Objetivo Igualdad - Programa 10: Calles peligrosas

¿Habéis sentido alguna vez miedo al ir por una calle solitaria;

pero no solo de que os roben, sino de sufrir una agresión sexual?

En ese recorrido de vuelta a casa sientes tanto terror de volverte sola

que condicionas tu conducta. Que las mujeres estamos...

absolutamente... condicionadas;

nuestra libertad de movimiento está condicionada; que es un derecho.

Las más vulnerables son las jóvenes, las adolescentes,

pero esto ya le pasaba a nuestras madres, nuestras abuelas.

¿Por qué sigue ocurriendo? No son piropos, no son galanterías,

no son elementos que sean agradables

para las personas que se ven asaltadas, abordadas...

por esta cuestión, sino que son un mecanismo

de mantenimiento del miedo y de la inseguridad de las mujeres

en los espacios públicos. Es un problema que encontramos

en diferentes partes del mundo. Cuál es la solución.

(Música)

Es un fenómeno global que el acoso callejero

está afectando a la vida de las chicas, de las niñas

y adolescentes, fundamentalmente, en ciudades de todo el mundo.

Aunque estas ciudades son distintas entre sí

y tienen diferentes niveles de violencia,

la sensación de las chicas de inseguridad es compartida.

Cuando voy sola llamó a mis amigas y les mando ubicación en tiempo real.

En el Metro me acabo poniendo los cascos

con tal de no escuchar algunos comentarios; es muy incómodo.

Las mujeres al final tienen mapas conceptuales...

interiorizados, de lo que pueden y no pueden hacer...

cuando vuelven a casa. Incluso algunas adquieren ademanes masculinos

porque entienden que a lo mejor llevar un pantalón bajado,

una forma de andar más abierta pero más masculinizada,

va a repeler a los hombres. La violencia sexual de ocio nocturno

podemos hablar de un continuo, que va desde la violencia...

sexual más sutil, como la insistencia hasta lo reconocemos;

y lo que se ha consensuado en la sociedad como violencia sexual,

que es la violación ¿no? Comentarios indeseados, piropos,

tocamientos indeseados... Hablan, nos hablan las mujeres

de agarres físicos que sufren, de acorralamientos, de aislamientos.

No hace falta que sea de noche para que tú te sientas acosada.

Yo hablo por el parque María Luisa, que es un parque...

donde hay hombres que van allí y se esconden entre los matorrales

y te pegan unos sustos que de repente te sale

y tienes ahí fuera cualquier cosa... En fin, muy desagradable.

La autoprotección es... una práctica ancestral

por parte de las mujeres; probablemente sin dejar de decir

la protección también es una actitud activa por parte de las mujeres.

Pero creo que resulta más conveniente empezar a decir...

que los hombres no pueden ejercer determinados comportamientos.

Y de ahí, tan importante el tema de desmitificar

esa supuesta galantería de lo que tiene que ver con el acoso;

o ese supuesto derecho a abordar a cualquier mujer

en cualquier situación. -¡Qué chula vas!

-Vente pa el portal y me lo enseñas. ¡Te voy a hacer una mujer!

He ido por la calle, me han dicho un piropo

y me he sentido muy incómoda; y a mí me han llegado a decir:

¡qué plasta!, si solo te estaba dando un piropo.

Y yo digo: pero empatiza conmigo. Estoy diciendo que me he sentido mal.

(Música)

-Vaya zapatillas chulas que llevas. -Vente pa'cá, al portal,

que te voy a hacer un hombre. -¿Dónde vas, cucu?

-Te voy a enseñar una cosa, precioso.

-Oye, ¿qué os pasa a vosotros?

Dentro de los hombres que han participado...

en la investigación, contamos con hombres que tenían

cierta conciencia de género y, hombres que no la tenían.

Una de las conclusiones es que... no ha sido

extraordinariamente relevante esa diferencia. Dependía un poco

si a la mujer que lo recibía le gustaba o no le gustaba ¿no?

Es decir, no es tanto... No sé medir si lo que estoy haciendo

realmente es violencia, hasta que la chica no me para.

Es decir, tiene una actitud machista y exculpatoria ¿no? Incluso...

hasta con los comportamientos más sutiles.

Señorita, ¿cuando usted va por la calle le dicen groserías?

No groserías, sino verdaderas bestialidades.

Me siento avergonzada y que no sé dónde meterme ¿no?

A veces pues yo creo que por no armar un escándalo en la calle

no le pegó una bofetada a un señor porque... Es horrible desde luego.

(Música)

Esto no señores, no.

Esta horrible costumbre del piropo grosero y procaz en la calle,

y digo piropo por llamarlo de alguna manera,

creo que hay que desterrarla para siempre.

(Bullicio)

Hemos organizado un encuentro en el que han participado

500 chicos y chicas, españoles y belgas,

representantes de seis ayuntamientos de ciudades del proyecto,

en el que se ha debatido y se han elaborado

una serie de recomendaciones para que se pongan en marcha...

políticas para hacer las ciudades más seguras para todos.

Se propuso crear una asignatura de igualdad de género,

que se pusiera en los currículum escolares

a todos los niveles; que hubiese la figura de psicólogos o educadores

y, también puntos seguros de apoyo emocional

para que si alguien del instituto sufría cualquier tipo de acoso,

pues poder... poder intervenir de la mejor forma.

(Música)

'Stand Up' lo que pretende es interpelar a toda la sociedad

sobre los casos y la casuística del acoso callejero

y enseñarnos a intervenir

sobre los casos que se producen o de los que somos espectadores

de una manera segura y eficaz.

Tenemos previsto atender a 10 000 personas

hasta finales del año que viene y...

Hay talleres disponibles para todas aquellas personas

a los que se puede acceder a través de las páginas web.

Solo un 10 % de las chicas lo denuncia,

pero es porque ahora mismo no existen los mecanismos adecuados

para poder denunciarlo cuando cuando sufren un caso de acoso.

Y es que esto no debería ser así.

Tengo derecho a moverme libremente por la ciudad.

Las calles también son nuestras. Es un problema real

que sufrimos todas las chicas, todos los días, en todas partes.

Es posible hacer nuestras ciudades más seguras,

pero para eso el primer paso es saber que esto es un problema.

(Música)

Soy Juan Erasmo Mochi, y, como cantautor...

me gusta la palabra igualdad; es que suena bien.

Y por eso estoy con quienes defienden y exigen

la igualdad de derechos y oportunidades sociales y laborales

para la mujer. La igualdad...

nos importa mucho. Me sumo a la campaña de la ONU,

"He for she", 'Él por ella'.

(Música)

Como sexólogo, sé que hay muchas formas de ser

y construirse como hombre y muchas formas de ser

y construirse como mujer, pero no hay nada que justifique

la desigualdad y, mucho menos la jerarquía entre los sexos.

Por eso me sumo a la campaña "He for she", y creo que los hombres

tenemos que dar un paso adelante y tratar de "deconstruir"

esos machismos y esas complicidades que han llegado a justificar

la desigualdad y la violencia de género.

(Música)

Bueno, yo he tenido que sobreponerme...

al miedo y... y a las barreras que me han ido impuesto,

imponiendo, por el hecho de ser... mujer

y de ser de origen inmigrante. Entonces...

me he visto en la necesidad de tener que hacerlo

para poder sobrevivir y para poder seguir adelante

y, para poder vivir la vida como yo la quería vivir.

(Música)

"Lunes, lunes, lunes. El lunes seremos otras,

el lunes nos querrán.

No pararemos, correremos por caminos de polvo y fango.

Saltaremos hasta tocar el techo de nuestras habitaciones.

Venceremos el hambre que atenaza nuestros vientres.

Dominaremos nuestros instintos más primarios.

Seremos fuertes. Nuestra voluntad será de hierro".

La escritura... ha sido un poco el instrumento que yo he tenido

para poder... ordenar todas estas...

realidades, para poder encontrar lo que es común,

lo que es distinto y, para poder contármelas a mí también.

Najat El Hachmi, ganadora del Premio Nadal de este año

con 'El lunes nos querrán'.

(Música)

Es una frontera entre...

realidades distintas que para mí nunca fueron...

mundos distintos. Yo creo que para las mujeres

que procedemos de ese entorno rural del norte de Marruecos,

la migración supuso un atajo muy importante

hacia la igualdad.

(Bullicio)

Claramente, puso una propuesta que...

que pretende frenar esos avances

y pretende además vendernos la idea de que nosotras, como mujeres,

tenemos que aceptar esa identidad de...

del sometimiento al poder del...

del patriarcado. Tiene una carga política,

una carga religiosa, una carga moral

y una carga de discriminación... innegable para las mujeres.

(Música)

Estos movimientos fundamentalistas...

reaccionarios, han puesto mucho énfasis

en el hecho de que...

las mujeres estén obligadas a taparse Están obsesionados

con que las mujeres nos tapemos y, para eso es una bandera.

Cómo vestían mis abuelas en mi pueblo del Rif,

no tiene nada que ver con la propuesta de fundamentalistas

que es este hiyab que tapa mucho más el cabello;

incluso cosas aún más...

extremas como el nicab o como...

es tapar parte del rostro ¿no?

Esto no han formado nunca parte de nuestra tradición cultural,

así que no estamos volviendo a ninguna identidad.

(Música)

Cuando negamos la carga...

tan tremenda que tiene un...

un símbolo como el pañuelo para incorporarlo,

lo que estamos es tirando tierra sobre la lucha de las mujeres

que están... pagando un precio muy caro por oponerse...

a... por no someterse a esa norma.

Muchas de las chicas jóvenes que... que se ponen...

este pañuelo, yo creo que están...

influenciados también por redes sociales. Y...

creo que estamos perdiendo la batalla porque tenemos detrás

organizaciones muy poderosas que tienen capacidad de penetración

con esos mensajes que... Y en cambio las mujeres que estamos..

un poco... luchando contra todo eso,

no tenemos poder. Muchas chicas que están también...

activas en redes contra el discurso fundamentalista,

lo están haciendo a título personal e individual,

están sufriendo un desgaste muy importante, porque...

reciben constantemente insultos, amenazas, acoso,

persecución en redes.

Y claro, se sienten completamente abandonadas.

(Música)

Es importante que los chicos y las chicas sepan

que en la historia ha habido mujeres relevantes,

aunque los libros de texto se sigan olvidando de ellas.

En un instituto de Tenerife, en Garachico, lo han hecho a través

de la exposición 'Mujer tenías que ser'.

(Música)

Miré el nombre y no sabía quién era.

Luego busqué su información para hacer el trabajo

y ya vi que era un increíble mujer.

(Música)

Que ha descubierto el púlsar junto a su tutor,

pero lo que más me parece peor...

es que no lo haya conseguido ella el Premio Nobel, sino su tutor.

Me parece decepcionante para la mujer.

(Música)

Un montón de mujeres relevantes en la historia ¿no?

y en distintas épocas y, que permanecían digamos,

ocultas o invisibilizadas. El hecho de tener esos referentes,

sobre todo a las mujeres, pues les da como fuerza ¿no?,

para poder llegar a ser lo que ellas quieran,

y también a los chicos, ¿no?, tener otra visión de las mujeres;

que las mujeres también somos capaces.

(Música)

Las mujeres no tienen que enfrentarse contra los hombres,

sino tienen que ser libres por sus propios medios.

-Una educación igualitaria, que cada niño o niña

decida lo que quiere en el momento que quiere y, que explore, manipule..

Mujer tenías que ser y, por eso somos hermanas.

Son comentarios que... realmente a nosotras nos afecta

y que al final lo acabamos creyendo. -Lo estás haciendo mal, eres mujer.

-No. Lo estás haciendo bien porque eres una mujer

y eres capaz de hacerlo bien.

(Música)

Mamá dice que si nos casamos por amor seremos felices.

-Pero vuestra madre... -Vuestra madre miente.

Ya veras que dedicarte al cuidado de nuestros padres...

te va a dar más satisfacción que cualquier libro que escribas.

-Amy querida, este anillo es para ti. -Ahora eres la única esperanza...

de la familia. -Qué felices somos,

felices todo el tiempo; todo el tiempo felices.

¡Prefiero vivir de pie que morir de rodillas...

fregando el suelo!

-Volvería a esas Navidades... de nuestra niñez.

-¿Por qué lleváis esos sombreros tan ridículos?

Porque este es un club de caballeros.

-¿Y por qué de caballeros y no de damas?

Porque eso todavía no existe. -Recorrer el mundo...

y luchar contra sus enemigos,

¡para al fin alcanzar la victoria y ser...

felices!

No soy una mujer simpática, lo cual es una suerte ¿no?

porque nadie se va a querer casar conmigo y...

y en toda familia tiene que haber una solterona.