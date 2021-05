No podem guardar la roba d'abric

Es va confirmant lo que fa un parell de dies us anem explicant: lo de guardar la roba d’abric aquesta setmana tampoc serà. La sensació els propers dies, continuarà sent més de final d’hivern que de primavera. A partir de demà les temperatures baixaran i la tendència és que entre divendres i el cap de setmana s'accentuï la entrada d'aire fred i que les temperatures continuïn baixant. Ara be, la sensació d’hivern no s’acabarà només amb un ambient més fred. Entre divendres i dissabte migdia a 5500 metres d'alçada tindrem una bossa freda, amb temperatures de fins a 30º sota zero que afavorirà ruixats més o menys generals però també neu al Pirineu i enfarinades o calabruixades fora del Pirineu.