La concejal del Ayuntamiento de Madrid y miembro de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha valorado la campaña electoral de las Elecciones en la Comunidad de Madrid y ha señalado que su partido no permitirá un Gobierno compuesto por Unidas Podemos. "No vamos a favorecer un Gobierno en el que esté Iglesias" ha destacado la militante del partido naranja. Asimismo, ha mostrado las diferencias que existen entre Ciudadanos y el Partido Popular. "No nos alejamos de PP, es que somos proyectos distintos que pueden gobernar juntos en determinadas condiciones", ha valorado la concejal del Ayuntamiento de Madrid.