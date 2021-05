Un 21% de les llars ateses per Càritas no tenen cap ingrés econòmic ni ajudes, com l'Ingrés Mínim Vital o la Renda Garantida de Ciutadania, segons les dades de l'informe sobre l'impacte de la tercera onada de la Covid-19. Les dades indiquen que aquestes ajudes tan sols arriben a un 7% de les famílies ateses per l'entitat.