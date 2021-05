Saber y ganar - 13/04/21

(Música)

(Aplauso)

Saludamos a Lino Agramunt Caldú. Bienvenido, Lino.

Hola, muchas gracias. Cuéntenos porque me preguntaba

el regidor: "¿Lino qué nombre es?".

Lino es Lino, no es diminutivo de ningún otro nombre.

No es Paulino ni Avelino ni Saturnino.

Pues queda muy bien explicado. Lino es un diminutivo,

sino que es nombre, Lino. Correcto.

En el mes de septiembre es mi santo.

Si sigue, espero poder felicitar a Lino.

Diga, ¿de dónde viene? Vengo de Mataró.

Aunque soy nacido y criado en Badalona.

Pues Maresme, Badalona, Mataró, Mediterráneo.

Lino me contaba que ha estado trabajando

en el sector de la producción durante muchos años.

He trabajado básicamente de comprador

en entornos de producción en empresas de diversos sectores.

Aunque, desgraciadamente, ahora me encuentro en paro.

Mucha suerte en el programa, suerte en la vida,

que encuentre ese camino laboral, que vaya bien.

Gracias. Ahora bienvenido a "Saber y Ganar".

Enseguida el Sabio le saludará. David Roca, quinto programa ya.

No hay quinto malo. No, seguro que no hay quinto malo.

Y no miremos el calendario porque no somos supersticiosos.

1610. De Valls, de Tarragona. Suerte.

Feliz programa, informático, que vaya todo muy bien.

Muchas gracias. David Díaz,

137 hoy, que está muy bien.

Y tanto. Claro que sí.

Volvió tras los Magníficos y aquí sigue, estamos en abril.

Suerte, David. Gracias, Jordi.

El año pasado no pudimos estar en estos días precisamente.

No pudimos celebrar. No pudimos.

Así que estamos encantados de estar con los espectadores

y con tres concursantes;

con todas las medidas y con todos los ánimos del mundo.

Suerte, marcador a cero.

Juanjo, ¿qué te voy a decir? Ya lo ves.

Lino, hemos aprendido que el nombre es así

y que es de Mataró. Entonces me lo pone muy fácil.

Si siempre deseo lo mejor para los concursantes

que van entrando al programa, pues si es de Mataró,

con mucho más cariño. Lino, le deseo lo mejor

en el programa y, además, somos prácticamente vecinos.

Lo que pasa que él está todo el día fuera trabajando

con sus ventas y sus proyectos y yo estoy encerrado

en San Cugat todo el santo día y no nos conocíamos.

Ahora tenemos la oportunidad. Ahora tenemos la oportunidad.

Y ahora llega la batería de Sabios, la primera prueba

en la que se enfrenta Lino a esas preguntas.

Tres minutos, puede estar respondiendo

preguntas como esta. Adelante, suerte. Tiempo.

También suerte a los David.

¿Cuál es el espacio de un monasterio

destinado para juntarse a comer?

Refectorio. Muy bien, correcto.

El riquísimo pulpo a feira de las tierras gallegas

es un plato...

Cocido. Correcto.

¿Qué es lo que no son capaces de percibir

o confunden los daltónicos?

Algunos colores. Correcto.

La capital más alta del mundo está en América, es...

La Paz. Correcto.

Ennio Morricone puso música

a la última película dirigida por Sergio Leone.

"Érase una vez América". Correcto.

¿Qué romántica peña se levanta

en el malagueño municipio de Antequera?

Peña de los Enamorados. Correcto.

¿En qué mes se celebra del Día Nacional de Francia

instituido para conmemorar la toma de la Bastilla?

Julio. Correcto.

¿Las aguas de qué río bañan la isla de la libertad

en la bahía de Nueva York?

El río Hudson. Sí, Hudson.

Yo le iba a decir: ¿East River o Hudson?

Es el Hudson, correcto. Dígame qué responde Segismundo,

el personaje de Calderón de la Barca,

cuando se pregunta qué es la vida.

Un frenesí. Correcto.

¿Y cuántos años tardó Miguel Ángel en pintar la Capilla Sixtina?

Cuatro. Correcto.

¿Qué queremos imponer cuando decimos "chitón"?

El silencio. Correcto.

Publicada en 1950,

¿cuál fue la primera novela de Patricia Highsmith?

"Extraños en un tren". Correcto.

¿Qué museo compró la "Dama de Elche"

tras su hallazgo casual en 1897?

Museo Británico. No es correcto. Cambio.

¿De qué jugaba Julio Iglesias en las categorías inferiores

del Real Madrid de fútbol?

Portero. Correcto.

¿A quién le dedicó Cervantes la segunda parte del "Quijote"?

Conde de Lemos. Correcto.

¿Qué ciudad de Argentina es la puerta de acceso

al Parque Nacional Los Glaciares?

El Chaltén. No es correcto. Cambio.

¿Durante el reinado de qué faraón

fueron excavados los templos de Abu Simbel?

Ramsés II. Correcto.

¿Qué punto geográfico ocupa el centro

del emblema de Naciones Unidas?

Polo norte. Correcto.

En filosofía este término de origen griego

significa serenidad.

Ataraxia. Correcto.

En la mitología griega, ¿de qué dios de la medicina

era hija Panacea, diosa de la salud?

Asclepio. Correcto.

El 21 de marzo fue declarado por la ONU

Día Internacional de...

¿Lucha contra el cáncer? No es correcto. Cambio.

¿En torno a las últimas horas de vida de qué filósofo

gira el diálogo "Fedón", obra de "Platón"?

Sócrates. Correcto.

¿A qué personaje histórico dio vida en 1999

la actriz ucraniana Milla Jovovich?

¡Tiempo!

Huy, no entró, no entraron las opciones.

¿No han aparecido? No.

Hasta aquí la batería de Sabios, son tres minutos.

Cuando el marcador queda a cero, se acabó.

Muy bien, Lino, muy buen estreno, 12 preguntas seguidas,

12 respuestas correctas, muy bien.

Y llegó la pregunta del museo que compró la "Dama de Elche"

tras su hallazgo casual en el 1897.

Pues el Louvre. Luego volvió a España,

pero el primer museo que la adquirió fue el Louvre.

Una ciudad argentina, Juanjo, que es la puerta de acceso

al Parque Nacional Los Glaciares. El Calafate.

El Calafate, quienes han estado dicen que es una maravilla

de la naturaleza, Calafate.

David, el 21 de marzo queremos recordar

que fue declarado por la ONU Día Internacional...

Del Síndrome de Down. Efectivamente, 21 de marzo

Día Internacional del Síndrome de Down.

Hasta aquí la batería con estos marcadores:

David Roca 40, David Díaz 80

y Lino Agramunt en primera posición con 260.

Atención, llegan diez temas, diez Preguntas Calientes.

Y con algunos de estos temas

nos vamos a acercar incluso a la actualidad.

Diez temas que llegan precisamente en metro.

Ahí están los diez temas. David Roca,

le toca elegir un tema para enviar.

Los diez ahí están, ¿lo tiene claro ya, David?

Sí, voy a enviar Óscar a Lino. A Lino.

Precisamente vamos a empezar por la actualidad.

Porque ya falta poquito, será el 25 de abril:

ceremonia de los Premios Óscar.

Perdida la nominación de Pedro Almodóvar

a los Premios Óscar

que se entregarán el próximo día 25,

para nosotros la madrugada del 26,

la representación española ha recaído en dos compañeros

de nuestro audiovisual.

Uno es Santiago Colomo,

nominado a los mejores efectos visuales

por la película "El magnífico Iván",

que cuenta la historia de un gorila

que vive en el centro comercial de una gran ciudad.

La película mezcla la animación con acción en vivo.

Ah, y el otro nominado, ¿quién es y en qué categoría?

Rebote.

Es maquillaje

y es Santiago... Rebote.

Maquillaje y peluquería, Sergio López-Rivera.

Sí, señor, maquillaje y peluquería, Sergio López-Rivera,

¿sabe por qué película?

Eh... De blues... "La madre del blues", muy bien.

Muy bien, David.

Muy bien, efectivamente, por "La madre del blues".

David Roca, respuesta correcta.

Ahí está una sensacional Viola Davis

nominada como mejor actriz. No sabemos si será la ganadora,

pero desde aquí queremos desear muchísima suerte

a Santiago Colomo y a Sergio López-Rivera.

Ojalá que en la próxima ceremonia de los Óscar salgan ganadores.

100 puntitos, David Roca, ahí están.

Falta poquito, pero falta menos para que elija un tema David.

Adelante, menos este de actualidad, ¿qué va a elegir?

En metro a Lino. Lino, en metro.

En este caso, atento, Lino, porque es profundo,

vamos a las profundidades.

La estación de metro más profunda del mundo

está a más de 100 metros por debajo del nivel de la calle.

Es la estación de metro del Arsenal,

llamada así por la fábrica de armas que en el siglo XVIII

funcionaba allí cerca.

¿En qué país se encuentra esta estación?

En el Reino Unido, en Londres. No es correcto. Rebote.

¿Argentina? No es correcto. Rebote.

¿Polonia? Polonia tampoco, en Ucrania.

Es una de las estaciones del metro de Kiev.

Ya lo saben, en Ucrania, Kiev.

Pues dejamos el metro. Lino, por asignación,

le toca elegir un tema para enviar. Fíjese, ahí tenemos el menú,

es muy amplio.

Envío a Cibeles a David. A...

David Díaz. A David Díaz.

¡Hombre, es que se lo ponen! Ayer le enviaban de paseo,

al Paseo Recoletos, ahora a Cibeles.

Hace mucho que no voy con esto de la pandemia, a ver.

Bueno, a ver.

Pero, Juanjo, no vamos exactamente a la fuente.

No, no vamos a la fuente, pero tendrá que hacer memoria.

Haga memoria, por lo tanto, y dígame

qué moneda acuñada a partir de 1990

tenía la fuente de Cibeles en el reverso.

¿Era una de 200 pesetas? Sí, señor.

Y a partir de 1998 se acuñaron monedas de 200 pesetas

que en el reverso tenía su valor nominal, 200,

en lugar de la Cibeles. Muy bien, David.

Muy bien, respuesta correcta. Si le envían la Cibeles, lo sabe.

¿Esta la tiene en su colección particular?

Sí, y es una de las que se cotizan, una moneda buscada.

Ah, enhorabuena. Siga con esa colección de monedas.

Gracias. Enhorabuena. 100 puntitos.

Seguimos, ahora a enviar tema.

Quedan más genéricos. Pues literatura a Lino.

Lino, literatura.

Atención, ensayo.

Harto del mundanal ruido, el escritor Henry David Thoreau

pasó dos años viviendo en una minúscula cabaña de pino

que él mismo se construyó cerca de un bonito lago.

Durante aquel tiempo, mantuvo un dietario

que después le sirvió de base

para escribir su ensayo más conocido.

¿Cuál es su título?

Rebote.

"Ensayo de la locura". No es correcto. Rebote.

¿"El hombre salvaje"? No es correcto.

"Walden".

El lago se llama Walden Pond, o sea, Estanque Walden.

De aquí el título del ensayo que elogia el ascetismo

y la vida en contacto con la naturaleza.

Lino, por asignación, a elegir un tema.

Vamos al menú de nuevo, Lino.

Le envío grupo a David. ¿A David?

Roca. Roca.

Usted debe marcar claramente a quién.

David Roca, atento, es un grupo artístico.

¿Cómo se llamó el grupo de artistas expresionistas

fundado por Vasili Kandinsky y Franz Marc en 1911?

¿La Bauhaus? No es correcto. Rebote.

El Jinete Azul. El Jinete Azul.

"Der Blaue Reiter", El Jinete Azul. Muy bien.

Sí, señor, muy bien ese rebote, El Jinete Azul.

David Díaz, 100 puntitos más en el marcador, sube a 250.

Y a enviar un tema, David, que va a ser...

Música a David Roca. David Roca.

Ya sabe usted que nos encanta la ópera

en este programa, pero hoy es muy especial, muy curiosa.

La ópera más breve jamás compuesta cuenta la historia

de una pareja que discuten durante el desayuno

mientras se preparan un huevo pasado por agua.

La ópera empieza cuando ponen el huevo a hervir

y termina cuando lo sacan. ¿Cuánto dura la obra entera?

¿Cuánto? Cuidado, no os paséis.

¿12 minutos? No es correcto. Rebote.

Seis minutos. No es correcto. Rebote.

¿Diez minutos? No es correcto.

Cuatro minutos aproximadamente. Se han pasado todos.

Ustedes han hecho huevos duros. Sí.

La obra se titula "Tha sands of time",

"Las arenas del tiempo".

Su autor es el compositor galés Peter Reynolds,

fallecido hace un lustro, y cuenta la historia, decíamos,

de una pareja que discute durante el desayuno

y se reconcilia al enterarse

de que han ganado un premio en unas apuestas.

Y el desafío del compositor era: ¿Puede hacerse una ópera que dure

lo que se tarda en preparar un huevo pasado por agua?

La ópera empieza con los protagonistas

dando la vuelta al reloj de arena, que da título a la obra,

y termina cuando sacan el huevo pasado por agua del cazo.

No sacan el huevo duro.

Como es el caso de los concursantes,

que ha quedado clarísimo.

Por lo tanto, por asignación, David Roca, le toca enviar.

Envío historia a David.

A su colega, a su tocayo.

Sí, historia, atento.

Dígame cuál fue la primera civilización

del Mediterráneo oriental que llegó a la península ibérica

allá por el siglo VIII antes de Cristo.

Los fenicios.

Los fenicios o la civilización fenicia

para expandir su comercio, claro, tenían que vender.

A vender, comercio, sí, señor. Muy bien, 100 puntos, David Díaz.

Y ahora a enviar.

Vamos a ver, quedan tres nada más.

Le voy a mandar las islas a Lino.

Las islas que las tenemos ahí. Lino, atento a estas islas

famosas, muy conocidas, pero...

Las islas Galápagos son conocidas

por sus numerosas especies endémicas

y por la trascendental visita de Charles Darwin en el siglo XIX.

Le pregunto ahora, ¿cómo se llama la mayor isla

del archipiélago que debe su nombre a una antigua reina castellana?

¿Isabel? No es correcto. Rebote.

¿Juana? No es correcto. Rebote.

¿Urraca? No es correcto.

(PARLOTEA) Isla Isabela.

Isla Isabela, no isla Isabel. ¡Ah!

En honor de la reina Isabel I de Castilla.

Pero preguntábamos por el nombre de la isla.

Claro, de la fundadora del Ministerio del Tiempo,

como decíamos en el programa anterior.

Pero Isabela. Lino, por asignación,

a enviar, atención, ahí está, fíjese.

Quedan dos temas. Envío deportes a David Roca.

David Roca, deportes.

Deportes, concretamente baloncesto.

Ann Meyers fue una destacada jugadora

de baloncesto estadounidense recordada, sobre todo,

por un hecho acontecido en 1979.

¿De qué circunstancia estoy hablando?

Rebote.

¿La primera jugadora de color? No es correcto. Rebote.

No lo sé. No lo sé.

Pues fue la primera y única mujer que llegó a fichar

por un equipo de la NBA.

Fue seleccionada y presentada por los Indiana Pacers

y llegó a efectuar varios entrenamientos con el equipo,

pero finalmente se descartó su participación

en esta competición.

Ann Meyers, ahí está, ha pasado a la historia.

La primera y única mujer que llegó a fichar

por un equipo de la NBA.

Interesante historia que nos ha contado Juanjo.

Atención, por asignación,

David Roca, a enviar el último tema,

la última Pregunta Caliente de lengua a...

A David.

A ver, David, vamos a Asia.

Hay un idioma asiático

en el que cuchara se dice "kutsara";

miércoles se dice "miyerkules"

y ciudad se dice "syudad".

¿Qué lengua es esta hablada mayoritariamente

en la República de Filipinas?

Tagalo. El tagalo. Correcto.

¿Sabe algo más en tagalo, David? No, lo que nos vaya chivando Juanjo.

Pero es bonito oír "syudad". Tagalo, claro, Filipinas.

Y 100 puntitos. Hasta aquí las Preguntas Calientes.

Vamos a ver los marcadores: David Roca 80, Lino 200

y David Díaz, el Supermagnífico, con 420.

Ahora llega Por su Obra lo Conocerán.

Si hemos tenido antes Premios Óscar,

atentos a Última Llamada porque hablaremos de Premios Goya,

pero ya verán, Goyas muy especiales.

Por Su Obra lo Conocerán.

Juanjo hoy nos trae una obra y sus cuatro posibles autores.

Y hoy, atentos, porque nos trae un objeto.

Así es, es que me gustaría hablarles del jarrón Savoy,

este jarrón de vidrio minimalista de formas orgánicas y ondulantes.

Y se exhibió en la Exposición Internacional de París de 1937

donde su diseño asimétrico causó sensación.

Es una pieza muy versátil que tiene múltiples usos.

Hoy en día se sigue fabricando

siguiendo un proceso totalmente artesanal,

por lo que cada jarrón es único.

Ya lo saben, cada jarrón es único, se llama jarrón Savoy.

Atención, concursantes, y en casa jueguen con nosotros

porque tenemos cuatro opciones.

Así es, cuatro, por ejemplo:

el arquitecto y diseñador alemán Walter Gropius.

Tengo también al finlandés Alvar Aalto.

Y dos más, claro:

el danés Arne Jacobsen

y el húngaro Marcel Breuer.

Pues no es fácil. Diseño, hablamos de diseño.

¿Conocía el jarrón Savoy, señor Díaz?

No, ni idea. Pues ya se lo he presentado.

Pero esas curvitas me llevan a otro objeto.

Cuidado, a ver. ¿A quién va a descartar?

A Gropius. Tenemos a Gropius, Aalto,

Jacobsen, Breuer. Descarto a Gropius.

Descarta a Gropius, al alemán fundador de la Bauhaus.

¿Sí? No me pegan esas curvas con Gropius.

No le pegan. Pues bien, descartado Walter Gropius,

fundador de la Bauhaus. Muy bien.

Lino, esto ya está más difícil. Sí, un poco.

Alvar Aalto, el finlandés;

Arne Jacobsen o Marcel Breuer.

Tenemos un danés, un finlandés, un húngaro.

Descarto a Arne Jacobsen. Arne Jacobsen.

Sí, el creador de aquella silla número siete, famosísima,

uno de los grandes diseños de Arne Jacobsen, danés,

un gran diseñador. Muy bien, Lino, ¡bien!

Descartado Jacobsen, atención.

David Roca, piense, el jarrón se llama Savoy

y nos quedan dos:

el finlandés Alvar Aalto

y tenemos a Marcel Breuer, húngaro.

Grandes diseñadores.

¿A quién va a descartar?

Descarto a Marcel Breuer. A Marcel Breuer.

La silla Wassily, también llamada Modelo B3,

de una época en que en esta casa, en TVE,

en todos los debates veíamos esas sillas.

Seguro que la recuerda,

todos los invitados en la silla metálica.

Un gran diseño, diseño de Marcel Breuer.

¡Pero ha hecho bien descartando a Marcel Breuer!

Este jarrón es de Alvar Aalto, Por su Obra lo Conocerán.

El arquitecto y diseñador finlandés Alvar Aalto.

Autor de este jarrón cuya forma recuerda

a las orillas de los lagos de su país natal.

El jarrón formaba parte de la decoración

del restaurante del Hotel Savoy en Helsinki,

de ahí su nombre, aunque también es conocido

como jarrón Aalto.

Curiosamente, Aalto significa onda u ola.

Muy bien. También diseñador de tantas cosas Alvar Aalto,

que ahora no tenemos tiempo.

David, muy bien, por lo tanto, respuesta correcta

y ganan todos 100 puntitos.

David, ya se alegra su marcador, sube a 180.

Lino, 100 más y, David, 100 puntitos más.

Así están los marcadores cuando llega el Relevo

y hay 1000 euros. Prepárense para el Relevo.

Y antes para los espectadores, la Pregunta Exprés.

La Pregunta Exprés de ayer era esta.

La solución era la opción A,

que corresponde a agua pasada. Agua pasada no mueve molino.

¡Chitón!

Atención, Relevo.

Juanjo, primera pregunta cuando quieras para David Roca

que ahí está esperándola ya.

¿Qué instrumento acompañaba a María Jesús

en "El baile de los pajaritos"?

El acordeón. Correcto.

Claro. # Pajaritos por aquí,

# pajaritos por allá. # Claro, el acordeón.

Muy bien, segunda pregunta. En "Las aventuras de Batman",

¿cuál es el oficio del personaje de Alfred?

El mayordomo. Es el mayordomo de Bruce Wayne.

Efectivamente, 500 puntos. Tercera pregunta.

Dígame qué adjetivo define al Mago de Oz

en el título de la novela.

Maravilloso. El maravilloso, 1000 puntos.

¡Bien, 1000! Cuarta pregunta.

Según Esopo, ¿quién dijo que estaban verdes?

La zorra.

La zorra que no pudo alcanzar las uvas, claro.

Se está manteniendo muy bien. Quinta pregunta.

¿Con qué nombre se conoce el agujero negro

que hay en el centro de la Vía Láctea?

No lo sé. Sagitario A.

Ahora ya lo sabe, Sagitario.

Siempre se aprende en este programa.

Sí. Marcador a cero.

Sagitario A, marcador a cero, efectivamente.

Lino, inicia el relevo por primera vez en el plató

desde la sexta.

¿Qué mineral le falta a quien sufre anemia ferropénica?

El hierro. El hierro, muy bien. 200 puntos.

¿De qué ciudad andaluza es típico el flamenquín,

el rulo empanado de carne y jamón?

¿De Sevilla? De Córdoba. Marcador a cero.

Sí, Córdoba.

Por lo tanto, David Díaz iniciando el relevo, que ya tenía ganas.

Estamos en la octava.

En el budismo,

¿qué flor representa la pureza del cuerpo y del alma?

El loto.

La flor del loto, correcto. 200 puntos.

Vamos por la novena.

¿Qué elemento arquitectónico es una linterna?

¿Una ventana? Una torre, la linterna.

A cero el marcador. Esas torres para que entre la luz,

un campanario, etc. Linterna se denomina, es una torre.

Por lo tanto, cambio.

David Roca, vamos allá con el relevo.

¿Qué científico descubrió la importancia fundamental

del oxígeno en las combustiones? Científico.

Antoine Lavoisier. Fue Lavoisier.

A cero. Sí, cero.

Y cambio, Lino, de nuevo en el relevo hoy.

Ya está, venga, a poner la directa que es la undécima.

¿De qué estilo musical eran los sultanes

de los Dire Straits?

Rock. ¡Rock no!

Del swing. ¡Dire Straits!

"Sultans of Swing", claro. Swing.

David Díaz, duodécima.

Duodécima. ¿Qué índice calculamos

dividiendo los kilogramos de nuestro peso

por el cuadrado de nuestra estatura en metros?

Índice de masa corporal. Ahí estamos, 200 puntos.

Decimotercera. Las islas Molucas en Indonesia

se conocen como las islas de... ¿Las Especies?

Especias. Especias.

Especias. Sí.

500 puntos. Decimocuarta pregunta.

¿En qué lengua el alefato

es una serie ordenada de todas sus letras?

En el hebreo. En el hebreo. Ya tiene 1000.

Decimoquinta.

¿Qué valle oscense da título a la novela de Manuel Vilas

o que Manuel Vilas publicó en 2018?

¿El Valle de Arán? Ordesa.

Oscense. Marcador a cero.

Es verdad, es Ordesa. Ay, David.

Valle oscense, hay que escuchar los enunciados.

Ordesa, claro. Manuel Vilas, "Ordesa".

Por lo tanto, David Roca, estamos en la decimosexta.

A por los 1000, escuche.

¿El presidente de qué país sudamericano

tiene su residencia oficial en la Casa de Nariño?

Brasil.

Colombia mejor. Colombia, la Casa de Nariño.

En Bogotá. Marcador cero.

En Bogotá. ¿Verdad, Juanjo? Está en Bogotá.

Es la residencia oficial del presidente de Colombia.

Marcador a cero, claro. Lino, solo quedan tres.

Vamos, Lino, a por los 1000, esta es la decimoséptima.

¿Cuántos "Conciertos de Brandeburgo"

compuso Johann Sebastian Bach?

Tres.

Por dos. Seis.

Seis. Marcador se queda a cero.

Aquí no se ha pasado, se ha quedado a la mitad.

David, solo quedan dos, venga, a por los 500.

David, Supermagnífico, vamos, que usted puede.

¿En qué ciudad se encontraba la Puerta de Ishtar

que ahora está en Berlín? Babilonia.

En Babilonia, que es una de las ocho puertas monumentales

de la muralla interior. Maravillosa obra.

Tiene 200 puntos, puede conseguir 500 con la última.

¿Qué parte del cuerpo de Mae West inspiró un sofá

creado por Salvador Dalí? Los labios.

Los labios, correcto. De Mae West, efectivamente.

Muy bien, respuesta correcta la última

y 500 puntos para David Díaz.

Muy bien, felicidades. Y estos son los marcadores:

180 David Roca, Lino 300

y en primera posición el Supermagnífico con 1020.

Juanjo, vamos al cine de nuevo, atención, con sorpresa.

Hoy vamos a repasar algunos de los actores y actrices

de más allá de nuestras fronteras que han ganado un Premio Goya,

bien sea como protagonistas, secundarios

o como actores o actrices revelación.

Estén atentos, Goyas extranjeros podría ser el título.

Claro. Atención, tenemos estos seis nombres, son...

Seis grandes nombres que han ganado el Goya.

David, atención, la primera pista dice...

Ganó el Goya a la mejor actriz revelación

en el año 2005. Y desde entonces, por desgracia,

apenas hemos vuelto a saber de ella.

Micaela Nevárez.

Micaela Nevárez, de Puerto Rico, premiada por su interpretación

de la prostituta Zulema

en la película "Princesas" de Fernando León de Aranoa.

Después solo ha participado en otro largometraje

antes de abandonar el cine. Muy bien.

Sí, y ganó el Goya por la película de Fernando León de Aranoa.

Muy bien, David, respuesta correcta.

Seguimos, Lino, atención a la pista.

Su interpretación del Che Guevara fue reconocida con un Goya.

Bueno, y muchos otros galardones también,

como el premio a la mejor interpretación

en el Festival de Cannes.

Benicio del Toro. Puerto Rico.

Se llevó el Goya 2009 por protagonizar la película "Che"

dirigida por Steven Soderbergh, un director no español.

Su premio tiene más mérito todavía.

Ahí estaba el gran Benicio del Toro.

Muy bien, sí, Lino, respuesta correcta.

Interpretando al Che. Seguimos, no hay bote.

David Roca, escuche.

Único caso de alguien de más allá de nuestras fronteras

que ha ganado el Goya, pero no uno, no, dos Goyas.

Dos veces.

Cecilia Roth.

La argentina Cecilia Roth.

Por sus interpretaciones en "Martín (Hache)" en 1997

y "Todo sobre mi madre" de 1999.

De Almodóvar. Cecilia Roth, muy bien, respuesta correcta.

Seguimos buscando Goyas extranjeros.

David Díaz, jugando.

Hombre, actor francés.

Acaba de ganar un Goya por su papel en la película "Adú".

Adam Nourou. Adam Nourou,

francés, ya lo hemos dicho, el joven actor.

Goya al mejor actor revelación. Tiene 18 años.

¡Y cómo saltaba de alegría, qué imagen!

Este año que todos los nominados estaban en sus casas o en hoteles,

sí, vía Skype, esa imagen vale la pena volver a verla.

Adam Nourou, enhorabuena. Solo 18 años,

esperemos que sea una larga carrera en el cine, ya tiene un Goya.

Y desde aquí felicitaciones.

David, muy bien, respuesta correcta.

Gran película, "Adú". Seguimos, vamos a ver.

Lino, que solo quedan dos, cuidado.

Es la única persona nacida en EE.UU.

que tiene un Goya a la mejor interpretación.

Y se trata de... Geraldine Chaplin.

Nacida en California,

también posee la ciudadanía británica y española.

Ganó el premio a la mejor actriz de reparto

en el año 2002 por su papel en la película

"En la ciudad sin límites", dirigida por Antonio Hernández.

Es una gran actriz y con ese apellido impresionante

que lleva, Geraldine Chaplin, sí, una grande.

Muy bien, Lino. Vamos con la última pista,

el último Goya será para...

Para un actor cuyo papel en "Truman"

no solo le sirvió para ganar un Goya,

sino también la Concha de Plata

del Festival de Cine de San Sebastián.

Ricardo Darín. El argentino.

Uno de los actores argentinos más prestigiosos

y uno de los últimos actores extranjeros

en ganar un Goya.

Y que también participó en la ceremonia de este año

enviando un caluroso mensaje de apoyo al cine español,

por supuesto, el gran Ricardo Darín.

Seis respuestas correctas, seis, bravo, muy bien.

Los marcadores siguen exactamente iguales.

Eso quiere decir que David en primera posición

en la Parte por el Todo.

David Roca, hoy le toca Reto. Suerte, ánimo.

Lino, tiene dos opciones de cálculo mental:

la prueba Más-Menos, sumas y restas, 20 segundos;

50% en el caso de no superarla.

O la Calculadora tradicional, siete operaciones,

en la que es todo o nada y ganaría, si la supera,

un comodín para el Reto. ¿Qué prefiere?

La prueba de Más-Menos. Más-Menos.

Juanjo, hoy vamos con Más-Menos. Señor Closas, 20 segundos.

Sumas y restas.

Número inicial, Lino, es el 21.

Y a partir de ahora Juanjo le marca las operaciones.

Suerte calculando, piense. 21. Tiempo.

Menos 16.

Más 26.

Más 31.

Menos 23.

Más 14.

Menos 6.

Y más 18.

(Campana)

¿Resultado final?

Lino.

¿Resultado?

65. ¡Ay, qué susto!

Uf, ¿dónde estaba? ¿Estaba todavía calculando?

Estaba ahí calculando.

¿65, Juanjo?

Vamos a comprobarlo, Lino. Comprobamos.

¡Sí, señor, 65! ¡Lino, no sufra!

¡Bravo, muy bien!

Primer día cálculo mental en el plató.

Lino, los 300 son suyos, superada la prueba.

Llega la Parte por el Todo.

Hoy es la tercera jornada, tercera pista,

800 euros para los tres.

Juanjo nos recuerda las pistas anteriores

y atentos a la nueva pista.

Nos llevó a Burgos y Zaragoza.

Y nos trajo rosas y tulipanes.

Y hoy descubrimos que tenía una caja de puros

y un aspirador.

¿Qué dices?

¿Una caja de puros y un aspirador?

David, en primer lugar que tiene 1020 euros,

opción a resolver esta Parte por el Todo.

Que lo hemos visto hoy que entraba muy feliz,

muy sonriente en el plató. A ver.

¿Y saben lo que ha dicho al entrar en el plató?

Siempre nos preguntan los espectadores

a veces en Twitter: "¿De qué hablan?". Ha dicho:

"Creo que ya tengo la solución".

Por favor, si es tan amable. Bueno, creo.

Creo que podría ser el pionero del cine turolense

Segundo de Chomón. Segundo de Chomón,

pionero del cine español. Sí.

Uno de los primeros a nivel de George Méliès

y de todos aquellos que iniciaron el camino del cine.

Turolense, como usted ha dicho. Nació en Teruel.

Nacido en Teruel en 1871. Uno de los pioneros

más sobresalientes de los primeros años del cine.

Sí. Fue importante.

Además, trucos que luego se han hecho famosos,

como el de George Méliès en "Viaje a la luna",

de utilizar determinados recursos en el montaje,

él era muy hábil utilizándolos.

Y tiene una película, "El hotel encantado",

que creo que podría ir por la tercera pista,

en la que nos demuestra el uso de toda su habilidad.

Y es una figura que deberíamos reivindicar más en este país.

Sí, fue una figura fundamental

por las técnicas de efectos especiales.

Hablábamos antes de españoles nominados a los Óscar.

Los efectos especiales yo creo que incluso alguno

se lo ha agradecido a Segundo de Chomón,

es una persona clave en nuestra historia.

Y las pistas... Juanjo, lo que ha dicho es cierto.

Sí, es Segundo de Chomón que desarrolló su carrera

en Barcelona, París y Turín. Muy bien.

Todo lo otro que han dicho, todo correcto.

Considerado uno de los padres de la animación

por sus técnicas de trucaje cinematográfico revolucionarias.

Y en octubre de este año se celebrarán, fíjense,

el 150 aniversario del nacimiento de esta gran figura del cine.

Como dice David,

hay que reivindicar a Segundo de Chomón.

Vamos con la primera pista que hacía referencia

a Burgos y a Zaragoza.

Pues sus películas que son "Viaje a Burgos"

y "Los héroes del sitio de Zaragoza".

¿Correcto, Juanjo? Sí.

En el que recrea en esta última tres escenas ficticias

de la guerra de la Independencia en Zaragoza.

Muy bien, la primera pista correcta.

Claro, "Viaje a Burgos", corto documental,

imagínense, de 1911. Muy bien.

La segunda pista ayer hablaba de rosas, de tulipanes.

Otras dos obras que son "Los tulipanes".

He encontrado una que es "Las rosas" que hizo en Francia,

pero otra es "Por un puñado de rosas".

"Un puñado de rosas", perdón, que estoy mezclando.

"Un puñado de rosas" y "Los tulipanes".

Juanjo, ¿qué te parece? Rosas, tulipanes...

Sí, la pista hablaba de rosas y tulipanes.

No de unas rosas concretas. David ha dicho unas,

pero yo también tengo "Las rosas mágicas",

que es el título de 1906. Claro.

Y "Los tulipanes", que es el título de un corto de 1907.

Y hoy esta pista que has traído hablando de puros y un aspirador.

David.

He repasado las obras

y la de "El hotel encantado" no aparece.

Me suena... "El hotel eléctrico".

"El hotel eléctrico", perdón. "El hotel eléctrico",

esa sería la quinta. Ya no llegamos.

Vale, entonces tendría que ser "El aspirador", otro de los cortos.

¿Y otra que se llama "Una caja de puros"

o algo así podría ser? Sí.

Juanjo, bien, "La caja de puros". Es una caja de puros

en la que los puros se convierten por obra de magia

en mujeres, nada más y nada menos.

Y en "El aspirador" vemos cómo esta máquina

aspira incluso a los peatones de una calle.

En la filmografía también abundan los seres fantásticos y mágicos,

concretamente títulos que llegarían en la pista mañana.

"El brujo árabe" de 1906 y "El hada primavera".

Y la quinta, como hemos dicho, que ya no la daremos,

"El hotel eléctrico".

Esa es la más espectacular en la que todo se mueve, David.

Sí, esta sí que la he visto, que está en YouTube.

Y es muy curioso porque ahora se puede hacer muy fácil,

pero eso a principios del siglo XX, creo que tardaba

incluso seis meses en rodar algunas escenas

porque era muy perfeccionista. 1908.

Pionero. "El tren eléctrico".

El cineasta consiguió estos efectos con su revolucionaria técnica

del paso de manivela, animación fotograma a fotograma.

Eso, como decíamos, ha influido enormemente en el cine

como precursor de la técnica stop motion.

Señoras y señores, Segundo de Chomón,

pionero del cine mudo en España, turolense.

Reivindicado aquí.

Este año 150 años del nacimiento del gran Chomón.

Y David resolvió otra vez la Parte por el Todo,

una vez más el gran David Díaz con esta tercera pista.

Bravo con la claqueta, 800, sí, señor.

Felicidades, muchas felicidades, David Díaz.

Enhorabuena, Supermagnífico.

Marcadores finales: David, 1820.

No es supersticioso. Para nada.

¡Para nada!

A por el 138. A por otro.

Hasta mañana. Lino, 300 ya, los primeros.

Saludos a la familia y hasta mañana, a seguir.

David Roca, a superar el Reto. Recuerde que tiene un comodín.

Prepárese para ese Reto.

Atentos al Reto. David, con un comodín.

¿De acuerdo? ¿Preparado? Ánimo.

Tres, dos, uno... Suerte, tiempo.

Muy lleno o tan lleno que ya no puede contener nada más.

Paso. Cumbre puntiaguda de los montes.

Cúspide. Correcto.

Dicho de un sitio, agradable por su ambientación,

comodidad y tranquilidad.

Acomodado. No es correcto.

Paso. Parte o cuota

que corresponde a cada uno por el gasto hecho en común

por varias personas. Paso.

Ardid o trampa que se utiliza para el logro de un fin.

Truco. Correcto.

Dicho de una cosa, extinguirse, consumirse o acabarse.

Finalizar. Correcto.

Palmotear en señal de aprobación o entusiasmo.

Aplaudir. Correcto.

Muy lleno o tan lleno que no puede contener nada más.

Repleto. Correcto.

Dicho de un sitio, agradable por su ambientación,

comodidad y tranquilidad.

Comodín. Acogedor.

Parte o cuota que corresponde a cada uno

por el gasto hecho en común por varias personas.

Tiempo. Hay que pagar...

A... A escote.

Hay que pagar a escote. En la prueba por ejemplo, Juanjo,

Por su Obra lo Conocerán,

si fallan, pagan a escote 150 euros los concursantes.

Es decir, 50 cada uno. Efectivamente.

Pagan a escote. ¿No ha pagado a escote, David?

Muchas veces. Muchas veces.

¿Verdad? En aquellas épocas cuando teníamos que ir...

Empiezo a ser supersticioso. (RÍEN)

Un poquito. Un poquito.

Solo una, David, solo una. Solo esa palabra.

Ha aprovechado el comodín con acogedor:

un sitio agradable por su ambientación,

comodidad y tranquilidad. Como este plató, que es acogedor,

que acogemos a los concursantes con una ilusión tremenda.

David Roca, cinco programas, sumamos 180 hoy.

David Roca de Valls, 1790.

Ya sabe que este es un lugar acogedor

y estaremos encantados de volver a recibir a David Roca.

Suerte. Animo a todo el mundo a que venga

que realmente nos acogéis muy bien. Y querría mandarle un mensaje

a mi hermano y a mi madre, seguidores del programa

de toda la vida, que, por desgracia, no están aquí.

David, con ese mensaje nos despedimos

y un abrazo fuerte, grande.

Y también para Lino y David Díaz que vuelven mañana.

Y nos despedimos así abrazándonos y nada más.

Hasta mañana a Lino y a David. Juanjo, hasta mañana,

que ya no será martes y 13. Hasta mañana, efectivamente.

A todos ustedes gracias, feliz jornada;

con cuidado, ánimo y hasta el próximo "Saber y Ganar".

¡David!

(Música)