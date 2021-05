Telecanarias - 17/04/2021

Canarias supera los 50 mil contagios de Covid,

después de haber sumado 284 nuevos casos en las últimas horas.

La incidencia acumulada en los últimos catorce días se sitúa

en los 133 casos por cada cien mil habitantes...

Qué tal, buenas tardes...

Mientras tanto, la vacunación sigue a buen ritmo.

Ya se han inoculado más de 450 mil dosis de la vacuna...

Hoy, además, les vamos a contar los resultados de un estudio

liderado por un experto de la OMS desde Canarias

que avala la seguridad de las guaguas...

El equipo de José Gilberto Moreno

ha medido la calidad del aire en el interior de las guaguas

y ha comprobado que no es posible

la transmisión de las partículas de Covid.

Además,

no encontraron restos del virus en ninguna superficie

como barandillas, timbres o el propio mostrador del conductor.

A día de hoy,

no se puede salir por ocio de Gran Canaria

o Tenerife porque están en nivel 3.

Una circunstancia que afecta

especialmente a las agencias de viaje.

Piden que se permita la movilidad,

presentando un test de antígenos negativo.

Gran Canaria y Tenerife, más aisladas ahora que hace un mes.

No del resto del mundo,

sino respecto a las llamadas islas menores.

Y esto a consecuencia del nivel 3 de alerta

en el que están las dos islas capitalinas.

Así, si usted vive en una de ellas

y quiere ir de vacaciones a las otras cinco islas,

por ejemplo a Fuerteventura o El Hierro,

ya no lo podrá hacer

ni aun presentando una prueba negativa de COVID.

Algo que si se podía hacer en Semana Santa.

Hoy por hoy sólo se permite viajar desde Tenerife

y Gran Canaria hacia una isla menor por causa justificada

y presentando una declaración de responsabilidad.

Las agencias de viaje piden al Gobierno que cambie la normativa.

"Lo que no es lógico es que yo pueda coger ahora mismo un avión

e irme a la Península sin ningún problema

y sin aportar ningún tipo de documentación

y no pueda hacerlo dentro de mi Comunidad.

Lo que nosotros estamos pretendiendo

es que se permita viajar al residente

aportando ese test de antígenos en puertos o aeropuertos"

Sería un balón de oxígeno para las cerca de mil agencias de viaje

que hay en Canaria.

Un sector que da empleo a unas 3 mil personas,

de las cuales el 80 por ciento está en ERTE.

"Subimos a una guagua en Las Palmas de Gran Canaria

para comprobar sus niveles de seguridad con la Covid"

"Desde mamparas, desinfección, todo el mundo con la mascarilla puesta,

aunque la tenga así, hay que subírsela"

"Siempre viene desinfectada desde su salida"

"Mucha gente no hace caso de las instrucciones.

Son pocos, pero normalmente bastante poco respetuosos"

"Siempre he viajado seguro en la guagua"

A bordo, nos lo confirma este experto de la OMS en Covid,

que ha hecho el primer estudio europeo que mide la calidad del aire

"¿Cómo han comprobado que los niveles de ventilación

son correctos en el transporte público?"

"Utilizamos medidores como estos,

donde el ratio normal del índice de calidad bueno se sitúa

hasta 1.000, 1.200 partículas por millón,

digamos que en este vehículo está a 745"

"No hay posibilidad de permanencia de carga viral en el aire"

Analizaron 38 líneas durante 20 días.

Su conclusión.

Los contactos estrechos no son posibles

"Permanecer más de 15 minutos con un contacto estrecho sin mascarilla

ni distancia de seguridad está anulado"

"Los autores de este estudio tomaron muestras de bacterias

en las barandillas, los timbres

e incluso en el mostrador del conductor

en busca de restos contaminantes.

En ningún caso,

encontraron carga viral de Covid"

Otras catorce investigaciones lo avalan.

Este medio de transporte tiene las puertas cerradas al virus.

El Cabildo de Gran Canaria entregó anoche sus honores y distinciones...

Se entregaron un total de 21 premios.

Entre ellos, el Roque Nublo al colectivo sanitario.

Mañana podrán ver la ceremonia completa a las 12:45 en La 2

Hijos predilectos y adoptivos, canes y roques nublos de Gran Canaria.

El presidente del Cabildo se ha referido a los ciudadanos

que con su labor hacen mejor la vida de todos.

Unos desde una posición más visible.

Otros, con menos protagonismo social.

"Pero que tiene detrás una trayectoria digna de ser reconocida,

encomiable, en el ámbito de la familia, de su municipio,

de su barrio.

Hay tanta gente que hace que construyamos juntos

la historia de esta tierra".

Entre los hijos predilectos, Jerónimo Saavedra,

encargado, además de hablar durante el acto en nombre del resto.

Dice que todos tienen en común el amor por lo que hacen.

"Buscando algo que nos identifique a todos los premiados, creo que es,

por un lado, el agradecimiento a la Corporación,

que representa al pueblo de la Isla, a los ciudadanos.

Y, junto al agradecimiento, considero que es un acto de amor".

Y ha sido él, Jerónimo Saavedra, el primero en recoger su diploma,

y el primero también en recibir un largo aplaudo.

Un funicular unirá la ciudad alta de las Palmas de Gran Canaria

con el barrio de arenales.

Bajará desde Altavista al Parque Doramas

y servirá de conexión con la metro guagua.

Una zona que representa un punto de inflexión del proyecto

porque en ese punto coincide también

el desdoblamiento de la línea del metro guagua

que bajará por Juan XXIII,

mientras que la subida la hará por el paseo de Madrid.

Las obras van a buen ritmo y la corporación confía

en que antes de que termine este mandato

la metro guagua esté ya en marcha.

"El mirador de Altavista donde irá un funicular y escaleras mecánicas

para que la gente que viva en la parte alta de la ciudad

pueda conectarse a esta zona de conexión

y poder coger al norte, al sur con la metro guagua la conexión rápida".

Las plantas exóticas invasoras de las islas son muchas más

que el popular rabo de gato.

Sólo en El Hierro se han detectado más de cien.

Un tajinaste del Teide o un simple cactus

que pueden representar una seria amenaza si se les saca de su hábitat

Este alfiler de Eva no desentona

pero realmente no debería estar aquí.

Lo plantaron sin saber que somete a las especies autóctonas.

Por eso mejor erradicarlos.

Su lugar es ocupado por el endémico cardón.

Un mal que no deja de crecer y que procede de varios frentes.

"Los ajardinamientos privados,

las empresas de jardinería también a veces suministran plantas

que desconocen que son invasoras y luego la gestión de los residuos

que muchas veces nos están provocando

vertidos incontrolados en algunos puntos

que suelen ser también vectores de entrada

de algunas especies invasoras".

El Hierro ha encontrado cien plantas exóticas invasoras,

treinta ha colocado en su catálogo y ya está actuando sobre el top ten.

Son un peligro.

"Reemplazan a la flora autóctona y además

son capaces de propagarse de una forma increíble

y en este caso cambiar los paisajes".

Y ése es el gran temor,

que la singularidad de los paisajes de cada isla se vea alterada

por acciones humanas fácilmente evitables.

Un poco de voluntad y una pizca de conocimiento, la mejor receta.

Vamos a conocer ya la previsión para las próximas horas

Buenas tardes, tenemos aún por delante una tarde

marcada por la nubosidad de tipo baja

que seguirá recorriendo buena parte del Archipiélago

y que aún puede dejar algún chubasco aislado

en zonas del norte de Tenerife y también de Gran Canaria

al igual también que en puntos del norte de la isla de Lanzarote,

en general será poca cosa.

Mañana de nuevo los alisios irán dejando

algo más de nubosidad baja retenida en zonas del norte de las islas,

con nubes altas que irán entrando por el oeste

y que también en puntos del sur y del oeste especialmente pueden dejar

cielos algo más enmarañados.

Mucho más sol hacia el sur de Gran Canaria

y también en puntos de Fuerteventura,

con temperaturas máximas que mañana bajarán ligeramente

en zonas orientales del Archipiélago,

dejando aun así valores cercanos a estos 24ºC por ejemplo en Arrecife,

23ºC esperamos en el caso de Pájara,

también en puntos como en Santa Cruz de Tenerife

o 24ºC en Las Palmas de Gran Canaria.

En deportes, el Tenerife juega mañana en Cartagena.

Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas recibe esta tarde al Málaga.

Pepe Mel no podrá contar con Jesé.

La Unión Deportiva Las Palmas quiere llegar cuanto antes

a los 50 puntos de la permanencia,

y por eso ganar esta tarde al Málaga,

acercaría al equipo de Pepe Mel a ese objetivo,

ya que sumaría 48 puntos.

Con la baja de Jesé por sanción,

los amarillos reciben en el Estadio de Gran Canaria,

a un Málaga que está entre los diez primeros

pero que llega a la Isla con importantes bajas.

Una circunstancia que quiere aprovechar Las Palmas

para volver a ganar en casa.

El Tenerife visita mañana al Cartagena

con una asignatura pendiente: su comportamiento fuera de casa.

Ramis quiere empezar a ver a domicilio la versión del Heliodoro,

y que no se repita un partido como el de Las Gaunas.

Según el técnico mañana tienen que responder con contundencia

al ímpetu del rival.

La clave va a ser igualar la intensidad del Cartagena.

El plan es no dar opciones,

y explotar al máximo los recursos propios.

El Tenerife afronta el doble desplazamiento

diezmado por las bajas.

Álex Muñoz, Bruno Wilson, Bermejo, Folch y Suso

se caen de la convocatoria.

Aitor, que no puede jugar mañana por sanción, viaja con el equipo.

Y en baloncesto, el Herbalife Gran Canaria juega mañana

contra el Obradoiro en Galicia.

Y el Lenovo Tenerife, tercero en la clasificación de la Liga Endesa,

quiere mantener su situación de privilegio,

ganando al Unicaja en casa.

El Lenovo Tenerife recibe mañana, a las 8 de la tarde,

en el Santiago Martín, al Unicaja.

El técnico del Lenovo Tenerife advierte

del talento ofensivo del Unicaja.

Mañana podría debutar Jenkins.

El Guaguas juega hoy su primer partido por el título de campeón

de la Superliga Masculina de Voleibol.

El sexteto de Sergio Miguel Camarero recibe al Almería

en el Centro Insular de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria,

a partir de las 18.30 horas.

Mañana, a la misma hora,

y en el mismo escenario se juega el segundo partido.

Lo podrán seguir en directo por el canal Teledeporte.

La Liga Canaria de Béisbol comienza este fin de semana.

Tenerife cuenta con cinco equipos y Gran Canaria con otros dos.

El campeón de cada isla jugará la final en Puerto de La Cruz.

Con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria,

la Liga de Béisbol y Sófbol,

tendrá de nuevo como terreno de juego el campo El Hornillo de Telde,

donde también disputa sus partidos el Capitalinos femenino de Sófbol.

Es el primer equipo canario en la máxima categoría de esta modalidad,

y ya ha celebrado tres jornadas de Liga.

Este campo del Hornillo de Telde acoge mañana, a las 11 horas,

el partido inaugural de la Liga de béisbol 2021

en el Grupo de Gran Canaria, entre el Capitalinos y el Valientes,

en el primer derbi insular de los 8 que tendrá la nueva temporada.

Y en estos momentos se disputa la Carrera de Montaña Entre Cortijos.

Una prueba que cumple su décima edición

y que discurre por las medianías y cumbres

del municipio de Santa María de Guía, en el Norte de Gran Canaria.

Este año,

se incluye en el calendario de la Federación Española de Atletismo,

con lo cual ha elevado su nivel de competición.

La prueba tiene dos modalidades, una de 15 y otra de 25 kilómetros.

Ya conocemos el palmarés

del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria...

La coproducción europea "This rain will never stop", de Alina Gorlova,

se ha alzado con la Lady Harimaguada de oro.

La Lady Harimaguada de plata ha sido para Fire in the mountains,

de Ajitpal Singh

y el premio del público para el filme mexicano "Nudo mixteco"...

Kumi Takiuchi recibe el premio a la mejor actriz

y Chandal Bisht al de mejor actor.

Estos días, las calles de Los Llanos de Aridane, en La Palma,

lucen llenas de color...

Anturios, esterlicias, proteas o rosas

son algunas de las flores que ha usado el artista Carlos Curbelo

para celebrar la primavera.

Con su belleza, nos despedimos...

Les dejamos con Polideportivo Canario.

Nosotros volvemos justo después del Telediario.