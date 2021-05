Daniel Bernabeu, radiólogo en el hospital La Paz de Madrid y vicepresidente del sindicato médico AMYTS, ha expresado en Las Cosas Claras, de TVE, la necesidad de que los medios de comunicación sean "mucho más cautos a la hora de trasladar mensajes para no favorecer historias lacrimógenas sobre efectos secundarios" de las vacunas contra la COVID-19. En este sentido, ha asegurado que la "máxima prioridad" es la vacunación, ya que "la variante principal y más dramática" del colapso sanitario es que "está muriendo mucha más gente de otras patologías que no están pudiendo acceder a hospitales" debido a que, por ejemplo, en su centro de trabajo, "el hospital destina el 40% de sus recursos a la COVID". A ello ha añadido "el drama social que hace que la mayor parte de los pacientes no pueden estar acompañados por las restricciones". Por ello, ha lamentado que "se utilice la Sanidad y una pandemia con fines políticos. Los sanitarios han demostrado que lo dan todo por los pacientes y no vemos lo mismo reflejado en los políticos". [Coronavirus: última hora en directo]