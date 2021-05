A “La Metro” us expliquem com el campus de la UPC contribueix a millorar els entorns al tram final del riu Besòs, entre Sant Adrià i Barcelona, generant un gran espai de desenvolupament tecnològic i de coneixement. També anem a Mataró, on hi ha un conflicte veïnal per la substitució d’un parc infantil, davant d’una escola, per un corre cans, una instal·lació d’uns 1600 metres quadrats per deixar anar els gossos. I acabem parlant de la davallada de producció de roses al Maresme, on només queden dos productors.