

sin que esto se aplique a las pensiones mínimas.

Los ingresos de algunos hosteleros se están salvado

gracias a la comida a domicilio

preparada en las llamadas "cocinas fantasma".

Son restaurantes sin clientes

enfocados solo a preparar pedidos

que, por otro lado, generan indignación entre los vecinos

por las molestias

de tener una cocina industrial a pocos metros de casa.

Álvaro es uno de los muchos emprendedores

que ha montado su propia cocina fantasma.

Desde este polígono de Vallecas, en Madrid,

preparará comida para 6 restaurantes,

y tiene claras las ventajas.

-Primero, centralizas gastos en una sola instalación,

ahorras algo en personal y además a raíz de la pandemia

el tema de la comida a domicilio ha subido exponencialmente.

En su caso, lejos de zona residencial,

no espera problemas de convivencia.

Pero los conflictos crecen en el centro de las ciudades.

Estos vecinos denuncian la gigantesca chimenea

instalada en su patio.

Servirá a 38 cocinas fantasma.

-Esta habitación da directamente a la chimenea industrial,

qué puede pasar cuando todo se ponga en marcha.

-Aparte de los ruidos, olores, partículas de aceite en suspensión.

La actividad son de 8 de la mañana a 2 de la madrugada,

con un ruido continuo todo el día y eso te vuelve loco.

En el barrio temen también el perjuicio económico.

-Otros de los miedos que tenéis es que vuestros pisos

empiecen a valer menos.

-No, no, es que no hay quien venda esto.

Cualquiera que se entere que abajo hay 38 cocinas de hostelería

no compra el piso ni por la mitad de precio.

Pero sobre todo, les preocupa el peligro que supone una actividad

que para ellos debería estar en un polígono.

-Si lo que arde es el transformador, ¿a cuánto está la cama del vecino?

¿A metro y medio?

-Todo esto me provoca mucha ansiedad.

Lo que no entendemos es como se conceden licencias

para que en un suelo urbano, barrio tranquilo,

se dan licencias para llegar a poner veintitantas cocinas industriales.

En Barcelona, el Ayuntamiento ha paralizado las licencias,

mientras desarrolla una normativa específica.

Aunque los profesionales del sector

ya predicen cuál será el resquicio legal para abrir.

-Vamos a ver en breve restaurantes

que tendrán 40 metros cuadrados de restaurante

y 200 o 300 metros de cocina

para dar servicio a estas plataformas virtuales.

Los hosteleros defienden el futuro de un modelo

que ha creado empleo en pandemia

y que genera ya más de 700 millones de euros al año.

Desde primera hora de la mañana,

agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil

están registrando la sede de Abengoa en Sevilla

por orden de la Audiencia Nacional.

Han desalojado a los trabajadores

de las plantas de auditoría interna y contabilidad.

Investigan, María Jesús Álvarez,

si hubo falsedad de cuentas entre 2014 y 2016.

Continúan los registros en Abengoa, en su sede de Sevilla.

TVE ha podido confirmar, que se investigan delitos societarios.

contra el mercado

Abengoa, pidió el pasado mes de febrero.

el concurso de acreedores.

por una deuda de 6.000.000.000 E.

La Audiencia Provincial de Madrid

archiva definitivamente el llamado Delcygate,

que investigaba la escala que hizo la vicepresidenta de Venezuela,

Delcy Rodríguez,

en el aeropuerto de Barajas en enero de 2020.

El juez desestima el recurso de VOX,

que pedía reabrir el caso

porque no ve delito de prevaricación.

Sigue la línea del Tribunal Supremo,

que rechazó las querellas contra el ministro de Transportes,

José Luis Ábalos,

por este mismo asunto.

Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel,

sigue los pasos de Francisco Correa y confiesa los delitos

para intentar que la Fiscalía rebaje su petición de pena

en el juicio que se celebrará este otoño.

Reconoce haber cobrado comisiones por intermediar en adjudicaciones

y asegura que se utilizaron

para pagar gastos de una campaña electoral del PP

de Boadilla del Monte.

La OMS advierte:

estamos en un punto crítico de la pandemia.

El director de la organización mundial de la salud

ha pedido a los gobiernos que no se relajen

y adopten medidas coherentes

porque los contagios y las muertes siguen creciendo.

Lo vemos muy bien en esta curva.

Desde finales de febrero,

el número de fallecidos diarios fue disminuyendo

pero a mediados de marzo empezó de nuevo a subir

y ya llevamos

cuatro semanas seguidas con aumento de muertes.

Desde el inicio de la pandemia,

casi 3 millones de personas han muerto por coronavirus.

De ellos, 350 mil en Brasil,

uno de los países más afectados del mundo.

La política de su presidente, Jair Bolsonaro,

que se niega a aplicar restricciones,

le ha enfrentado a algunos gobernadores,

como el de Sao Paulo.

Un equipo de TVE, desplazado a Brasil, ha hablado con él.

La pandemia y su gestión es uno de los temas más hablados

en las calles de Brasil.

Cleudimar cree que el gobierno de Bolsonaro

no ha estado a la altura en esta crisis sanitaria.

-El gobierno se lo tomó a broma al principio

y esa broma ha tenido un precio.

Una gripecita que se convirtió en gripazo.

Vanessa sin embargo defiende la gestión del presidente Bolsonaro.

Trabaja en esta zapatería y está en contra

de los cierres decretados por algunos gobernadores.

-Nuestras cuentas no esperan,

los recibos no paran de llegar y esto está siendo muy difícil.

Un debate a pie de calle

y en las altas esferas de la política brasileña.

Las restricciones adoptadas en algunos estados

como aquí, en São Paulo,

han provocado un choque político entre el presidente Bolsonaro,

contrario a los cierres,

y varios gobernadores y alcaldes que los consideran imprescindibles

para frenar al coronavirus.

Douglas es diputado en la asamblea de São Paulo

y uno de los principales defensores de Bolsonaro.

Y al igual que el presidente cree que los cierres no son efectivos.

-Estoy en contra del "cierra todo"

porque no creo que sea la mejor medida.

Todo lo contrario piensa João Dória, el gobernador de São Paulo.

Este antiguo aliado de Bolsonaro es ahora su gran enemigo.

-Jair Bolsonaro adoptó una postura negacionista

desde el inicio de la pandemia.

Y está convencido de que su política de cierres

ha permitido salvar miles de vidas.

El ministro de sanidad austriaco ha dimitido hoy según ha dicho,

por agotamiento después de más de un año de pandemia.

En Alemania Angela Merkel

ha decidido limitar la capacidad de acción de los Lander

contrarios a más restricciones una nueva ley,

le permitirá decretar confinamientos aunque no quieran los estados

Cansada de que los Länder no apliquen las medidas acordadas,

Ángela Merkel ha cumplido su advertencia:

"No me quedaré con los brazos cruzados"

Si la incidencia acumulada supera los 100 contagios en 7 días,

habrá un toque de queda entre las 9 de la noche y las cinco de la mañana

y se cerrará el comercio no esencial.

Y si la incidencia supera los 200, cerrarán también los colegios.

La incidencia hoy en Alemania es de 141 en 7 días,

282 según los estándares españoles.

Un par de semanas pueden tardar Bundestag y Bundesrat

en aprobar esa reforma:

demasiado tarde, dicen los médicos de las UCIS.

Hay que actuar antes porque las UCIS pueden colapsar este mes.

Mientras, expertos en aerosoles aconsejan abrir terrazas

porque los contagios se dan mayoritariamente,

en lugares cerrados.

El Parlamento Europeo está tramitando de urgencia

el llamado Certificado Verde Digital

para que esté listo antes del verano,

y facilite los viajes de los europeos.

Pero su uso y la protección de datos generan todavía muchas dudas.

Hoy han explicado algunos detalles en la Eurocámara, Marta Carazo.

Trabajan a toda velocidad.

Parada que el certificado esté en la sesión de junio.

Como se va a regular el uso que se le dé.

El secretario ha insistido que debe ser gratuito.

Con finalidad de facilitar los viajes.

y se algún país lo quiere para otro fin.

lo puede hacer justificando que es necesario.

y con protección de datos.

A ese respecto se ha mostrado preocupado.

el coordinador de protección de datos europeo.

castrado en la Eurocámara.

que dice que es imprescindible.

que ningún país utilice datos para descriminación de ciudadanos

Segunda noche de disturbios en Minneapolis tras la muerte

el domingo de un joven negro a manos de la policía.

Decenas de jóvenes desafiaron el toque de queda

para concentrarse en la comisaría y denunciar a la agente

que, supuestamente, disparó por error su arma reglamentaria.

La Guardia Nacional se ha desplegado en la ciudad

para evitar altercados.

El arresto del joven Daunte Wright, afroamericano de 20 años,

parecía transcurrir sin incidentes hasta que uno de los agentes

tiene problemas para colocarle las esposas

empieza un forcejeo que acabó con su muerte.

La policia habla de descarga accidental con resultado trágico

porque la intención era usar la pistola eléctrica.

La agente que disparó ha sido destinada a labores administrativas.

Era un hijo, un hermano, un padre.

No merecía eso, dice su madre.

El alcalde de Brooklyn Center, el suburbio de Minnesota donde murió

Daunte Wright asegura que se hará justicia.

Pero el caso ya ha reavivado las tensiones raciales

Vais a matarme si cometo un error?

Si lo hacéis vosotros, no pasa nada, increpa esta manifestante

porque una noche más ha habido protestas y unos 40 arrestos,

muchos por no respetar el toque de queda impuesto.

El hermano de George Floyd,

ha roto a llorar durante el juicio por su muerte,

en el que un expolicía está acusado

de haberle asfixiado durante su detención.

Japón verterá al mar

el agua tratada en la central de Fukushima,

dañada por el terremoto y el tsunami de 2011.

Es sus tanques se acumulan ya

1 millón 300 mil toneladas de agua radiactiva,

que se utiliza para refrigerar los núcleos...

eso equivale al contenido de 500 piscinas olímpicas.

Y esos tanques están ya al límite de su capacidad,

se calcula que estarán llenos el año que viene...

Japón asegura que liberar ese agua es seguro

porque antes se eliminan casi todos los elementos radiactivos

pero ecologistas,

pescadores de la zona y países vecinos, se oponen.

El terremoto y posterior tsunami de 2011

dañó varios reactores de la central de Fukushima

y desde entonces se les inyecta agua constantemente para refrigerarlos.

La mezcla contaminante que sale de ahí

se acumula en estos tanques.

Más de un millón doscientas mil toneladas que Japón verteráal mar.

El primer ministro dice que es seguro,

porque el agua se ha reciclado

y lleva un único elemento radiactivo, el Tritio,

en cantidades mínimas.

-Dentro de la desgracia,

el tritio no es un elemento que no se bioacumule,

lo que pasa es que hay que ver si es seguro que solo hay tritio.

ahora, si parte de esta agua con tritio se acumula

en algún sitio pues habrá un problema.

Y avisa de que el agua contaminada seguirá acumulándose en la central

porque no se puede parar de refrigerar los reactores.

-El problema no tiene fin

porque estos elementos radiactivos tienen una vida media muy larga.

Son los gritos de los surcoreanos

contra el vertido del agua contaminada de Fukushima al mar.

El Gobierno ha convocado al embajador japonés

para quejarse por la decisión unilateral de su vecino.

"Es inaceptable porque nos afecta directamente"

China ha hecho la misma denuncia

y en Japón las protestas llegan incluso

del mismo ayuntamiento de Fukushima.

"No escuchan a nuestros pescadores ni a nosotros",

se queja uno de los ediles al frente de la protesta.

El vertido comenzará en dos años y tardará décadas en completarse.

En la segunda sesión del juicio contra 'Igor el ruso'

por el triple crimen de Andorra,

hoy ha declarado el padre del ganadero asesinado,

una de las tres víctimas.

Ha asegurado que esa noche

escuchó los disparos mientras estaba esperando a su hijo.

Hoy también están citados varios guardias civiles

que participaron en la investigación.

Llega de nuevo Igor el ruso a la audiencia de Teruel.

El padre del ganadero Iranzo pide no verle los ojos al que ayer confesaba

haber matado a su hijo.

La mañana de los crímenes denunciaron

que les habían robado comida y bebida

como al menos a veinte de sus vecinos días antes.

La Guardia Civil les pidió ayuda para localizar

al hombre en bicicleta vestido de militar

que todo el mundo había visto en la zona.

-José Luis no te comprometas con la Guardia Civil

que no son tiempos para andar tonteando por ahí

y me contestó: "papá si me llaman tendré que ir."

Y lo llamaron.

El padre fue por la tarde a buscar a su hijo y cerca de la masía.

-Y en ese momento dos disparos de pistola.

Sentí un chillido, algo.

Llamó a la Guardia Civil.

Oyó otras dos ráfagas de disparos.

Las que acabarían acribillando a los dos Guardias Civiles.

Fue un familiar el que llamó a Iranzo

para decirle que su hijo había muerto.

-No sé dónde murió ni la manera en que murió.

A mí no ha dado explicaciones nadie.

Pide justicia el padre del ganadero

y las acusaciones responsabilidades, dicen,

por no desplegar los medios suficientes

para proteger a la población después de dos intentos

de homicidio y numerosos robos en la zona

días antes del triple crimen.

El juicio continúa con las declaraciones

de los agentes de la Guardia Civil

que participaron en la investigación.

Y en el juicio contra el acusado de matar a una niña de 13 anos

en Vilanova, en Barcelona,

hoy han declarado los padres de la pequeña

en una sesión sin cámaras.

Han dicho que la niña tenía miedo a la oscuridad

y que era imposible que se fuese voluntariamente

con alguien que no conocía.

La madre ha interpelado al acusado deseándole que viva muchos anos,

pero pasando el mismo miedo que sintió su hija antes de morir.

Hoy también han declarado los dos tíos de la niña

que encontraron el cuerpo sin vida

escondido en la vivienda del acusado.

Este señor no puede tener una pena corta,

que sea prisión permanente revisable tiene que estar muchos años.

o volverá a ahcer daño.

El gobierno prepara una reforma de la ley

que regula los llamados "perros potencialmente peligrosos".

Quiere que se les denomine como de "manejo especial"

y que se evalúe a cada perro de forma individual

y no por la raza a la que pertenece, como hasta ahora.

"Este es 'Jack', tiene tres años y es un 'American Staford'.

Con la ley en la mano es una de las razas

que son consideradas potencialmente peligrosas

y su dueño, por ello, tiene que pasar una serie de controles,

tener una licencia especial e incluso pagar un seguro"

Tras ir de acogida en acogida, finalmente Jack f

ue adoptado por Juan hace un año.

Asegura que nunca ha tenido problemas

con personas ni otros perros.

Pero la mala fama les precede.

"Tú puedes ir por la acera y la gente se te cruza

por llevar un perro de estos.

Te mira de malas formas.

No lo veo como un perro.

Al final un perro de estos sí que es verdad

que se han estigmatizado fatal.

En España hay expresamente mencionadas como potencialmente

peligrosas 8 razas.

Pero otras tantas más pueden entrar en esa categoría

sin cumplen una serie de características físicas

o en función de leyes autonómicas.

El gobierno impulsa el cambio normativo

para que no se mencionen razas concretas.

Todos los perros tendrán que ser evaluados.

al igual que se pone en vacunas a los perros individuales, la

evaluación tiene que ser individual.

1 categoría de la que se puede salir.

si se reduzca al perro.

a lo mejor no es el amigo de todos en el parque.

pero puede pasear por la calle.

sin intentar atacarlos a nadie.

La reforma legalregistros de educadores y cui

Desde El 11 de mayo solo se podrá circular a 30 kilómetros porhora

en las zonas urbanas de ciudades y pueblos.

La DGT ha elaborado una guía

para resolver las dudas de los ciudadanos sobre una medida

que pretende rebajar a la mitad

el número de fallecidos en las vías urbanas.

los 30 km/h, hará que el tráfico sea continuo.

Esta es una de las ventajas

de la limitación a treinta por hora en vías urbanas.

Pero no es la principal.

-Si sale cualquier niño, cualquier animal, cualquier cosa

a 50 kilómetros por hora se lo van a llevar por delante.

La noticia nos que hagamos esto,

sino que hayamos tardado tanto en hacer esto.

A treinta kilómetros se reducen a la mitad

la distancia necesaria para frenar y el ruido

si lo comparamos con una velocidad de 50 por hora.

Lo saben bien en Bilbao,

la primera ciudad del mundo de más de trescientos mil habitantes

que ha impuesto esta medida.

-Y por eso el 30 ha venido para quedarse

y por eso el 30 es una apuesta segura.

Porque, miren, una ciudad sin ruidos y sin humos

es la gran conquista de la humanidad.

La nueva norma sólo permite circular a cincuenta por hora,

cuando haya dos o más carriles por sentido de la circulación.

Entrará en vigor el 11 de mayo.

-Esto abre la puerta a la movilidad poscoronavirus.

Esta sí que es una medida que nos da una idea de hacia dónde vamos.

Con los treinta kilómetros de velocidad, esperan que en 2030

se reduzca a la mitad el número de accidentes de tráfico.

Hola Silvia.

Reserva hídrica.

Marzo fue el mes más seco de este siglo.

Si no remontamos en el tiempo.

años 60.

es el 4 mes de marzo más seco.

la reserva hídrica ha bajado.

vemos mapa de agua embalsada.

A nivel global, vemos como están los embalses hoy.

Están al 55%.

la media de los últimos 10 años, es de un 68%.

- Hoy llueve.

no sé lo que pasa en el resto de España.

- llueve poco.

pero cualquier gota suma.

llueve en el oeste y en el centro.

Entra por el oeste y por Galicia.

por Castilla-León.

llega la Comunidad de Madrid.

llueve por la ibérica.

Temperaturas.

A lo largo de estos próximos días.

las precipitaciones van a continuar.

Vemos lluvia prevista hasta el domingo.

la mayor cantidad de precipitación se queda en el sur.

llegará al este peninsular.

Gracias Silvia.

La pandemia ha cambiado nuestros hábitos.

El miedo al contagio y la distancia social

hacen que ya no nos toquemos ni nos demos besos de forma habitual.

Algunos lo llevan mejor que otros, pero,

hoy día internacional del beso, los expertos coinciden

en que son costumbres importantes que tendrán que volver

En los tiempos que corren esto es un lujo

-Yo, por ejemplo, con mi padre.

Desde que ha comenzado esto

solo un beso el día de su cumpleaños

-Así con la carilla un poco.

-Nada más el cariño de la otra persona, el aprecio.

Que le importas y eso lo trasmitían los besos.

Se nos acumulan los besos que no podemos dar.

-Amis abuelos, a las personas mayores

y a la gente que quieres o en momento más complicados

que no puedes.

-Me gusta mucho tocar, besar, abrazar

y lo estoy llevando fatal, claro.

-El ser humano está programado por naturaleza

para estar en conexión con los otros

y de la única manera que podemos estar es,

tocándonos, abrazándonos dando palmadas.

Pero en algunas situaciones, se agradece no tener que dar besos

-Cuando te encontrabas con alguien que no hace mucho que no veías

pues ahora ya no.

-Voy a empezar las prácticas y llegar a una empresa nueva

y conocer gente nueva si es un poco incómodo

el tener que dar besos.

Pero de momento nos guste o no toca seguir dando besos...

así.

Es dificil elegir entre los cuadros que se exponen

en el Museo Thyssen de Madrid.

Todos forman parte de la colección que el barón Thyssen

fue haciendo a lo largo de su vida.

Hoy hubiera cumplido cien años,

y el museo ha organizado una exposición

con algunos de los tesoros de la familia.

El barón Thyssen, nos recibe a la entrada del museo

en estos 2 cuadros de Lucian Freud de los años 80,

muestra de la complicidad que había entre el coleccionista y el pintor.

Hans Heinrich Thyssen, Jaini para los suyos,

hubiera cumplido hoy 100 años.

Fue un niño rodeado de lujo, y obras maestras,

cuando murió su padre en 1947 se convirtió en coleccionista

y con los años cambió sus gustos,

de los maestros antiguos a obras diferentes.

-Empecé a coleccionar expresionistas alemanes, arte abstracto.

comentaba, y después arte americano.

Tuvo 5 matrimonios, 5 hijos,

muchos pleitos familiares por la herencia

y la determinación de que su colección se viera

más allá de las paredes de su casa.

En el 92, el museo Thyssen abría sus puertas en Madrid,

en eso tuvo mucho que ver su quinta esposa, Carmen Thyssen.

-En primer lugar mi mujer,

ella es española y quería que los cuadros estuvieran aquí

nos contaba el barón en 1993.

El museo tiene obras desde el siglo XIII al XX,

Junto a ellos se exponen ahora

algunos de los tesoros de la familia.

Francesca, la hija del barón, nos enseña dos de ellos,

estas copas Nautilus,

hechas en el el siglo XVI con la concha de un caracol marino.

-Son objetos que nobles y príncipes tenían en sus casas,

una parte maravillosa de la colección, dice,

mi padre, compró esta y mi abuelo aquella.

son una parte maravillosa de la colección, además,

mi padre añade, compró esta y mi abuelo aquella.

Espectacular este baúl,

cargado con vajilla de plata y porcelana.

Una especie de kit de viaje,

para ir de un palacio a otro en el XVIII.

Obras de arte que esconden la pasión de su creador

y la del hombre que empleó su fortuna para coleccionarlas.

Combinando tecnología punta en 3D con técnicas artesanales,

un equipo de restauradores de la Universidad de Florencia

prepara el gemelo digital del David de Miguel Ángel.

Quieren que sea la copia más exacta de las que se han hecho hasta ahora.

A partir de la escultura impresa en 3D,

aplican minerales para conseguir la textura pétrea

del David original.

Se presentará en octubre en la Exposición Universal de Dubai.

Brad Pitt, Joaquin Phoenix o Zendaya serán algunos de los presentadores

de la gala de los Oscar, el próximo 25 de abril.

Junto a ellos estarán otros artistas premiados en anteriores ediciones

con Laura Dern, Harrison Ford, Halle Berry, Reese Witherspoon

o Renée Zellweger.

La ceremonia será presencial, con mascarilla

y el guión imitará una película en directo.

La gala tendrá dos sedes:

una en Los Ángeles y otra en Londres.

Tras un año muy complicado,

Masterchef vuelve hoy a los fogones.

Entre 70 000 solicitudes, más del doble que el año pasado.

solo los mejores 15 conseguirán el delantal

que les permitirá entrar en las cocinas.

La novena edición de Masterchef se estrena hoy a las 22h,

después del Telediario

Todas las emisoras de Radio Nacional de España

crecen y consolidan su audiencia,

según los datos del último Estudio General de Medios.

La cadena pública obtiene 1.098.000 oyentes diarios,

70 mil más que la anterior medición.

Radio 3, la emisora musical y cultural de Radio nacional,

es la cadena temática que más crece con 487.000 oyentes.

Después de siete años de silencio discográfico vuelve Beth.

Un tiempo que la ex-concursante de OT y de Eurovisión

ha dedicado a escribir, al teatro o a colaborar con otros artistas.

Ahora vuelve con un disco

que recupera algunas de las primeras canciones que escribió

tras su paso por el concurso

y que nunca llegó a grabar.

Beth vuelve y lo hace feliz.

Siete años sin sacar un disco pero no ha parado.

Ahora que sus hijos son un poquito más mayores,

vuelve dispuesta a recuperar a su público

con un trabajo lleno de promesas.

-Mi vida personal siempre estaría por encima

y he sido una persona

que tenía muy claro que quería ser madre

y ahora si que he sentido que necesitaba por eso

recuperar esa Beth de ir al estudio,

de volver a dar conciertos.

Han pasado 18 años desde su paso por Eurovisión.

Ahora vuelve mirando a sus raíces como artista.

"Con origen"

Recupera las primeras canciones que escribió

y que han estado guardadas en un cajón durante años.

-Como persona y como cantante no tanto,

pero como autora he sido muy insegura.

Eso de ay no sé... siempre me ha pasado.

Y siempre dentro mí

sentía esa vocetita de... va grábalas, grábalas.

Beth reivindica la belleza de la sencillez

también en la música.

Pop luminoso para hablar de amor y desamor,

de la maternidad

y de la música y de la vida sin prisas.

En los deportes empezamos por la Champions.

El Real Madrid ya está en Liverpool para sellar su pase a semifinales.

Ha llegado hace unas horas y mañana defiende el 3-1 de la ida.

2 goles de diferencia para compensar el número de bajas

especialmente en defensa.

Por cierto,

que aunque está lesionado y no iba a jugar en Anfield,

Sergio Ramos ha dado positivo en covid esta mañana.

Jurgüen Klopp confía plenamente en la remontada

aunque sabe que sin público será más complicado.

"Es un problema extra, que no haya aficionados

en el estadio. El resultado es un problema,

la calidad del adversario

es un problema y obviamente

que el estadio esté vacío... es un problema"

A este hotel "Titanic" de Liverpool acaba de llegar el Real Madrid,

listo para jugar ese partido

de vuelta de cuartos de final de Champions, con muchas bajas.

En la defensa,

la última la de Lucas Vázquez que se une a la de Carvajal

y a la de Ramos que ha dado positivo en coronavirus, igual que Varane;

Valverde es duda

y Zidane ha tenido que tirar de tres canteranos

para completar la convocatoria de 21 jugadores.

Por cierto, aquí también viaja Florentino Pérez,

que antes de despegar hacia Liverpool ha sido reelegido

presidente del Real Madrid.

Veintiún años han pasado desde su primera etapa en el Real Madrid.

-Agradeciendo a todos los socios del Real Madrid,

laconfianza que han depositado en todos nosotros.

Desde entonces, 47 títulos,

bajo un brazo que ha "abrazado" a los mejores jugadores del mundo.

Este será su sexto mandato al frente del club blanco.

Donde ha logrado cinco Champions y otras tantas ligas.

La última, muy especial.

-Siempre la recordaremos esta Liga.

No se olvidará nunca.

Entre otras cosas porque.

-eta pandemia nos ha cambiado la vida.

También ha afectado, y mucho, a las arcas del club.

Con nuevos retos que tendrán forma de estadio.

El nuevo Santiago Bernabéu,

que podría estar listo para el otoño de 2022.

Retos que pasan por vestir de blanco a Mbappe,

sin perder de vista a Erling Haaland y Alaba,

que ya practica el castellano.

Completarían una plantilla donde aún están pendientes las renovaciones

de Sergio Ramos y Lucas Vázquez.

Sin duda, la primera gran tarea que tendrá Florentino Pérez

como presidente del Real Madrid.

Hoy conoceremos a los dos primeros semifinalistas.

El PSG defiende el 2-3 de la ida con bajas

y aunque juega en casa y el Bayern tiene que remontar,

el conjunto alemán sigue siendo el favorito.

En el Sanchez Pizjuán,

el Chelsea tiene una renta de 2-0 ante el Oporto,

complicado de revertir en la Champions.

Esta Liga, la más emocionante de los últimos años,

ya no es cosa de dos ni de tres, sino de cuatro.

El Sevilla se mete en la pelea por el titulo

y se pone a 6 del Atlético.

Ayer en el encuentro que cerraba la 30 jornada

se impuso 3-4 al Celta.

Partido de infarto

que dejó a los jugadores casi sin respiración.

"Un partido un poco rocambolesco"

"Para el aficionado de puta madre,

para nosotros jodidos, que hemos perdido"

No tardó en empezar la acción, minuto 6

y Koundé voló por encima de todos,

para poner al Sevilla por delante.

Apareció Aspas,

el moarés le dio la vuelta al partido

en menos de cinco minutos.

Transformó el penalti cometido por Koundé sobre Santi Mina,

y el segundo llegó

cuando superó a Bono en el mano a mano.

Dominaba el celta hasta que Fernando marcó

desde fuera del área encontrando el empate.

Fue Brais Méndez

el que hizo que su equipo llegase al descanso

con un 3 a 2 acabando una jugada que él mismo empezó.

La lluvia de goles no cesó en la segunda parte,

Rakitic igualó de nuevo el choque.

Tampoco falló el Papu Gómez

que acababa de salir al terreno de juego

cuando Aidó regaló el balón al argentino.

Golpe letal para el Celta, igual que el que recibió Ferreyra

en esta polémica jugada

en la que el arbitro no vio nada y el VAR tampoco.

Tres puntos para los de Lopetegui

que reafirman su candidatura a la Liga.

Han saltado las alarmas en el Masters Mil de Montecarlo.

Medvédev ha dado positivo en covid después de entrenar ayer conNadal.

Aunque Rafa ha dado negativo en las pruebas PCR tendrá

que llevar un seguimiento estos días porque en principio debuta manana.

Montecarlo se queda sin el número 2 del mundo.

Medveded ha dado positivo

tras la PCR hecha un día antes de entrenarse con Rafa Nadal,

uno de sus contactos directos.

El tenista ruso, al residir en Mónaco, fuera de la burbuja,

se somete a controles diarios.

Ahora está aislado en su casa

y supervisado por el médico del torneo.

Cada 4 días pasan pruebas el resto de jugadores.

Rafa y su equipo, dieron negativo el lunes

y volverán a realizar las PCR dentro de tres días.

De momento no presenta ningún síntoma.

La organización ha confirmado el debut del tenista balear

mañana ante Delbonis.

El argentino ha derrotado hoy a Mannarino en primera ronda,

en la que también ha caído Albert Ramos ante Sinner.