La hora de La 1 - La hora de la actualidad - 16/04/21

Sube la incidencia acumulada.

Es verdad que muy lentamente, pero sigue subiendo.

Estamos en 203 casos por cada 100 000 habitantes.

9663 más contagios y se han notificado 126 muertes más.

126 personas que han perdido la vida por esta pandemia.

Solo baja la incidencia acumulada en Castilla y León,

Castilla-La Mancha y La Coruña.

Quiero que se queden con los datos de Madrid, País Vasco,

Y comunidad de Navarra. Están en riesgo extremo las cinco zonas.

En unos minutos les contaremos por qué.

Y con Jorge hablaremos de esto. Muy buenos días.

Hablaremos de la incidencia acumulada y un avance científico...

¿Podemos decir del año?

Todavía del año.

Embriones de mono con células del ser humano.

Un híbrido entre las dos especies.

Se ha conseguido en China.

Un embrión de mono al que le han puesto células de humanos

y no se sabe qué pasaría si lo dejaran crecer.

De momento solo 20 días.

Le explicaremos y hablaremos de los límites éticos en 1 segundo.

Martín, para acá. Estoy buscando a Martín.

Ay, Martín.

Que me despistas. Dale al tiempo.

Jornada marcada por las precipitaciones en buena parte

del Mediterráneo. Inestabilidad y tormentas en muchas regiones.

Hablamos de cantidades importantes en Málaga. En Estepona 14 l.

Valores significativos en Melilla.

La lluvia ayer intensa y persistente.

También en Formentera y en áreas de Cataluña.

Las precipitaciones van a ir apareciendo en muchas zonas

del centro y el sur peninsular

y buena parte del este de la península.

Este es el mapa de acumulación previsto que muestra esos chubascos

y precipitaciones. Atención en Castilla-La Mancha,

Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Extremadura, Cataluña,

Aragón, Baleares, Ceuta y Melilla. Los avisos están activados

por nevadas porque está bajando la temperatura

y hay avisos por nieve en Cataluña,

Girona y Barcelona con aviso amarillo por acumulaciones de nieve.

La cota podría bajar a 500 m,

pero las acumulaciones importantes serán por encima de 800.

Habrá un tiempo más estable en general.

Viento fuerte en el noroeste, en el Mediterráneo,

de componente norte en el norte peninsular.

Incidencias en el noroeste, A8, por viento, niebla en la N-VI

y en la A3 por nubes bajas y nieblas.

Chubascos tormentosos que afectan el este peninsular, sureste,

y poco probables las precipitaciones en gran parte

de la diagonal noroeste peninsular.

Donde hoy las temperaturas arrancan bajas, el Cantábrico oriental,

bajarán las máximas pero hablamos de valores suaves en Galicia,

en Rías Baixas.

El fin de semana con precipitaciones en el Mediterráneo en Baleares

y vertiente peninsular. Podría seguir nevando en el Pirineo

y en Canarias con chubascos localmente intensos.

Aviso amarillo por nevadas en el Pirineo para el sábado

y aumenta el viento del norte.

Más frío el sábado.

Oleaje en costa Brava y Galicia. La cota de nieve en 800 m.

Se podría recibir nieve en tramontana

o incluso en las sierras andaluzas.

El resto, día estable y lluvias que continúan el domingo de forma

más ocasional y menos significativa. También en Canarias.

Empezaron a recuperarse las temperaturas pero, en general,

será una jornada estable, con cielo despejado.

Eso sí, madrugadas frías. Estas madrugadas muy frías.

Las tardes se van recuperando un poco, sobre todo el domingo.

En el suroeste se podrían alcanzar 25°.

Quiero acabar mostrando unas imágenes

que han llegado desde Gales.

Podéis apreciar esa estampa peculiar y curiosa de un río de Gales.

El motivo de ese tono blanco no es otro que un camión cisterna de leche

que volcó en una de las carreteras y vertió la leche al río

produciendo un atasco en esa zona de Inglaterra.

Un río de leche en Gales.

(RÍE) tenemos nuestra mesa de actualidad con Ramón,

Verónica Guerrero, Marta Fernández...

Te hemos echado de menos. Y yo a vosotros.

Tenemos a Reyes Maroto. Buenos días.

Muy buenos días, Mónica.

Esta mañana hemos sabido que será la vicepresidenta

de Ángel Gabilondo si consigue formar gobierno.

¿Cómo ha sido ese paso adelante

y qué ruta económica necesita la Comunidad de Madrid?

He vuelto un poco a mis orígenes.

En 2015 acompañé a Ángel Gabilondo en la lista

y he estado trabajando tres años desde la Asamblea de Madrid

como portavoz de Presupuestos, Economía y Hacienda y es volver

a hacer lo que en su momento pedía el Gobierno de Madrid,

contar con una política económica centrada en las personas,

en los madrileños, buscando la prosperidad

y no abriendo brechas sociales que existen, lamentablemente,

en una comunidad rica donde todavía hay mucha pobreza.

Por lo tanto, afrontar este desafío con muchísima ilusión.

Conozco muy bien a Madrid, la comunidad, las empresas,

las necesidades de los madrileños y madrileñas

y, por lo tanto, emocionada para seguir construyendo este Madrid

próspero que queremos.

La última encuesta es la que publica "El Periódico"

y viene a decir más o menos que hay empate técnico entre izquierda

y derecha. ¿Aún hay partido?

Nosotros salimos a ganar el partido.

Está muy claro cuál es aquí el gobierno serio,

el que cuenta con personas como yo que se han centrado, como digo,

en un Madrid que necesita un cambio en su política económica

y, desde aquí, sin duda, animar a la gente a que vaya a votar.

Es muy importante. Es una fiesta de la democracia y, sobre todo,

tienen a un gobierno serio, progresista y encabezado

por Ángel Gabilondo.

Yo, como próxima vicepresidenta, lo que tienen en otro lado

es el gobierno del tubo de la plaza de Colón donde, sin duda,

la entrada de Vox en la asamblea va a suponer un retroceso

para el feminismo, para seguir avanzando la diversidad

y, en definitiva, como vimos ayer que votaron en contra

de una ley como la de la protección de la infancia.

Es lo que le espera a la Comunidad de Madrid y votan a ese gobierno

que, sin duda, nosotros estamos proponiendo una alternativa

para hablar del futuro de Madrid.

Quiero que valore las primeras reacciones que ya tenemos.

Ha hablado el vicepresidente Iglesias,

ese con el que Gabilondo dice que no quiere pactar.

Escuche lo que ha dicho cuando ha conocido la posibilidad

de que usted sea la vicepresidenta.

Me cae superbién Reyes pero no hay que vender la piel del oso

antes de cazarla. Primero hay que ganar las elecciones.

No voy a meter a nadie que proponga el Partido Socialista.

Pero hablar antes de ganar las elecciones a la derecha

de qué consejería va a tener cada uno, quién la presidencia

y cómo se van a hacer los equipos y programas, eso,

y lo entenderá Ángel, es construir la casa por el tejado.

Si las encuestas tienen razón, en cualquier caso,

sería un gobierno de coalición.

Lo que denota es mucho nerviosismo.

Yo refuerza la candidatura de Ángel Gabilondo.

Es una persona que conoce Madrid y ha demostrado que sabe gestionar

y, por tanto, en sus palabras se encuentran nerviosismo

por la candidatura que supone Madrid con mi presencia

en estas elecciones.

Muchísimas gracias por habernos atendido en "La Hora de La 1".

Gracias y suerte.

Un placer. A todos vosotros. Muchas gracias.

¿Cuán de conocida es la ministra Reyes Maroto

y cuánto voto puede arrastrar para el PSOE de madrileño?

Lo que refleja es que todos los fichajes de Gabilondo proceden

del gobierno de Pedro Sánchez,

ya sea en el segundo escalafón o ministras.

El conocimiento, no lo sé. En el último CIS que estamos mirando

con valoración de ministros la señora Maroto tenía un 3,8.

Igual ha habido otro. No es demasiado conocida.

Y en un gabinete con 23 ministros, ser conocido,

o tienes una cartera de salir mucho en la tele y en la radio

o es bastante complejo. La señora Maroto ha tenido la dificultad

de ser la encargada del Turismo en un momento que no ha habido Turismo.

Es un elemento nuevo, algo de salsa...

-Y las personalidades fuertes de los partidos que gobiernan,

una personalidad tan fuerte,

la gente identifica enseguida al presidente, Iglesias o Calvo

y el resto de la gente sales a la calle y preguntas los nombres

de los ministros y no lo sabe la gente.

-Como bien decía Reyes Maroto, ya conoce Madrid.

Ya ha estado en Madrid.

El votante madrileño es muy probable que no es que no la recuerde,

ministra, es que no recuerda su labor en Madrid,

pero sí que es cierto que hay un componente de golpe de efecto.

Ha hablado del feminismo, de poner a una mujer, potente,

con una cartera potente, para arropar a Gabilondo.

Me llamado la atención que Pablo Iglesias utilizaba

la primera persona del plural.

"Tenemos que ganar a la derecha antes".

Tendremos que gobernar en coalición,

pero me hacen el reparto de los cargos.

-Y la gente que aparece en campaña empieza hablar de cosas, soluciones

e ideas para Madrid y dejan de pelearse.

Cuando salen unos, la culpa de todo la tiene Sánchez,

hasta de que Toni Cantó no puede ir en las listas.

-No mencionan a Gabilondo.

Es como una estrategia.

Vamos a ganar a Sánchez y Iglesias. Vamos a...

Ayer hablaron del candidato del PSOE y de Pedro Sánchez.

Dijo que se había equivocado.

La estrategia va por ahí.

Se trata de decir a los madrileños cómo van a mejorar nuestras vidas,

viviremos en la comunidad, los problemas de la comunidad, etcétera.

Vamos a hablar de una de las cosas que nos importan.

Los datos. Les comentábamos que en general estamos viendo que muchas

Comunidades Autónomas van subiendo, pero los peores datos

siguen estando en Ceuta y Melilla.

Están con riesgo extremo estas que les estamos enseñando.

Ceuta casi en 500, Melilla, 511, y destacan mucho Navarra con 437 casos

por cada 100 000 habitantes,

y el País Vasco y Madrid por encima de 300. En Navarra, por ejemplo,

esta cuarta ola está siendo especialmente sangrante

en cuanto a se refiere a hospitalizaciones.

Uno de cada 10 contagiados en Navarra tiene que ser hospitalizado.

Los expertos apuntan a que es preeminente la variante británica.

El 97 % de los casos son por ella

y esa podría ser la que estuviera ocasionando

que las personas enfermaran más y de forma más grave.

López Acuña es epidemiólogo y exasesor de la OMS.

Queríamos comentar contigo el caso de Navarra y el País Vasco.

Han tenido restricciones muy fuertes y, en cuanto levantan algunas,

los contagios se vuelven a disparar de forma muy rápida.

Tenemos una situación en donde cuando hay una incidencia alta

se multiplica el riesgo de transmisión y contagios

de una manera explosiva y por eso tenemos las situaciones

de Navarra, País Vasco, Madrid

y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con altísimas incidencias,

por encima de 300 por 100 000 habitantes.

Pero hay otras Comunidades Autónomas que suben rápidamente

con incidencias de más de 200 por encima de la media nacional.

Lo que tenemos con toda claridad es una situación en la que tenemos

los repuntes caminando a ritmo acelerado.

La vacunación todavía no alcanza la proporción de la población

que nos permitiría establecer un dique para la transmisión

y, como consecuencia, además tenemos la proliferación de las variantes,

como la británica, con una alta tasa de contagio de velocidad

y estancias en hospitales.

Todo esto nos genera un equilibrio muy precario

en donde la mínima desprotección en materia de interacción social

o de movilidad repunta notablemente y genera incidencias

de esta magnitud.

Una de las cosas que estamos viendo es que el perfil

de las personas que acaban en los hospitales son más jóvenes.

¿Tendríamos que incrementar la restricciones en el toque de queda?

Sé que estamos en el horizonte de que se acabe,

pero viendo eso, que cada vez hay gente más joven que acaba

en los hospitales, en las UCIS...

Cuanta menos gente mayor empieza a estar enferma,

porque afortunadamente se van vacunando, por estadística empiezan

a proliferar los de menor edad.

Pero posiblemente estas nuevas variantes pueden tener un efecto

especialmente pernicioso en las edades entre 40 y 50 años.

La conjunción entre que los controles son menores

en la población joven y que las nuevas variantes generan

mayor contagio en estos grupos puede hacer que sea necesario volver

a recordar a las poblaciones más jóvenes lo necesario de esas medidas

de distanciamiento y no contacto social.

Qué cansino parece.

Esa nueva cepa se contagia más fácilmente.

Entonces, claro, si levantamos la mano en algunas restricciones,

pero el contagio es mayor y esas personas jóvenes no están vacunadas,

controlar ese contagio rápido es muy difícil porque, además,

parece ser que las cepas no son más graves, pero sí más contagiosas.

Al final son pacientes que no están ingresando en UCI,

pero contagian con mucha facilidad.

¿Cómo este contagiosa la cepa?

No hay que demonizar a los jóvenes.

Y hay que señalar que es la gente que va trabajando,

en el transporte público, y que no son los que salen...

No hay que salir y hacer el loco.

¿Los de 40 somos jóvenes?

Te ha gustado el mensaje implícito.

Lo he pillado rápido.

¿Qué te parece el anuncio de Pfizer? Está diciendo que posiblemente

se tenga que inocular una tercera dosis al cabo de 12 meses.

Me parece que es prematuro y que tiene que ser sustanciado

con más evidencia científica de la duración de la inmunidad.

Por supuesto Pfizer estará a favor de que se venda

una tercera dosis de su vacuna,

pero no podemos únicamente centrarnos en ese argumento.

El tema de que la vacunación no va a ser de por vida esta claro,

pero de cuánto va a ser la periodicidad con la que haya

que vacunar no lo sabemos todavía.

Va a depender de la duración de la inmunidad. No considero que tengamos

un escenario como la vacunación de una gripe donde tengamos que ir

año con año, pero tenemos que estar preparados tanto por el surgimiento

de nuevas variantes como por la duración.

Me parece muy interesante esa reflexión.

El hecho de que se convirtiera en un virus como el de la gripe

que nos tuviéramos que vacunar todos los años estaba encima de la mesa.

Habrá que ver cómo evolucionan las variantes,

pero tu parecer es que no estamos en ese escenario.

Todavía no tenemos la evidencia científica para ese escenario.

Lo que tenemos que hacer es llevar a cabo un monitoreo muy estrecho

del nivel de inmunidad que se va generando con la enfermedad

y con la aplicación de las vacunas para determinar

cuando cae esa inmunidad y se requeriría una nueva vacuna.

En estos momentos tenemos que centrarnos en vacunar

a la población. Ese es nuestro verdadero cometido.

Si estamos todavía en un 7 % que apenas ha recibido las dos dosis

nos falta un trecho muy grande.

Y si todavía tenemos el sector de 60 a 80 años

con un porcentaje de población reducidísimo tenemos grupos de alto

riesgo que pueden llevarnos a la presión asistencial,

la severidad e incluso experimentar un fallecimiento

y tenemos que centrar nuestra atención y apuntar todas

las baterías con las vacunas que tengamos disponibles.

-Estamos en una fase que en cualquier otro medicamento

sería más larga. La teórica fase cuatro de investigación.

¿Cómo está funcionando esta vacuna en el mercado?

Lo estamos haciendo con toda la población mundial

y en un momento record.

Algunos casos, como Israel, permiten averiguar algunas cosas.

Cuando podremos tener más certezas para saber si la vacuna

será estacional o no o... Esto tarda años.

-No tenemos años, pero no podemos en semanas.

Y mucho menos para empujar una venta anticipada de vacunas.

Para saber si la inmunidad nos dura un año tenemos

que dejar transcurrir un año.

No podemos llegar a esa conclusión antes del año.

En estos momentos, de cualquier manera, insisto,

tenemos una tarea colosal, hercúlea, de tener que vacunar a millones

de personas en el mundo, millones de personas en España,

y tenemos que acelerar para los grupos de más alto riesgo.

Déjame poner encima de la mesa otro debate. Fumadores en la mesa.

Yo.

Marta y yo.

Parecía que decía que no iba en la interterritorial,

pero se ha puesto encima de la mesa el debate de que se podría

prohibir fumar en las terrazas.

En principio nos han dicho que el consejo lo va a valorar,

que hay varias Comunidades Autónomas que se lo han planteado.

Ahora, lo que se dice, es que si no puedes mantener la distancia

no puedes fumar, pero si se puede mantener podría fumar.

De entrada, me interesa la opinión de Daniel. Y de Marta como fumadora.

Y de los demás. Daniel como experto.

Lamento que voy a tocar fibras sensitivas en los fumadores,

pero, definitivamente, espero que se apruebe la medida de prohibir

fumar en terrazas y espacios públicos.

En términos de COVID el riesgo que supone la exhalación

asociada al tabaco es muy grande y no tenemos por qué incurrir en ello

cuando hay un peligro muy fuerte de contagio.

Y segundo, todo lo que hagamos por reducir el uso del tabaco va a ir

en beneficio de la salud de las personas.

Tenemos suficiente evidencia a lo largo de muchos años

de los múltiples efectos negativos que genera el tabaco,

así que hacerlo en esta oportunidad, ligado al tema de proteger más

a las personas contra el convirtió

creo que sería una medida absolutamente aceptable.

Marta y yo somos muy comprensivas.

Somos fumadores racionales.

Pero es que nos van a meter en un agujero.

Hay que fumar en la intimidad.

Se da la circunstancia de que en una terraza en Madrid, con 2 m,

para fumar técnicamente tendrías que estar solo en la terraza,

solo en la mesa y nadie alrededor y ahora mismo,

echando un vistazo a las circunstancias...

Tendrías que estar a 2 m de los que estás contigo.

En una mesa habitual de terraza,

lo que llamaban antiguamente un velador, no guardas 2 m.

-Podríamos aprovechar y guardar los 2 m en la terraza en general,

no solo con los fumadores.

La ley dice que las mesas y los comensales deben estar

a la distancia que estamos nosotros

y... ¿qué terraza tiene a las personas con la distancia

que estamos nosotros?

Si no podemos fumar, tenéis que estar más lejos.

Y si estamos más lejos hablamos más alto

y esa es otra de los problemas.

-Restringir derechos cuando sanitariamente está muy bien,

pero necesitamos un informe.

Han presentado un informe en el que digan...

Yo no digo que la prohibición no vaya adelante.

Todo lo que sea proteger me parece bien, pero para seguir restringiendo

derechos presentar informes en los que, efectivamente,

se acredite que hay más riesgos. Si es así, adelante.

-Tus deseos son órdenes.

Hoy mismo la revista "The Lancet" ha sacado un informe científico

internacional donde demuestra... Es un poco una bofetada a la OMS.

Al principio dudó mucho con esto.

La vía aérea y los aerosoles pueden ser la principal fuente de contagio.

Y es bastante lógico.

Por qué contagia una persona asintomática,

que no tose, no estornuda... Por la vía aérea.

¿Por qué se contagian los sanitarios en un entorno tan seguro

como un hospital?

Posiblemente por la vía aérea.

Y los supercontagios. Si no ha tenido contactos con ellos...

O en un restaurante. Científicamente está demostrado.

Los tribunales ya tienen ese informe.

Les falta saber si es compatible con la legislación.

Una pregunta Daniel antes de despedirle.

No tiene nada que ver con esto.

Una pregunta para un tema que trataremos después.

¿Qué te parece ese ensayo, ese estudio científico

que se ha hecho en China con los embriones de monos y humanos?

-Es un avance científico...

importante y hay que pensar que vamos a tener una puerta abierta

a la creación de quimeras que entrañen seres humanos,

pero es, sin dudas, un avance notable lograr, biológicamente,

que se produzca algo que podría, ciertamente,

ser usado para buenos propósitos, pero tenemos que tenerlo

muy cuidadosamente vigilado.

Gracias, Daniel.

En nada les vamos a contar cómo se ha producido

ese avance científico con Jorge.

Les quiero enseñar un caso paradójico. Pasé en Guadalajara.

Hay dos poblaciones separadas

por 15 km y las dos en nivel 3 de restricciones.

En una el interior de los bares puede acoger clientes

y en la otra no. ¿Qué está pasando?

Tanto clientes como hosteleros están totalmente desconcertados

por el cambio de restricciones en distintos municipios.

Estamos en Cabanillas del Campo ya 7 km está Guadalajara capital.

Guadalajara tiene mayor incidencia

y por eso se decretó el cierre interior y exterior

y aquí tienen una incidencia que no llega a los 300 casos

y por eso las terrazas están abiertas. Esto está afectando

en que mucha gente que vive en Guadalajara capital

se está desplazando hasta aquí para tomarse un café

en el restaurante de Miguel Ángel.

-La gente se traslada hasta aquí porque no tienen donde

tomar un café y comer. Los barrios del sur o los polígonos del sur

vienen y se desplazan hasta aquí provocando acumulación de clientes

y esperas. Un poco de agobio.

-Miguel Ángel me comentaba que los trabajadores de Cabanillas

se dedican a logística y construcción.

Muchas veces vienen aquí a tomarse un menú del día y no tienen sitio.

-Ese es el problema,

entre el poco tiempo que dan las empresas para comer,

el poco espacio de que disponemos con distancias de seguridad

y el sistema que tenemos de mirar al cielo con la lluvia, no lluvia,

terraza abierta nada más, nos provoca un gran problema.

La asociación de hosteleros de Guadalajara denuncia

este cambio de criterio constante.

Una campaña que se llama "¿Y hoy a qué hora cerramos?".

-¿Os acordáis de las tarjetas que llevábamos

para saber el cambio de euros a pesetas?

Total.

Nos tenían que dar tarjetas todo el rato de esas.

Sacas la de Guadalajara

y miras qué vas a hacer en Guadalajara.

Hablaban de los jóvenes y tal.

No se trata de jóvenes o mayores.

Se trata de los irresponsables.

Algunos irresponsables homicidas que han llevado a la muerte...

Decir que solo se han muerto 160,

me parece que hemos llegado un punto, que es tan grave,

que ocurren disparates como este.

Cada vez que se menciona aquí en cualquier sitio un teatro,

un cine, un concierto, un libro,

se menciona 50.000 veces las terrazas, los bares,

las copas, las salidas.

-Somos el país del fumeque.

Están muchos trompetistas actuando entre muros de metacrilato.

-No van a estar escupiendo. -Fumando también.

-Es una cosa de sentido común.

Están las autoridades para explicar lo que es el sistema común.

-Imagínate que puede pasar el 9 de mayo cuando el marco más general

de todos, que es el estado de alarma, salte por los aires.

Se fugan los coches de forma masiva...

Todos en el coche montados...

(HABLAN A LA VEZ)

-Apocalipsis zombi. -La noche de las bestias.

-Va a haber una rave.

Hola.

Hemos interrumpido.

(HABLAN A LA VEZ)

Estáis es salerosos.

-Cómo se nota que es viernes.

-Fijaos de la foto.

(TARAREAN)

Hemos apostado en la cara que pondría Ramón.

-Habéis hecho tres voces.

Qué bien abraza Ayudo.

-La gente que abraza sin despegar los brazos...

-Ahora van a decir que fumar es malo.

-Qué sorpresa. -Vaya.

-¿Quién fuma en pipa en 2021?

Nadie fuma en pipa.

La gente es de otra época.

No pillan el COVID, pillan la rubeola...

Un hacker desvió 8000 E de Más Madrid a una cuenta de Podemos.

-Modificó el número de cuenta sustituyéndolo

por una de Podemos

y cambió el nombre de Mónica García

por el de Nicolás Maduro,

por si no lo había pillado nadie.

Le faltó poner una bandera pirata.

-Publica en Twitter por error.

Ya la ha borrado.

No entiendo por qué.

Puede ser la foto más sosa que saque un político por error.

Todo viene por los conejos y la paella.

En Prado del Rey hay en muchos conejos.

Esto lo ha hecho el equipo de grafismo.

-Casi me da un ataque de asma.

-Vamos con la última.

Venga, va.

Una "chorrinoticia" y nos vamos.

Las "chorrinoticias".

¡Es viernes!

(RÍEN)

Un hombre de 80 años gana más de 130.000 E en la lotería gracias

a que se había olvidado las gafas.

Solía jugar a la lotería usando fechas de cumpleaños

de los familiares.

Hace días olvidó sus gafas

y tuvo que pedirle la chica que se fijasen los números.

Un hombre de 80 años gana la lotería como siempre, por la chorra.

Esto se van a buscar conejos

y enseguida les hablamos de la polémica

de la investigación que se ha hecho en China.

Han conseguido embriones de mono con células humanas.

En 1 minuto.

Se lo hemos contado esta mañana.

Un equipo de investigadores, de científicos,

liderados por un científico español,

han creado en China 132 embriones de mono con células humanas.

Vamos a contar cómo se ha producido.

De entrada, necesitamos la célula humana.

Sí.

Hemos necesitado convertirla en célula madre.

Eso es.

Todas nuestras células tienen una función en la vida, un ojo,

neurona, de hígado, pero no nacen así.

Nacen siendo envío embrionarias.

Han rebobinado la historia

hasta convertirla en una célula embrionaria.

Es una célula madre, que llamamos.

Se puede convertir en cualquier cosa.

Casi cualquier cosa.

Han cogido la célula madre

y le han introducido en un mono.

Han hecho otro paso siguiente.

Lo han mezclado con las células embrionarias humanas

que antes habían reprogramada.

Al embrión del mono le han puesto células humanas.

Han conseguido 132. Han empezado a crecer.

Tres de ellos llegaron al día 19.

Es el día clave.

A partir del día 20,

se genera el sistema nervioso.

Tenemos una quimera,

mezcla de dos especies diferentes.

El día 20 se para, se destruyen los embriones.

No sabemos lo que podría ocurrir después.

Podríamos tener que se escapan

y se convierten en neuronas, negado...

Se prohíbe que sigan creciendo a partir del día 20.

¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo?

No podemos investigar con embriones humanos.

No podemos meternos en el vientre de la mujer.

Se buscan modelos como este en el laboratorio

para investigar enfermedades humanas.

También se puede generar tejidos de esta manera.

Si llegas adelante, se pueden generar órganos.

Un cerdo con un corazón igual que el humano

que pudiese ser trasplantado.

Nos ponemos en modo ciencia- ficción.

¿Qué pasaría si uno de estos embriones lo lograran implantar

en una mona que lo criara y naciera la quimera?

Tendremos una animal mezcla de ser humano y mono.

No es la pretensión de esta investigación.

No se podría técnicamente,

si sería viable.

Si viviría en el vientre de una mona.

No se puede y no se quiere hacer.

Se abre la puerta a que ocurra.

Tendríamos animales híbridos.

Animales con células del ser humano.

Podríamos tener un mono como células humanas.

¿Y si hay un fallo? ¿Y si alguien lo hace?

Es el avance del año.

Esos 20 días es el margen.

Estamos creando cruces entre especie humana y un mono.

Partamos de la base de que soy muy animalista.

No estoy de acuerdo con que se investigue.

Pero me parece una barbaridad.

Para empezar, en la clonación tiene un porcentaje de fallo alto.

Es someterlos a una muerte prácticamente segura.

Si no es una muerte segura, luego los vas a matar.

Son 20 días, de momento.

20 días, pero 20 días de vida, que te estás cargando.

No digo que no sirva,

digo que me lo expliquen bien.

Si me dicen que tiene una proyección para que el día de mañana

puedan servir, bien, pero me parece una locura.

-Y la propia dignidad del ser,

que no sabemos lo que es,

no sabemos si es humano o no es humano.

Digo que hasta los 20 días, vale,

pero después, en clave ciencia-ficción,

pones la sintonía inquietante.

No puede ir mucho más allá.

Siempre queda la duda,

porque te cuentan que ha llegado a los 20 días.

Tenemos que dar por bueno que lo han destruido.

-La ciencia avanza gracias a que hacen cosas

que no se atreven a hacer.

Dentro de la ética, por supuesto.

Factor claro de cualquier enfermedad es el envejecimiento,

nuestras células.

Si queremos tener órganos, reparar tejidos, salvar vidas,

la ciencia tiene que seguir avanzando y reinventando.

La ética está para algo.

-Se avanza así.

-Se ha tenido que hacer en China,

porque solo en China se pueden hacer este tipo de investigaciones.

El investigador trabajaba en Estados Unidos

y ya hizo en 2017 este tipo de ensayos

con embriones de cerdos y humanos.

Lo dirá Jorge mejor.

Ciencia-ficción de por medio.

Imaginaos que se pueden crear estas quimeras.

Pueden tener órganos humanos,

que se pueden utilizar para hacer trasplantes de personas,

de personas humanas, que necesitan un trasplante.

La única forma de conseguirlos,

una forma de conseguirlos, fuera de esto.

Me dicen: "Estás poniendo por encima la salud de los humanos".

No, no, ni muchísimo menos.

Si se da de forma ordenada...

¿Qué haces con esos animales?

Utilizadas uno de sus órganos vitales.

Nunca va a dejar de ser controvertido.

Te imaginas esa habitación con unas personas en unas cápsulas

o lo que sea.

El que tenga más dinero, podrá tener más órganos.

Hay una película.

Está quedando una de Ridley Scott.

-Inquietante.

Tiene razón Ramón.

El problema es cómo se usa.

La rueda es un invento maravilloso,

pero va en una ambulancia y en un carro de combate.

No podíamos imaginarnos hace 20 años este mundo de comunicaciones.

-Hace 20 años no nos habíamos planteado

un trasplante de cara o de riñón.

-O algo tan sencillo con una válvula cardiaca con tejido de cerdo.

La ciencia avanza.

-Nos podemos imaginar una granja de cerdos con corazones.

Se pueden generar animales con tejidos

que se pueden extraer sin matarlos,

que puedan servir para la investigación o para la medicina.

Con las válvulas cardiacas, placenta de algunos animales,

para hacer investigaciones.

No supone una explotación animal.

Para llegar a eso, hay que saber la compatibilidad.

Para eso hay que hacer modelos previos con todas las limitaciones

y todos los riesgos.

Llegará un momento en el que no tengas que parar el embrión

a los 20 días y lo tengas que dejar crecer más.

Se entiende la reticencia.

La semana en la que hemos visto una casa de los horrores

en un laboratorio donde había gente haciendo atrocidades,

en el momento que ves a ese pobre mono

sujeto de las cuatro extremidades y operando sin anestesia siquiera...

Puede ser animalista hasta cierto punto,

pero otra cosa es tolerar ese tipo de crueldad.

-Es una tortura.

-Esta noticia nos ha inquietado especialmente,

no solo por el bienestar animal,

sino por la posibilidad de esa quimera viviente,

la mezcla del mono y del humano,

que se está haciendo la realidad aumentada

y vamos a ver la Estatua de la Libertad caída

con Charlton Heston.

-Lo primero, la maldad, la crueldad.

-Ahora mismo está prohibido, salvo en China,

este tipo demostraciones.

Ningún gobierno puede financiar este tipo de investigaciones.

Por una convención no pueden superar los 14 días estos embriones.

Está muy regulado.

La ciencia siempre va por delante de la legislación.

Probablemente haya que reformular.

Una curiosidad.

Era un animal mitológico.

Sigue el juicio contra Igor el Ruso.

Estamos en la quinta sesión de la vista oral.

Están declarando los agentes de criminalística

sobre los detalles de la investigación del triple crimen.

Mató a un ganadero y dos guardias civiles.

Uno de los elementos es la autopsia.

Tenemos los resultados

de las tres víctimas.

-Estamos en la recta final del juicio.

A partir de esta semana,

la semana que viene son los informes de las partes,

la guinda han sido los informes de los forenses.

No le dejan bien parado, obviamente,

lo que ya sabíamos, que es un psicópata narcisista,

que ni siente ni padece.

A mi juicio, le falta algo, le falta humanidad y empatía.

Disfruta matando.

Luego vino la vertiente más física, que fue la autopsia.

Le pone la guinda a esa pena de prisión permanente revisable,

muy acertada, yo creo, que es la que planea sobre él.

Cuentan que la autopsia,

que fue una encerrona,

que los cadáveres presentaban los primeros impactos en las piernas.

Tiroteó en las penas porque vio que llevaba chaleco antibalas.

Remata con tiros en el cuello.

-Ellos no pudieron defenderse.

Es una emboscada.

No pudieron defenderse.

-Es alevosía absoluta.

Luego remata en el suelo.

Lo que dice la defensa es que siente ansiedad.

Sospechan que, como buen psicópata,

tiene una inventiva.

Dice que participó en las guerras serbias,

que estuvo en China y recorrió el mundo con sus andanzas.

Dispara luego al corazón. Un disparo certero.

Lo que no encaja de su defensa es que tiene estrés postraumático.

Reacciona violentamente disparando,

pero siempre tuvo la opción de huir.

Te voy decir lo que están contando ahora mismo.

Dispara a 30 cm de distancia.

No fue una casualidad.

-Vamos a ver lo que dijeron los forenses encargados

de evaluar a Igor el Ruso.

-La idea que tiene de sí mismo es de poderoso, de:

"Me atrevo con todo. No se me pone nada por delante".

Se considera perfecto.

-Tuvo otras conductas alternativas y decidió atacar primero.

Como decía él, había que eliminarlos.

-Astuto.

-Su conducta fue reflexiva.

Conoce en la anatomía humana.

Sabía dónde disparaba.

-Tiene problemas con la justicia en varios países.

Por eso sus sucesivos cambios de identidad.

-Frío, no respeta las normas, desafiante.

-Al dirigirse a las víctimas,

justificando que la muerte es inevitable.

-Carece completamente de remordimiento y de culpa.

-Es el perfil más peligroso.

Utiliza la violencia instrumental que sea necesaria

para conseguir el objetivo.

Encontramos un elevado, muy elevado, grado de psicopatía.

-Si tienes trauma de guerra,

no vuelves a ser paramilitar.

Si tienes un trauma, huyes de eso.

-Es responsable de sus actos.

-Laura, si te parece, empezamos por lo que no es.

No es un enfermo mental.

-No.

Tiene que quedar muy claro, no es un enfermo mental.

Es una persona responsable de sus actos y, por tanto, inimputable.

Es lo que han dicho los forenses.

Sabían lo que estaba haciendo

y lo hizo con todo conocimiento de causa.

Si tienes estrés postraumático,

no te enfrentas a eso.

Los forenses luego explica muy bien.

Como tiene estrés, ataca a sus supuestos atacantes.

Una persona huye de los estímulos que le recuerdan al trauma.

La defensa utilizará el término neurosis de guerra como impacto

para controlar al jurado,

pero ni el término es correcto

y sería trastorno por estrés postraumático

y no generan modo alguno una respuesta de ataque,

sino todo lo contrario.

-En los años que lleva ejerciendo,

jamás he visto una eximente hasta el punto de libre absolución

por una estrés postraumático.

Bajo ningún concepto. -No tiene.

-Hay muchas víctimas que tienen estrés postraumático

por haber sufrido un trauma

y son personas que no pueden pasar por delante del sitio

donde sufrido ese trauma.

No tiene nada que ver con eso.

Una neurosis de guerra es un término obsoleto.

No tiene sentido.

El abogado, lo entiendo,

tira por el estado mental de este señor.

No tiene otra opción.

Otra opción es una prisión permanente de libro.

Ahí está.

Más allá de que este juicio va a terminar

con prisión permanente revisable,

me preocupa el después,

qué trabajo se va a hacer con este señor,

que ha atacado dentro del centro penitenciario

a los funcionarios de prisiones.

Es a lo que se tiene que enfrentar Instituciones Penitenciarias

y no tiene fácil.

-Nunca lo ha puesto fácil.

De su celda se negaba a salir.

Estaba atrincherado en su celda.

Me quedo con su detalle.

Dijeron que, sin lugar a dudas, creen que lo volvería a hacer.

-El perfil de este sujeto está clarísimo.

Los forenses lo han dejado clarísimo.

Sucede trastornos de personalidad. Entre ellos narcisista.

Tiene falta de empatía, de compasión, premeditación,

narcisismo y, sobre todo, extrema violencia.

Si no hay remordimiento y tiene todos esos rasgos va a volver,

sin duda, a hacerlo.

Lo fundamental es que hacer con este señor para que no ataque

a funcionarios u otros reclusos.

Vamos con un caso que se ha resuelto nueve años después

de que se cometiera el delito.

Los culpables creían que eso estaba olvidado pero, de eso, nada.

Hace nueve años se encontró el cadáver de una breve

en el vertedero de Valdemingómez. Ha logrado detener a la madre.

-Pintaba mal el caso. Fue en el 2012.

Encuentra una operaria a la bebé recién nacida

en la cuarta cinta de residuos.

Tenían claro que era un asesinato, porque presentaba, a simple vista,

rasgos de golpes en la cabeza.

-Parecía difícil investigarlo.

-Lo primero que hacen es hablar con los responsables del vertedero

y resulta que en esas cintas va a parar la basura

de 17 de los 21 distritos de Madrid.

Atendiendo al tiempo en que creían que podía haber muerto el bebé

a la basura de cuatro días.

-Pasan ocho años y llega la pista clave.

Se revisan los hospitales para ver que niños habían nacido

y que madres habían acudido a punto de dar a luz y nadaban con la clave.

Pero lo guardaron. No olvidan ni un solo caso.

En una inspección rutinaria de Policía Científica, hace un año,

tienen el ADN de un sujeto, lo cruzan con el del bebé

y salta la liebre y era el padre del bebé.

Los policías hacen el seguimiento,

echan para atrás la película nueve años y dan con la mujer

que era su novia en aquel momento.

-La encuentran, la interrogan, ¿y qué les dice y qué decide la juez?

-Cuando la llaman no se lo espera. La llaman a comisaría

y pensaban que era por otro asunto. A la policía se niega a declarar

y aún sede judicial cuenta que el bebé había nacido muerto.

Que se había tropezado, la niña había muerto en su interior

y decidió deshacerse del cadáver. El juez no se lo cree.

La manda a prisión hace unos días y el marido no va a prisión.

El marido queda como testigo.

Ella le exculpa y queda claro que no convivían en la época

en que tiene lugar.

-Estaremos pendientes de cualquier novedad de la noticia

de esta madrugada.

Tiroteo mortal en Estados Unidos. Vamos con la redacción.

Según la última actualización son ocho los muertos en ese tiroteo

de esa empresa de mensajería, Fedex, en Indianápolis, en Indiana.

La Policía ha informado hace unos minutos que el autor de los disparos

se ha suicidado. Los heridos han sido trasladados a diferentes

hospitales y algunos familiares no saben nada de sus allegados.

Han habilitado un hotel cercano a esa empresa donde están recibiendo

atención psicológica. Vamos a estar pendientes de todo lo que llegue.

Gracias, Javier. Estas últimas semanas de Estados Unidos

estamos recibiendo muchísimas noticias de abusos policiales

y de tiroteos. A finales de marzo 10 muertos en Colorado.

Tiene un problema gravísimo con el acceso a las armas.

Y Joe Biden es el primer presidente muchos años, momento dos,

que ha decidido poner fin, por lo menos,

a ese tipo de armas que se construyen a base

de elementos plásticos, a las que les faltan un par de elementos

para convertirse en automáticas y que, simplemente,

los fabrican con una impresora digital

y tienes todas las instrucciones para hacerlas en cualquier

página de internet. El problema que hay en Estados Unidos,

todos hemos estado allí o tenemos amigos,

y es que el que está enfrente, hablando contigo, puede ir armado.

El que está en un bar y con el que discutes aquí

porque dices una cosa y él dice otra, puede ir armado

o pueden ir los dos armados.

Mueren 100 personas diarias por disparos.

Yo no voy a defender a la Policía de Estados Unidos,

pero siempre se pone el foco en cuando la policía hace algo.

La mayor parte de las veces que detiene

a alguien por algo les disparan. Es el oeste.

Ves los programas de "Policía en acción" y ves que paran a uno,

y les ponen contra la pared y con las armas enfundadas

y sin ningún problemas. Y allí...

Hablamos del último abuso policial.

Se veía a unos policías matar a un menor, un chaval de 13 años,

que cuando levanta las manos va desarmado.

El policía persigue a un sospechoso.

Enséñame las manos, le grita.

El joven, de 13 años, se da la vuelta y el agente le dispara.

Murió en el acto. Ocurrió a finales de marzo.

Tras semanas de protestas e indignación se han hecho públicas

las imágenes. Las autoridades aseguraron que el chico,

de origen hispano, sostenía una pistola pero las cámaras

que los policías están obligados a llevar encima

demuestran que no la llevaba.

Un forcejeo en este hospital con un detenido acaba con la muerte

de otro joven negro. Los agentes están suspendidos.

Estos nuevos casos de brutalidad policial se conocen días después

de la muerte de un joven de 20 años afroamericano

al que le dieron el alto por una infracción de tráfico.

La agente de policía confundió su arma con su pistola eléctrica.

Ha sido acusada de homicidio imprudente

y está en libertad bajo fianza. Las protestas se mantienen por quinta

noche consecutiva a pocos kilómetros del asesinato de George Floyd

y donde se celebra el juicio por su muerte.

La comunidad afroamericana vuelve alertar del racismo

y del peligro que corren por su color de piel.

Este teniente del ejército ha denunciado a los dos policías

que le encañonaron y rociaron con gas pimienta por la violación

de sus derechos fundamentales.

-Es que las imágenes son brutales. Brutalidad policial.

Brutalidad racista policial. Es contra negros.

-Una familia de conocidos que tengo dos me contaban que con los niños,

nosotros, de pequeños, tenemos la conversación.

No es sobre el sexo y de aquí vienen los niños.

Es que si la policía te para dejar las manos así

porque, si te las llevas al bolsillo, puede pasar algo.

El coronel que hemos visto en la última pieza

dice que le persigue la policía y es de noche. Esta madrugada.

No se quiere parar en una carretera donde está oscuro.

Va conduciendo hasta la gasolinera porque quiere parar en un sitio

donde haya luz y pone a grabar la cámara del salpicadero de su coche.

Fiesta con las manos hacia afuera.

Realmente por miedo a que pase eso.

Estamos un día tras otro contando lo que está sucediendo

en Estados Unidos. Por ver un hilo de esperanza,

las normas de la policía estadounidense de llevar la cámara

y que puedan enseñar lo que ha sucedido,

pero seguimos viendo esto con una cotidianidad espantosa.

-En Estados Unidos se permite la policía utilizar

medios letales incluso cuando hay medios menos letales.

Todos y ven que están en peligro.

El estar en peligro es subjetivo.

Si la policía te está diciendo que ese señor venía

a mi directamente me vi en peligro, ¿cómo determinase eso?

En Estados Unidos, incluso en los procedimientos judiciales,

gran parte de la investigación será dejar a la policía.

Con ellos son bastante laxos en ese sentido.

O cambian las leyes en ese punto o es improbable

que se pueda solucionar porque la ley les autoriza

a utilizar esos medios. Aquí a nadie se le ocurre hacer eso.

En Estados Unidos hubo un debate no hace mucho tiempo

en el que decían que porque no en vez de tener armas de fuego

lo hacían a través de pistolas táser.

Uno de los casos es porque la policía se equivocó de pistola.

En un momento en que un policía se siente amenazado,

o si se siente en peligro de muerte, no va a pensar que tiene que hacer

y saca lo primero que tenga.

La pistola táser requiere de una formación.

Dicen que no siempre la pueden dar.

Yo no veo solución a este problema, salvo que cambien las leyes.

-Desde el punto de vista psicológico y educacional

hay que cambiar algunas cosas. La sociedad americana, en general,

es muy irritada y está con esa sensación de tensión

y amenaza todo el tiempo, me pueden atacar, alguien lleva un arma...

La policía no está ajena a esas presiones.

La percepción de riesgo es tan alta que ante cualquier mínima

sensación o señal de amenaza, automáticamente, reaccionan.

Es educacional.

-Está todo basado en que hay gran parte de los estados

donde las armas son necesarias.

Viven en el campo, solos, en granjas donde hay peligro,

incluso de animales salvajes.

El concepto del arma para defenderse lo tienen arraigado completamente.

¿Pero que hace un tío con una pistola en Nueva York o en Chicago?

-La segunda enmienda se lo permite.

-La libertad va unida a la tenencia de armas.

-Biden puede hacer esto. Solo ha podido entrar en ese tipo de armas.

Ya es algo.

-Pero es un imperio.

-Para que un policía saque un arma y mate a alguien, es rarísimo aquí.

Vamos con un caso de denuncia.

Si tienen algún problema y quieren denunciarlo, pueden hacerlo.

¿Nosotros también?

Envíanos un WhatsApp.

Lo ha hecho a través de ese teléfono un matrimonio

del barrio de Compostela... de la Compostilla, perdón, en Ponferrada.

Ha sido desahuciado en pleno estado de alarma. En teoría, no se puede.

Ni los vecinos y los integrantes de la plataforma antidesahucios

del Bierzo ni los miembros del ayuntamiento que fueron

a apoyar a la pareja pudieron evitar este momento.

No voy a dejar mi casa.

-Antonio y José, de Ponferrada, de 58 y 62 años,

se han visto obligados a abandonar la casa en la que llevaba viviendo

desde hace más de 20 años.

-Eres buena persona, has querido pagar y el BBV...

-No me voy porque no he querido pagar.

-Un desahucio que no ha podido evitarse a pesar del apoyo

de sus vecinos, la concejala de asuntos sociales y la plataforma

de afectados por la hipoteca. El matrimonio contrajo una deuda

con el banco.

Según explican cómo han intentado negociar con la entidad bancaria

sin éxito y, por otro lado, una sentencia obliga a que dicho

banco le pague al matrimonio 21.000 E por las conocidas cláusulas suelo.

La abogada de este matrimonio ha anunciado su intención de llevar

el caso al Tribunal Constitucional, el de Justicia de la UE

o al de Derechos Humanos. Hasta lograr una solución Antonio,

que además es paciente oncológica con varias operaciones

a sus espaldas y su marido, José, desempleado de larga duración,

vivirán en casa de los padres de ella.

Después de dos horas, que fueron muy intensas, intentando evitarlo,

al final tuvieron que abandonarla. Con ellos está nuestra compañera.

Cuéntanos. He leído que por la tensión del momento

Toñi sufrió alguna lesión.

Sigue con mucha ansiedad en estos momentos.

Tuvo alguna lesión debido al estado de ansiedad.

Tuvo algún golpe accidental. Pero no es lo que más le duele a ella.

Lo que más le duele es que el mismo día, la misma hora que el gobierno

estaba anunciando la prórroga de la suspensión de los desahucios

hasta agosto se estaba produciendo aquí el desahucio de su vivienda

después de tantos años de lucha. Toñi, buenos días. ¿Cómo estáis?

-Te puedes imaginar. Menos bien, de todo.

21 años viviendo aquí.

Habéis tenido que ver cómo os han cambiado la cerradura.

-Nos han dejado la vida ahí dentro.

Gracias a los amigos y eso... Pero me he tenido que ir.

Es lo que hay. No puedo.

Os habéis acogido a la vivienda de tus padres, nonagenarios.

El único sitio donde os podéis quedar.

-De momento sí. Estamos buscando para poder sacar todo.

Nos han dado 30 días. Creo que somos una excepción.

-No habéis podido sacar ninguna de vuestras pertenencias.

-Lo básico. Lo que me ayudaron a sacar.

21 años en dos maletas, cuatro bolsas, un perro

y el gato, que poco más y se muere el pobre y poco más.

Rabia y tristeza. Ni el lavavajillas me dejaron poner.

Horroroso. Ha quedado todo ahí.

Recuerdos, muebles. Todo.

-Nada más llegar te has emocionado al ver tu vivienda.

Le quería preguntará Toñi a ver si nos puede aclarar

cómo le explica su abogado o quién que les hayan podido desahuciar

ahora mismo, en teoría, no se puede.

No lo entienden las abogadas. Ni mis compañeros, ni mis vecinos.

No lo entendía la concejala de bienestar social, Lorena.

Ha estado aquí desde el minuto uno.

No vino para la foto, porque estaba dentro. Peleando.

He oído las llamadas que ha hecho. Y otra persona que estuvo...

Otro concejal. Y no hubo manera.

Hemos visto en la pieza que tenéis una hipoteca

a la que no habéis podido hacer frente,

que tenéis una cláusula suelo.

Entiendo que habéis intentado hacer una negociación con el banco

y habéis denunciado la cláusula suelo, por ejemplo.

¿Cómo está el tema con el banco?

Es mejor que te lo cuente el compañero

porque yo, con los nervios... Hemos estado intentando pagar.

A todos se me ha dicho que no. Ellos, a mí, me deben dinero.

Bastante. Es mejor que te lo cuente el compañero.

-Óscar Rubio es el vicepresidente de la plataforma de afectados

por la hipoteca del Bierzo.

Preguntaban por las cláusulas suelos.

Se le deben en torno a 21.000 E.

Esto habría servido para salvar la deuda.

-Se libraron de abonar a nuestra compañera esos 21.000 E

utilizando un defecto de forma.

A estas alturas, hablar de defectos de forma cuando estamos viviendo

lo que estamos viviendo y cuando se trata de la vida de 14 años

en una vivienda creo que es un poco abusivo hablar de defectos de forma.

La justicia así lo dictó y ahí quedó el tema.

En 12 años esto ha parecido una gota Malaya.

Hemos conseguido detener 14 lanzamientos

de desahucio contra Toñi.

14 en 12 años. En nueve años, perdón.

Si no es una tortura...

Que baje quien baje que lo diga.

Hay varias cláusulas consideradas abusivas por el Tribunal de Justicia

de la UE que no se han tenido en cuenta a la hora del lanzamiento

de este desahucio y por las cuales seguimos luchando. Nuestras abogadas

siguen trabajando para agotar todas las vías y resarcir del daño

que se le ha hecho a nuestra compañera.

Les quiere preguntar Verónica, nuestra abogada.

En primer lugar, decir que me parece un despropósito.

Se dejó bastante claro con el tema de la pandemia

que no solo no se podía desahuciado, sino que, además,

si se tenía que desahuciado por cualquier motivo la autonomía

en cuestión tenía que dar una alternativa habitacional.

Dos preguntas. ¿Les han dado alguna alternativa habitacional

o les han comentado algo?

¿Han presentado algún informe que acredite la vulnerabilidad?

Sería lo único en lo que podrían agarrarse

para que se lleve a cabo el desahucio,

pero lo veo un despropósito.

-Estoy completamente de acuerdo contigo.

No se les ha facilitado ningún tipo, día de hoy,

de vivienda social ni forma de meterse en una vivienda.

Están viviendo con sus padres nonagenario dos.

Si se emite un informe de vulnerabilidad social,

se emitió hace cuatro años pero no se ha tenido en consideración

por su antigüedad, porque no ha sido renovado en fecha y forma.

Es un desamparo completo, total y absoluto por parte de la justicia,

en primer lugar, y de la sociedad, porque estamos permitiendo,

entre todos, que estos abusos, a pesar del estado de alarma,

se sigan produciendo.

¿Qué más podemos hacer?

Hemos ido ahí para ver lo que está ocurriendo.

¿Qué más crees que podemos hacer?

Ahora está todo en manos de la Justicia.

Llamémosle Justicia. Ya ves como me ha resultado hasta ahora.

A ver si la Justicia es justa.

-Es una deuda que habéis intentado saldar.

Habéis negociado con el banco he intentado, desde hace 12 años,

negociar con el banco y si os han cerrado todas las puertas,

no han cogido teléfonos, no quieren la devolución.

-Ofrecimos varias alternativas.

Incluso las solicitamos por escrito.

Una carencia por cinco años inicialmente.

Nos contestaron que no había lugar a la carencia.

Incluso pagar una cuota mensual de 200 E, mientras se pudiese negociar

de mejor manera o pagar las cuotas y también nos dijeron que no.

Hemos hablado con varios directores y todos nos han dado la espalda.

Nos comentaban que habían llamado al juzgado cuando se iba a ejecutar

el último desahucio y no se ha podido hacer nada.

-70 llamadas del despacho de mi abogada.

Han llegado a llamar hasta de teléfonos de clientes por si acaso.

El juez siempre estuvo en sala. De primera a última hora.

-Es la situación desesperada.

Estaremos pendientes de la situación.

A ver si estar aquí, en la televisión pública,

sirve para que les cojan el teléfono y les den una respuesta.

Gracias y ánimo. Vamos con otro tema.

Vamos con la realidad de muchas repartidores de comida a domicilio.

Clientes que los reciben desnudos, las amenazan con no pagar,

o puntuar mal en la aplicación...

Cuéntanos.

Buenos días, Mónica.

Es una situación en la que muchas repartidoras han denunciado

ese acoso. Se ha puesto sobre la mesa ese tema que no

se había tratado y todo ha sido gracias a un estudio que ha liderado

CCOO y que destaca la precariedad en la que trabajan estos trabajadores.

Estamos con Ana Mesones.

Tienes 10 años de experiencia trabajando como repartidora

la ciudad de Barcelona

y te has encontrado con situaciones de todo tipo.

-Me he encontrado clientes que abren la puerta sin camiseta,

directamente desnudos, chantajes con puntuaciones y valoraciones,

el típico pasa a tomar algo

y, si no pasas, no te pago. Yo sé responder ante estas situaciones,

pero algunas chicas no sé cómo pueden responder.

-Por un lado está el tema de que muchos clientes aprovechan

de que se cobra o se paga en metálico y os hacen estos chantajes.

Y en la aplicación se ve una foto vuestra

y se sabe de antemano que es una chica.

-Muchas plataformas permiten que el cliente pague en efectivo

y, aparte, sale nuestra foto en nuestro número de teléfono personal.

Cuando hay clientes que van a la desesperada y ven la ocasión,

a la que ven que es una chica, se aprovechan un montón.

-No sé si puedes especificar alguna situación concreta

en la que te hayas encontrado.

-Siempre recordaré un día que iba a llevar una compra

de un supermercado. Algo pesado. Tenía que hacer viajes.

Me pidieron que lo dejara en la cocina. Me lo pidió la mujer.

Yo los iba dejando y vi un hombre, un señor, paseando en albornoz

o bata y en el tercero cuarto viaje que hacía me encontré

con el albornoz abierto y enseñando todo lo que tenía

y diciéndome que le hiciera un trabajito.

Yo alucinando, primero porque la mujer estaba allí,

y, segundo, porque estoy trabajando. Una situación muy incómoda.

Me comuniqué con la empresa y ni me respondieron.

Después de darles el parte lo siguiente que me dijeron es:

"¿Te paso pedido?".

-Muy importantes estos testimonios en primera persona

para poner este debate sobre la mesa.

Me quedo con esa idea que nos comentaba Ana.

El caso omiso que denuncian estas trabajadoras

que se les hace por parte de sus empresas.

Algo de lo que vamos a hablar a partir de ahora.

Me ha parecido algo que... Vas a casa de gente.

Siempre ha sido muy peligroso del reparto.

La vulnerabilidad de cobrar en metálico,

que sean mujeres, que duplica la vulnerabilidad,

que las empresas no tengan ningún respaldo.

Y hablábamos antes de la policía de Estados Unidos.

Que vayan con una cámara y...

-Lo prohíbe la ley de protección de datos

pero no que el que está en casa sepa que es una chica

y con su teléfono y que su trabajo y su pan depende de eso.

Y si les ponen mala nota, en tres días no trabajan.

-Debería ser una obligación de las empresas vetar a estos clientes.

Que no puedan pedir en esas plataformas.

Es una obligación de las empresas.

Y que exista un protocolo contra el acoso. Deben tenerlo.

Y a ver cuáles son.

Y es muy importante preservar la intimidad de estas chicas.

El delito de acoso está muy bien regulado, pero va más allá.

-Tendríamos que conocer la vinculación de estos trabajadores

con esas empresas. -Eso da para un debate de...

Es viernes.

Que entren Nacho y Miguel.

Mira lo que me han dado.

Puede ser la zanahoria más grande que he visto en mi vida.

Tiene tamaño de calabacín.

Poned a los conejos.

¿Tenemos a los conejos?

No tenemos a los conejos.

Son los conejos de Prado del Rey.

Tenemos un montón.

Ahora salen muchos chiquitos.

Que les den un programa a esos conejos.

¿Cómo pueden llevar tantos años y no haber salido?

-Jacob, ponte las pilas.

¡Conejos en el plato!

Vamos con los mejores momentos de la semana en este programa.

En este programa hay expertos muy expertos.

Uno es José Antonio López. Le llamamos por sus siglas.

-JAL.

-solo quiero que haya una colaboradora que se llame

Consuelo Moreno para que le digan Comol.

-Qué guapo todo el mundo hoy.

En general, en este programa todo el mundo es muy guapo.

-El mérito es de nuestros padres y de maquillaje y peluquería.

Si llegas tarde al programa, sales así.

Así soy. Así soy yo.

-Mira el antes y el después.

-Mira qué desastre. -Tuve un día complicado.

Los pelos no cabían en el plano.

Salían los pelos del plano.

Estaba en el médico.

-Así se llama el after, ¿eh?

Parece que viniste montado en un puma.

-Hay dos maneras de pedir la palabra en este sitio.

Una es la de Carmen, por ejemplo.

Vamos a ver cómo pide la palabra Carmen.

-Educación.

-Levantar la mano.

Es el sistema que suele seguir la mayoría de colaboradores.

-Luego está el de Ángel Espósito.

Venga...

Puedes.

-A partir de ahora, levantad la mano.

No quiero que interrumpa nadie.

También se estila mucho... La mirada.

Los tengo así...

Y tienes que darle una patada

--Si

por debajo de la mesa...

Cuántos conejos.

Pompón, Rosquilla...

-Tienen poco movimiento.

Están tranquilos.

A Martín le encaja los conejos.

-Tengo una favorito.

Me espera todas las mañanas.

¿Cómo sabes que es el mismo?

Es el mismo siempre.

Un día le traje repollo de casa.

Ese día no vino.

-A nadie le gusta el repollo.

-El césped loco.

Esto es real.

-Son dos chicas disfrutando de ese césped bailongo.

-Hicimos una encuesta en redes sociales.

¿Qué le pasaba a este césped?

Licuación del suelo, turbera, humedad vegetal o suelo bailongo.

¿Qué crees que ha ganado?

-Pensaría que la tercera,

pero creo que tenemos un público muy ilustrado.

Ha ganado la que es. -La turbera.

-Vamos a explicar lo que es.

-Lo que sucede en ese suelo,

tiene una superficie sólida,

por la que caminan las personas.

Se produce cuando tenemos muchas lluvias,

ambiente frío y suelos impermeables

que impiden que se vaya ese agua que cae de las laderas sazona más baja.

Son ambientes muy ácidos.

En el terreno en tono marrón en esa imagen,

se mezcla el agua con el suelo vegetal y ahí,

en la siguiente grafismo lo vemos,

no se llega a destruir del todo y se queda formando esa turba.

La derivada es una especie de cobertura de musgo, musgo especial.

Los materiales hacen que se quede como una especie de bañera.

Número cuatro es la turba que se queda

como un solo gelatinoso.

--suelo

No se acaba de integrar en el suelo.

-Había opciones científicas.

La otra opción era licuación del suelo.

Ya que lo hemos aclarado, no sé lo que es,

lo vamos a explicar.

-Seguro que lo has visto

en ocasiones,

los socavones en las carreteras o cuando hay un terremoto.

La licuación del suelo viene producida por un movimiento.

Puede ser un movimiento sísmico.

Si este es el movimiento sísmico,

hay capas inestables de arcilla o arena.

Luego hay movimientos de tierra.

-Me gusta que hagas así.

Ese suelo bailongo.

Qué pena, no es.

-Ahora entiendo por qué no crees enseñar el grafismo.

Ahora lo entiendo todo.

-Como hoy es viernes,

vamos a recuperar algunas de esas fotos

que nos han gustado especialmente.

Vamos a verlas.

Nos encanta.

La quinta foto que más nos ha gustado.

Es de Cantabria.

-En el número cuatro tenemos una imagen desde Suances, Cantabria,

en el norte también.

Cielo más despejado hoy,

cielo soleado en el norte peninsular.

Nos gusta que os pongáis en las fotos que nos enviáis.

-Luis nos envía de San Fernando,

una con cúmulos.

(Música)

Esta de Asturias me ha encantado.

-Tema marítimo esta semana. -Se acerca el veranito.

-Como decíamos anteriormente, jornada de precipitaciones.

La más intensas afectaron la zona del este y sur.

El mapa aparece menos cubierto.

Empieza a haber núcleos convectivos

que dan lugar a chubascos tormentosos.

Van a ir a esos más esas nubes de evolución.

Las tormentas se acabarán desplazando hacia el resto.

Aviso por nevadas.

El frío está siendo importante estos días.

Nevadas en Cataluña.

Precipitaciones.

No son cantidades importantes, pero continuarán el fin de semana.

El viento sopla en el noroeste.

Hay incidencia en la A-8.

También en las en el centro y puntos del este, sobre todo, Albacete.

Mapa de símbolos para tarde.

Con tormentas Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha,

Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía.

No se descarta chubasco intenso en Canarias.

Todavía en Ceuta y Melilla.

Las precipitaciones de cara al fin de semana

lo esperamos en zonas del Mediterráneo,

sobre todo Baleares, y Canarias.

Esperamos aguaceros intermitente.

Ahora os muestro las mínimas.

La tendencia es el tiempo más estable.

Tormentas en Pitiusas.

Chubascos en el Mediterráneo.

Algún chubasco en Canarias y en el resto, general, estabilidad.

Atención, el frío,

que no viene bien en esta época del año,

están en plena floración los viñedos, etc.,

seguimos con heladas.

Parece que se suavizan de cara a los próximos días.

25° en Sevilla, es abril,

se vuelven a quedar sin feria.

Vean qué ambiente se vive en la ciudad ahora mismo.

Esto es en directo.

La pandemia impide celebrar la feria

por segundo año consecutivo.

Eso no significa que no lo puedan disfrutar

con las medidas sanitarias adecuadas.

Enseguida volvemos.

Tenemos novedades en el ritmo de vacunación de Madrid.

Javier, cuéntanos.

La Comunidad de Madrid ha lanzado una advertencia al Gobierno.

Si no llegan más vacunas en los próximos días,

se verán obligados a suspender la vacunación masiva

en los centros donde se lleva a cabo.

Han sido las palabras del viceconsejero de salud pública.

También lo ha reafirmado esta mañana Isabel Díaz Ayuso en una entrevista.

Se quejan de la falta de información

por parte del Gobierno e insisten en la necesidad

de que llegar más vacunas.

-No tenemos información de otras vacunas disponibles

más allá de las 157.900 que nos ha confirmado Pfizer.

Si son las únicas que vamos a recibir,

nos veremos en la obligación de plantearnos el cierre

de los puntos de vacunación masiva.

Estaba mirando los datos de la Comunidad de Madrid.

En principio, están vacunando un ritmo de 40.000-50.000 vacunas

por día, es lo que pone la Comunidad de Madrid ahora mismo.

Les quedan unas 150.000-200.000,

que es lo que dice el informe de Sanidad.

Si no reciben más, imposible seguir vacunando.

¿Quién tiene la culpa?

¿Quién latina de verdad?

Quien tenga la culpa de verdad, vamos a señalarle.

-Si sigue llegando el mismo suministro que estaba llegando.

Si no, lo tendrán que hacer.

Estaban esperando los que tienen que recibir la segunda dosis.

La situación de la Comunidad de Madrid

es la de otras Comunidades Autónomas.

-Entiendo parte que pondrán algún plan alternativo.

Esos centros de vacunación masivos serán el Wizink, Wanda y el Zendal.

Me refiero a que, en el hipotético caso en el que,

desgraciadamente, por culpa de quien sea,

se tenga que cerrar un punto, harán una planificación adicional.

-Hemos hablado de la comisión de salud de ayer.

Ayer ni salió, pero discutieron una cosa más importante

y es ampliar el plazo para el plan de vacunación.

Tendrían que estar más preocupados.

-En Estados Unidos,

donde las vacunaciones están siendo masivas,

porque la gente va los hospitales aunque no les hayan llamado.

Vacunan a los que están llamados.

Luego, hay gente que tengo tal edad.

Te vacunan donde no han acudido 4000 personas.

-Aquí corre la lista.

He leído alguna denuncia que dicen que se está produciendo eso.

"Parece que no hay, si me la ponen a mí".

De hecho todo por eso se están produciendo...

Corre la lista, corre, corre...

-Los últimos en Madrid.

Se han inoculado casi 1.600.000.

-Dicen para ampliar lo que acabas de dar,

leo, que solo quedan 3000 dosis de AstraZeneca,

29.000 de Moderna y 100.000 de Pfizer.

¿Dónde vamos con eso? A ningún lado.

En reserva, digo.

-Piensa en la campaña electoral.

Irán llegando nuevas vacunas.

Vamos a Sevilla.

No habrá feria de abril por segundo año consecutivo.

Las medidas de control de la pandemia lo impiden.

Algunas calles de la capital hispalense

ya están llenas de farolillos, de casetas.

Vuelven a quedarse sin alumbrado y sin pescadito frito.

Van a tener una feria alternativa.

Se ve dicen que se van a respetar las medidas de seguridad,

la distancia de seguridad.

Es la no feria de Sevilla. Cuéntanos.

Segundo año en la que nos quedamos sin feria.

El Ayuntamiento ha colocado alguna ornamentación

relacionada con la feria en las calles del centro de Sevilla.

También se iba a hacer un desfile dedicado a la moda flamenca

para apoyar el sector.

Se ha suspendido, así como otras actividades.

Algunos hosteleros, a título individual,

la asociación de hostelería se ha desmarcado de esta iniciativa.

Han decidido decorar sus bares con farolillos como si fuera una caseta.

Es el caso de este mercado.

Está situado junto al río Guadalquivir,

junto a la dársena,

junto al puente de Triana.

Nos acompaña a su director de operaciones. Es Pedro Galán.

Cuéntanos qué vais a hacer aquí durante esta semana.

Mañana sería pescadito, si hubiera feria.

-Hola, en primer lugar, daros la bienvenida.

Hemos tratado de ambientar nuestro espacio

con lo que es típico en la feria de Sevilla.

Eso sí, guardando todas las medidas de seguridad,

en la distancia de seguridad entre las mesas,

guardando las medidas que son para nosotros fundamentales.

Somos muy respetuosos

en ese sentido.

Hombre, en Sevilla, de alguna manera,

teníamos que hacerle un guiño a la feria.

Se puede disfrutar de toda la oferta gastronómica

que normalmente ofrecemos en el Mercado del Barranco

en un espacio distinto.

Como un guiño añadido,

es sacar el menú del pescadito, que arrancamos mañana,

un día especial en el que se puede reservar mesa.

Como veis, al aire libre, con mucha distancia.

-Para que toda la gente que quiera pueda disfrutar...

-Del pescadito en el mercado.

-Además de esta iniciativa que se lleva a cabo en este bar,

hay otros bares de Sevilla que han decidido a hacer

un pequeño guiño, un pequeño gesto,

a la feria, incluso promociones

para aquellas personas que vayan, sobre todas las mujeres,

que vayan vestidas de flamenca.

Vemos las promociones que hacen en bares de Sevilla.

-Quien venga de flamenca,

se les invita una jarra de rebujito una pequeña oferta.

Invitar a las personas que vengan

y disfruten de la pequeña feria que hemos montado.

He querido ir toda la vida

vestida de flamenca a la feria y nadie me llevado.

Una invitación en toda regla.

¿Cómo lo ves?

Lo veo muy arriesgado.

Nadie hace ni pajolero caso.

Como decías, Ramón...

Dicen que han puesto los farolillos

y la gente solo los va a ir a ver.

-Hay una base enorme de gente

para la que la diversión es salir, tomarla, reír,

ponerse hasta las trancas y para casa.

Para esos va a ser muy complicados.

No somos alemanes.

Podemos criticar lo que queramos,

pero no somos alemanes en Alemania.

Cuando vienen, son otra cosa.

Cuando vienen y se ponen como nécoras al sol...

En su sitio, se comportan muy bien.

-Creo que todos podemos aventurar cómo puede aventurar

cómo pueden acabar sitios con promoción y farolillos.

-Y sin farolillos.

No se puede...

La moda flamenca, que tienes una industria...

-Y bien bonita.

Industria tocadísima además.

Por eso, conviene sacarlos.

-No sé si la feria de abril será la mejor manera de empezar.

Me ha entrado la nostalgia.

Cristina.

Cristina aseguró que ha ido a la feria vestida de flamenca.

¿Tú crees?

Toda mi familia es asturiana.

La mía es toda andaluza.

No he ido ninguna vez.

Algo de razón tenías.

Borja. -Hola.

-Norma Duval.

Oye, vamos a hablar de amores prohibidos, ¿vale?

Amores prohibidos de viernes.

Un cura italiano anunció en la misa que colgaba la sotana por amor.

Imagínense la cara de sus fieles.

Deja el sacerdocio por una catequista

de la que dice que se ha enamorado locamente.

-Riccardo se ha convertido estos días en protagonista

de los medios italianos.

El párroco que cuelga los hábitos por amor.

Lo anunció el domingo asomado al púlpito en Perugia. No se

esperaba esta repercusión.

Sus melenas asoman en las primeras fotos de Instagram.

No es el primero que ni el último en abandonar

la carrera eclesiástica.

No es habitual que confiesa su amor por los fieles

después de darles la comunión.

Dice que lo ha hecho por honestidad.

Conoció a Laura hace cuatro años. No pensaba enamorarse.

Volvería a hacerlo.

Ahora tiene 42 años y Laura, 28.

No son novios.

Todo el tiempo dirá si su relación prospera.

-Creo que tienes historias sobre esto.

-¿Una historia con un cura?

-Un cura guapísimo.

Me enamoré locamente de él.

Fui a confesar.

Dije que estaba enamorada de un cura.

No dije que era él,

pero como me había visto rondando por la iglesia...

Dije: "Estás pecando".

Dice que no me podía dar la absolución si no me arrepiento.

-Ibas a declararte.

Fuiste el confesionario a declararte.

Digo: "¿Me marcho?".

-¿Qué edad tenías?

-17. -Una niña.

-Él tendría 23 o 24.

Había muchas amigas casadas.

-Como visteis "El pájaro espino",

había toda una generación que la vio

y le gustaba la historia de amor imposible.

Demuestra el anacronismo de una institución

como es la Iglesia.

-Celibato.

-No tiene nada ver con el mantener relaciones sexuales.

-Le veo con un parche.

Puede que sea de llorar.

-Solo llora por un ojo.

-Desde que lo comunicó en la misa del domingo,

no ha parado de llorar,

entre las emociones, la sorpresa de todos ellos

y, entre las lágrimas, las lentillas...

Se ha hecho muy famoso en los medios de comunicación.

Se fue al oculista y digo:

"¿Qué ha pasado?".

-Tuvo que contar toda la historia.

Cuenta que intentó retenerse, esperar a que esta chica,

que es catequista, se echara un novio,

pero que hay un momento, una noche,

en la que no puede dormir y la llamó por teléfono.

-La conoce desde hace cuatro años.

Ella es catequista.

Él es el párroco de una iglesia de Perugia,

en la región de Umbría.

Se dio cuenta de que esos sentimientos

eran más profundos a partir del mes de septiembre.

Obvio que algo le pasaba por dentro y se resistía.

Quería controlar sus sentimientos, pero no podía, se sentía muy mal.

Una noche que no podía dormir,

la llamó, porque simplemente quería escuchar su voz.

Digo: "Hola, soy yo".

Cuando colgó, dijo que se sentía bien,

una paz interior, que pudo dormir.

-Lo de celibato no creas que lo entiendo muy bien.

Podría casarse.

-El celibato no es un dogma de fe, es una norma de la iglesia,

que puede cambiar en cualquier momento.

Lo dijo el papa Francisco.

Jesucristo resucitó, esos dogma de fe.

--eso es

-Qué antiguo este tema.

Que nos sorprenda todavía que un cura cuelgue los hábitos

porque se ha enamorado... Lo que es antigua es la institución.

-Mi exmarido hizo una película de gran éxito con Ana Belén

y Javier Escrivá que se llamaba tormento. Esa película,

incluso con plena censura, ya hablaba plenamente de la historia

de amor de un cura con la chica de servicio. Era de principio de siglo.

-Y "La Regenta".

Es algo natural porque somos humanos.

Lo que te tira el corazón te tira.

-Una profesora que tenía en la universidad

se curó con un cura sin ningún problema.

-Hay que abandonar esas normas donde cosas como estas,

anacrónicas...

El papel de la mujer de la iglesia,

que no es más que una sierva del varón.

-Tiene ingredientes de culebrón. El cura guapete, Italia y...

Acabará protagonizando un calendario también.

-¿Si el cura fuera feo estaríamos con este debate?

-¿Han hablado de que van a hacer en el futuro el sacerdote

y la catequista? -Todavía es muy pronto.

Dice que ha recibido hasta cinco ofertas de trabajo.

De momento ha hecho las maletas de la parroquia y se ha trasladado

a casa de sus padres y desde allí tendrá que tomar una decisión.

Con respecto a su futuro con ella, él dice que ni siquiera son novios.

Tiembla solo de pensar que tiene que conocer a sus padres.

La historia se verá si avanza o no. De momento no hay nada

pero, por honestidad, ha creído en esos sentimientos

y ha dado un vuelco a su vida. Quiere emprender una nueva vida,

renunciar al celibato y volver al estado laico.

-Pues que la de besos antes de presentarla a los padres.

Lo mismo no le gusta.

-Eso en cualquier pareja.

-Me recuerda físicamente a los curas rojos.

A mí la comunión me la dio lo que se llamaba un cura rojo.

Los curas con melena larga y barba. Era esa cosa como de los 80

o los 70, más bien, me recuerda a esa imagen.

-En su pueblo el apoyo popular es muy fácil desde lejos,

pero el entorno de ellos dos... ¿les ha apoyado?

-Hay un poco de todo. Cuenta que ha recibido muchas llamadas.

La primera fue un qué has hecho.

Sorprende a todos.

Está recibiendo muchas llamadas de amigos y familiares.

Vive otra vez con sus padres.

Viven su padre, su madre, una hermana y un hermano.

El hermano al principio estaba horrorizado y no lo aceptaba,

pero le ha visto tan feliz que lo ha tenido que aceptar.

Y los padres, como todos, dicen que cualquier decisión la apoyan.

Tiene amigos que algunos le preguntan si ha tenido relaciones.

El dice que no. Que ni han salido de la mano.

-Hacías hincapié. Se ha mantenido con esa relación pura...

Idealizada también un poco.

-¿Por qué la iglesia protestante si les permite casarse?

Por eso digo que hay unas normas dentro de la iglesia católica

que necesitan revisarse. A lo mejor necesitan otro concilio vaticono.

Pues lo mismo. Esto es muy medievo.

-No les interesa por cuestión de poder.

-Su supervivencia pervive también en ese mantener el status quo...

-Hay un cura que lleva mucho tiempo luchando porque las mujeres

puedan ejercer igual que los hombres.

-Eso les hace estar desconectados.

Las nuevas generaciones no lo entienden y la iglesia

se queda atrás. Y vas a las misas y están medio vacías.

-Hay una gran falta de vocación.

-Y los curas pueden ser de la época de marcicastaña y...

-Hay algunos obispos y arzobispos que están activos

y te echas las manos a la cabeza porque no sabes dónde viven,

ni en qué país viven.

-Son incompatibles con la tolerancia que debería

predicar la iglesia.

-¿Este señor tiene afán de protagonismo?

Es el perfil de alguien que acabaremos viendo...

-No lo sé decir. En la entrevista se muestra un poco sorprendido,

abrumado, digamos, como que se lea ido de las manos.

El primer paso lo dio él contándolo en la misa,

pero los parroquianos son la gente con la que convive ya

la que ve todos los días, confiesa y conoce sus historias.

Es un círculo muy familiar. Les cuenta que se ha enamorado

y que va a dejar los hábitos.

Antes decíais que esto no es noticia y pasa más veces.

Hay muchos curas que dejan la iglesia para casarse,

pero este ha tenido esa diferencia, que lo haya contado en una misa.

A partir de ahí se ha hecho más popular.

Dio ese primer paso, pero no pensaba en las consecuencias.

Creo que va a echar el freno. No sé si es ese perfil.

Creo que se ha asustado un poquito.

-Lo cuenta a los feligreses y lo que ha trascendido es que los feligreses

ya intuían algo. ¿No?

-Supongo que esas cosas, en sitios pequeños, como un pueblo,

se puede saber. Aunque niega que haya habido algo más...

Imagino que la cercanía entre estas dos personas,

que buscaría momentos para estar juntos, se tiene que saber.

-Hizo ejercicio de sinceridad con su comunidad.

-Después de esa llamada en seguida habló con el obispo,

que se mostró muy razonable. Lo importante es buscar el amor.

-Lo importante es que la iglesia católica se revise un pelín

las normas. Los dogmas de fe. Las normas de la institución

o las revisa un poco o, de verdad, parece que estamos en el siglo XI.

-Tanto los conventos de monjas o curas hay muy pocos.

Vienen de los países de África.

-En América Latina también.

-Aquí hubo un momento en que a los hijos, si tenías varios,

aún no lo mandabas para que fuera cura para que pudiese estudiar

porque no tenías medios.

-Qué apellido tan bonito.

-Un beso, adiós, hasta luego.

-Oye, toros.

De la iglesia a los toros. -Otra anacronía.

Los timbales y Clarín este La Maestranza seguirán en silencio.

Los toreros están indignados.

Aseguran que no hay motivos sanitarios y la empresa que gestiona

la plaza dice que no eran rentables las corridas con las limitaciones

exigidas. La pregunta es si se ha cumplido la normativa o,

como dicen muchos toreros, hay trato discriminatorio.

Vamos con Carlos González.

¿Qué va a pasar con las entradas que estaban vendidas?

-Muy buenos días o buenas tardes ya. Nos lo va a responder el abogado

y colaborador de nuestro programa y representante legal de la empresa

que tiene la concesión de esta plaza de La Maestranza de Sevilla.

Antes de que Joaquín os diga lo que se va hacer con las entradas,

comentar que se comenzaron a vender, pero ayer se produjo

una orden ministerial tras una orden del consejo interterritorial

de salud que obliga a una distancia de seguridad entre los asistentes

a las plazas de metro y medio. Con esa distancia, Joaquín,

no compensa económicamente a la empresa poder realizar las corridas

y, sobre todo, la empresa no lo sabía antes de empezar

a vender las entradas.

-Más que saberlo, no saberlo, compensar económicamente o no,

no es cuestión económica. La plaza de toros de La Maestranza,

si ponemos a una persona a metro y medio de distancia,

sería tanto como que confiesen 1200 personas.

No es una cuestión meramente económica. Es de inviabilidad.

Ese metro y medio de distancia era perfectamente interpretable.

La norma permite que cuando no sea posible esa distancia

de metro y medio se palie con otras situaciones.

Nosotros dábamos una toma de temperatura antes de entrar al coso,

unas mascarillas homologadas FFP2, que no fueran quirúrgicas

o de otro tipo, y, sobre todo,

pruebas de antígenos. Habíamos contratado a una empresa,

la que lleva la Fórmula 1 a nivel internacional.

Con estas medidas entendíamos si seguimos entendiendo

que esa distancia de metro y medio se podía paliar

pero la autoridad sanitaria ha entendido que, teóricamente,

aun con esas garantías no son suficientes para evitar el contagio.

Se hizo una consulta al Consejo Interterritorial y han dicho que no.

-Siempre muy claro y meridiano y sincero.

Ahora se están celebrando todo tipo de espectáculos en los teatros,

hace tres semanas, un concierto con 5000 personas con mascarilla,

con esas pruebas que me estás diciendo

y sin distancia de seguridad. -Pero era un experimento.

-¿Ponéis el foco en eso que se está celebrando?

-Efectivamente. Exigimos a las autoridades que el mundo del toro,

que entendemos que es cultura, respetando a personas

que no sean aficionados a los toros, o antitaurinos,

la libertad está para eso, pero el toro es cultura,

y no porque lo diga Joaquín Moequel, sino porque lo dice una ley

que la declara como Patrimonio Inmaterial del Estado Español.

La tauromaquia, lo que exige, es un tratamiento igualitario.

-¿Entonces qué está pasando?

(HABLAN A LA VEZ)

El fútbol tampoco se está celebrando con gente.

Nosotros no queremos ser un ariete contra el mundo del espectáculo

y la cultura. Lo que exigimos es que si para los espectáculos taurinos

se exige esa distancia de metro y medio se ha exigido a otro tipo

de actividades y, como bien dices, hubo en España un concierto

donde hubo 5000 personas y fue una experiencia piloto maravillosa

para empezar lo que hemos llamado la nueva normalidad.

Hemos entendido que estas medidas eran suficientes para garantizar

la sanidad de los espectadores que acudieran. No llegamos a comprender

por qué se hace un trato distinto. Vamos a exigir que el trato

que se le exige a la tauromaquia sea para otros eventos culturales.

-En esas reuniones están representantes

de todas las Comunidades Autónomas.

Me gustaría saber la Comunidad Autónoma andaluza

como ha respondido ante esas medidas. No las toma el Gobierno,

sino que lo deciden entre todos.

-La normativa nos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es estatal.

Es la ley 2/2021 que en su artículo 14 marca esa interpersonal.

Nosotros hemos interpretado que siempre es posible poner

a las personas a metro y medio.

Si no las pongo a metro y medio ofrezco esas mascarillas FFP2

y esas pruebas de antígeno previas al inicio del espectáculo.

El riesgo cero nunca existe...

-Como puede ser que Sevillano celebre,

pero Enrique Ponce y el Cordobés toreen

en Sanlúcar de Barrameda.

-Con todos mis respetos a la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda,

la tierra de mi madre, no podemos comparar un coso

como el que tengo aquí detrás, la Real Maestranza,

el centro de la tauromaquia, con capacidad para 12 000 personas

en la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda.

Ni los costos ni el toro de una plaza de tercera es el de primera.

Es comparar el Teatro Real con un teatro de otra población.

Puede ser muy sencillo.

Abrir esta plaza de toros no tiene los mismos costes

y la misma dimensión que la de una localidad

como Sanlúcar de Barrameda.

En Sanlúcar de Barrameda se podrán dar a metro y medio

y con 1500 personas o 900 porque se puede llevar adelante

el espectáculo. En Sevillano.

Pero no es económico.

Hablas con los toreros y les dices que pueden torear en Sevilla

con 1000 personas y dice que con 1000 personas notoria.

Aunque para eso la empresa las 5000 entradas pero solo entran 1000,

los toreros dicen que notoria para 1000 personas.

No es un tentadero en el campo. Es el templo del toreo.

(HABLAN A LA VEZ)

-Los partidos de fútbol, en un campo de fútbol

pueden entrar 25 000 personas.

-80 000 en el Bernabéu.

-Yo quiero reivindicar una cosa.

En un avión vamos pegados unos con otros, a distancia cero,

con la mascarilla, y te cuentan que el aire se renueva

y pitos y flautas, al aire libre en una plaza de toros

con las medidas de seguridad que acaba de explicar este letrado

no entiendo cómo no se puede celebrar.

-Para mí la buena noticia sería que no hubiese corridas de toros

en 2021 y en adelante. Para mí ese es el debate.

¿Por qué tenemos que aromatizar la tortura a los animales?

Como me parece una salvajada plantear este debate...

Se que Joaquín ha dicho que es cultura.

Es cultura por una revancha ideológica.

No es cuestión de que por ley es cultura.

A mí me parece una tortura animal.

Todo este debate que se genera en torno a la tortura animal

para hacer un espectáculo me resulta insultante.

-Perdóname. Un momento, un momento, un momento.

Quiero contestar por alusión directa.

Yo respecto el concepto que tengas de la tauromaquia,

pero no respeto que faltes a la verdad.

No financias la tauromaquia con nada.

-¿No está subvencionada? -En absoluto. Ni una peseta.

Dime una partida presupuestaria.

(HABLAN A LA VEZ)

La tauromaquia está subvencionada por los espectadores

que pagan su entrada.

(HABLAN A LA VEZ)

Nos vamos al minuto y volvemos.

Estábamos hablando con el abogado de La Maestranza tras la anulación

de la Feria de Sevilla por segundo año consecutivo.

Y discutiendo sobre las subvenciones o no.

-En esta pausa, mirando, en un artículo de "El País" de 2020

le puede decir que la Comunidad de Madrid invirtió

en la tauromaquia 4.163.826 E.

Los gobiernos autonómicos invierten 7.563.180 E. Los provinciales...

-Mucho más que el cine.

Joaquín, contéstanos.

-Está subvencionada la tauromaquia.

-En absoluto.

Lo único sería en la parte ganadera.

Los empresarios taurinos y los festejos no tiene ninguna partida

presupuestaria estatal como tal.

Las entradas se venden y los espectadores lo financian.

Distinto es que la ganadería brava, como ganado, tienen.

"El País" miente. -Yo no digo que mientan.

Yo digo que lo que es la empresa taurina, la plaza de toros,

no tiene ninguna subvención de ninguna clase.

La plaza a la que yo represento, y se de lo que estoy hablando,

no tiene ninguna subvención.

(HABLAN A LA VEZ)

Vamos a ser rigurosos, por favor.

(HABLAN A LA VEZ)

El artículo del país no le primero y, cuando lo lea,

te diré que dice de verdad y cuando hablas de una plaza de toros

pública es contrario a lo que estás diciendo.

Recibe dinero el que coge la plaza.

(HABLAN A LA VEZ)

-Concesión pública es pagar por cogerla.

-Yo creo que los toros se van a acabar pero por otras historias.

(HABLAN A LA VEZ)

Mañana se va a celebrar una corrida de toros en Sanlúcar de Barrameda

con Enrique Ponce y el Cordobés, que regresan a los toros.

Toros se siguen celebrando.

Otra cosa es si es a pérdidas o no.

Tendrán que seguir ejerciendo su actividad profesional

como les garantiza la justicia de este país.

Tenemos un tema pendiente y tiene nombre y apellido. Isabel Pantoja.

Hoy no me da tiempo. Te emplazó al lunes.

Un abrazo.

-Otro para ti, muy fuerte.

-Solo para ti, Cristina.

(RÍEN)

Mañana se va a celebrar y se ultiman los preparativos el discreto

entierro de Felipe de Edimburgo. Todos los ojos...

-Nombre, discreto... -30 personas...

El príncipe Harry estará presente. No su mujer Megan.

El principal problema era cómo deberían ir vestidos.

-Pues de negro.

-Tenían que ir de forma militar. Harry perdió los honores.

Nuestro corresponsal sabe la decisión final.

-Un funeral que tendrá carácter militar por expreso

deseo del marido de la reina, orgulloso de su pasado como miembro

de la Marina Real británica,

veterano de la Segunda Guerra Mundial,

ha sido que no habrá uniformes y ha sido una decisión

que se ha tomado no sin gran debate antes porque la familia real,

los hijos y los nietos del Duque y de la reina han hecho carrera

en el ejército y todos pueden llevarlo, pero el príncipe Enrique,

otra vez el duque de Sussex,

que servía incluso en dos ocasiones en Afganistán,

fue despojado de todos sus títulos militares y sus patronazgos

hace un par de meses cuando, digamos,

se emancipó de la familia real.

Debería ir vestido de civil. De esta manera quedaría señalado

frente a su padre, tío su hermano así que la reina ha sentenciado

que todos de civil. Nada de uniformes militares.

Problema solucionado.

-De esta manera, con todo lo que ha hecho Harry lo que ha dicho,

la reina le vuelve a salvar. Otro le pondría en el foco y...

-Es lógico. Si no todos los focos estarían puestos en Harry

y no en lo que está ocurriendo. Quiere dar sentimiento de unidad.

-Tiene unos golpes buenísimos.

Son maestros en el protocolo y sabe manejar muy bien la comunicación.

Lo hemos visto en las pasadas semanas.

La BBC se puso de luto y cerraron filas para hacer una comunicación

de Estado. En eso son maestros. Va a ser un acto solemne, contenido,

pero, a la vez, espectacular porque maneja muy bien

las liturgias de la escena.

-Totalmente de acuerdo.

-Siempre te quedas como observando y...

(HABLAN A LA VEZ)

A mí, precisamente,

me parece que esa falta de emotividad de la que hemos hablado

muchas veces, de esa frialdad de la familia real,

precisamente lo que hace es que falle su comunicación.

(HABLAN A LA VEZ)

No son latinos mediterráneos. Son anglosajones.

-Vienen de Alemania.

-La nuestra tampoco te creas que es muy ducha en buenos comunicados.

-Yo creo que es lo que les mantiene y les une con la gente.

Un escritor me contó que las monarquías debían tener misterio.

Es verdad que con las épocas de las tecnologías es dificilísimo.

Se escribió que no iban a sobrevivir por la tecnología,

pero ellos sobreviven.

-También lo pensaban en Hollywood sobre sus estrellas.

-Gracias a todos. Lo veremos aquí el lunes. Mónica, despides tú.

Saben que hay varios debates electorales planteados,

entre ellos el de esta casa el 29 de abril, pero la presidenta madrileña

insiste en que solo asistirá a uno.

Empezamos en Telemadrid el debate fenomenal.

Voy a ir a un debate, y no porque sea presidenta,

es que en 2019 hizo lo mismo,

un debate. La televisión pública la señal a todas las demás

y será la mejor opción.

En Cataluña se acaba de anunciar que se mantiene

el confinamiento comarcal hasta el lunes 26 de abril.

Los datos han ido mejorando y quieren mantener la estabilización.