La aventura del saber - 15/04/21

Hola a todos. Buenos días. Comenzamos hoy el programa

con taller de ciudadanía en compañía de Pablo Simón

para que nos documente y ponga al día de la legalidad,

la legitimidad democrática

y la historia del transfuguismo político

y las mociones de censura no solo en España,

aunque con especial atención

a lo ocurrido recientemente en nuestro país.

¿Es la versión actual del tradicional cambio de chaqueta?

¿Es reprobable en cualquier circunstancia

o depende? ¿Cómo se gestiona este tipo

de comportamientos en los países de nuestro entorno?

Ahora se lo preguntamos al politólogo

y profesor de la Universidad Carlos III

de Madrid Pablo Simón.

¿Qué tal están? Hoy también tenemos una nueva cita

con la filóloga Luna Paredes.

En el taller de español hoy quiere hablarnos de los solecismos:

de las construcciones incorrectas

de las oraciones, destacando los errores sintácticos

más comunes.

"Hoy también visitaremos la exposición 'Materia gris'

del CentroCentro de Madrid,

una muestra que reúne 40 proyectos de diseño

representativos del afán actual

de muchos diseñadores en todo el mundo por encontrar

materiales biodegradables

y formas de producción sostenibles.

Santiago Mo construye artefactos visuales

para hacer pensar buscando siempre un equilibrio

entre la forma y el concepto.

El futuro que imaginaba de niño

no estaba repleto de coches voladores,

sino de artistas y él ha puesto de su parte

lo que ha podido para no defraudar

al niño que fue."

Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Salva? Buenos días.

¿Qué pasa, Pablo? ¿Que un político cambie de opinión

y cambie de partido no es legítimo?

Lo es, por supuesto. Lo que pasa es que, cuando hablamos

del caso concreto de transfuguismo,

muchas veces se genera confusión porque es una palabra polisémica.

Si yo fuera a la RAE, transfuguismo es, efectivamente,

un líder o un miembro de un partido político que cambia

de afinidad y esto puede ocurrir.

Pero también es verdad que, en la delimitación estricta

que se hace en el pacto antitransfuguismo

en España, que lo suscribieron

todos los partidos, se dice que tránsfuga es

aquel cargo electo el cual desobedece

a la dirección política

de su partido y, en la mayoría de los casos,

se apropia del acta: se apropia del cargo

de representación que le toca. Por tanto, desde una perspectiva

de legitimidad moral, evidentemente, si alguien,

por ejemplo, no está de acuerdo con su partido político,

dimite o ha salido ya de política

y se afilia a otro, no hay ningún problema,

no hay ninguna colisión. El problema nos lo encontramos

en términos de legitimidad democrática

cuando alguien ha sido electo por unas siglas determinadas

de partido y no renuncia al escaño

o al acta de concejal o similar y se apropia de la misma cambiando

bien de partido o yéndose al grupo mixto.

Ahí sí que hay más problemas porque, fíjate, nuestro sistema

es un sistema con listas cerradas y bloqueadas:

yo no he elegido, no he marcado directamente

al diputado, ese diputado está la mayoría de las veces ahí

porque era afín a la dirección del partido

o comulgaba con esos ideales. Si en un sistema representativo

tengo que dar un mandato a mis gobernantes

a través de su programa electoral,

pero también castigarlos en las urnas

si no me gusta lo que hacen

y retirarles la confianza, ¿a un tránsfuga cómo le retiro

la confianza? No puedo hacerlo porque realmente

no tengo listas abiertas o desbloqueadas.

Entonces me encuentro con una colisión en términos

de legitimidad democrática

difícilmente resoluble. Claro y, aparte, si el tránsfuga

es para perder, bueno; pero, si es para ganar, es decir,

si el tránsfuga se mantiene donde estaba

y no llega a ningún sitio, pero cambia de partido y sube,

malo, ¿no? Claro, desde luego.

Y aquí hay una pregunta casi más filosófica,

que es: ¿nosotros a quién estamos dando el mandato

cuando votamos? Y, claro, fíjate que nosotros,

cuando empezamos a inventar nuestros sistemas

del siglo XVII en adelante, hacemos un modelo representativo:

votamos a representantes, no estamos votando a delegados,

porque un delegado tiene que venir a consultarte

cada vez que va a hacer una acción.

Pero un representante, no; le votas para un periodo de tiempo

y él se tiene que dedicar a interpretar lo que le has dicho

en las urnas. En nuestro programa político,

no sé cuántos partidos tenían puesto en su programa

qué hacen en pandemia. Creo que ninguno de ellos.

Por tanto, tienen que interpretar un poco

cuál es el mandato que les han dado los votantes.

Ahora la pregunta es: ¿quién tiene que interpretar

ese mandato? ¿A quién le corresponde hacerlo?

Claro, tenemos una colisión porque en el sistema representativo

tradicional, cuando tenías los parlamentos

y uno era representante de si circunscripción,

como sigue pasando en algunos países,

ese diputado representaba los intereses de sus distrito.

Si él consideraba que su partido ya no lo representaba, se marchaba.

Ejemplo clásico: Winston Churchill.

Winston Churchill era conservador,

se pasó a los liberales y luego a los conservadores

y no hubo ningún problema, hizo el "crossing the floor",

pasó de la mayoría a la minoría

y no pasa nada. Pero ¿qué es lo que ocurre?

Que, a partir de más o menos principios del siglo XX,

entran los partidos políticos de masas,

empieza a haber unas disciplinas de partidos

más férreas, unas direcciones directas.

¿Y quiénes son las que tienen que interpretar

lo que han dicho en las urnas los ciudadanos?

Claro, la dirección de los partidos.

Se supone que esos partidos interpretan

el mandato que le han dado los votantes.

Entonces nos encontramos con esta colisión extraña,

que es, en nuestro sistema constitucional,

y lo dice así la Constitución española,

no existe mandato imperativo:

el acta es personal e intransferible del cargo electo.

Se supone que esa persona no tiene

por qué seguir la disciplina de partido.

Pero, al mismo tiempo, las direcciones de los partidos son

los que han elegido a los diputados.

A los diputados no les queda más remedio

que obedecer lo que dicen las direcciones de su partido.

Aquí, por ejemplo, encontramos una variación muy interesante.

Y, si no quiere, irse. Efectivamente, y pueden hacerlo.

De hecho, en los casos como el español

y en los sistemas parlamentarios

en general, hay poca indisciplina de partido.

La mayoría de las veces, los diputados y los concejales

votan de manera congruente.

¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la cosa que no vemos?

Cómo se forma la decisión del partido,

y eso es algo muy interesante.

Porque tú y yo podemos estar de acuerdo,

pero la pregunta es: ¿cómo hemos llegado a ese acuerdo?

¿Porque yo te lo he mandado o porque nos hemos puesto a discutir

hasta que hemos buscado un compromiso? Aquí hay diferencias

entre países. En los países del centro

y del norte de Europa,

los diputados tienen un peso específico.

Se reúnen los grupos parlamentarios, dicen:

"En esta votación ¿qué tenemos que votar?

¿En tal sentido o en tal otro?

Yo creo que así o asá y buscamos un compromiso.

Bueno, venga, no estoy de acuerdo en esta,

pero ya votarás a favor de la mía en otro momento".

Así se formaron algunos partidos.

En España, por desgracia, no.

Todo más cerrado. Mucho más cerrado.

Él líder del grupo le dice al diputado:

"Hay que votar por aquí". Los reglamentos, en los Congresos

y en los Parlamentos autonómicos,

no permiten al diputado ni tener autonomía para hacer

una pregunta parlamentaria

Si quieres hacerle una pregunta a un ministro

en este país, que es lucirse un poco,

porque vas a hacerle una pregunta,

vas a ponerlo entre las cuerdas,

necesitas que el jefe de grupo te firme a favor.

La dirección tiene mucho poder.

Problema: que ocurre mucho "ordeno y mando"

y esto hace que a la hora de la verdad

la decisión esté menos pactada,

que el diputado tenga menos peso específico

en la toma de decisiones.

Mucha gente se plantea: "¿Entonces la moción de censura

es democrático y el transfuguismo no?".

Porque, si de pronto tu partido cambia de opinión

y ahora dice que se va con la oposición,

cuando antes estaba en un sitio

y ahora está en otro, te tienes que defender

de alguna manera. Pero aquí en el debate

se mezcla todo y creo que merece la pena separar.

Una cosa es la moción de censura,

que es un procedimiento que en nuestro sistema parlamentario

está perfectamente regulado

como legal y es legítimo. Y en muchas otras democracias.

Desde luego, pero, sobre todo,

en nuestros sistemas, en que la confianza te la da

el Parlamento y el Parlamento te la retira.

Si has perdido los apoyos que tenías en el Parlamento,

dejarás de ser presidente

y podemos discutir si políticamente o no

está bien justificada o no una moción de censura.

Puedes considerar que no tiene sentido

desde la perspectiva política que, por ejemplo, el tercer partido

presida la comunidad autónoma,

te parece mal. Eso es perfectamente debatible

y ahí no hay ninguna duda,

pero legal y legítimo es. Diferente es el transfuguismo.

El transfuguismo no es algo que se pueda justificar

de ninguna de las maneras. Por eso todos los partidos políticos

en España han firmado un pacto antitransfuguismo,

saben que esto socava las bases mismas

del sistema democrático. Cuando tienes sistemas de facciones

o de diputados que unilateralmente pueden cambiar

de partido o no según las circunstancias,

eso es un foco de corrupción enorme.

Te pongo dos ejemplos claros: el Partido Liberal Democrático

en Japón y la Democracia Cristiana en Italia

eran dos partidos que, pese a ser hegemónicos,

tenían facciones internas sin disciplina,

corrupción rampante, porque, comprando un número determinado

de diputados, puedes cambiar gobiernos

y esto no es aceptable desde una perspectiva democrática.

Aquí pasó eso con Tamayo. Sí, nunca suficientemente aclarado

el caso de 2003 de Tamayo y Sáez.

En cualquier caso, esto es algo que puede torcer

la voluntad de los votantes y eso es enormemente problemático

desde una perspectiva estrictamente democrática,

desde la perspectiva de legitimidad de nuestro sistema.

Para resumir, ¿en qué consiste exactamente

el transfuguismo político,

en qué consiste exactamente la moción de censura

y cuáles son sus fundamentos democráticos

en uno y otro caso? Por sintetizar muy fácil,

primero, el transfuguismo consiste en que un diputado

o concejal se arrogue la representación de los votantes

de manera unilateral incumpliendo las directrices

que se dan desde el partido.

Esto es un acto de ilegitimidad desde una perspectiva democrática

y es una fuente inevitable de corrupción política, por tanto,

todos los partidos están en contra de ello.

Es verdad que nuestro sistema hace que,

si eres diputado o concejal, el acta es tuya,

pero no debes olvidar que tú te debes a un mandato democrático

que viene de lar urnas,

merced del partido con el que has concurrido

a las elecciones.

Esto es algo que tiene que ser censurado

desde todos los puntos de vista:

político, legal, legítimo y desde la perspectiva democrática

en sí misma. Otra cosa es la moción de censura

o el proceso de investidura, que es como nosotros elegimos

y quitamos gobiernos. Eso es algo totalmente legítimo

y democrático, aunque consideres que políticamente

puede ser cuestionado. Hay que separar esos dos planos

porque el problema es que nuestras instituciones

parlamentarias, en un contexto de fragmentación,

van a ver muchas más mociones de censura.

Puede ocurrir en muchos más sitios

en un sentido o en otro, pero, como abramos la espita

de que se normalice en nuestra democracia

el que diputados rompan la disciplina de manera sistemática,

se cambien de partido, etc., puede terminar descomponiendo

nuestro sistema político en sus propios fundamentos.

¿Y no había un acuerdo?

Lo había. En teoría, lo hay.

Pero ¿qué ocurre? Que, para que haya unanimidad,

todos tienen que estar de acuerdo

y el Partido Popular, por ejemplo, por lo que toca

el caso concreto de Murcia,

no estaba de acuerdo con que hubiera transfuguismo

y ha votado en contra. Así que el acuerdo no ha prosperado,

aunque los demás partidos lo ven de una manera clara

y evidente. Esto creo que es algo problemático.

¿Qué hacemos?

No tiene una solución fácil

porque aquí podemos discutir diferentes cosas.

Podemos discutir las reglas. Podemos discutir si nos gustaría

un sistema electoral en que pudiera castigar

o premiar a diputados para que esos diputados

pudieran tener un criterio propio.

En Europa, puedes moverte a modelos más anglosajones,

puedes desbloquear las listas,

hay fórmulas; pero, con las reglas vigentes,

esto no es posible. Tenemos un menú cerrado,

lista cerrada y bloqueada.

Esto es lo que hay. Lo que tiene que haber es

un compromiso de buena fe de los partidos políticos

porque no hay vías legales para resolver esto.

Esto es importante recordarlo.

Nuestra Constitución consagra que no hay mandato imperativo

y los propios diputados tienen que asumir un acto ético

que creo que es fundamental, y es:

"Si no estoy de acuerdo con mi partido

o quiero cambiar mi partido, no pasa nada, dimito, me voy

y ya me incorporaré a las listas de ese nuevo partido".

Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso reciente de Ciudadanos,

ha habido una diputada del Congreso

que ha seguido ese procedimiento.

No estaba de acuerdo con la línea política de su partido,

se va y luego ya veremos si vuelve a política o no.

Pero me quito el sombrero en el sentido de que así es

como hay que hacerlo, ese es el procedimiento normal.

Secuestrar el acta, quedarte con la representación

por el partido con el que has competido,

eso es lo problemático, lo que genera un dilema democrático

difícilmente resoluble.

¿Y hacer llamamientos al transfuguismo?

Todavía es peor.

Y creo que, además, esto puede ser problemático

porque los propios ciudadanos

también ven un descrédito de la política

en esto. Cuando ves muchos partidos políticos que tienen

los mismos líderes, pero con diferentes siglas,

lo que te está diciendo es una cosa:

"Da igual el partido político,

da igual el programa por el que me represente,

estos diputados o estos representantes

lo único que buscan es sostenerse

con cargo al erario público".

Creo que eso termina minando la confianza

en las instituciones, generan esa afección ciudadana.

Creo que los partidos políticos

deberían ser mucho más cautos

con estas cuestiones porque no puede haber atajos

en términos de representación.

Claro. Creo que lo podemos dejar aquí.

Si acaso, a lo mejor, recordar si esto ha ocurrido

en algún otro país de nuestro entorno.

Casos de transfuguismo

ha habido en algunos, gente que se salga del partido

y funde un partido independiente,

eso es normal. Y candidatos que se presenten

por independiente: sin ir con siglas de partido

también ocurre en nuestro entorno.

Pero tener unos casos tan claros de ruptura

de la disciplina y cambios de facciones, etc.,

ya te digo que tal vez Japón o Italia sean los casos más claros

en los que esto lo vemos. Italia, sin ir más lejos,

El Gobierno Conte cae por parte de la indisciplina

que también se produce dentro de los grupos parlamentarios

que dan apoyo al Gobierno. Esto en otros sitios ocurre,

pero cuidado porque esto puede terminar socavando

los fundamentos de nuestro sistema representativo.

Creo que lo dejamos aquí. Ha sido un verdadero placer,

como siempre. Muchas gracias.

Gracias. Nos vemos dentro de 15 días.

Fantástico. Seguimos. La Universidad

de Valencia nos plantea hoy la siguiente pregunta:

"¿Qué papel juega la actividad física

en una mejor calidad de vida?".

"La Universidad responde".

Hablar del papel que juega la actividad física en nuestra salud

es hablar de cómo vivir más y mejor.

Según la Organización Mundial de la Salud, en 2016 más de la mitad

de la población mundial falleció por alguna enfermedad

no transmisible, siendo este porcentaje

mayor en los países con ingresos altos.

En este contexto se sitúa España,

donde más del 60 % de las defunciones

se deben a estas enfermedades.

¿Cuáles son las principales enfermedades

a las que nos referimos? Las enfermedades cardiovasculares,

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,

el cáncer de pulmón, tráquea y bronquios,

la diabetes, entre otras.

La mayoría de estas enfermedades son

enfermedades crónicas y destacan tanto por estar

entre las principales causas

de mortalidad como por la incapacidad

que generan y la disminución en la calidad

de vida de las personas que las padece.

Como hemos dicho, entre las enfermedades

nos transmisibles, destacan las enfermedades cardiovasculares.

De ahí que los factores de riesgo

coincidan en su gran mayoría

con los factores de riesgo cardiovascular.

Estos se pueden clasificar en no modificables, modificables

y otros factores. Entre los modificables,

destaca el sedentarismo o la inactividad física,

considerada como el cuarto factor de riesgo

de mortalidad mundial.

A nivel mundial, uno de cada cuatro adultos

es sedentario y en España el sedentarismo

causa el 4 % del conjunto de las defunciones.

Se considera que una persona tiene un estilo de vida sedentario

y, por lo tanto, una mayor probabilidad

de padecer enfermedades

si realiza menos de 5.000 pasos al día

frente a los que realizan

más pasos al día.

La OMS define la actividad física como "cualquier movimiento corporal

producido por los músculos esqueléticos

con el consiguiente consumo

de energía". Ello incluye las actividades realizadas

al trabajar, al jugar, al viajar,

las actividades domésticas y las actividades recreativas.

Por otra parte, el ejercicio físico es

una subcategoría de actividad física

que se planifica, está estructurada,

es repetitiva y tiene como objetivo mejorar

o mantener uno o más componentes del estado físico.

Para conseguir ser una persona activa

y, por tanto, disminuir el riesgo de mortalidad entre un 20 y un 30 %,

primero hay que identificar las barreras que interfieren

en la realización de esta. Estas barreras están relacionadas

con el sexo, la edad, factores socioeconómicos,

medioambientales, psicosociales y otros relativos a la enfermedad

que se padece. Atendiendo a las diferentes franjas de edad,

la OMS recomienda realizar actividad física

características respecto a la calidad,

la cantidad, es decir, tiempo, intensidad, modalidad de ejercicio.

Como conclusión

y en respuesta a la pregunta original,

podemos decir que la actividad física

nos ayuda a vivir más años con mejor calidad de vida.

Las prisas, los vicios lingüísticos,

el lenguaje vulgar, todo esto hace que construyamos

incorrectamente las oraciones.

Este tipo de errores sintácticos reciben el nombre de "solecismos"

y de ello nos habla hoy en este taller de español

Luna Paredes. ¿Qué tal? Muy buenos días.

Buenos días. Ay, es que no siempre es fácil

construir correctamente las oraciones.

No es fácil porque, además, como hablamos

y pensamos a la vez, mucha veces cometemos

los solecismos, que muy bien lo has explicado,

que son los errores en la estructura de la oración

con respecto a la concordancia

o coherencia de sus partes.

Es decir, que no son errores garrafales,

como escribir algo que va con B con V

o como otro tipo de errores.

Pero es verdad que dificultan la comunicación

cuando cometemos una ambigüedad,

un anacoluto, una asimetría, la omisión o la redundancia,

este tipo de solecismos.

Hay muchos otros, pero vamos a hablar de estos.

Cuando cometemos esto, dificultamos la comunicación

y ya sabemos que lo más importante es

ser claros, ser breves, ser concisos y ser precisos

con nuestro mensaje.

Nos liamos. Claro, sí, sí.

Así que vamos a ver qué es cada una de estas cosas

y algunos ejemplos y cómo lo podemos evitar.

¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por la ambigüedad.

La ambigüedad es un fenómeno que se produce cuando un enunciado

o una oración pueden interpretarse en dos,

normalmente en dos, a veces en más, sentidos diferentes.

Por ejemplo, todos estos ejemplos.

"Me encontré con tu amigo entrando al médico".

¿Qué estás queriendo decir? ¿Que tú estabas entrando al médico

o que tu amigo estaba entrando al médico?

Este es un error que sucede muchas veces

porque utilizamos el gerundio por encima de nuestras posibilidades

muchas veces, porque, realmente, los verbos lo ideal es utilizarlos

en su forma activa. Si nosotros dijéramos:

"Al entrar al médico" o "yo estaba en el médico

y entonces me encontré con mi amigo",

si trato de evitar el gerundio,

voy a evitar ambigüedades. Una buena idea para evitar

ambigüedades es no abusar del gerundio.

Mejor. Hay casos

en que es necesario utilizarlo,

pero hay veces en que, si lo podemos utilizar

o cambiar por un verbo en activo, pues mejor, y conjugado, pues mejor

porque evitamos dudas. Este tipo de dudas, claro que sí.

Por ejemplo, otro ejemplo:

"Se alquila habitación para estudiantes de 15 metros".

Este es muy divertido.

¿Qué mide 15 metros?

Exactamente, ¿qué estudiantes miden 15 metros?

Eso, a veces, con el orden, cambiando el orden de los factores,

en este caso, sí que cambia la cosa:

"Se alquila habitación de 15 metros para estudiantes".

Muchas veces el orden también...

Esto seguro que ha aparecido en algún anuncio.

Seguro, seguro. O, por ejemplo:

"María fue al cine con Lucía y su marido".

¿El marido de quién? ¿De María o de Lucía?

"María y su marido fueron al cine con Lucía",

por ejemplo. El orden evita las ambigüedades.

O "el deseo de escapar del león".

¿Quién tiene el deseo?

¿El león

o hay un deseo de alguien que no se sabe quién es,

si yo o quién es, de escapar de ese animal?

Son frases que, recolocando de alguna otra manera,

podemos evitar ambigüedades.

O "prometió pagarme ayer".

¿Qué quieres decir? ¿Que ayer te prometió

que te iba a pagar o que ayer...? Eso es.

Quiero decir, que las ambigüedades no es que sean errores en sí mismos

de fallos de construcción

o de sintaxis, pero sí son errores de fallos

de comunicación. Claro, dificultan.

Dificultan la comunicación, eso es.

Y a mí me gusta mucho pensar

que todo esto no va a pasar en determinadas circunstancias,

pero ocurre, por ejemplo, en los medios de comunicación.

"Fallece por segundo día consecutivo

una mujer de 103 años".

No creo que una mujer haya fallecido dos veces.

Ya tenemos a Jesucristo para esto.

La resurrección, de momento...

Efectivamente. O "un grupo de médicos, enfermeros

y seguridad fueron agredidos por un fallecido por COVID-19".

No creo que haya zombis, de momento.

Pero entonces tenemos que tratar de evitar estas cosas

porque las ambigüedades

cuando se cuelan en determinados lugares,

es muy divertido... Hay tiempo para pensarlos

y para reflexionar y borrar y volver a redactar.

Efectivamente, sobre todo, cuando escribimos.

Porque, al hablar, podemos cometer este tipo

de solecismos; pero, al escribir y, sobre todo,

en determinados medios, pues no.

Pero, en realidad, la ambigüedad es algo

que no solo utilizamos en el lenguaje,

es algo que utilizamos, por ejemplo, en el diseño,

como la imagen esta, en la que podemos ver,

tenemos esta. ¿Qué vemos? ¿Dos caras

o vemos una... Una copa, un jarrón.

Es eso. La ambigüedad, nos valemos de ella

para muchas cosas. Me gusta mucho comparar el lenguaje

con todo lo demás que hacemos en la vida.

O sea, que es un recurso que podemos utilizar,

que, por ejemplo, se utiliza mucho en diseños,

en publicidad o en estos ambientes.

Por ejemplo, esta portada de "The Economist"

que salió hace unos meses,

en la que vemos que parece una bandera

y, sin embargo, si nos acercamos,

vemos una cara, que ya sabemos de quién es

y que nos está contando algo.

O sea, que la ambigüedad también es válida para contar otras cosas

y, entre otras cosas dentro del lenguaje,

para el humor, que esto es maravilloso,

este tuit: "Fui con mi novio al zoo

y comprobamos que la llama sigue viva".

(RÍEN)

Claro. ¿Qué llama? ¿La del amor

o estás hablando del animal?

Quiero decir, que la ambigüedad nos sirve

para muchas cosas, pero no podemos cometer el error

para titulares de periódicos o para frases coloquiales en...

Todo tiene su momento. Eso es, todo tiene su momento.

Pero esta es la ambigüedad y es un tipo de solecismo,

es un tipo de error,

salvo que tenga una intención determinada.

O sea, que todo esto con respecto a la ambigüedad

que debemos evitar en determinados contextos.

Vamos ahora con el anacoluto, que tiene este nombre así, raro.

El anacoluto es un cambio repentino

en la construcción de una frase,

que provoca inconsistencia

o incoherencia. Por ejemplo, estos ejemplos.

"Yo los domingos lo que más me gusta es

quedarme en la cama",

que se escucha mucho en el lenguaje coloquial.

Hemos metido un "yo" que no es sujeto de nada.

Con decir "los domingos lo que más me gusta

es quedarme en la cama",

sería suficiente.

Solucionado. Eso es. Sin embargo,

en el lenguaje como para intentar organizar

y ordenar nuestro cerebro

y lo que vamos a decir, metemos cosas que no sirven

para nada. O "practica y se dedica con pasión al fútbol".

En realidad, queríamos decir

"practica el fútbol y se dedica con pasión a él"

porque son verbos que tienen regímenes diferentes,

complementos diferentes y, sin embargo, en nuestra cabeza,

lo juntamos todo

y hacemos una frase que no es muy coherente.

O "la vecina del tercero, la que vive enfrente de mi suegro,

su marido ha tenido un accidente".

-(RÍEN) -Esto pasa muchísimo,

me pasa mucho cuando metemos incisos,

cuando rompemos una frase para meter un inciso, aclarar algo,

y ya perdemos el hilo. Entonces, en el lenguaje cotidiano,

pensemos y, en el lenguaje coloquial,

y, en una frase escrita,

por supuesto, evitemos los anacolutos,

salvo que queramos hacer humor,

como, por ejemplo, este meme de aquí:

"Mucha gente se siente confundida

cuando una frase no termina de la manera

que ellos salchicha". Este es un anacoluto muy divertido

que, además, estuvo rulando por redes.

Es muy divertido, pero es humor.

Entonces, salvo en estos casos

que están hechos con una intención humorística,

hay que tratar de tener una coherencia de pensamiento

porque eso también... Es cierto que intentamos meter

tantas ideas que a veces no tiene conexión una con otra

y despista. Claro, eso ocurre,

es totalmente normal, pero hay que tratar de tener

el pensamiento lo más breve,

lo más claro y lo más conciso posible

para que el mensaje sea

lo más directo y lo más válido posible.

Vamos con otro tipo de solecismos.

La asimetría, que es la supresión de algunos elementos de la oración

y eso provoca faltas de concordancia.

Por ejemplo, meto estas dos imágenes

porque es que de verdad que el lenguaje es como todo

en la vida. Entonces es verdad que nosotros

tendemos a la simetría siempre.

Parece que lo más bello

es lo más simétrico, los rostros que son simétricos,

el "Hombre de Vitruvio" de Da Vinci,

tendemos a crear edificios simétricos,

a las formas simétricas. Es muy difícil busca la asimetría.

Si no, lo vemos incompleto. Sí, sí, incluso cuando pretendemos,

como hay arquitectos que juegan con la asimetría, etc.,

o como este artista del arte abstracto, Kennet Noland,

que trataba de buscar la asimetría todo el rato

en sus composiciones. Es muy difícil buscar la asimetría.

Sin embargo, en el lenguaje a veces cometemos asimetrías.

Igual que en la vida

no las cometemos, no caigamos en ejemplos como estos:

"O vienes... porque no estoy dispuesto

a esperar más".

-(RÍEN) -¿No? Que falta algo.

Falta el "o", "o vienes o...".

Ya te has comido, te has puesto nervioso

y has dicho "ya está".

"En los EE. UU., los unos querían intervenir,

pero nadie quería la guerra". Falta la otra parte de la simetría:

"los unos querían y los otros...

y nadie quería la guerra". "El sistema permite mejorar,

por una parte, el ruido de los vehículos

y el alto riesgo". Claro, o sea, que "por una parte,

por otra parte". Tenemos estas estructuras simétricas

con las debemos jugar y no podemos romperlas

y cometer estas asimetrías.

"En primer lugar, los resultados muestran

un claro aumento de la participación

y de un cambio de tendencia en la elección final".

Se acabó el segundo lugar. No hay más en el enunciado.

No hay más. Entonces no debemos cometer estas asimetrías,

igual que en la vida buscamos la simetría,

pues exactamente igual. Sí, es que nos falta algo.

Nos falta algo. Sí, se queda cojo,

el mensaje se queda incompleto.

Entonces tenemos que tratar de buscar la simetría,

igual que lo hacemos en la vida,

igual, exactamente igual. Otro solecismo es la omisión,

que es la elipsis por la cual dos o más términos

aparecen unidos a un predicado que, en principio, solo es adecuado

para uno de ellos. Por ejemplo: "Mi mujer es morena,

alta, ojos verdes". Y ya estamos metiendo...

El "es". Eso es, eso es.

O sea... Y nos falla.

Tiene los ojos verdes.

Necesitamos otro predicado diferente,

otro verbo diferente. O "el banquete de la boda

tenía que satisfacer económicamente a los novios

y al paladar de los invitados". Estamos intentando juntar dos cosas

que tienen relación porque tienen una misma idea,

pero que son dos cosas diferentes.

Por una parte, tiene que satisfacer económicamente

y, por otro lado, además... ¿No? Tenemos que buscar estas maneras

de no cometer omisiones

porque dificultan la comprensión del mensaje.

Es verdad que las omisiones, como cualquier tipo de solecismos,

claro, el otro, el receptor, siempre va a tratar de entenderte.

O sea, la comunicación se base en eso,

en que, aunque yo cometa un fallo,

tú vas a tratar de... Nuestro cerebro lo encaja.

Eso es, de completar, de rellenar, de hacer que la comunicación fluya,

pero, si te lo pongo fácil

y no cometo... Te lo voy a agradecer.

Efectivamente, efectivamente.

Y vamos a ir con el último de los solecismos,

que es la redundancia, que es la repetición en un mensaje

de la misma información

de forma innecesaria. La redundancia la cometemos...

Todos si nos... Porque nos gusta recrearlo.

Claro que sí. Y, si encontramos sinónimos

o parecidos. Totalmente. Entonces

hacemos ejemplos como estos:

"Vi con mis propios ojos cómo rechazaba la oferta".

Claro que lo viste con tus propios ojos,

no lo vas a ver con mis ojos, ¿no?, diferentes.

O "es elegante y grandiosa a un tiempo".

Con esa "y" hubiera valido el ejemplo:

"Es elegante y grandiosa". O "este fármaco es aproximadamente

unas diez veces más potente".

O sea, que tenemos un "aproximadamente" y un "unas".

Quiero decir, que muchas veces cometemos

redundancias en cosas que no...

El "subí arriba". El "subí arriba", eso es,

tenemos muchas expresiones verbales:

"subir arriba"; "salir afuera"; "bajar abajo";

"conocer por primera vez", solo se conoce por primera vez

una vez, luego ya ves otras veces;

"entrar adentro", "reiniciar de nuevo",

"volver a reincidir".

O sea, que tenemos como expresiones tanto verbales

como nominales. Por ejemplo, "accidente fortuito",

todos los accidentes son fortuitos,

si no, son otras cosas que no vamos a... Eso es.

O una cita siempre es previa porque, si no, es un encuentro,

por ejemplo. Una constelación siempre es

de estrellas. Una divisa siempre es extranjera,

si no, sería una moneda extranjera,

pero la divisa siempre es extranjera.

Una persona siempre es humana, no hay personas morsas, claro.

Un protagonista siempre es principal

o algo que está vigente es porque está en la actualidad.

O sea, que debemos tratar de no cometer estas redundancias

y, desde luego, ya no caen en ejemplos como estos

de este cartel: "Bajar la perilla hacia arriba".

-(RÍEN) -Que ya es como que alguien

le contesta: "Hacia arriba no se baja".

Claro, ya basta de redundancias

y encima... Pero eso es un muy complicado,

además. Eso ya, además, es dificilísimo.

Las redundancias son otro tipo de solecismos,

que no son errores garrafales.

De hecho, por ejemplo, el ejemplo de "cita previa"

ya está tan dentro que ya se nos olvida decirlo

de otra manera. Se nos olvida, incluso está escrito

en muchas páginas de internet. Eso es, eso es. En Fundéu y RAE,

no paran de decir "esto no es así"

y, sin embargo, lo vemos en un montón de instituciones,

de organismos, o sea, que ya nos hemos acostumbrado

a las redundancias o a algunas redundancias.

Pero, bueno, si podemos evitarlas

o, por lo menos, saber qué significan y qué no

y cómo jugar con el lenguaje para hacerlo lo más claro y conciso

y breve posible, mejor que mejor.

Mejor. Persona humana, no.

Persona humana, no.

(RÍE) Vale.

Luna Paredes, como siempre, muchísimas gracias.

A ti. Nosotros continuamos.

En un mundo donde cada vez

se hace más necesaria la sostenibilidad ecológica

aplicada a la producción y al consumo, la búsqueda

de materiales biodegradables de origen natural que constituyan

una alternativa viable a los plásticos derivados

del petróleo y otras materias contaminantes

es una tendencia en auge.

El mundo del diseño está muy atento a esta nueva necesidad.

En este sentido, el CentroCentro presenta

en el Palacio de Cibeles de Madrid

la exposición "Materia gris: nuevos materiales

para la era post-fósil".

"El Palacio de Cibeles es uno de los edificios emblemáticos

de la ciudad de Madrid.

En marzo de 2019, se conmemoró el centenario

de su inauguración.

El edificio, conocido en su día como la Catedral

de las Comunicaciones, fue uno de los emblemas

de la modernidad madrileña de principios del siglo XX.

El palacio ha sido tradicionalmente

la sede central de distribución de correos y telégrafos de España

hasta que en 2007 pasó a ser la nueva sede

del Ayuntamiento de Madrid capital.

En su interior, entre otras dependencias municipales

se encuentra el CentroCentro,

el centro cultural de exposiciones dependiente

del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.

Una de las tres muestras que se exhiben en el centro

es 'Materia gris: nuevos materiales

para la era post-fósil', una exposición enmarcada

dentro del amplio programa

de actividades del Madrid Science Festival 2021,

un gran evento en torno al mundo del diseño

que convierte cada año durante un par de meses a Madrid

en la capital del diseño europeo.

La exposición 'Materia gris'

aborda el mundo del diseño

desde la perspectiva de la investigación y desarrollo

que están llevando a cabo multitud de diseñadores

de todo el mundo en pos de encontrar nuevos biomateriales

que constituyen una alternativa eficaz y viable

a los materiales usados hasta ahora por la industria

cuya extracción, elaboración y consumo esquilman de forma feroz

los recursos naturales del planeta

y generan gran cantidad de residuos contaminantes.

Los nuevos biomateriales generalmente aprovechan los residuos

de la fabricación tradicional

o toman como materias primas

ciertos elementos naturales abundantes

que hasta ahora han sido menospreciados por la industria.

Por lo general, son materias biodegradables,

con lo que dejan la huella ecológica

que suelen dejar los materiales al uso,

muy especialmente los dañinos

e indestructibles plásticos

que se producen y consumen de forma ingente,

que, además, al estar elaborados a partir de petróleo

y otras sustancias fósiles,

son recursos limitados y altamente contaminantes.

En torno a estas cuestiones, gira la exposición 'Materia gris:

nuevos materiales para la era post-fósil'."

"Materia gris" es una exposición dedicada

a los nuevos materiales

que están surgiendo en el mundo del diseño

y visto desde el punto de vista del diseño, es decir,

que, en la manera de hacer materiales,

hay involucradas muchas profesiones,

hay biólogos, hay químicos,

toda clase de científicos están involucrados en eso,

pero yo lo que quería es hacer una exposición

de qué es lo que los diseñadores

están haciendo al respecto de ese interés

y esa búsqueda por nuevos materiales que sustituyan

materiales, como el plástico,

de un solo uso, que debería desaparecer,

o alternativas más sostenibles,

más biológicas de otros materiales que existen

por ahí que se podrían mejorar y tener una respuesta más acorde

con los problemas que se presentan en este siglo.

"Esta exposición, 'Materia gris',

tuvo un antecedente hace un par de años

en el Festival de Diseño de Madrid.

Y en una de sus exposiciones dedicada

al mundo del envase y el empaquetado,

había ya una sección de envases fabricados

con materiales biodegradables,

como estos recipientes para botellas hechos con hongos,

este austero envase de perfumes fabricado

a partir de un compuesto de algas

o estos minibriks biodegradables

elaborados a partir de pasta de caña de azúcar."

Tenemos 40 proyectos que creo que representan muy bien

un abanico muy amplio de los tipos de materiales

que están surgiendo en el mercado

y hay proyectos que son muy experimentales

de, a lo mejor, diseñadores jóvenes

que está empezando a experimentar

con algunas materias específicas

y otros proyectos que están ya en el mercado

que son créditos comerciales

y que ya están asumidos por las grandes empresas.

Y luego, algunos proyectos que son

más relacionados con esos diseñadores que trabajan

en el borde entre el diseño y el arte

y que hacen ellos sus propios materiales

para hacer sus obras.

Entonces es el caso de este que vemos aquí,

Nacho Carbonell, que es un español valenciano

que viven en Holanda. Y Nacho hace sus propios materiales

para sus piezas a partir de hojarasca

y de una pasta de serrín de corcho

que hace él también mezclándola con otros ingredientes

en su estudio y tal.

Enseñarle a la gente,

primero, una variedad

de materiales

y luego que no es una utopía.

Es evidente que los plásticos de un solo uso son muy baratos

y esto es muy difícil

de competir con eso, pero, claro, nuestra prioridad

no puede ser ya que el producto sea más barato.

"Entre los proyectos presentes

en la muestra, hay materiales y objetos de muy diverso tipo.

Por ejemplo, el Notpla, un biomaterial hecho con algas

y plantas con el que se pueden producir

envases y sobres monodosis biodegradables

e incluso burbujas comestibles

que sirven de envase para líquidos y bebidas.

Este jarrón, 'Tailoring Composites',

'Composites de confección', está hecho con un material a base

de linaza y biorresinas que constituye una alternativa

al composite de fibra de carbono.

La bauxita es un material en forma de barro de color rojizo

generado como residuo en la producción industrial

de aluminio.

Estas vasijas de la serie 'Red Mud', 'Barro rojo',

están hechas aprovechando la bauxita.

Este biocompuesto llamado 'Calcáreo'

está elaborado con cáscara de mejillón triturada

y una solución de alginato,

polisacárido derivado

de algas pardas.

Terminado su uso, puede biodegradarse

disolviéndolo en el agua."

Poco a poco, ya se van viendo

grandes empresas establecidas que están incorporando este tipo

de materiales y empresas nuevas que se han creado

para el desarrollo de estos.

Por ejemplo, suelos y paneles acústicos hechos

a base de hongo 'mycelium'

y es una pequeña empresa holandesa

que se llama Mogu que se ha especializado en eso.

Aquello que hay ahí son azulejos salidos

o hechos a base de ceniza volcánica.

Las algas es otro de los campos que están cada vez más desarrollados

y, de hecho, en la exposición, hay varios ejemplos que utilizan

las algas como base de la materia.

Hay toda clase de materias primas involucradas.

Hay unos que han trabajado con huevos, con cáscara de huevo,

otros que han trabajado con proteína de la leche.

"Este material se llama 'Chalk and cheese', 'Tiza y queso',

y está elaborado a partir de residuos

de las industrias lácteas y de las canteras de tiza.

Y estos objetos de la serie 'How do you like eggs?',

'¿Cómo te gustan los huevos?',

están fabricados con residuos

de cáscara y clara de huevo,

con los que se hace un bioplástico.

Los huesos de aceituna residuales

de la fabricación del aceite,

hasta ahora, se han venido reutilizando

como combustible calefactor

de biomasa. El vaso florero 'Simbiosis'

propone una alternativa de uso.

Está elaborado con diminutos fragmentos

de huesos de aceituna triturados

y mezclados con resina.

La corteza que normalmente se desecha en la producción maderera

convenientemente procesada

constituye el material con el que se fabrican

estos floreros y esta alfombra,

que experimentan con la textura, color y olor de la corteza de pino.

El taburete 'Forest Wool', 'Lana de bosque', está hecho

con una amalgama de agujas de pino,

otro abundante residuo forestal

inutilizado hasta ahora.

Este otro taburete está elaborado con un material llamado

'PaperBriks', 'Ladrillos de papel',

a base de papel de periódico y cola prensados con el que se hacen

una especie de ladrillos usados como material de construcción ligero

o para piezas de mobiliario.

Estas tres lámparas incorporan materiales reciclados.

La pantalla de esta lámpara llamada 'Luna'

está hecha con celulosa bacteriana generada

en el proceso de fermentación de bacterias

y levaduras.

La lámina reflectora de esta otra lámpara llamada

'Copper Slag', 'Escoria de cobre',

está hecha con el 'slag', la escoria de soldadura residual

de la fundición del cobre.

El revestimiento del cuerpo de esta otra llamada

'Structural Skin', 'Piel estructural',

está hecho con un material elaborado

a partir de los residuos en forma de tiras

de la manufactura del cuero prensados con un aglutinante

de origen animal.

El respaldo de esta silla llamada

'Well Proven Chair', 'Silla bien probada',

es un material resultante

de la reacción química ante el serrín de desecho

de la industria maderera y una biorresina que, al mezclarse,

forma una espuma sólida y resistente.

El material de esta silla 'Maderón'

no es madera propiamente dicha, sino un conglomerado de cáscara

de almendra finamente triturada.

La elegante silla 'Black Wing',

'Ala negra', es una pieza de la famosa diseñadora española

Patricia Urquiola que incorpora un revestimiento

de biomaterial muy similar al cuero de vaca elaborado

a partir de fibras derivadas

de los residuos del procesado industrial

de manzanas.

Esto es piel de salmón,

que normalmente se desecha en su manufactura,

tratada como una alternativa a las pieles de reptiles usadas

hasta ahora en bolsos, zapatos y objetos de marroquinería.

Estos jarrones parecen plástico normal,

sin embargo, están elaborados con un plástico biodegradable

que se obtiene a partir de almidón de maíz,

patata y aceite reciclado.

El material puede ser procesado en forma de objetos

en las mismas fábricas y con los mismos procedimientos

del plástico común.

Este vistoso panel está hecho mediante piezas unidas

de un contrachapado ligero llamado

'Totomoxtle', que, en vez de utilizar madera,

usa las abundantes hojas de desecho de las mazorcas de maíz.

Esta camiseta aparentemente normal llamada

'Plant and Algae T-Shirt', 'Camiseta de plantas y algas,

está elaborada a partir de pulpa de eucalipto,

haya y algas y es totalmente biodegradable

en compost una vez finalizado su uso

al cabo de 12 semanas."

Es muy importante en la muestra el montaje de la exposición, que es

un proyecto más de la exposición a la misma vez.

El montaje lo ha hecho un diseñador que se llama

Lucas Muñoz. Él presentó un proyecto muy involucrado

con el centro,

es decir, que se fue a los almacenes de CentroCentro,

sacó todo lo que había ahí dentro almacenado.

Y con todo eso es con lo que ha montado

las bases sobre las que se ponen

los proyectos.

Y, aparte de eso,

le ha dado también un matiz social

y diseñó unas lámparas muy sencillas hechas

con varilla de metal y elementos de ferretería.

Los mandó a hacer en una asociación que se llama

Norte Joven, que trabaja

con chicos en riesgo de exclusión social.

Y las lámparas están a la venta.

Al final de la exposición,

se te entregan y todo lo que se recauda

va a la asociación. De modo que él añade, además,

un aspecto social a este montaje,

que es un montaje circular.

Hay una pieza, que no es precisamente

porque sea mi favorita,

pero es una pieza que a todo el mundo

le hace muchísima gracia y que por eso te la quiero contar,

que es una vajilla que hay de una cerámica

que está hecha

a partir de estiércol de vaca.

La 'Merdacotta' se llama, que viene de un lugar que se llama

el Museo della Merda en Italia.

Y es un invento de lo más ingenioso

porque este es un señor que tiene una ganadería

y producción de leche

y que tenía una cantidad de estiércol acumulado brutal

y dijo: "Con esto se podría hacer algo".

Se juntó con unos químicos

y decidieron montar una especie de laboratorio

en el que le extraen al estiércol ese el metano,

que es lo que le da el olor

y lo dejan convertido en un material que se puede utilizar

como si fuese un barro.

Y lo venden y hacen macetas con ello

y jarras e incluso platos.

O sea, que eso es algo que a mucha gente

que ha visto la exposición

le ha hecho mucha gracia.

"Si, en vez de utilizar alguno de los millones de platos

y vasos de plástico desechables

que se usan a diario, nos estamos planteando

incluso la posibilidad de comer en una vajilla

de material reciclado hecha a partir de boñiga de vaca,

si con ello estamos siendo

más respetuosos con el medioambiente,

puede que nuestra actitud como consumidores responsables,

de alguna manera, esté ya cambiando.

Allí está y estará en lo sucesivo el mundo del diseño para dar curso

a esta nueva inquietud en pos del desarrollo sostenible."

La broma, la paradoja, la búsqueda de inspiración

en el Cabaret Voltaire

y en Joan Brossa sirven para que Santiago Mo construya

en su taller digital artefactos visuales para pensar.

"Boek Visual" nos ofrece una muestra.

"Santiago Mo, Santiago Meroño Moñate

en la versión descomprimida,

artista barcelonés de baja frecuencia, según él,

construye artefactos visuales

que a veces funcionan

y hacen pensar.

Siempre buscando un equilibrio entre la forma

y el concepto, que puede ser una broma,

una paradoja o una triste realidad.

Diseño vectorial, polígonos 3D.

Su taller digital es el lugar preferido

para cincelar ideas.

Ahí el tiempo se vuelve ingrávido

mientras persigue el encuadre perfecto,

la textura y luz adecuadas.

A veces viaja en Poesía Visual Airlines

hasta el Cabaret Voltaire de 1916

para tomar algo e inspirarse un poco.

También le gusta visitar la Fundación Joan Brossa,

ubicada en un singular edificio

del siglo XIV, y deleitarse

con el ambiente de ese magnífico espacio.

El futuro que imaginaba de niño

no estaba repleto de coches voladores,

sino de artistas.

Esa era su visión del mañana,

lo prefiere, prefiere un mundo donde lo único

que explote sea la sorpresa ante una obra de arte,

donde los crímenes sean imaginarios

y el pánico, solamente escénico.

Sus creaciones quieren jugar con el espectador,

divertirse o reflexionar con él sobre diferentes aspectos

de la vida.

Al final, todo se reduce a dejarse llevar

durante unos instantes

por otra mirada."

Nuevo libro de José Antonio Marina. Tras la "Biografía de la humanidad"

aparece en la editorial Ariel este otro,

esta otra "Biografía de la inhumanidad", en este caso,

de la que hablaremos con su autor en los próximos días,

probablemente, durante la semana que viene

o la próxima. Se trata de un ensayo

que se pregunta por los mayores episodios

de crueldad humana con la esperanza de encontrar

una explicación que nos permita luchar mejor

contra ellos.

Se trata, pues, de un ensayo muy ambicioso,

pero que encaja perfectamente

con el resto de su obra.

Lo veremos con detalle, probablemente, como digo,

dentro de dos semanas.

Recuperamos un fragmento de nuestro trabajo

sobre el edificio Castellana 81,

antigua sede del BBVA, declarado monumento protegido

por la Comunidad de Madrid, el primer edificio madrileño

del siglo XX declarado monumento protegido.

El resto del documento, lo pueden ver, como siempre,

completo en la red.

"En el paseo de la Castellana, en la esquina del complejo AZCA,

se levanta la que hasta hace muy poco

era la sede del BBVA.

Ahora se llama Castellana 81.

Con solo 37 años de vida, la magnífica torre de acero Cor-ten

se ha convertido en una obra fundamental

de la arquitectura española y un icono indiscutible de Madrid."

Es un hito en la ciudad y una cierta revolución

en la manera de concebir la arquitectura

y, definitivamente, en la incorporación de Madrid

y de España en la arquitectura contemporánea

de mejor calidad y de vanguardia.

Yo diría que es ya no solo un icono,

sino parte de la idiosincrasia del ADN

de la misma y, sin ninguna duda,

fue la consagración de que la Castellana ya era

el verdadero eje direccional

de la ciudad.

Hay algún crítico que lo ha llamado "El auténtico rascacielos americano

en Madrid". Genera escuela, genera un hito arquitectónico

en ese lugar tan específico de Madrid y es por eso que hoy,

a través de la rehabilitación

que hemos realizado, vuelve a tener el esplendor

que tuvo en su momento.

"Francisco Javier Sáenz de Oiza es una figura clave en la historia

de la arquitectura española.

El Colegio de Arquitectos de Madrid conmemora

el centenario de su nacimiento

con una amplia exposición comisariada por los hijos

del arquitecto Vicente, Javier y Marisa Sáenz Guerra,

arquitectos, como su padre."

Haremos esta exposición

en relación con el Ministerio de Fomento,

con la Fundación ICO, con la Escuela de Arquitectura,

es decir, que queremos que un consorcio de instituciones,

yo diría que las más sobresalientes

de la arquitectura madrileña hoy por hoy, desde la academia

al propio ministerio,

colaboren y coayuden en lograr que el año Oiza

sea algo así como el encuentro

de este gran maestro con el público madrileño general.

"Sáenz de Oiza inicia el proyecto para el BBV en 1971,

cuando el banco invita a los arquitectos más destacados

de la época a participar en un concurso restringido

para la construcción de su sede."

Oiza gana el concurso de tres jurados.

En los tres jurados, es el proyecto elegido,

con una arquitectura muy moderna,

me atrevo a decir, mucho más que contemporánea.

No es una arquitectura que pase o haya pasado de moda,

como si fuera un lenguaje arquitectónico

solo del momento, solo de aquellos años,

sino es una arquitectura que trasciende,

quizá, por las raíces del propio Oiza

de traer el lenguaje de la escuela americana

de lo que es de verdad una torre o un rascacielos.

"La construcción de la torre comenzó en 1978

y finalizó en 1981.

Los ingenieros Carlos Fernández Casado

Javier Manterola y Leonardo Fernández Troyano

colaboraron con Oiza en el diseño de la estructura."

Tuvieron que afrontar un problema gravísimo

y es que, por debajo del solar,

discurre lo que entonces se llamaba el Túnel de la Risa,

es decir, la conexión ferroviaria

entre Chamartín y Atocha.

Esta conexión obligó a plantear

una estructura casi como un puente que soluciona el problema del túnel

y sobre el cual se levanta el edificio.

Además de eso, introdujo otra heterodoxia:

realizó cada cinco plantas unas enormes ménsulas que gravitaban

sobre los dos núcleos huecos

de hormigón que recogen todas las instalaciones

y las comunicaciones principales.

Y luego cambiaba de sistema constructivo

y sobre esas enormes plantas básicas

levanta una estructura metálica

que resuelve en una planta muy limpia,

muy libre, cada cinco plantas consecutivas.

Por otro lado, luego realiza un envolvente

en muro cortina también con un acero autoxidante

que, unido a las pequeñas plataformas,

en realidad, para la limpieza de las fachadas,

pero que le da también una imagen,

una secuencia, muy interesante de sombra.

Es una fachada viva, una fachada que tiene un ritmo,

que es clasicista en cierta medida,

pero, al mismo tiempo, sin ninguna duda, muy contemporánea.

"El estudio ARQUIMANIA, liderado por Antonio Ruiz Barbarín,

es el responsable de la rehabilitación del edificio,

un trabajo riguroso y elegante

que silencia su complejidad."

