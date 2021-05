Saber y ganar - 15/04/21

Saber y ganar, un programa presentado por Jordi Hurtado.

Bienvenidos, amigos, espectadores, Saber y Ganar, nueva edición en TVE.

Y hoy confiamos que podremos ya, por fin, inaugurar una nueva pista,

una nueva prueba en la parte por el todo.

Qué será, qué será.

Ya verán, ya verán, eso más tarde,

porque ahora queremos presentarles ya a una nueva concursante

que tiene muchas ganas de participar

y a dos que ya conocen ustedes y uno es súper magnífico.

Así es que Claudia, David M y David Díaz, bienvenidos.

Vamos a saludar ya a Claudia Gómez Fernández,

qué tal, Claudia, bienvenida.

Muy bien, Jordi. Muchas gracias.

Cuéntenos, Claudia, que viene de...

Vengo de Madrid. De Madrid. Muy bien.

Me ha dicho del barrio Ciudad de Los Ángeles, qué bonito ese nombre.

Bueno, y es una mujer del Renacimiento porque...

Cuántas cosas, Claudia, ¿verdad? Autodidacta.

Me ha dicho que es autodidacta. De nacimiento.

También de nacimiento.

¿Y a cuántas cosas se dedica? Cuente, cuente un poquito.

Bueno pues me he dedicad a la pintura

los últimos 30 años, a la clase de pintura antigua,

que mucha gente ya no lo hace.

Y bueno, últimamente, en los últimos cuatro años,

por un problema de salud,

pues me he dedicado a la escritura que era mi pasión de niña.

Muy bien, y tiene un canal de Youtube también que habla...

Tengo un canal de YouTube que habla de escritura

y habla de crecimiento personal.

Fantástico, Claudia, estamos encantados de conocerla,

mucha suerte, que vaya muy bien el programa, que disfrute mucho.

Muchas gracias, Jordi. Quédese con nosotros.

Que vaya bien este programa,

también le deseamos a David Manuel Col, de Valencia.

Segundo programa, David, bienvenido. Qué tal, Jordi.

Bueno, el primero le fue muy bien, 1.280

y atención, porque tuvimos una prueba especial fuera del programa

en la que participó David Roca, que ganó también 200 puntos.

Y ahora nuestros compañeros de realización les van a sumar

esos 200 puntos que ganaron

gracias al Rey David y sus respuestas.

Y gracias a su nombre, David Manuel y David Díaz.

Ahí están los 200 puntos conseguidos en la prueba del programa anterior.

Feliz programa, David Manuel, que vaya muy bien.

Gracias.

A por ese relevo también hoy.

Y David Díaz, 139 programas, bravo, enhorabuena.

Bonito número.

Y el del marcador, precioso, 127.070.

También muy bonito.

También, precioso, precioso, mucha suerte.

Gracias, Jordi.

Que vaya todo muy bien

y a disfrutar de todas las pruebas, David,

que sabemos que lo hace.

Marcadores iguales, como Claudia

y Juanjo, hoy tenemos un programa lleno de grandes pruebas,

con mucha ilusión, con muchas ganas y además, visitando ríos de España,

entre otras muchas cosas.

Pues muy bien, señor Hurtado, deseando, llegarán los ríos,

no sufran, que llegaran los ríos,

y deseando lo mejor a los Davides,

los vamos a llamar así, los Davides,

permítanme que salude a la dama,

a Claudia.

Y le voy a decir, Claudia,

que mejor que Madrid solo hay una cosa.

Las damas de Madrid. Muchísimas gracias, Juanjo.

Con esta preciosa interrupción, llega la batería de sabios,

tres minutos, Claudia, a responder, adelante, tiempo.

¿Qué pintora afirmó "el surrealismo soy yo"

tras ser expulsado del movimiento surrealista, precisamente?

¿Joan Miró o Salvador Dalí?

Salvador Dalí. Correcto.

¿Qué condimento es necesario para cocinar

unas auténticas patatas revolconas, el azafrán o el pimentón?

El pimentón. Correcto.

¿Cuál era el nombre de pila del filósofo racionalista prusiano Kant,

Daniel o Immanuel?

Immanuel. Correcto.

¿En qué país está Maracaibo, Venezuela o Brasil?

Venezuela. Correcto.

¿Quién es el autor de los 94 novelas que componen la comedia humana

Honoré de Balzac o Anatole France?

Honoré de Balzac. Correcto.

En un coche, ¿de qué color son las luces de marcha atrás,

rojas o blancas?

Blancas. Claro, correcto.

¿Qué compositor austriaco dejó una de sus Sinfonías

la Sinfonía en si menor, inacabada,

Joseph Haydn o Franz Schubert?

Schubert. Correcto.

Atención, atención, atención para una persona supersticiosa,

tendremos mala suerte si nos levantamos

¿con el pie derecho o con el pie izquierdo?

El izquierdo. Correcto.

¿De qué ciudad italiana es el equipo de fútbol Juventus,

de Turín o de Milán?

Turín. Correcto.

Para degustar un buen vino albariño

lo ideal es viajar a las rías de Galicia,

¿dónde se produce, dónde? Las Baixas.

En las Rías Altas o las Baixas, claro, correcto.

Undécima.

¿A qué astro estaba dedicado el domingo antes de que el cristianismo

lo convirtiera en el día del señor, a Júpiter o al Sol?

Al Sol. Correcto.

¿Qué mar baña la Costa de Mosquitos,

también llamada Mosquitia, Mar Caribe o Mar de Cortés?

El Mar de Cortés. No es correcto, cambio.

¿Qué clase de medicamentos calman el dolor,

antipiréticos o analgésicos?

Analgésicos. Correcto.

Aproximadamente, ¿cuál es la distancia que hay

desde Santurce a Bilbao, 10 kilómetros o 15?

15 kilómetros. Correcto.

El historiador Jean François Champollion,

gracias al descubrimiento de la piedra de Rosetta,

fue capaz de descifrar la escritura ¿cuneiforme o jeroglífica?

Jeroglífica. Correcto.

¿Qué le pirra un turófilo, el queso o los hongos?

Los hongos. No es correcto, cambio.

¿De qué escritor fue sobrino segundo, el futbolista Rafael Moreno Aranzadi,

más conocido como Pichichi,

de Miguel de Unamuno o de Ramiro de Maeztu?

Unamuno. Correcto.

¿Qué canción compusieron Michael Jackson y Lionel Richie en el 85,

USA for Africa o We are the world?

We are the world. Correcto.

Allí murió Don Pelayo y cerca tuvo lugar la batalla de Covadonga.

¿Hablamos de la localidad asturiana de Cangas de Narcea o Cangas de Onís?

Cangas de Onís. Correcto.

¿Qué pez atrae a sus presas,

moviendo una especie de caña de pescar

que le nace en la frente,

el pez luna o el rape?

El rape. Correcto.

¿Qué emperador persa se enfrentó a los espartanos

en el desfiladero de las Termópilas, Jerjes I o Darío II?

Jerjes I. Correcto.

En la ecuación E igual a Mc al cuadrado, formulada por Einstein,

¿qué simboliza la "c", la velocidad de la luz o la constante de...?

Velocidad de la luz. Correcto.

¿Qué tipo de plato es el zorongollo,

es un estofado de carne o es una deliciosa ensalada?

Una ensalada.

Es ensalada muy popular de la comarca de la Vera,

en Extremadura.

Se elabora con pimientos asados, tomate, cebolla,

¿qué le falta?, el huevo.

Pues entraron las dos opciones,

por lo tanto, ya ha dado la respuesta correcta,

ensalada, David.

Hasta aquí la batería de sabios, pasaron tres minutitos

y vamos a aclarar, Claudia, atención, que lo ha hecho muy bien.

11 respuestas correctas seguidas, muy bien, Claudia, buen estreno.

Y le hemos preguntado por el mar que baña la Costa de Mosquitos.

Usted dijo el Mar de Cortés, pero es el mar Caribe.

El Mar Caribe, Claudia.

Y qué le pirra, atención, atención, David, cuidado,

si se encuentra un turófilo.

No lo he pensado muy bien. No lo ha pensado.

Usted ha dicho, lo más raro, los hongos, pues es el queso, vaya.

Si le dicen turófilo, no pasa nada, es que le pirra el queso,

¿le pirra el queso?

Sí. Bueno, está bien.

Cómo están los marcadores, atención,

David tiene 60, David Díaz, 140

y Claudia, en primera posición, ahora con 220.

Y llegan las preguntas calientes en forma de temas, hay diez temas.

Aquí están, hoy son...

Hoy son teatro, molinos, a Marte,

circo, regalos, fauna, juego, familia, química,

bueno, adiós.

Adiós, sí, el último es adiós, claro, para acabar, adiós.

Pero claro, pueden empezar, si lo desean, por el décimo.

David Manuel, usted decide qué tema elige

y a quién va a enviar la pregunta.

Usted decide.

La química, a Claudia.

La química, como es escritora, verdad, pintora,

le va a ir perfecta esta química.

Genial.

Química, Claudia, para datar, atención.

El carbono 14 es un isótopo radiactivo

que se emplea para datar materiales.

Además de su gran antigüedad,

¿qué otra característica tiene que poseer un material

para que podamos datarlo con la técnica del carbono 14?

Rebote.

Ha de tener origen orgánico, ser de base carbónica.

Ahí estamos, la nueva curva de calibración

permite extender la técnica hasta los 50.000 años de antigüedad,

y proporciona una mejor aproximación a la edad real.

Tiene que ser orgánico.

Muy bien, efectivamente esa es la respuesta,

de rebote, que ha quedado el súper magnífico

y 100 puntitos, David Díaz, en el marcador.

Y ahora, a elegir un tema, por favor.

A ver, voy a mandar de viaje a mi tocayo, David,

le voy a mandar a Marte, a ver qué tal.

Uy a Marte, caramba, caramba.

Muy lejos, muy lejos.

David Manuel, misiones, misiones con gran expectación.

Estábamos todos viendo las imágenes, a ver, a ver qué ocurre.

Pues esta es la pregunta.

El pasado mes de febrero alcanzaron el planeta Marte

tres misiones de tres países distintos.

La Marte 2020, de Estados Unidos,

expertos en posar robots sobre la superficie del planeta rojo.

También llegó Tianwen 1, de China.

Y finalmente, la misión Hope (esperanza),

que consiguió colocar una sonda en órbita alrededor del planeta.

Ya adivina la pregunta, ¿qué país mando esta sonda?

Rusia. No es correcto, rebote.

Estados Unidos. No es correcto, rebote.

Sudáfrica. Tampoco.

Emiratos Árabes Unidos,

Hope ha sido diseñada y construida en Estados Unidos, eso sí,

pero con la ayuda de ingenieros y científicos

de tres universidades de ese país

que han colaborado con profesionales y estudiantes emiratíes.

Por lo tanto, nadie ha dado la respuesta correcta

y David Manuel, por asignación, le toca elegir tema.

Ahí está el menú, ¿qué envía?

Envío a mi tocayo, David, al circo.

Al circo, había una vez, pues humor, humor sí,

claro que sí, circo, humor, humor, extraordinario.

¿Qué compañía británica de comedia surrealista,

formada por maestros del humor absurdo,

creó un programa de televisión en un circo volador?

Los Monty Python. Monty Python.

El título completo del programa era Monty Python, Flying Circus.

Muy bien, correcto.

Claro que sí,

los geniales Monty Python, y 100 puntitos para David Díaz.

Y ahora, a enviar tema, volvemos a la lista.

Venga, a ver qué tal la fauna, para Claudia.

Fauna, Claudia, y fibra también.

Sí, hablamos de una fibra natural...

Que se llama mohair.

El mohair es, efectivamente, una fibra natural

que puede tejerse en telar o utilizarse para tejidos de punto.

Se tiñe con cierta facilidad

y produce un material aislante, suave y brillante.

¿Pero sabe usted de qué animal procede la fibra del mohair?

Rebote.

De la oveja. No es correcto, rebote.

De la cabra. ¿De qué cabra?

De la de angora.

Claro, porque no es completo. La cabra de angora, correcto.

Lo ha dicho todo, por lo tanto, muy bien el rebote,

llegó a David Díaz, que había enviado la pregunta

y gana los 100 puntos.

Cabra de angora. Mohair.

Bueno, pues David, de nuevo, a elegir tema, a enviar.

Venga, a ver, que juegue un poco, le mando juego a mi tocayo, a David.

¿Qué tal juega al dominó, David? Seguro que ha jugado muchas veces.

Todos hemos jugado claro, que sí. Gran juego.

Pues nos va a tener que demostrar

que es usted un buen jugador de dominó.

Por eso le pregunto con qué ficha se empieza una partida.

Con el seis doble.

Con el doble seis, con el seis doble,

también conocida como la que menos pesa.

La que menos pesa, claro, tiene más agujeros.

Tiene menos material, la que menos pesa.

David, correcto.

Pues sí, respuesta correcta, feliz partida.

Y 100 puntitos, que tenía solo 40 y sube a 140,

y ahora, David Manuel, a enviar tema.

Vamos a la lista.

Atención.

Ahí están, fíjese.

He enviado molinos a Claudia.

Claudia, molinos de viento.

Los Países Bajos conservan más de 1.000 molinos de viento

repartidos por todo su territorio.

Y muchos todavía están en uso,

convirtiéndose en uno de los símbolos del país.

¿Sabe usted, Claudia, cuál era la función original de estos molinos?

Que no hubiera mucha agua, secar el agua

que inundaba los... no sé cómo decirlo.

Los Países Bajos se inundaban con el agua,

entonces, los molinos, lo que hacían era...

evaporar esa agua.

Bueno, el drenaje del agua sería el verbo adecuado,

pero usted lo está explicando perfectamente bien.

Drenaje del agua,

desde las tierras situadas bajo el nivel del mar,

hasta los ríos, al otro lado de los diques.

Muy bien, Claudia, muy bien, Claudia, a su manera,

cada uno a su manera, claro.

Y 100 puntitos para Claudia, suben a su marcador con 290

y ahora, Claudia, le toca enviar, ¿qué tema y a quién, por favor?

Pues envío familia, a David. ¿A qué David?

A David solo. ¿A David solo es David Díaz?

Bueno, pues David...

David solo, tenemos novela.

Los Buddenbrook es una novela de 1921

con tintes autobiográficos del alemán Thomas Mann.

¿Cuál es el subtítulo de dicha novela?

Historia de una familia. No es correcto, rebote.

David Manuel. Historia de una familia alemana.

No es correcto, rebote.

La familia. No es correcto.

Es Decadencia de una familia.

Los Buddenbrook narra la decadencia

de una próspera familia de comerciantes de Lübeck

entre los años 1.835 y 1.877,

abarcando cuatro generaciones de la familia,

principalmente el personaje de Jano es trasunto del padre del autor.

Gran, gran historia

y también muy buena adaptación cinematográfica

que tuvimos ocasión de ver hace poco.

Bueno pues nadie ha dado la respuesta correcta.

David solo, es decir, Díaz, le toca enviar, adelante.

Venga, a ver si le subo un poquito el marcador a David,

y le mando al teatro esta vez.

Al teatro. Atención, David Manuel.

Teatro del bueno. Este es del bueno.

Peter Brook es un dramaturgo británico

que revolucionó el teatro occidental

con sus innovadoras puestas en escena de grandes clásicos.

Una de sus obras más conocidas es la adaptación de una obra

de la literatura hindú,

que convirtió en una inolvidable historia

de casi 10 horas de duración.

¿A qué obra me refiero?

Sidarta. No es correcto, rebote.

Rebote.

El Kama Sutra. No, el Mahabharata.

El Majabhárata, la única sesión completa del Majabhárata

de Peter Brook y Jean Claude Carriere

duró, con intermedios incluidos, 12 horas.

Y fueron muchas las personas que aguantaron las 12 horas

con casi 10 de espectáculo.

Pues el Majabhárata, David Manuel,

a enviar un tema, vamos, adelante, que quedan ya muy poquitos.

Ahí están, regalos o adiós, solo quedan dos.

Adiós a Claudia. Adiós, Claudia.

Juanjo, adiós, ¿en qué sentido?

En sentido figurado.

Defenestrar es destituir o expulsar a alguien de un puesto.

Pero, literalmente, ¿qué significa defenestrar a alguien?

No sé, tirarle por tierra. No es correcto, rebote.

Tirarle por la ventana.

Eso sí, tirarlo, pero arrojarlo por una ventana.

Históricamente, es famosa y conocida la defenestración de Praga,

por ejemplo, del 23 de mayo de 1.618,

cuando la aristocracia de religión protestante

arrojó por la ventana del castillo de la ciudad,

a dos gobernantes imperiales de credo católico

que cayeron sobre un montón de estiércol

sin que sufriesen graves daños.

Graves no, pero hay que ver...

Sí, ese es el término, David Díaz,

muy bien, respuesta correcta, 100 puntitos más

y a enviar el último tema, la última pregunta caliente hoy,

es esta que tenemos ahí, regalos.

Esto sí es bonito de enviar, le voy a mandar bonitos regalos,

a ver si le gustan, a Claudia.

Claudia. Gracias.

Bueno, pues vamos a Londres. Ánimo, ánimo.

Tenemos regalos en Londres.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial,

cada Navidad llega a Londres un regalo procedente de Suecia,

que se atreve a competir en altura con la columna de Nelson,

en Trafalgar Square.

Dígame, ¿qué es este impresionante presente?

Un árbol de Navidad.

Es un árbol de Navidad que suele ser una picea común,

también llamada falso abeto, ya que no es un abeto propiamente dicho.

Mire, ahí lo tienen ustedes, iluminado.

Iluminado, especialmente, para Claudia, en abril.

Muy bien, Claudia, respuesta correcta, efectivamente,

ese regalo navideño

y marcadores, atención, David Manuel, 120, Claudia, 360

y David solo, David Díaz, 510.

Vamos a jugar a: Por su obra, lo conocerán.

Hoy, Juanjo nos trae un breve cuento

de un autor de la literatura española.

Una obra publicada en 1.892,

"Dos sabios" es un claro ejemplo del naturalismo español.

Y el texto trata sobre dos hombres que coinciden en un balneario

y fíjense, el relato, empieza así:

En el balneario de Aguachirle,

situado en lo más frondoso de una región de España

muy fértil y pintoresca,

todos están contentos, todos se estiman,

todos se entienden, menos dos ancianos venerables

que desprecian al miserable vulgo de los bañistas,

y mutuamente, se aborrecen.

El autor desarrolla de modo teatral la hostilidad entre estos sabios.

Los dos han estado recibiendo correspondencia y un día descubren

que la persona a la que estaban enviando cartas, pues era el otro.

En el cuento se refleja un recurso habitual

en nuestro narrador,

el de encarar dos personajes en una clara actitud dialéctica.

Bueno, pero quién será el narrador, tenemos cuatro opciones.

Atención en casa, también, son estas:

Leopoldo Alas Clarín, Vicente Blasco Ibáñez,

Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja,

cuatro grandes firmas.

Uf, qué difícil, qué difícil. Cuatro grandes, efectivamente.

David, bueno, pues está complicado.

Leopoldo Alas Clarín, Vicente Blasco Ibáñez,

Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja.

La obra "Dos sabios", ese cuento, ¿interesante, verdad?

Das ganas de leerlo.

En el balneario, hay que ver,

se enviaban cartas y no se podían ver.

¿A quién va a descartar? A Vicente Blasco Ibáñez.

A Vicente Blasco Ibáñez, valenciano.

Tantas obras, verdad, "La barraca", etcétera, etcétera.

Bien, bien, Vicente Blasco Ibáñez, bien,

ya David Manuel no lo tiene que descartar, que es valenciano.

Claudia, a ver, que es escritora, queda Leopoldo Alas Clarín,

Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja.

¿A quién va a descartar?

Está complicado,

pero yo me inclinaría más por Juan Ramón Jiménez.

Juan Ramón Jiménez, el poeta, "Platero y yo", muy bien,

bien descartado, Juan Ramón Jiménez, muy bien, Claudia.

Atención, David Manuel, usted decide,

Leopoldo Alas Clarín o Pío Baroja, ¿a quién descarta?

Yo descartaría a Leopoldo Alas Clarín.

Sí, lo descarta, cree que no es el autor

de este cuento "Dos sabios",

claro ejemplo del naturalismo español.

Y sus compañeros también están felices,

felices hasta que yo les diga la solución.

Pues ha descartado al autor.

Lo siento, por su obra, lo conocerán,

el autor de "La Regenta", escribió también "Dos sabios".

Clarín fue también un gran cultivador de la novela corta

y de cuentos breves, como este cuento, que teníamos hoy,

"Dos sabios".

Pues lo siento, tenía que descartar a Pío Baroja.

Eso quiere decir que a escote, palabra que aparecía,

recordábamos en el reto,

pierden 50 puntos cada concursante,

150 en total, bajan los marcadores.

Este es el juego, pero ánimo, que llega el relevo

y en el relevo hay 1.000, mil euros, como cada día.

A por ellos.

Enseguida empieza el relevo, pero antes la pregunta exprés,

recordamos la pregunta exprés de ayer.

Según el dicho popular: ¿Cuándo llueve a gusto de todos?

La solución era la opción B, que corresponde a "nunca".

Nunca llueve a gusto de todos.

Y vamos a iniciar el relevo, David Manuel,

ánimo, a por esos 1.000 euros.

Juanjo, cuando quieras. La primera pregunta.

Complete el título de la película de Vicente Aranda, "El Lute".

Camina o... Revienta.

Muy bien, 200 puntos.

Segunda, en los teclados más comunes de los ordenadores,

¿en qué letra encontramos el símbolo del euro?

En la o. En la e, e, en la e.

En la o no lo encontrará. En la e.

Bueno, pues marcador a cero, cambio.

Claudia, estamos en la tercera, en el relevo,

que hay 1.000, venga, Claudia.

Instrumento de percusión

que suelen iniciar los combates de sumo.

Un gong. Gong, 200 correcto.

Cuarta pregunta, ¿qué coloración aumenta en la piel

de quien sufre de ictericia?

Amarillo. El amarillo, ya tenemos 500.

¿Y en qué medio de transporte alcanzó el Polo Norte en 1926,

el explorador Roald Amundsen?

Trineo. En dirigible.

En dirigible.

A cero, Amundsen, ay, marcador a cero,

David Díaz inicia el relevo y estamos en la sexta pregunta.

¿Los pies de qué animal debemos calzarnos para hacer escalada?

Pies de gato. Pies de gato, 200, muy bien.

Séptima, región que comparten Noruega, Rusia, Suecia y Finlandia.

Laponia. 500, muy bien, Laponia.

Octava, ¿qué tipo de cava es el más seco

y no tiene ningún azúcar añadido?

El más seco. Brut.

No es correcto.

Brut Nature, Brut Nature.

Pues hemos marcado el más, el más seco, Brut Nature.

El que le gusta al presentador. Ya lo saben. Marcador a cero.

David Manuel inicia el relevo en la novena.

Según su nombre artístico, de dónde era Paquita,

la cantante del tema "Rata de dos patas".

La del barrio.

La del barrio era Paquita, la del barrio, del barrio,

muy bien, 200 puntos.

Estamos en la décima y en el béisbol,

¿cuál es la principal función del pitcher?

Lanzar la pelota.

Al bateador, sí señor, 500 puntos, muy bien.

Estamos ya en la undécima.

¿Con qué tres cartas de la baraja española

se denominan los tres vuelcos del cocido madrileño?

No sé. Pues sota, caballo y rey.

Claro. Sota, caballo y rey.

Si esto es... tres cartas, sota, caballo y rey.

Bueno, pues marcador a cero.

Lástima que a los madrileños no les ha tocado esta,

¿verdad, Claudia?

Que lo tenía clarísimo, venga, pero a seguir, ahí,

en la duodécima.

Tras el final del Trienio Liberal,

¿Qué monarca organizó el cuerpo de voluntarios realistas?

Fernando séptimo.

Fin del Trienio Liberal. Marcador a cero, David.

Décimo tercera en el relevo, David solo.

¿Cuál era la capital del imperio inca?

Machu Pichu. Cuzco.

Capital, Cuzco, marcador a cero, y atención de nuevo, David Manuel,

décimo cuarta.

Beatriz fue para Dante lo que Laura fue para...

Petrarca. Para Petrarca.

Marcador a cero y Claudia, fíjese, ya está otra vez jugando.

Y estamos en la décimo quinta, quedan menos, a por los 1.000.

¿Qué se forma primero en un embarazo,

la placenta o el cordón umbilical?

La placenta.

La placenta, muy bien, pues ya tiene 200 puntos bien merecidos.

Y estamos ahora en Toledo.

Y le cito las puertas de Cambrón, Bisagra y Alcántara.

¿De qué monumento estamos hablando?

Del Alcázar. No es correcto.

De las murallas de Toledo.

Son las puertas las puertas de las murallas de Toledo.

Por lo tanto, dejamos Toledo, que nos encanta.

Pues me quedan tres.

Solo quedan tres, atención, David,

si da tres respuestas correctas, son 1.000 euros.

Tres respuestas correctas necesitamos.

Y aquí está la décimo séptima.

A qué nombre y apellido corresponden las iniciales J.B.

de la novela "La saga/fuga de J.B."

de Gonzalo Torrente Ballester?

Juan Belmonte.

José Bastida.

Ha estado bien el intento.

J.B., José Bastida, Torrente Ballester,

por lo tanto, marcador a cero, no lo ha conseguido, y David Manuel,

solo quedan dos, vamos con la penúltima.

¿Donde murió Jean Paul Marat?

En la bañera. En la bañera. Tiene 200 puntos.

Y se puede llevar 500, porque solo me queda una pregunta.

¿Qué clase de ángulo forman las agujas de un reloj

cuando marcan la una y media?

Obtuso.

Angulo obtuso, es decir, mayor que uno recto,

que tiene 90 grados,

pero menor que uno llano, que tiene 180,

por lo tanto, ángulo obtuso, respuesta correcta,

y 500 para usted.

Bravo, David Manuel, bravo. Muy bien, muy bien.

500 puntos en el marcador, que tenía solo 70 y ahí están,

por lo tanto, esos 500,

Claudia con 310 y David con 460.

Bueno y llega ya Juanjo, última llamada.

Bueno, pues vamos a a la geografía que habíamos anunciado.

Pues les traigo ríos de España y sus afluentes, o si lo prefieren,

seis importantes afluentes de seis grandes ríos.

Y atención, aquí están los ríos con los que hoy vamos a jugar.

Con estos seis:

Guadalquivir, Guadiana, Turia, Duero, Tajo y Ebro.

Y la prueba la va a iniciar David Manuel Col, que tiene más puntos.

Atención a la primera pista.

Este gran río español recibe las aguas del Jabalón y rima.

El Duero. No es correcto, no es el Duero.

No es el Duero, pierde 100 puntos, atención David Díaz, hay bote

y la pista sobre el río, dice:

El Tiétar es uno de sus más importantes afluentes.

El Tajo.

El Tajo, porque el Tiétar nace en la madrileña Sierra de Gredos

y discurre durante 149 kilómetros hasta juntarse con el Tajo,

en el Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres.

Muy bien, Tajo, respuesta correcta, por lo tanto,

David Díaz ganará los 100 puntos del bote.

Ahí están ya en su marcador.

Pasa a la primera posición.

Ahora no hay bote, Claudia, bueno, pero no falle, que tiene 310.

Atención.

Pues fíjese, en su recorrido desemboca el Tormes.

Si en su recorrido desemboca el Tormes...

El Duero. El Duero.

El Tormes es el río del Lazarillo

y el que pasa por la ciudad de Salamanca,

tiene 284 kilómetros de largo,

viajando desde la Sierra de Gredos de Ávila,

hasta verter sus aguas en el Duero

entre las provincias de Zamora y Salamanca.

Muy bien, el Duero, Claudia, y seguimos buscando otro río.

David Manuel, escuche la pista.

Sus aguas confluyen con las de la Alfambra.

Con las de la Alfambra, se trata del...

Turia. Del Turia, claro.

El río Alfambra se origina

en la turolense Sierra de Moratilla

y discurre por 102 kilómetros hasta la ciudad de Teruel

para encontrarse entonces con el Turia.

Muy bien, Turia, muy bien.

Seguimos, David, atención,

otra pista, vamos en busca de otro río.

Recoge la aguada del Cinca. Del Cinca.

Ebro.

El Ebro, porque el Cinca nace en el Parque Nacional de Ordesa

y Monte Perdido, en los Pirineos.

Y en su recorrido de 191 kilómetros,

pasa por las ciudades de Monzón y Fraga,

hasta llegar a Mequinenza,

donde ocasiona con el Segre y el Ebro,

la mayor confluencia fluvial de toda la Península Ibérica.

Ebro, fantástica respuesta, muy bien y vamos con el último río, Claudia,

fíjese qué pista.

El Genil toca a su fin al llegar a este gran río.

El Genil toca a su fin al llegar... Al Guadalquivir.

Al Guadalquivir, porque el Genil tiene su origen en Sierra Nevada,

atraviesa las ciudades de Granada y Écija,

hasta entrar en la provincia cordobesa

y desembocar en el Guadalquivir, tras recorrer 359 kilómetros,

que no está mal.

No está nada mal.

Bueno, pues este gran río español recibe las aguas del Jabalón.

Este gran río español recibe las aguas del Jabalón,

efectivamente, ¿cuál es?, pues el Guadiana.

El Jabalón recorre sus 161 kilómetros, enteramente,

por la provincia de Ciudad Real, pasando por la ciudad de Valdepeñas,

hasta desembocar en el Guadiana.

Gracias, Juanjo, hasta aquí, última llamada,

aclarado también ese fallo de David Manuel,

y marcadores, Claudia queda en tercera posición,

quiere decir que hay que ir al reto, venga, escritora, ahí,

a por esas palabras.

David, primera posición a estrenar, por lo tanto,

la nueva parte por el todo.

Y David Manuel, tenemos, más, menos, siete operaciones,

sumas y restas, o la calculadora tradicional.

Y si la supera consigue un comodín para el reto, ¿qué prefiere?

Más, menos.

Más, menos, atención, Juanjo, más, menos,

vamos a jugar, sumas, restas, siete operaciones,

20 segundos, número de inicio, David Manuel, es el 30,

piense, a partir de ahora,

Juanjo le marca esas operaciones mentales.

Cuidado, 30, tiempo.

Menos 14.

Más 27.

Más 15.

Más 18.

Menos 22.

Menos ocho.

Menos 29.

Resultado final...

17.

17.

Hemos visto a su tocayo alzar las manos, alzar los pulgares,

en signo de victoria,

por lo tanto, Juanjo, vamos a descubrir.

Pues el 17. El 17, claro que sí.

Felicidades, eh. Era un famoso tranvía, el 17.

Muy bien. Felicidades, David Manuel,

efectivamente, prueba superada de cálculo mental, los 470 son suyos

y atención concursantes,

la parte por el todo anterior,

recuerden que era Segundo de Chomón, pionero del cine mudo,

lo resolvió David Díaz hace dos programas.

Y hoy una nueva parte por el todo. Serán seis pistas en total.

Iremos viendo esas seis imágenes que van entrando en ese mosaico.

Y esperemos que lleguemos a las seis pistas,

pero quizás antes ya descubrirán el todo

y explicarán cada pista, atención, cada pista.

Fíjense, aquí tenemos hoy por 1.000 euros para los tres, mil,

la primera,

a ver a quién le suena esta primera pista.

Este señor,

este señor que vino un día a concursar a Saber y Ganar,

le hicieron una fotografía,

y ahí está.

David, que ha sonreído, ha sonreído, David Díaz.

No suele ser alguien tan...

moderno, ni tan reconocible a la primera,

es Pierce Brosnan, no me esperaba a Pierce Brosnan en la primera.

Por ejemplo, la última que estoy recordando, Roldán, ahora mismo,

aparecía Carlos II,

entonces encontrarme ahora con Pierce Brosnan me ha dejado descolocado.

Bueno, sí señor, ha dicho usted el nombre,

es que vino un día a concursar.

Me lo perdí ese día, no lo vi, debía estar trabajando.

Vino a concursar, Marisa le hizo la foto,

nuestra compañera, nuestra querida Marisa,

le hizo la fotografía y bueno, y tenemos esta imagen, no sé.

Con esta imagen de este señor

que usted ha dicho el nombre, el todo...

Se me ocurren muchas posibilidades.

Voy a decir que el todo sea John le Carré.

John le Carré.

Si no recuerdo mal, por no irme a lo más sencillo,

que sería ahora mismo, "007", James Bond,

"El sastre de Panamá" que también es de Pierce Brosnan.

Y si no recuerdo mal... es de Le Carré.

John le Carré. Todo pudiera ser.

John le Carré.

John le Carré, el desaparecido John le Carré.

Ya estuvimos dedicándole una última llamada.

Bueno, Juanjo, ¿John le Carré es el todo?

Es asombroso, es asombroso

que a la primera ya reconozca a Pierce Brosnan.

A la primera, además. Lo demás, lo demás, no.

Lo demás, no, pero a la primera ha reconocido a este señor.

Al señor Brosnan, muy bien, David, tenemos al señor Brosnan.

Vamos al tocayo, rebote. David Manuel Col.

Bueno, el fotograma no está sacado de una película de James Bond,

entonces no creo que sea James Bond el todo.

El todo,

cómo se nota que es especialista en el mundo audiovisual.

Muy bien, me encanta su respuesta. No tengo forma, no se me ocurre nada.

¿No se le ocurre un todo con el señor Brosnan?

¿Espera la segunda pista? Sí, me espero a la segunda.

A mañana, la segunda pista, David, gracias.

Vamos al rebote, Claudia, bueno, a ver si se anima Claudia, qué tal.

Se me ocurriría, como participante en la película "Mamma Mia",

que fuese una canción de ABBA.

Ah, porque él también participó en "Mamma Mia",

con Meryl Streep, etcétera, etcétera, ¿verdad?

cantando los temas de ABBA.

Sí, pero qué tema, qué tema. Qué tema.

Mamma Mia, ya ha dicho, Mamma Mia puede ser, por ejemplo,

por ejemplo, Mamma Mia.

Cantaba bien, eh.

Perdone mi pregunta porque no tiene nada que ver con "Mamma Mía".

Y no cantaba demasiado bien al señor Brosnan.

Pero bueno, ahí está la película, gracias, Claudia,

porque lo importante es ir eliminando temas,

mañana, segunda pista,

solo sabemos que tenemos este señor, al señor Pierce Brosnan,

efectivamente, a ver la segunda pista qué aparece

y serán 900 euros para los tres.

Vamos con los marcadores.

Primero, David solo, David Díaz, 560 hoy,

marcador de nuestro súper magnífico ahí está,

y pasa al 140,

bravo, bravo, bravo, bravo, enhorabuena.

140, camino de bicentenario, hasta mañana, suerte.

Y David Manuel,

pues ahí están los 470 hoy.

1950, suena a año, ¿verdad?

Una cifra exacta.

Saludos a Valencia, Amparo,

y hasta mañana, a seguir, a por el tercer programa,

Claudia, a por el reto, primer programa, primer reto.

Claudia, a escuchar a Juanjo los enunciados y a por ese reto.

Vamos, ahí está, cuenta atrás, tres, dos, uno, adelante, tiempo.

Coloquialmente, grueso gordo.

Paso.

Estudio, despacho de un abogado.

Bufete. Correcto.

Igual o que se asemeja en un grado muy alto

a algo o alguien que es tomado como modelo.

Paso.

Preparación cosmética, glutinosa que se usa para asentar el cabello.

El fijador. Correcto.

Agudo, hábil para engañar o evitar el engaño.

Astuto. Astuto, muy bien, correcto.

Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo.

Paso.

Tristeza, vaga, profunda, sosegada y permanente.

Melancolía. Correcto.

Coloquialmente, grueso gordo.

Orondo. Correcto.

Igual o que se asemeja en un grado muy alto

a algo o alguien que es tomado como modelo.

Exacto. Correcto.

Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo.

Capacitar. Correcto.

Y lo ha conseguido, capacitar, claro que sí, muy bien.

Superó el reto, bravo, Claudia, qué nervios, ¿verdad?

Claudia Gómez, de Madrid, primer programa y primer reto conseguido,

superado, Claudia, 310 ya están en su marcador, Claudia.

Bueno, pues hasta mañana, esperando la segunda pista, a ver,

de la parte por el todo,

a ver qué tenemos mañana.

Gracias, abrazos para los tres, los Davises, como dice Juanjo,

y Claudia.

Hasta el próximo programa y a todos ustedes, gracias,

gracias por estar con nosotros, que vaya todo bien, ánimos, besos,

y hasta el próximo Saber y Ganar, bien, Claudia, muy bien.

