L'Informatiu Comunitat Valenciana 1 - 15/04/21

Hui és notícia a la Comunitat Valenciana:

-Els discjòqueis s'han sumat este matí a l'acampada de l'oci nocturn davant de la Generalitat. Han trencat discos de vinil per a exigir que es modifique la norma que els impedix treballar.

-L'ampliació del Port de València ha reobert el debat sobre el model de ciutat. Els empresaris defenen la sostenibilitat del projecte però veïns i ecologistes alerten de les conseqüències ambientals que podria tindre l'obra en la regressió del litoral i en espais com l'Albufera.

-La paella podria convertir-se en Patrimoni Immaterial de la Humanitat. El primer pas és obtindre la qualificació com a Bé d'Interés Cultural per part de la Conselleria.