Novéntame otra vez - Chiquito I El Grande

No me gusta que me digan Gregorio.

Gregorio no viene ni en el almanaque.

A mí me gusta que me digan Chiquito, Chiquito.

Trinitario, malagueño, puro de oliva.

Nací en una cama sexualmente del año 4.

No había niños, jugaba solo.

No te digo trigo por no llamarte Rodrigo.

Cuidadín, "amatoma". Ama, toma.

Te lo dice Chiquito de la Calzada, condemor, el pecador de la pradera.

¡Brácula!

(MURMURA)

# La culpa fue del chachachá... #

(TARAREA)

# Qué radiante va la novia... #

Antonio, una primera, cámara A.

"Jandemor", ¡ay, ay!

(Vítores)

¡Al ataque!

Bueno, bueno, bueno.

Bueno, cuidadín con los puntos de mira vaginales.

La risa es muy importante para el alma, para el ser humano,

para quitarte y para evadirse de tantas cosas que hay en la vida,

y Chiquito era un genio en ese sentido.

El humor de Chiquito iba en todo: en la figura... hasta en las camisas,

En un principio le dijeron hortera.

Chiquito nos hacía reír porque era un torbellino.

Era una metralleta de ingenio.

Era distinto y era transparente.

Yo siempre he dicho que era como Lola Flores.

Todo el mundo decía: "Ni canta bien ni baila bien, pero hay que verla".

Chiquito ni te terminaba un chiste ni te lo remataba. Me daba lo mismo.

Había que ver a Chiquito.

¡Bueno, bueno! Uno que lleva, uno que llega al restaurante...

Pues yo un buen día estaba terminando de editar

un programa que hacía en Canal Sur en Málaga.

Estando comiendo en un restaurante, un tío contando chistes detrás.

¡Dándole coba a este!

Y le dice en el oído: "¿Cómo ha encontrado el filete?".

Dice: "De milagro, cobarde, porque estaba debajo de una papa".

Y yo decía: "Joder...

estoy hasta los huevos ya de chistes".

Dos borrachos en un bar

y le dice uno muy serio al otro:

"Eres un fistro.

Trabajas menos que el sastre de Tarzán".

Hasta que, de pronto,

estaba medio cantando, medio contando chistes, y me volví.

Me fijé en él y digo: "Coño".

Me quedé alucinado.

¡Cobarde!

Y dice: "Te voy a decir una cosa.

Yo no te conozco. Te voy a preguntar una cosa

por la gloria de mi madre.

¿Tú crees en el más allá?".

Y dice el otro: "No voy a creer, hijoputa, si yo vivo en Melilla".

Yo me acerqué al dueño del sitio: "¿Tenéis controlado a este señor?".

"Sí, viene mucho por aquí".

Y fui a verlo. Le dije: "Mire usted,

igual hago un programa de chistes, porque me han llamado en Antena 3,

y me gustaría contar con usted".

¡Chiquito de la Calzada!

Pero siempre va por la acera, ¿no?

La primera vez que lo vi

contar un chiste desde casa,

dije: "¿Qué es esto?".

No puedo, hasta luego, Lucas,

fistro... Decía: "¿Esto qué es?".

Le dice el niño al padre:

"¡Papá, papá!".

Lo que me llamaba mucho la atención era que gritaba muchísimo.

"¿Qué pasa, hijo mío?".

"¡Papá, llévame la circo!".

¡Llévame al circo! -Lo partió ya.

Fue un chiste como Tyson.

Y dice el padre: "¡No!

El que quiera verte que venga a la casa".

Qué chiste más malo, ¿verdad? (RÍE)

-Ya, pero lo partió. -Contado por él era distinto.

Un chiste malo... -Al día siguiente, todo el mundo:

"¡Llévame al circo!".

Chiquito gustaba a todo el mundo.

Era difícil que no gustara a nadie.

Y más de tú a tú, cerca.

Una amiga, una amiga que llega a ver a otra en el piso y dice:

"Encarna, Encarna, ¿dónde estás?".

Dice: "Estoy aquí, ¿qué pasa?".

"¿Qué tienes, 'trellizos'?".

Y dice ella muy seria: "No, es uno solo.

Lo que pasa es que es muy nervioso".

"Gregorio Sánchez nació en 1932

en el barrio malagueño de La Trinidad,

en el lugar conocido como la Calzada de la Trinidad.

Hijo de un electricista, es el segundo de tres hermanos

y se subió por primera vez a un escenario siendo un niño".

No le gustaba que le llamaran Gregorio.

Cuando le... se ponía así, como si tuviera guasa.

"¡Gregorio!". "Que no me llames Gregorio,

que yo me llamo Chiquito de la Calzada".

Como decía él, condemor.

¿No te das "cuen"?

¿Cómo eras de niño, Gregorio?

De niño andaba más que un cartero en Barcelona, ¿sabes?

Eso es. De niño chiquitito... Siempre he sido muy nervioso,

con unas ideas y una ilusión muy grande por triunfar.

De muy pequeñito tenía un grupo que se llamaba

Capullitos Malagueños, me parece que era.

No tuvo buena infancia, la verdad.

Fue patear y patear

y patear las calles buscándose la vida.

Chiquito acudió poco al colegio.

Tengo en mi poder un niño que... una mala tarde la tiene cualquiera,

pero este niño es inteligentísimo...

Acudió tan poco

que su profesor le mandó a comprar en este caso...

el bollo de pan para la casa.

"Chiquito, acércate a la panadería tal

y te traes esto, que...

que es para mí y para mi familia".

Le dio el dinero, fue a comprar el bollo

y cuando vio el bollo en la bolsa, dijo: "No vuelvo al colegio".

Se quedó con el bollo, se lo llevó a su casa

y apenas volvió al colegio.

¿Has pasado hambre, Chiquito? Sí.

Muy poquita, ¿para qué lo voy a negar?

Él pertenecía a una familia muy humilde

y él es el que echó para adelante todo.

Mi padre era un electricista que quitaba el sentido.

Ponía la bombilla y duraba dos o tres años.

La mejor del mundo.

En todos los bares de la costa

ahí estaba cantando.

Y cantando muy bien, perdona que me eche el piropo.

# Ay, a mí me había costado... #

Cuando no era con la comparsa de los Verdiales

era él solo con un guitarrista o con quien sea.

Buscándose la vida.

Donde podía se metía.

Y al final dio con El Jaleo, y allí estuvo conmigo 18 años.

# Ponte guapa, Mariquilla,

# que yo te voy a llevar... #

El Jaleo era un tablao flamenco

que ya tenía un señor que se llamaba Charles Cohen,

pero no entendía de flamenco.

Pillaba unas irritaciones, los artistas no estaban a gusto.

Entonces, un día me dijo: "Quiero hablar con usted".

Digo: "¿Qué quiere?".

Dice: "Me gustaría que usted me comprara El Jaleo".

Chiquito era una persona que te ayudaba muchísimo.

Se ponía a cantar y cantaba por seguidillas,

por tangos, por alegrías...

No era una figura figura del cante,

pero era un cantaor hecho para estar contigo

y sacarle lo que él tenía.

# ¡Ay!

# Que tiene el pañuelo... #

Tenía unas palmas y tenía un pie que... Vamos, que volabas.

¡Olé!

Y eso para una bailaora,

que yo he sido siempre más temperamental,

para mí era maravilloso.

# Viva Málaga la bella... #

Farruco, abuelo de Farruquito,

me dijo: "Mari, quítame todo lo que tú quieras

menos a Chiquito,

porque bailo con él como si estuviera flotando".

# En la cala hay una fiesta,

# mi madre me va a llevar... # ¡Olé!

En lo que más ha profundizado Chiquito en su forma de cantar

casi seguro es en los verdiales de Málaga,

porque se ha buscado mucho la vida por los Verdiales,

pero después conocía todos los palos del flamenco.

# Con mis castañuelas... #

Él sobre todo se sentía cantaor flamenco.

Más que humorista... Para él el humor era como...

Él lo utilizaba entre actuación y actuación

un poco, pero él se sentía flamenco y cantaor.

En los chistes cada vez que puede mete o una seguidilla

o un fandango o una alegría,

porque le gustaba meter su cantecito ahí en medio.

Bueno, uno que llega borracho a su casa:

"# Canastera,

# ay, las campanas... #".

Cuando íbamos a algún lado, decía: "Hazme un poco de compás".

Y yo le hacía el compás con las palmas y él cantaba.

# Las campanas de Linares... # (PÚBLICO) ¡Olé!

Él nunca me ha fallado.

Eso es lo más importante de Chiquito,

que era un comodín, pero un comodín con sabiduría.

# Ay, Andalucía de mi buena suerte.

# Ay, Andalucía de mi corazón.

# Como noche y día, # que me das la muerte

# por la carretera # de mi mayor dolor. #

Los tablaos flamencos empezaron a partir de los años 60.

Esos años anteriores eran juergas privadas

y, claro, se tenía que ir a salir a la calle

y a dejarse ver por Málaga para que lo contrataran

para llevarse 1000 duros, como él decía, a su casa.

Muchas veces iba a Marbella,

iba a fiestas de ricos de allí, que le pagaban una mierda.

En la juerga flamenca normalmente van cantando uno detrás de otro

y siempre hay un parón.

Chiquito en esos intervalos siempre contaba un chiste.

Contaba uno tras otro

y yo recuerdo incluso que los compañeros se encelaban

por el hecho... "Para, que nos estás quitando protagonismo.

Les gustan más los chistes que el flamenco".

Él se ha ido muchas veces en una motito

de Marbella a las 03:00 o las 04:00

hasta su casa a Málaga.

Se venía el último de la fiesta, el último siempre.

"Chiquito, vámonos ya". "No, que está don Antonio

y seguro que nos da una propina".

Él se casó pronto y Pepi para él era superimportante.

Él tenía que tener su dinerito.

-"Chiquito se casó en 1950

con la cordobesa Josefa García Gómez, Pepita, la única mujer a la que amó".

Chiquito estuvo en el circo de Manolita Chen,

y según nos contaba él,

salió al escenario y se quedó prendado en este caso...

de él, que estaba en primera fila Pepi.

Hasta el límite de que se bajó, le dijo dos cosas

y dijo: "Esta es para mí, para mí". Y lo consiguió.

Pepita fue una señora increíble.

Estaba superenamorado de ella y ella de él.

Pepi era muy guapa.

Yo decía: "¿Cómo has conseguido a esta mujer tan guapa?".

Bueno, aquí mi señora. Encantada.

Pepita García,

con el permiso de ustedes, la más guapa del globo.

Ella nunca se dirigía a él como Gregorio.

Ella le decía o "chico" o Chiquito.

Yo no he visto un matrimonio

tan tan bien avenido como ellos dos.

Le tenía verdadera adoración a su mujer.

Era un amor de verdad.

Alguna vez comentó que cuando en los hoteles

dormían en camas separadas,

se daban las manos hasta que se quedaban dormidos.

No tuvieron niños, qué lástima,

porque hubiese sido una satisfacción.

Un chiste para el niño.

Le dice, le dice, le dice...

Le dice el niño, le dice el niño

a la madre: "¡Mamá, mamá, mamá!".

Ellos dos adoraban a los niños.

Chiquito se deshacía.

Cuando los chiquillos le llamaban por la calle,

alguna foto y eso, jamás se negó. Jamás.

"Ha venido papá borracho

y se ha caído en el váter. Mamá, ¿te das 'cuen'?".

(LOS NIÑOS RÍEN)

Y dice la madre:

"Quítale la cartera y tira de la cisterna".

¡Al ataque!

Él era incapaz de hacerse una foto con una chica sola. Era una cosa...

Siempre ponía por medio, en este caso...

"Pepi, una foto, vamos a salir los tres".

No era presumido, pero su mujer lo tenía como un dandi.

Como un palmito: de zapatos, de camisas,

de corbatas, de chaquetas...

Lo tenía superelegante.

Pepita con una sola mirada le decía todo.

¿Tu mejor amigo es tu mujer? Sí.

¿Va contigo a todos los sitios? A todos lados.

¿Te fías de ella mucho más que, yo qué sé,

que de tu padre si viviera?

Sí. ¿Sí?

Más que mi padre, que en gloria esté.

Porque ella no es...

Estoy harto de decirlo. Por ella estoy donde he llegado.

Estoy en la televisión por ella.

Los chistes ella... "Échale valor".

A mí me dan mucho miedo los aviones, yo me pongo...

Leo el periódico al revés arriba,

le doy la mano al mismo dos o tres veces, por mi padre.

Y ella: "Échale valor".

Le daba pánico, pánico. Como decía él:

"Es que me da pánico el avión".

¿Tienes retortijones en el avión? Voy muy asustado.

¿Cómo vas? Voy así.

Donde ponen las copitas y esto lo tengo arrancado todo.

Se me ha escapado. Pasillo arriba y abajo.

Quieto. "Ten cuidado con la curva".

(LO IMITA) Vete despacito, no tomes la curva muy mal.

Se ponía a bailar en medio del pasillo.

Es decir, de los nervios que tenía

se levantaba y empezaba tucutú. Pasillo arriba, pasillo abajo.

Todos los artistas: "¡Chiquito!". "No puedo, no puedo".

A las azafatas las traía loquitas.

La azafata me dice: "Me ha dicho el piloto que pase usted...

adelante". ¿A ver la cabina?

"Y se siente". Le digo: "No vaya a correr.

No corra, ¿eh?". Y me voy otra vez. Vuela despacito, ¿eh?

Sí que es verdad que le decía al piloto "no corras,

coge la curva más abierta" y todas esas cosas.

Y fueron muchas horas las que echamos para ir a Japón.

Asumió el hecho de que tenía que irse a Japón

porque en Málaga o la Costa del Sol no había trabajo suficiente

y le garantizaban el hecho de tener un dinero seguro.

Yo estuve seis meses, y él estuvo dos años.

Estuvo con Merche Esmeralda, José Mercé... Ya se quedó él allí

porque ganaba bastante, la verdad es que sí.

Allí empezó a hacer sus buenos pinitos con la economía.

Y se fue solo y dejó aquí a su Málaga y a su Pepita.

El dinero que ganaba allí

no lo llevaba al banco, lo tenía guardado

porque no se fiaba

porque todos los japoneses eran iguales

y no sabía a quién le iba a dar el dinero.

Le asustaba, es que era muy gracioso.

Veía a esa gente, que todos eran iguales,

y decía: "A estos no les presto mi dinero".

Él dormía con el dinero debajo del colchón

y con un cuchillo por si alguien se lo quería quitar.

Decía que freía los huevos con saliva,

y sobre todo en Japón,

y que luego salía una rata y le aplaudía y bailaba con él.

-Debiste aprender japonés.

Aprendí unas cuantas palabras.

Aprendí "coñichibá", buenas tardes. ¿Cómo?

"Coñichibá", buenas tardes. Eso suena raro.

Fíjate qué palabra. Una palabra muy aguda.

Entonces, sí me sé

"por favor, ¿me da usted una copita?".

Lo preciso para poder desprenderme

y mantener el cuerpo allí. Si no, no hay quien coma en la vida.

Allí no se sientan, esa gente va siempre corriendo.

Te saludan así...

Él contaba que una de las veces

estaba bailando, creo recordar que era Mariquilla...

Bailábamos en un sexto piso.

El tablao estaba en un sexto piso.

Hubo un terremoto en ese momento.

Todo el mundo se quedó un poco así,

él se agarró a la bata de Mariquilla.

Bum, bum, bum. Uy, uy.

Los japoneses se metían debajo de la mesa,

porque se cayeron las botellas, los cuadros.

Y él miraba... Él me decía: "Yo miraba y veía a los japoneses

meneándose así con el edificio, pero ja, ja, ja.

Los tíos riéndose.

Yo estaba descompuesto, me estaba muriendo allí.

La madre que los parió". (RÍE)

(CANTA "CUMPLEAÑOS FELIZ" EN JAPONÉS)

Familia.

-Olé.

-¡Olé! -¡Olé!

-Su etapa de Japón

le dio posiblemente uno de los movimientos cachondos

que hacía con los pies.

¿Sabes? No, no. Él lo hacía ya antes.

Esa cosa de "no puedo, no puedo" era innato.

Yo te puedo contar chistes, pero cada momento distintos.

Es difícil. Las palabras que yo meto...

Eso ha nacido en mí, son cosas nacidas en mí.

Los movimientos que hago.

En todo lo que sea un chiste siempre...

hay planteamiento, nudo y desenlace.

En Chiquito era...

Lo de menos era el desenlace.

Uno que llega borracho también a un bar

y hace así y dice:

"# Desde entonces yo llamo

# a la muerte... #".

Se le definía como el chiste meseta, porque era constantemente la risa.

Constantemente. Te importaba tres pitos cómo acabase el chiste

o cómo empezase.

"# Pero la muerte # ya no me quiere escuchar #".

El nudo era donde él se explayaba con sus movimientos,

con sus chilladitos,

con su canción, que de pronto metía un cante en medio.

Dice el dueño: "Por la gloria de mi madre,

aquí no se puede cantar.

Ustedes tomen una copita". Y dice este:

"¡Feliz año nuevo a todos, señores!".

Era su manera de interpretarlo, su manera... su mímica.

-Era lo que hacía que fuera especial

y transgresor desde el punto de vista

de que nada del humor que se ha hecho hasta entonces

lo hacía Chiquito.

Dice: "¿Cómo que 'feliz año nuevo a todos'

si estamos en agosto?".

Y dice este: "Qué bronca me va a dar mi mujer.

Nunca me he retrasado tanto.

Hasta luego, Lucas".

Yo siempre digo que Chiquito era y es el Picasso del humor.

Porque él no ha copiado nunca nada,

a él se le ocurrían esos dejes, esos chascarrillos.

Esa rapidez, esa agilidad mental que tenía.

Por la gloria de mi madre... (MURMURA)

Me costaba entender lo que decía, pero su gestual...

"No puedo, no puedo, condemor".

Siempre decía cosas raras.

Y yo: "¿Qué dice? ¿Condemor qué significa?". Cosas de esas.

¡Al ataque!

Ese pasito para adelante y para atrás era un espectáculo.

Me daba lo mismo lo que contase.

-Un pasito atrás, un pasito delante. ¿Quiere hacer de Michael Jackson?

Y hace así, que tenía la mano como un ropero abierto.

Esa mano, la más grande del mundo.

Hace así, "jarl, jarl".

Charlaron Cantinflas y él...

No hacía falta, con su movimiento lo decían todo.

Con un simple gesto te reías.

Chiquito sería ahora más famoso si se deja llevar a Estados Unidos,

porque querían que fuera un nuevo Cantinflas.

Pero él se vio que tenía que estar

aviones para arriba, aviones para abajo...

Y no consintió.

Yo estoy trabajando y se me ocurren cosas en el escenario que...

Pero copiar ninguno. Hasta ahora no he copiado ninguno.

Y más tarde no voy a copiar a nadie ya.

Cuando yo invité a mi boda a Chiquito,

en este caso en el año 2000,

lo invité como Gregorio Sánchez Fernández,

no como Chiquito de la Calzada.

Le dije: "Chiquito, de actuar nada, que tú vienes aquí como invitado.

De escenario nada".

# La culpa fue del chachachá... #

Pero, nada, él no pudo aguantar

y en los postres se levantó

y se puso a contar chistes en las mesas.

Digo: "Chiquito, ¿no te he dicho que no vienes de artista?".

# ¡Qué radiante va la novia! #

"Me has dicho que no al escenario,

pero puedo contar lo que me dé la gana".

Digo: "Pues ya está".

No puedo, ¡al ataque!

Te mataré, ¿por qué haces estas cosas?

Me duele el duodeno vaginal, el fistro...

A Chiquito también había que conocerlo un poco

de cámaras para atrás.

Está bien el personaje que hemos visto en la tele,

pero es que él detrás de las cámaras era mucho mejor.

Me emociona a mí recordar a Chiquito, a Gregorio.

Nos hicimos buenos amigos,

porque venía a todos nuestros programas.

A todos es todos.

Qué pedazo de presentador.

Yo le voy a echar un piropo a él, porque nació antes de los dolores.

¿Antes de los dolores? Antes.

¿Cómo es lo del paso? Nunca sé hacerlo.

No tenía reparo y él lo que quería era que la gente se riera,

que se lo pasara bien.

Y me consta y tengo recuerdos de algún programa

al que fue invitado y que se prestaba a todo.

Ahí. ¡Me cago en sus muelas!

Y era muy divertido.

Muy divertido. Nunca te decía que no a nada.

Yo recuerdo... Creo que fue

en un toro mecánico subidos los dos. Empezó él.

¿En qué provincia andaluza se encuentra la ermita de El Rocío?

¡En Huelva, me cago en todo...! ¡Chiquito! ¡Chiquito!

-¡Chiquito!

"No puedo, no puedo subirme". Entonces, se subió, le subí yo.

-No puede domarlo. -Apoya aquí. Venga, no.

Luego me subí yo con él.

Y recuerdo llorar como pocas veces en mi vida en la televisión,

subidos en aquel toro mecánico, que luego nos caímos los dos,

pero hasta que nos caímos aquello fue el deliro.

-¡Ramontxu! ¡España!

Sí, venía Jean-Claude Van Damme y un día

uno de los invitados era Chiquito.

Con Jean-Claude Van Damme...

lo que hace Van Damme en las películas.

Empieza a pegar patadas, pim, pam.

Ese Chiquito que le ve... -Es fácil.

Simplemente tienes que hacer esto.

-Claro, él se vio reflejado. Dijo: "Esta es la mía.

No puedo". Empezó con su pierna a hacer así... Bueno, bueno.

Lo que nos pudimos reír.

-A ver, Chiquito, anímate.

-Anímate. -"Jarl".

-Yo es que sabía que a él le encantaba disfrazarse.

(Risas)

# Ella es el alma,

# el alma.

# Me cago en todas tus muelas. #

Vestirse de gitana, de cura,

de Tarzán... Hicimos locuras con él, y todo encantado.

No, yo me encuentro maravillosamente.

Yo soy una niña... Tengo mis estudios primarios,

pero yo estoy maravillosamente.

Soy una niña que me cuido muy bien, mira. Mira.

(EL PÚBLICO GRITA)

Se dejaba hacer todo.

Es decir, le planteábamos alguna cosa, vamos a hacer esto...

Siempre decía que sí.

¡Los tengo numerados, no me interrumpas más!

¡No quiero hablar con ustedes!

Bueno, sigue contando. 192.

123, que estaba en esta raya, 124...

Y está genial. Lo suyo eran los chistes,

pero se adaptó perfectamente

a hacer lo que le mandaban y dijeran allí.

Lo hacía a su aire.

-No me digas que este es Adán.

-Sí, compañera. Este es. -¡Ay, no!

-Es tu compañero.

Yo soy de Antequera.

Tú, que estás aquí por culpa tuya,

que te comiste la manzana,

estoy andando por Alcobendas y por todo Madrid solo.

Era un poco indomable. Cuando tú dabas paso a Chiquito,

allí salía Chiquito y él hacía su espectáculo.

(EL LORO GARRE) ¡Ah!

Te voy a partir los ojos. Hasta luego.

Él lo llevaba muy bien también con Paz Padilla.

Tuvieron momentos supergeniales los dos.

-Entonces, Jerónimo, ¿qué era, apache?

(GRITA)

Entonces, ¿qué era, comanche?

(GRITA)

Un momento, de verdad. No le entiendo.

¿Eso qué quiere decir, sí o no?

(GRITA)

Muy graciosos. -Y todavía hay gente

que me enseña en el móvil de Chiquito

una patata caliente del "Grand Prix".

¿Cuál es la longitud del río Danubio? En kilómetros.

3202. Menos.

3100. Menos.

3200. Menos.

Para abajo, Chiquito. 3000 justos.

No, menos. -Era un caos, un "show",

porque a veces la patata caliente, que era como se llamaba la prueba,

estallaba nada más empezar

y otras veces parecía que no iba a estallar.

Estábamos todos entre bambalinas mirando a ver qué iba a suceder

y qué iba a decir Chiquito.

2859. ¡Más!

2904. No, ¡menos, menos!

Me estoy viendo en la UVI por la gloria de mi madre.

Esa es otra, tenía ese humor

de "no puedo, a ver si explota o no explota".

-¡No, no puede ser!

2800... 2900.

2800 no.

Se puso gordo aquello

y yo tirado por el suelo y aquel Chiquito: "No puedo".

Yo me voy, ¡yo me voy!

¡2800!

Son cosas que no se pueden guionizar.

Eso no se puede preparar. Eso te sale o no te sale.

Y yo me compenetraba muy bien con él.

Ay, fatiguita. No he visto una patata...

¿He perdido la patilla? No, no.

La ovación para Chiquito.

Tenía un don de...

pasar la televisión, de traspasar la imagen,

que lo tiene poca gente. Traspasar esa pantalla que decimos.

Llegar ahí es tan difícil.

-Chiquito...

No ha habido ningún programa en el que ha salido él

que no haya tenido un buen "share", ¿sabes?

O sea, que ha funcionado muy bien.

-Se va a ahogar.

Se va a ahogar.

-A Chiquito de la Calzada lo conocí

en el año 95 o 96,

cuando colaboraba con Antonio Herrero en "La Mañana" de la COPE.

-Llevaba al equipo de los Radioñecos, que hacíamos las imitaciones.

Media hora de imitaciones y media hora de chistes.

-Una sección de humor

en la que estaba Chiquito,

Paz Padilla

y otro muchacho andaluz muy gracioso también.

Chiquito estaba encantado con el tema de la radio.

Aquella experiencia fue muy bonita.

Contaba un chiste Paz Padilla y de pronto:

"Chiquito, tu turno". Se levantaba y decía: "Me cago en tus muelas.

Ese niño,

ese niño que se va al zoológico con su padre

y con ese... Siete caballos van para Bonanza".

Y le decía Antonio: "Vente para acá, al micrófono.

Tienes que hablar al micrófono". Y el otro: "Ese niño...".

Y seguía y terminaba por ahí.

Entonces, Antonio se ponía nervioso y le decía: "Venga, vente al micro".

No era una anécdota, era partirse de risa.

Era hacer televisión en la radio. Él no veía el medio, él se lanzaba.

Bueno, bueno. Le dice...

Le dice el niño al padre...

"Señor de la Calzada,

se mueve usted más que los precios,

así que para ayudarle

esta comisión propone atarle a una silla".

-Aquel momento fue uno de esos momentos también divertidos

de su paso por nuestro programa.

Me va a hacer pupita. ¡Quieto, no!

Venga.

Le costaba mucho trabajo, le costaba mucho.

Él no podía estar sentado

con las manos quietas y las piernas cruzadas

contando chistes. Era imposible para él.

# Está rezando en la celda # con el cura del penal... #

¡Olé! No puedo.

Te estamos empaquetando de regalo para Pepita.

Para tu mujer. Para Navidades.

Pero siempre era así.

Esa era la gracia de Chiquito.

Su propia libertad haciendo de ese personaje

frente a los espectadores.

Dice el padre: "No tienes más remedio que ir al colegio".

Pero...

Tenía que expresarse con las manos, con sus movimientos y todo.

Qué arte, por favor. Qué arte tenía Chiquito.

No puedo.

Pero ¡bueno! Espera.

Es que había dado un pelotazo en España.

Me voy a sentar. Siéntese si quiere.

Me reclama la mesa.

Me acuerdo y me di cuenta de que había aparecido

algo importante en el humor

un día en el Santiago Bernabéu. Pues 80 o 90 000 personas

gritándole todos al árbitro: "¡Fistro, pecador!".

-¿Qué es eso, Rappelito?

-¿Garbanzos? Con fideos.

Él estaba encantadísimo con todas esas cosas.

Cuando nos veíamos en la radio me decía:

"Mira, han sacado chicles con mi cara".

Vendía patatas, vendía caramelos, chicles, vendía...

A lo que se pusiese su imagen la gente lo compraba.

Recogió todo lo que había sembrado.

Chiquito de la Calzada, uno de los más particulares humoristas,

está rodando estos días su primera película.

Se trata de "Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera".

Cuando comentaba algo sobre el tema, se quedaba un poco como que no...

Que esto era algo impensable e inimaginable para él.

Que hacía pocos años había estado de tablao en tablao

y que ahora estuviera rodando películas.

¿Ya se va, "sheriff"? Sí, mi Bella Jolly.

Me esperan un millón de aventuras al otro lado de la frontera.

Y en prueba de mi amor

te entrego mi corazón.

Tómalo. Tuyo es, mío no.

Mi querido "sheriff", le voy a echar muchísimo de menos.

Y yo también a ti, preciosa.

Chiquito tuvo que hacer papeles, entre comillas.

Y se adecuó perfectamente, porque era capaz de hacer llorar.

# Yo daba voces, prima, # por las calles

# y nadie me respondía. #

Era una mujer tan chiquitita tan chiquitita

que en vez de dar a luz daba chispitas.

Era tierno. Chiquito tenía una cosa muy buena,

y es que transmitía hasta ternura.

No sé si por la persona

o porque ya cogió fama de buena gente,

y todo eso le ayudó mucho.

La idea fue de Álvaro Sáenz de Heredia,

el director, ese fenómeno.

Tiene una paciencia extraordinaria con nosotros.

Después del éxito que tuvo

"Condemor, el pecador de la pradera",

la de "Brácula II",

¿vamos a por la tercera? Digo: "Venga, al ataque". Y mira.

Quizás tuviera una idea, una línea de cómo...

de cómo se desarrollaba el guion,

pero él improvisaba muchísimo.

# ¡Ay!

# ¡Ay, guapa, asómate a la ventana!

# Te está cantando # Papá Piquillo... #

Eso debía ser un horror para los guionistas

y para los directores.

Quita de aquí, torpedo, que viene como un murciélago.

Con las garras se abre esta. Espere.

-Yo como actor prefiero no opinar,

porque no se puede defender.

Pero que se vendieron las películas eso no lo puede negar nadie.

Sé que había un movimiento

que estaba recogiendo firmas para llevarlas al Congreso, creo,

para hacerle conde de Mor.

Condemor.

Esto demuestra el cariño que le tenía la gente a él.

Supersónico de la Calzada.

Por favor, ¿qué nos puedes contar?

Hola. ¿Por qué has tardado tanto en hablarme?

¡Me voy a caer!

(Risas)

Con el tema de la imitación

él no lo llevó bien.

(IMITA A CHIQUITO) Mando un saludo a mis paisanos de Barbate,

por la gloria de mi madre, a los palmeros.

-Yo creo que esa es la única que él ha tenido

que le ha jodido alguien, y lo ha llegado a decir.

-A todos los palmeros... -Corten, corten.

Por el amor de Dios.

-¿Qué pasa, Hermida? No te digo trigo por no llamarte Rodrigo.

-Hubiese sido famoso con Florentino y sin él,

pero, efectivamente,

cuando Florentino estaba todas las noches en un programa

imitando al personaje de Chiquito...

Tampoco era una imitación, era muy forzada, esperpéntica.

Entonces, ahí la gente estaba recordando a Chiquito.

-Me han contratado para hacer de Neil Armstrong.

-Cuando imitas a muchos, uno más es un homenaje a ese que estás imitando,

pero cuando solamente haces el personaje, el personaje,

llega un momento que dirá:

"Me cago en tus muelas, el dinero es mío".

-Chiquito te pone una demanda. -Sí.

-Por imitación sin su consentimiento.

-Incluso le llevó a juicio, que perdió todos.

Pero él se creía en ese momento que estaba en la cúspide,

pero ahí yo no sé por qué se enfadó, pero denunció y perdió el juicio.

-El señor juez coge un papel y dice:

"Señor Fernández". "Sí, señor".

"¿Es verdad que usted ha dicho 'lago negro, lago blanco'?".

Digo: "Sí, señor".

"¿Ha dicho 'la gloria de mi madre'?".

Digo: "Sí, señor".

Quizás porque él hizo una lectura errónea de este asunto.

Quizás pensaba que le estaban tomando el pelo

o se estaban riendo de él.

"¿Usted ha dicho...?". -Pero el juez serio.

-El juez todo serio. "¿La vaca cobarde de la pradera?

¿Usted ha dicho 'jarl, jarl'?".

Llega un momento que digo:

(IMITA A CHIQUITO) "Este tío pronuncia muy mal, caballero.

Pronuncia muy mal".

Quería ser único.

Él no podía permitir que nadie le echara el brazo por encima.

Buenas noches. "¿Hola?"

Perdone que le moleste. Quisiera hablar con el director,

porque yo sé que ahí contratan ustedes artistas.

"Sí". Entonces, yo soy

uno de los mejores imitadores de Chiquito de la Calzada.

Me gustaría ver si me puede usted contratar.

¿Usted quiere que yo le diga alguna cosa española?

Él siempre quería ser el número uno,

pero por amor propio.

Él no permitía que nadie tuviera más gracia que él

o que cantara mejor que él o que...

Quería ser el número uno, el "number one".

Te das "cuen", ¿no? Yo es que lo imito

porque soy un admirador de este fenómeno.

Le dice el niño al padre: "¡Papá, papá, papá!

Anoche vi una pareja en el campo

haciendo una guarrería española con el cuerpo humano. ¡Papá!".

Y dice el padre: "¡Cobarde!

Con que tú eras el de la linterna, ¿no?".

¡Al ataque!

Que te imite alguien... O sea, a un humorista al que se le imita

es porque ha llegado al máximo.

Bienaventurados mis imitadores, porque ellos serán mis defectos.

-Antes de mis actuaciones siempre me encomiendo a mi patrón,

que es el que me protege y me...

-¿Quién es ese patrón, filete? -Lo tengo aquí, me lo he traído.

Es Chiquito de la Calzada. -Qué arte.

-Es el patrón de los pecadores y los cobardes.

Y que, bueno, como toda España sabe,

nació después de los dolores.

# Lo maté en agosto, # la calor apretaba... #

Alto, la Guardia Civil.

Íbamos Pepita, Chiquito y yo.

Esa pareja de guardias civiles

por la autopista de Madrid a Barcelona.

De buenas a primeras, escuchamos una sirena de un coche.

Esa Guardia Civil, la "meretérica".

Loco por poner una multa. ¡Al ataque!

A medida que aminoraba la marcha,

el coche de la Guardia Civil también paró

y ya dijo por el altavoz del coche que se tenía que detener.

Dice el sargento: "Por favor, mira si viene alguien.

Creo que escucho ruidos.

Dame los 'terestéricos'".

Se bajaron dos miembros de la Guardia Civil,

y era para solicitarle a Chiquito un autógrafo.

"Chiquito, es que lo hemos conocido y nos hemos visto en la obligación".

Y le dijeron: "¿Cómo nos llamamos nosotros?".

La "beremérica", no sé cómo lo decía,

o la "meripérica".

Le habla el sargento de la "meretérica"... (MURMURA)

¡Quieto!

"Emetérita", "meretérica"... Lo cambiaba todo,

pero la Guardia Civil estaba encantadísima toda

con Chiquito, le adoraban.

Le voy a poner una multa que no se la quita ni Perry Mason.

Por la gloria de mi madre. ¡Vamos a por él!

Chiquito salió del coche, se hizo una foto con ellos

y les firmó el autógrafo en un boletín de denuncias.

Debían cambiarle el nombre. Yo me quedaría con la "meretérita".

Le daría un toque al cuerpo más gracioso.

El otro decía: "No, que con un coche robado

no íbamos a llegar muy lejos".

Yo conocí a Chiquito en torno a los ocho o diez años.

¡Olé!

(Palmas y guitarra)

Mi padre fue una persona vinculante en la sociedad malagueña.

Aparte, gustándole el flamenco.

Entonces, Chiquito era asiduo a nuestras fiestas

y a nuestros eventos familiares.

Él quería a Málaga una barbaridad.

Cosa que entiendo, porque es una joya de ciudad y de gente.

Decía que era malagueño puro de oliva.

Me gusta que me digan Chiquito, Chiquito.

Trinitario, malagueño, puro de oliva.

Él su Málaga nunca la iba a abandonar,

y mucho menos irse a vivir a otro lado.

Siempre que iba a Madrid a trabajar con mucha frecuencia,

su intención era volver,

estar el menos tiempo posible en Madrid,

porque no podía faltar ni a su Semana Santa ni a su Feria

y estar con su gente de Málaga.

Sabemos que la fama te cambia de alguna manera o de otra,

pero él lo llevaba muy bien.

Chiquito no cambió nada, no...

Con el triunfo no cambió nada. Era una persona

que iba por la calle y a todo al que se le acercaba

no puso mala cara nunca.

Ahora me han salido padres nuevos, primas hermanas,

tíos... Me ha salido una cantidad de familia,

lo que pasa es que no me da tiempo de mirarlos.

Como siempre voy corriendo para coger el avión, voy asustado...

"Adiós. Soy tu primo, soy Antonio. Ten cuidado".

No dejaba de hacer un autógrafo, de dar un beso o de lo que fuera.

Nunca ha rechazado ni le ha llevado a "qué grande soy".

No, Chiquito ha sido igual siempre. Desde antes del éxito y después.

Yo digo a las personas más...

¿Qué te digo? Al biznaguero, al lotero,

al limpiabotas,

al que venía cargando una caja de Coca-Colas para subirla allí...

A todos les decía: "Vamos, que no pasa nada".

Y siempre a la persona humilde, a la persona trabajadora

le hacía un sitio que otra persona

se sube en su pedestal y ni lo mira.

Alguna vez comentó que el...

Dice: "Fali, yo tengo un Ford Escort.

¿Para qué quiero comprar un Mercedes si me va a llevar al mismo sitio?".

Un día, en Málaga, estábamos allí en un restaurante comiendo

y estaba sentado en la mesa de al lado.

Maravilloso.

-Nos escuchaba en el lavabo decía.

(LO IMITA) Os escucho desde el lavabo.

Hijoputa.

Chiquito quería ser Chiquito 24 horas.

Gregorio, sobre todo en su última etapa, no quería ser.

El hecho de que la gente lo conociera,

que fuera famoso, que se acercaran, era su felicidad absoluta.

A todos les soltaba algo y siempre con ganas de reír,

porque el estar a su lado era... era felicidad.

Me emocionaba mucho verlo,

porque siempre solía estar acompañado de su Pepita, de su mujer.

Era muy habitual que salíamos a un estreno,

a cualquier cosa, y nos encontrábamos con Chiquito y con Pepita.

Son tantos años.

-Son tantos. -Son ya.

40 años. ¡40 años!

No había niños, jugaba solo. Muchos años.

-¿Cómo aguantas 40 años a este hombre?

-¿Has visto? Fíjate, eso sí que es difícil.

-Es difícil de aguantar. -Es difícil.

-Ya lo creo. -Con los nervios que tiene...

Me aguanta a mí y yo a ella,

porque le doy la razón aunque no la tenga.

No, pero es muy bonito verlos porque siempre están juntitos.

Cuando muere Pepita...

se acaba Chiquito.

"A sus 85 años, el estado anímico de Chiquito es delicado.

La muerte en 2012 del amor de su vida, su mujer Pepita,

fue para él un golpe irreparable".

Él estaba fatal.

Él me decía: "Fali, se me ha ido mi vida.

Se me ha ido mi vida".

Decía que desde que Pepita se había ido, él ya no era él.

Sí, él pierde la ilusión de vivir.

"Estuvieron casados casi más de seis décadas,

y no podían pasar el uno sin el otro".

Los amigos estábamos ahí, pero ese hueco no lo ocupaba.

De hecho, él se encerraba.

Era salir por las mañanas de su casa,

desayunar en la cafetería de abajo,

ir con su sobrina,

bajar en este caso por el paseo marítimo, calle Larios,

comer en El Chinitas y allí era...

su sitio. Él se sentaba y sabía que lo íbamos a proteger siempre.

Y las 17:00 o 18:00 se iba para su casa.

Y esa casa vacía tan grande y sin su Pepi...

Pasaba el día sentado en un sillón que tenía al lado de una ventana,

pero le sobraba todo. La casa le sobraba entera.

"Chiquito, te veo un poco rarillo".

Dice: "Mari, es que no duermo". Desde que murió la mujer.

Dice: "Duermo en el sofá".

Digo: "¿Cómo que en el sofá?".

"Duermo tres o cuatro horas y siempre estoy mirando a Pepita".

Le salían galas, claro, pero él... él ya no...

No era Chiquito.

No podía soportar

la alegría de la gente cuando lo veían, en el sentido de...

Lo seguían solicitando mucho, pero él ya no estaba para nada.

Él comentaba que a veces qué duro es

querer tanto a alguien

y hacer una convivencia tan unida con alguien,

porque cuando no están...

Dice: "Pepita y yo éramos como uno".

Y en el momento en que ella falla,

ese uno queda a la mitad.

Y siempre él...

le decía a Pepita que nunca le iba a faltar nada.

Y así fue.

Fue la última etapa de Chiquito de la Calzada

que yo viví,

y que recuerdo con muchísima pena,

porque es que él no conseguía remontar

la muerte de su Pepita.

-El humorista Gregorio Esteban Sánchez Fernández,

más conocido como Chiquito de la Calzada,

como les contamos, ha fallecido la madrugada de este sábado

a los 85 años en Málaga.

-Si hubiera estado viva Pepi, seguro que Chiquito seguía todavía.

Él estaba deseando irse con su Pepita.

Fue muy triste para mí.

Un palo, una pena muy grande.

Estaba lleno hasta la bandera el entierro de Chiquito.

Todos, todos: Paz Padilla, Bigote Arrocet...

Todos los que estábamos allí

habíamos tenido a Chiquito como un padre.

Nos había dado consejos, siempre muy pendiente de todos nosotros.

Un palo, la verdad. Un palo.

Don Gregorio Esteban Sánchez Fernández,

Chiquito de la Calzada,

humorista, cantautor de flamenco y actor cómico.

Concedida a título póstumo.

Recoge la medalla su sobrina, doña Dolores Arjona.

-Esa es una putada permanente

que no se reconoce en vida a la gente.

Tarde, pero llegó. Le llegó, y bastante bien.

Fue una equivocación no hacerlo en su vida.

-Yo para aprender el idioma que tú estás hablando normalmente,

así un poquito raro,

¿tengo que ir al instituto

o lo puedo aprender ahora que voy al colegio?

Lo puedes aprender al lado mío.

Hay un antes y un después de Chiquito.

-En la humanidad. De hecho, nos cambió el lenguaje.

Es un idioma planetario, un idioma que nace en mí.

Puedes decir: "¿Te das 'cuen'? Cuidadín.

Doctor Grijando... (MURMURA)".

Hasta hoy mismo la gente de 10 años utiliza palabras de Chiquito,

porque eso es así, ¿no?

Es un lenguaje propio, porque estando en El Jaleo lo hacía.

El condemor, el otro, no te das "cuen"...

Todas esas cosas eran una creación de él.

Señores,

quiero comunicarles con el corazón en la mano,

porque más que torpe soy torpedo.

No hacéis caso de nadie.

En un cine, en una película de James Bond o uno de estos,

007 habla de la sala de torpedos.

Creo que el cine entero explosionó en carcajadas.

Claro, ¡torpedo!

-¿Qué se siente cuando uno se da cuenta de que en la calle

todo el mundo habla como tú?

Es una alegría, una satisfacción.

Yo paso por debajo de una obra: "¡Ten cuidadín!

Te parto los puntos de vista sexuales. ¡Hasta luego, Lucas!".

Puedes copiar algún gesto de otro artista, esto o lo otro,

pero el vocabulario de Chiquito era suyo.

¿De dónde ha salido el idioma de Chiquito de la Calzada?

Mis palabras son, aparte de ser unas palabras sexuales...

Sí. Son palabras de grandes relatos.

Grandes relatos. Son que te digo una cosa ahora,

no te digo trigo por no llamarte Rodrigo,

y hago unas cosas muy diplomáticamente.

Ese lenguaje tan repetido y tan usado

al final se queda, que es lo difícil.

"La Copa. Sí, la Copa.

Y en Málaga. Y nos hemos preparado siguiendo el consejo del malagueño

más grande de todos los tiempos.

¿Él? ¡No!

¿Él? ¡No!

No somos un equipo pequeño, somos un equipo...

chiquito".

-¡Fistro! -Pecador.

-Torpedo sexual. -¿"Comor"?

-Te voy a hacer pupita.

(TODOS) ¡Al ataque!

-El lenguaje de Chiquito quedará para siempre en el castellano.

-Y puedes decir no de una manera que te cuesta menos.

Es más fácil decir "nor" que no.

-"Nor". "Nor".

"Nor" te sale solo.

Estaba haciendo la caída de Roma, los siete canastitos,

la entrada al túnel. No te vayas muy lejos...

La caidita de Roma.

La caidita de Roma es por detrás o por delante.

Técnicamente, se refería al acto sexual

entre un hombre y una mujer.

Todo el mundo tiene un graduado escolar

y tú una etiqueta de Anís del Mono.

En vez de carné de conducir, una etiqueta de Anís del Mono.

-Se conoce que la etiqueta de Anís del Mono

es muy fea, es un mono muy feo.

Entonces, lo tenía como una cosa esperpéntica.

¡Eres un fistro!

¿Un fistro? Esa es la gran incógnita de Chiquito.

Joder, fistro...

-Eres un fistro vaginal, o sea, es...

Fistro vaginal.

Nadie sabe qué es un fistro en realidad,

pero todo el mundo nos reímos con él.

Fistro, pecador...

Creo que es un insulto pero un halago al mismo tiempo.

-Un fistro pecador de la pradera

es cosa suya.

Se la ha llevado a su tumba.

-El portugués Fernando de Magallanes, que no era un fistro duodenal...

En el Congreso de los Diputados,

a raíz de que él murió, un diputado malagueño

utilizó sus dejes

para que se recogieran en las actas del Congreso

para que no se perdiera su lenguaje.

Juan Sebastián Elcano

se enteró de la expedición y debió pensar:

"¿'Comor'?". ¿"Comor"?

Una empresa dura y admirable, "jarl".

"Jarl, jarl".

Se trata la hazaña a conmemorar,

la conocida leyenda negra

con la que yo no "puedor". No puedo, no puedo, no puedo.

Fantástico. Yo creo que Chiquito

era gracioso

de verdad.

Te voy a cantar por Frank Sinatra,

ese pedazo de cantante que ha quedado en la historia.

Dice: # "New York"... #

(TARAREA)

# Un lago negro, un lago blanco. #

Ese mundo. Él generó un mundo.

Lo más importante para cualquier creador,

sea del humor, sea de la música, sea del cine,

sea de la fotografía...

De lo que sea, cualquier creador, es tener tu marca.

Dice: "¿Qué hora es?".

Dice: "Las 06:00". Dice el otro: "Muy tarde, ¿no?".

"¿Por qué no me has preguntado antes?".

Es tener algo que te caracterice a ti,

y eso Chiquito lo bordaba.

Y dice muy serio: "Pues yo le dije a mi señora

que a las 06:00 tenía que estar en la casa. ¿Qué hago ahora?".

Dice el otro: "Llama por teléfono". "¿'Comor'?".

Tú coges cualquier chiste de Chiquito...

Cualquiera, ¿eh?

Y se lo das a otra persona.

Llama por teléfono

y dice todo borracho: "María, María.

No pagues rescate, que me he escapado".

No le digas que lo contó Chiquito. Tú dale ese chiste.

Vas a ver si te ríes o no te ríes.

Luego me lo cuentas.

-Hubo un tiempo, amigos, en este país

que nadie decía "nor",

nadie decía "a guan, a peich, a gromenauer".

De hecho, nadie llamaba a su cuñado "pecador de la pradera"

ni "fistro sexual".

Y las personas, cuando se movían así,

era debido a espasmos o enfermedades del sistema psicomotriz.

Esto, por supuesto, era antes de la aparición

de este fenómeno de la naturaleza sin parangón,

¡el grandísimo Chiquito de la Calzada!

-Llegar al éxito con 62 años es difícil pero es muy bonito,

porque se le abren las puertas al que tenga 62

o al que tenga 58, porque dice: "Voy a poder triunfar".

-¿Por qué...? Por la gloria de mi madre.

A tus 62... ¿Dónde me siento?

Ahí mismo. No me eches años,

así le das lugar a que no pueda andar.

Yo pienso que nunca es tarde para triunfar.

Él triunfó con un producto propio, puro.

No copió a nadie, no hizo daño a nadie

y le llegó cuando le llegó.

Esto ha llegado tarde.

Si llega más tarde, cuento los chistes con un bastón.

Es muy difícil que un humorista triunfe con 20, es casi imposible.

El humorista está hecho de los 35 a los 45.

Ya tiene una cultura, un asentamiento,

ha hecho muchas tablas.

¿Llegar a los 62? Bienvenido sea a los 62.

Yo, eso, ojalá tuviese yo un pelotazo de esos con 80.

Tengo el espíritu como si tuviera 20.

No los tengo, yo tengo años para alicatar cuartos de baño.

¿Sabes? Pero el espíritu mío de...

Uno con 20 años no haría lo que he hecho.

Ver que a una persona con su edad, que le llega el éxito,

y que consigue lo que él quería, la fama,

pues... porque él sabía que le iba a llegar.

Él tenía el presentimiento, y Pepita también.

Por eso tenemos que alegrarnos.

Que una persona triunfe a una edad

un poco más avanzada

de lo que entendemos por triunfar a la edad que se tiene que triunfar

debe ser motivo de orgullo.

¿Quién es Chiquito,

Gregorio Sánchez Fernández "inside", dentro?

Chiquito de la Calzada...

Me voy a echar el piropo,

pero con tu permiso... Tú puedes.

Yo soy buena persona.

No es por echarme piropos, pero lo soy.

Soy como soy.

Soy una persona que...

voy tranquilo por el mundo, no me meto con nadie...

Soy pata negra.

¿Eres feliz, Chiquito? Mucho.

¿Eres tímido?

Algunas veces sí.

¿Y te gustas? Mucho.

Yo me veo y me gusto, porque... (RÍE)

Sí, me gusto.

Me gusto porque soy una persona...

Perdonad que me eche el piropo... Pero ¡hombre! Ya que has venido.

No le hago daño a nadie y me miro. Chiquito, cómo estás.

Bien, aleluya, te voy a mandar...

(RÍE) ¿Has visto?

Y me miro y me gusto, porque, no es por nada,

pero vivo feliz, que es difícil.

Era un genio. Hacía todo lo posible

por que tú fueras feliz a su lado.

No hay ni ha habido nunca

un personaje como Chiquito. Y creo que no lo va a haber.

Le dice el padre al niño: "¡Dime una mentira!

¡Dime una mentira!".

Y dice el niño: "Papá, papá, papá".

(Aplausos)