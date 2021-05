La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha sido entrevistada en la 'Noche en 24' por Diego Losada, donde ha afirmado que existe un problema "descomunal con los menas" -menores extranjeros no acompañados- en Madrid y ha apostado por repartriarlos "de manera urgente".

"Tenemos que repatriar a todos estos niños con sus padres, acabar con la inmigración ilegal", ha defendido, tras ser cuestionada sobre los datos de estos menores en Madrid. La candidata de Vox aseguró que había más de 4.000 y que "eran demasiado", a pesar de que los datos exponen que son solo un 10,8% de los menores tutelados, es decir, unos 450 de los más de 4.000 que hay en la región.

Según Monasterio, ellos desconocen estos datos porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha querido aportárselos. "No nos quiseron dar los datos, nos dijeron que si lo hacían, no podíamos dárselos a la prensa".

Cuestionada sobre las palabras de la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien ha señalado que los católicos son los "principales interesados" en que se conozcan los casos de violencia sexual hacia los niños y que "no siga existiendo complicidad" dentro de la Iglesia Católica, Monasterio ha asegurado que "la izquierda es quien oculta la violencia sexual" y ha expuesto como ejemplo el caso de las menores tuteladas de Baleares.

Además, también ha acusado a Belarra e Irene Montero de no apoyar a la menor de 16 años que fue víctima de abusos sexuales por parte de 13 individuos en el parque del Oeste. "La señora Belarra y la señora Montero solo creen a los que pertenecen a sus círculos o solo hablan de manadas cuando son blancos y españoles, como en Navarra".

La candidata de Vox ha asegurado que los 13 supuestos agresores era menores extranjeros no acompañados, pero de los 13 acusados, solo cuatro son menores, dos de nacionalidad marroquí, uno de nacionalidad venezolana y otro, española.

"Son 13 abusadores, me da igual que sean dos menas, tres menas o cuatro. Qué pasa, que esa niña no merece la protección de estas feministas de izquierdas que nos hablan tanto de protección a la mujer. Qué pasa, que de esto no querían hablar porque había inmigrante ilegales", ha proseguido la candidata a la presidencia de Madrid por Vox.