Un jurat popular integrat per cinc homes i quatre dones jutja a l’Audiència de Barcelona a Joan Francesc López Ortiz, el veí de Vilanova i la Geltrú, que el juny del 2018 es va confessar com a autor del crim d'una menor de 13 anys, la Laia Alsina. L'home va matar la nena presumptament a cops i ganivetades, després d'haver abusat sexualment d'ella i d'haver-li posat un collar de gos, segons la versió dels fets que recull la Fiscalia.



La fiscalia i l'acusació particular demanen condemnar-lo a presó permanent revisable per assassinat amb traïdoria i acarnissament i agressió sexual.