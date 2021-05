A “La Metro” anem a la seu de Alstom a Santa Perpètua de Mogoda per conèixer l’impacte que tindrà en l’ocupació i en la transformació de la planta el nou encàrrec que ha rebut de RENFE. Són 1.400 milions d’euros per construir 152 trens de rodalies i suposarà contractar 500 treballadors directes. També expliquem la investigació que fan a l’IRTA, Caldes de Montbui, per saber si els fertilitzants són els responsables de l’augment dels casos de celiaquia i coneixem la història de superació de d’un jove pianista invident, Guillem León, que estudia al Centre Superior del Liceu i que ha estat reconegut recentment en diferents certamens internacionals.