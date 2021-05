L'Informatiu - 13/04/2021

CCOO i UGT no veuen gens clara la proposta del Govern central de retardar l'edat de jubilació a canvi de fins a 12 mil euros per any. La reprogramació d'operacions s'estén a altres hospitals pel tensionament del sistema sanitari. El Beto dóna avui les primeres passes després de 60 dies ingressat a l'UCI, 60 dies en què la seva filla ha explicat al seu entorn cada millora que feia. El risc de morir per covid cau un 98% a les residències després de la vacunació amb Pfizer. Barcelona es consolida com la tercera ciutat europea per a fundar una startup o empresa emergent. El president del Govern fixa la mobilitat i l'habitatge com a eixos del nou 'Pla de Recuperació'. Els nens alletats per dones immunitzades amb la vacuna de Pfizer podrien estar protegits contra la covid. Avui han declarat els oncles de la nena assassinada a Vilanova i la Geltrú. L'alcaldessa Ada Colau inaugura les jornades Barcelona ReAct centrades en la reactivació econòmica de la ciutat. A l'Audiència de Barcelona ha començat el judici contra els dos homes acusats d'agredir sexualment dues noies en un pis de Manresa.