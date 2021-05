La aventura del saber - 12/04/21

(Música)

Hola, muy buenos días a todos

y bienvenidos a "La aventura del saber".

Hoy vamos a comenzar el programa

abordando cómo ha ido evolucionando el consumo de alimentos en España

durante la pandemia

y cómo se ve el panorama desde el ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación,

para lo que hemos invitado

al director general de la Industria Alimentaria

José Miguel Herrero.

Las noticias son buenas en principio.

Nos acercamos un paso más

hacia la dieta tradicional mediterránea.

Ahora mismo lo vemos con la ayuda del doctor Romero.

Muy buenos días. Hoy además nos va a acompañar la grafóloga,

coach y escritora Macarena Arnás.

Durante el confinamiento Macarena

hizo un llamamiento en redes sociales

para que niños y adultos le enviasen dibujos.

Dibujos que expresasen

cómo se sentían durante aquellos duros días.

Pues bien, de esas creaciones pictóricas

surgió el libro que nos presenta hoy

"Dibujos en tiempos de pandemia, los efectos del confinamiento".

La Fundación Barrié presenta la exposición

"Miró, una colección".

47 obras de distintas épocas del pintor catalán,

que permiten descubrir las claves y los elementos

recurrentes de su trabajo.

Hoy la visitamos.

Estrellas, soles, pájaros

y formas femeninas inundan de color

y espontaneidad la sala de la Fundación

en A Coruña.

El Museo de las Ilusiones es una franquicia internacional

que se encuentra en 18 ciudades y que ahora llega a Madrid.

Es una experiencia visual, sensorial

y educativa que se adentra

en el mundo de las ilusiones óptica.

Al parecer durante el período de confinamiento

por la pandemia se detectaron algunos cambios

en la alimentación de los españoles,

que nos acercaba más al patrón

de dieta mediterránea,

con un incremento en el consumo de frutas, verduras,

legumbres y pescados.

También se ha puesto de manifiesto una lógica mayor tendencia

a cocinar en casa

durante este período.

Pero ¿cómo ha evolucionado el consumo de alimentos

desde las sucesivas desescaladas?

¿Hemos vuelto a la situación anterior, a la situación precovid?

Saludamos a José Miguel Herrero,

director general de la Industria Alimentaria

del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Bienvenido. Hola, ¿qué hay?

¿Cómo ha evolucionado?

Bueno, yo creo que...

la evolución ha sido muy importante.

Nosotros veníamos de una sociedad muy rápida,

donde consumíamos de una manera un poco alocada,

yo diría incluso,

donde pasábamos mucho tiempo fuera de casa y donde habíamos

perdido el apego a la alimentación, a cocinar...

Y con el hecho de la pandemia que ha traído

muchas cosas muy malas,

pero también podemos ver la parte positiva.

Y la parte positiva,

desde la alimentación,

es que recuperamos el valor de los alimentos.

Hemos vuelto a comprar,

a darnos cuenta de la temporada, a darnos cuenta del valor

del precio que tienen los productos. Lo que es esencial.

Exactamente.

Lo que es esencial.

Lo que es esencial, José Miguel.

Además que ese aprecio por el valor de los alimentos

creo que también es algo que va a marcar

poco a poco la tendencia de consumo

de los españoles, ¿o no? ¿Cómo lo ve?

Yo veo claramente que la alimentación

ahora mismo está de moda.

Y los alimentos españoles están de moda.

Y los consumidores españoles se dan cuenta de que tenemos

una variedad,

una riqueza de productos frescos,

de carnes, de pescados,

de frutas y hortalizas que es increíble.

Y eso enlaza muy bien con la dieta mediterránea.

La dieta mediterránea algo tan nuestro, algo que lleva

toda la vida, más de 2000 años en nuestro país

y que, a lo mejor, se estaba alejando un poco

por la imposición de nuevas corrientes

internacionales.

Pues el hecho de volver a casa

y estar confinados,

nos ha hecho recuperar recetas, nos ha hecho

hablar unas familias

los padres con los hijos, con los abuelos...

e intercambiar... Por whatsapp...

Sí, sí, sí.

Y yo creo que eso ha sido muy positivo

para nuestros alimentos.

¿Y hay una buena evolución en lo que se refiere

al tradicional desperdicio de alimentos...?

Ya hemos hablado... La semana pasada hablamos de eso.

Hablamos de eso, sí.

Pero hay que insistir en eso.

¿Cómo evoluciona el desperdicio de alimentos?

¿Cómo va a ser el informe que publiquéis

en relación al desperdicio de alimentos?

¿Mejoramos o empeoramos? -Mejoramos.

Ah, bueno, venga.

Este es el titular: mejoramos. -Claro que mejoramos.

Y nos llena de satisfacción porque lo veíamos con preocupación,

cómo se iba incrementando cada vez más

el desperdicio de los alimentos por lo que decía,

no dábamos valor

a los alimentos

y acababan en el cubo de la basura.

Y justo después del período de confinamiento

hemos visto que se ha reducido el desperdicio casi un 20 %.

20 %... -Es muy importante eso.

Y luego también pasa una cosa.

Al estar recluido en tu casa

y poder salir solo un rato

pues vas a las tiendas de proximidad.

Es decir, a las tiendas pequeñitas donde puedes elegir

tus productos...

Es que el papel que ha tenido el comercio de proximidad

y España es un país que tiene mucho comercio

en el centro de las ciudades, de los pueblos

ha sido muy importante.

Ha ayudado mucho a gente que no podía salir,

la gente más mayor,

y esos fruteros, pescaderos, carniceros

han estado en los mercados,

o en las tiendas suyas

pendientes del whatsapps de recibir los pedidos

y de llevárselos a sus casas.

Creo que eso ha hecho una gran labor.

Una gran labor.

-Y la restauración también.

El hecho que le da valor a nuestros alimentos también,

el hecho de cocinar,

digamos, y servir esos alimentos

ya cocinados a domicilio también, ¿no?

Claro.

La restauración y yo diría la gastronomía en general,

que es lo que ha ensalzado nuestros productos tradicionalmente.

La cultura gastronómica está vinculada a nuestros cocineros,

que tenemos grandes estrellas mundiales

y que somos vanguardia,

una gran potencia gastronómica.

Entonces, la restauración es quien ensalza al final

nuestros alimentos de España.

Hay un programa europeo

que se llama "De la granja a la mesa",

¿no?, que promueve un sistema más saludable y sostenible.

¿Cómo está España respecto a este programa?

Sí, la Unión Europea ha hecho una reflexión

y ha dicho: "Dónde estamos

y dónde queremos estar en el futuro".

Y nos está apelando a todos los estados miembros

a que seamos más conscientes de los alimentos

y que demos más información a los consumidores

y más transparencia.

Y en ese sentido nos está pidiendo que aboguemos

por sistemas de información en el etiquetado,

que demos más información a los consumidores.

Por eso recientemente desde el ministerio hemos promovido

el etiquetar el origen de algunos productos,

como todos los derivados lácteos o la leche.

Ahora mismo vamos a cualquier supermercado

cogemos un yogur o un brick de leche,

veremos que os obligatorio poner origen de la leche.

Pondrá España u otros países.

En la miel también lo hemos hecho.

Y ahora mismo también cualquier tarro de miel

indica la procedencia.

Porque veíamos que era muy importante para los ciudadanos

saber de dónde vienen los alimentos.

Y siguiendo con lo que decías con "De la granja a la mesa",

la otra cuestión que nos dice la Unión Europea

es que apostemos por productos sostenibles,

que hagamos un guiño a los productos ecológicos.

Donde nos está pidiendo que al año 2030 lleguemos

a una superficie de producción ecológica

de un 25 % de la superficie total.

España está muy bien porque ya estamos en un 10 %,

con lo cual tenemos un recorrido hecho que otros países no tienen

y somos una gran potencia también en producción ecológica.

¿Te parece, Nicolás? Nos traías un vídeo, ¿no?,

del ministerio. Cuéntanos. Un vídeo estupendo.

Un vídeo que promociona precisamente los alimentos de España,

porque tenemos que sacar pecho de los alimentos que tenemos.

Es decir, no nos tenemos... Somos posiblemente

uno de los mejores países del mundo en producción de alimentos.

Como decía el ministro, los coches alemanes

y los alimentos españoles. Exactamente.

Ese marchamo de calidad.

Pues mira, vamos a ver este anuncio, este spot

que está protagonizado por uno de los cocineros

más importantes del mundo,

un cocinero español de los más importantes del mundo.

Menos mal que es por la mañana temprano

y no estamos a las 14 de la tarde o así,

porque la verdad es que te abre el apetito.

Es verdad. Y además son sugerentes

los alimentos y tal y como están rodados.

Es algo estupendo. ¿Cómo elegisteis a José Andrés?

Bueno, elegimos a José Andrés

porque hemos hablado que la gastronomía

es algo que ensalza los alimentos

y el cocinero José Andrés tiene un gran prestigio internacional.

Y además en estos momentos, en la pandemia,

ha jugado un papel importantísimo

dando de comer a gente que tenía serias dificultades.

Entonces por la relevancia internacional

y por el compromiso que tiene en la alimentación en general.

Y quisimos hacer un anuncio un poco onírico,

un poco que nos llevara

pues a unos paisajes vinculados

con España, pero al mismo tiempo formados por los alimentos.

Y para sentirnos orgullosos porque en el fondo somos

el país más rico del mundo. -Es verdad.

Claro que sí.

Y con ese espíritu vamos a empezar con las preguntas.

Que eso es bueno.

Vamos a contestar a los espectadores con ese espíritu.

Alba de Lugo. Dice: "Cada vez como menos carne,

¿con qué puedo sustituirla

para no sufrir una falta de nutrientes?

Bueno... Pregunta importante.

Pregunta importante. Hay que decirle a Alba que no

solo comiendo carne uno está bien nutrido,

sino que la carne tiene principalmente proteínas

de la carne y algunas vitaminas

que se pueden sustituir perfectamente por un buen pescado.

Se pueden sustituir por los huevos, por los lácteos.

Y también por las proteínas de origen vegetal.

Es decir, frutos secos, legumbres.

Son proteínas que nos aportan probablemente

de una calidad no tan excelente

como las proteínas de origen animal,

pero son proteínas estupendas,

que puede sustituirlas perfectamente.

Y no estará en ningún momento mal nutrida.

Claro.

Puedes comer carne una vez a la semana

o una vez cada 15 días incluso,

si quieres estar dejando de tomar carne.

¿No? Como es el caso...

Hay que decir que la carne es un alimento nutritivo

y perfecto para poder llevar una dieta también equilibrada.

Es decir, eso hay que decirlo.

Pero, además de la carne hay otras alternativas

que también nos aportan los mismos elementos que la carne

y podemos estar perfectamente nutridos

comiendo poca carne o sin comer carne.

Ricardo de Alicante.

"Con el queso rallado no me aclaro".

No se aclara nadie.

"Dicen que unos son quesos y otros no".

Sí. Vamos a ver.

El queso rallado tiene distintos frontales.

Aquí tenemos el queso rallado en polvo,

en hebras, es decir, distintas preparaciones.

Pero no todos son iguales.

Es decir, la seguridad de este queso rallado,

de todos los quesos rallados, eso está asegurada.

Es decir, la seguridad está asegurada, aunque sea redundante.

Nosotros los productos que se distribuyen en España

la seguridad está muy bajo la lupa y está asegurada.

Eso por supuesto. Ahora bien, luego...

La calidad es otra cosa. La calidad de ese producto

también va a variar mucho el precio, etcétera, etcétera.

¿Cómo vamos a distinguirlo? Pues mira.

Cuando en un frontal como este pone Emmental,

por ejemplo, es un tipo de queso.

Es decir, y nosotros lo podemos verificar

dándole la vuelta y viendo que es

leche de vaca con fermentos lácticos

y cuajo.

Así se hace el queso.

Eso ya lo tenemos. Esto es queso.

Luego lo que puede llevar, algún tipo de... antiapelmazante,

almidón de patata, pero en cantidades mínimas.

Eso se hace para que el queso no se apelmace,

pero esto no... Esto es queso.

Puede... Cuando vemos Emmental,

cuando vemos Grana Padano, también.

Es queso. Y nosotros lo podemos verificar.

Pero cuando por ejemplo con este frontal

aquí no hay nada que pone:

"Especial pasta polvo".

Bueno, aquí ya podemos sospechar.

Tenemos... Eso es para hacer pizza.

Para hacer pizza, un gratinado...

Es decir, vale, pues vámonos atrás.

Y puede haber queso,

queso fundido que es otro tipo de queso.

Se añaden sales fundentes... Si llevan sales fundentes

es que es queso fundido. Es decir, calentado y luego fundido.

O un preparado lácteo.

Con un preparado lácteo no es queso.

Y la legislación te obliga a que si no es queso, no es queso.

No lo puedes poner. No lo puedes poner en el frontal.

No puedes decir algo que no es.

Pero tienes... Entonces sospechemos,

o por lo menos pongámoslo bajo la lupa,

cuando es especial polvo para gratinar,

especial tal...

Y no pone queso.

Entonces ahí sospechamos.

Porque en general es mejor el queso.

Hombre... Desde el punto de vista nutritivo.

El queso rallado mejor... Tú coges un parmesano

y rallas... -Mejor un manchego.

Un manchego haciendo...

haciendo patria siempre, es verdad.

Un manchego y rallas, ese es el mejor queso.

Luego hay diversas gradaciones, ¿no?

Y, por supuesto, cuando el queso o el paquete de queso rallado

es muy barato, hay que ponerlo bajo la lupa

y saber lo que quieres comprar.

Pero seguridad alimentaria, toda.

Y lo mejor, quesos españoles.

Claro que sí.

Rosaura de Toledo.

Dice: "No como ni ceno en casa.

Solo hago el desayuno. ¿Qué alimentos debería desayunar?".

Creo que Rosaura era también esta persona que te pedía el libro,

pero no había mandado el vídeo. Efectivamente. Esta es.

Pues mira, hay que decirle que sí. Vamos a mandarle el libro,

pero que nos mande el vídeo. Estamos en la era digital.

Todo el mundo tiene móvil y puede hacer

su pregunta en vídeo en horizontal,

para que lo podamos emitir y veamos

también la cara de Rosaura

y la pregunta de Rosaura.

Es decir, se lo mandamos si nos manda el vídeo.

Pero contestamos a la pregunta, por supuesto.

En el desayuno. En el desayuno hay que tomar todo aquello que prevés

que no vas a tomar a lo largo del día.

Es decir,

¿vas a tomar fruta? No. Pues refuérzala en el desayuno.

Normalmente la haces en casa y la puedes tener

la fruta y sacarla y tomarla como tú quieras.

¿Tomas cereales integrales? Lo integral, la fibra...

Es muy importante tomarla en el desayuno.

Quizá tú no comas muchos integrales a lo largo del día,

pues eso en el desayuno.

¿Vas a tomar proteínas de origen vegetal?

Es decir, legumbres, frutos secos...

Eso también en el desayuno.

Es decir, todo aquello que tú preveas

que no tomarás a lo largo del día,

en el menú que tomas cuando vas a la oficina,

o en la cena, que haces una cena a base de proteínas o ligera,

todo eso, si tú prevés,

esos alimentos tienen que ir al desayuno.

Yo tengo que decir que amo el desayuno

y me ha ayudado mucho tu libro para mejorar mi desayuno.

Pues me alegro mucho. Lo mismo digo.

Yo también apoyo la moción.

Gracias al doctor Romero. -Muchas gracias.

Bueno, vamos allá. Milena desde Colombia.

Nos queda menos de un minuto.

"Doctor, lo escuchamos con atención desde el Canal Internacional,

mi pregunta es que si la palta o el aguacate

es sano comerlo con toda la grasa que lleva.

Saludos desde Bogotá".

Bueno. El aguacate o palta

lleva mucha grasa, es verdad, pero es una grasa muy saludable.

Es una grasa vegetal muy saludable.

Es una fruta, es un fruto.

Pero se parece más a la aceituna,

en cuanto a propiedades nutricionales,

que a las fresas o a la naranja.

Es decir, tiene grasa, pero son grasas saludables,

favorables, son grasas insaturadas.

Llevan mucha grasa monoinsaturada,

muy parecida al ácido oleico, es decir,

el aceite también tiene grasa insaturada.

Y el jamón bueno de bellota también tiene grasas insaturadas.

El ácido oleico es una grasa fabulosa.

Por lo tanto, el aguacate se puede tomar

cuando quieras porque es muy saludable.

Uno al día puede ser perfectamente consumible.

Pero si encima estás haciendo un régimen de adelgazamiento,

también conviene el aguacate tomarlo.

¿Por qué? Porque nos aporta fibra y esto nos va a saturar,

nos va a saciar más a la hora de comer.

Nos aporta... El índice hipoglucémico...

Tiene poco carbohidrato rápido, de absorción rápida.

Por lo tanto va a regular muy bien la insulina

y no vamos a tener esos altibajos de insulina

que son los que nos hacen comer muchas veces.

Y también esa propia fibra

va a hacer que esos carbohidratos de absorción rápida

se lentezcan a la hora de absorberlos

desde el tubo digestivo.

Por lo tanto,

sí al aguacate, sí a las grasas del aguacate. Hay que tomar grasas,

pero grasas buenas. Estamos equivocados,

hay que tomar grasas.

Las grasas engordan todas por igual,

pero las saludables hay que tomarlas.

Hay que tomarlas. Y luego... Luego se gastan andando.

Andando un rato. No, el organismo las necesita.

¿Quién puede discutir los Omega 3?

Nadie discute los Omega 3 y son grasas.

Por lo tanto, aguacates, sí, grasas saludables, sí,

y también para los regímenes de adelgazamiento.

Pues doctor Romero, señor Herrero, muchísimas gracias por su visita

y le esperamos siempre

que tenga cualquier cosa que contarnos,

que ha sido un placer y muy instructivo.

Bueno, pues encantado. -Gracias, gracias.

La Universidad Politécnica de Valencia

nos plantea una interesante cuestión.

¿Qué efectos tendrá sobre la contaminación

la renovación de los coches diésel?

La Universidad responde.

La renovación del parque diésel actual

es un proceso clave a la hora

de combatir el avance del cambio climático

y el aumento de la contaminación en grandes ciudades.

Actualmente, casi la mitad del parque móvil español

está compuesto por vehículos diésel matriculados hace más de diez años.

Estos vehículos

se homologaron bajo normas que son mucho más laxas

en cuanto a emisión de contaminantes.

Si pudiéramos sustituirlos por vehículos diésel nuevos,

las emisiones de gases de efecto invernadero

como el CO2, podrían verse reducidas hasta un 6 % en ciudades españolas.

Así como gases perjudiciales

para la salud como los óxidos de nitrógeno,

que podrían verse reducidos hasta un 45 %.

Sin embargo, si los sustituimos por vehículos gasolina,

las emisiones de gases perjudiciales para la salud

podrían verse seducidas un 1 o un 2 % más,

pero las emisiones de gases de efecto invernadero

podrían verse incrementadas respecto a los niveles actuales,

por lo que se contribuiría a acelerar el cambio climático.

¿Cómo recuerdan después de un año los días de confinamiento?

Sin duda las emociones estaban a flor de piel

sin poder salir de nuestras casas, ante una situación

que no llegábamos a entender del todo,

con esas escalofriantes cifras de fallecidos.

Pues bien, durante esos días

nuestra invitada de hoy hizo un experimento.

Invitó a niños y a adultos

a través de las redes sociales a dibujar.

Y de ahí salió el libro que ahora mismo les presento,

"Dibujos en tiempos de pandemia. Los efectos del confinamiento"

publicado por Editatum y escrito por Macarena Arnás.

Macarena, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.

Tú eres grafóloga, eres coach

y cuéntanos, ¿cómo surgió este experimento?

Pues porque me pareció curioso.

También trabajé técnicas proyectivas

antes de la pandemia.

Y estando en estos días que estábamos todos confinados,

yo veía que los niños dibujaban

y enseñaban los dibujos por redes sociales.

Y yo dije: "Me parece superinteresante

hablar de esos dibujos".

Pero no solamente quería enfocarme en los niños, también en los adultos

y en los artistas que también han creado muchísimo

en esos días.

Y, bueno, la verdad es que a la gente le pareció

una iniciativa interesante.

Me mandaron un montón de dibujos, tuve que seleccionar unos cuantos.

Me parece difícil que los mayores nos pongamos a dibujar.

La verdad es que me sorprendió porque muchos adultos

mandaron sus dibujos y hubo un momento

que tenía más dibujos de adultos que de niños,

que me sorprendió bastante.

Y quería indagar un poco en...

en las emociones que tenían las personas en estos días

y cómo se sentían, ¿no?

Cada persona lo vive todo de manera diferente.

Bueno, hiciste una selección de todos esos dibujos,

que has plasmado aquí, en el libro.

Ahora iremos punto por punto desmenuzándolos,

pero en grandes rasgos,

¿qué nos dirías de esos dibujos? ¿Qué nos transmiten?

Hay una diferencia entre los dibujos de los niños

y los dibujos de los adultos.

Pero yo diría que la emoción

lo que ha generalizado es la esperanza.

Creo que tanto adultos como niños no han perdido la fe.

Y también para mi sorpresa

pensaba que iban a ser dibujos mucho más tristes,

mucho más... que reflejaran el miedo, que también se refleja.

Pero yo diría que lo general

es la ansiedad, es verdad que había ansiedad, y la esperanza.

Había una mezcla de sentimientos y de sensaciones.

Incluso dibujos que se habían hecho

por la misma persona en pocos días cambiaban

mucho esas emociones. Entonces yo creo que,

como has dicho al principio, las emociones estaban a flor de piel

y había mucha inestabilidad emocional.

Pero en todos ellos había esperanza,

tanto en el caso de los niños como en adultos.

¿Cómo veías esa esperanza? ¿Cómo se transmite en un dibujo?

Predominaba el uso del color verde,

que es el color que habla de la fe,

de la esperanza, de la espiritualidad.

También las zonas superiores.

Tienden a ocuparse las zonas superiores del papel.

Y eso contacta con toda esa parte intelectual,

pero también de fe.

Y depende luego el tipo de dibujo que nos encontrábamos,

pero aunque había dibujos muy tristes

siempre había pequeñas pinceladas

que daban a entender

que había un poquito más de optimismo, a pesar de todo.

Y luego aparte de eso también había colores cálidos.

Imágenes sonrientes, de figuras sonrientes.

Aunque no todas.

Y, bueno,

en el caso de las figuras humanas predomina la zona superior,

que habla de esa parte imaginativa, creativa,

pero también tiende a conectar

con la parte de la fe, la espiritualidad.

Y todo que tiene que ver con aquello

que no vemos ni palpamos, sino con la conexión más...

la imaginación, la espiritualidad.

Macarena, estuvimos muchas semanas encerrados en nuestra casa,

supongo que el hogar, la casa, era

uno de los dibujos más recurrentes.

Sí, de hecho quise recalcar que me mandaran dibujos de casas,

porque quería hablar de cómo el dibujo de la casa,

del hogar, habla de cómo se encuentra

una persona en su hogar.

Y en estos días que estábamos en casa

pues era importante... quería reflejar cómo se encontraban

las personas, tanto niños como adultos.

Y, bueno, hay también

pude detectar el síndrome de la cabaña.

Cuando una persona quería

o tenía miedo de salir a la calle

y quería permanecer en casa.

O todo lo contrario. También había una necesidad de libertad

y de querer salir de donde se encontraban.

Y luego también podía ver las familias,

si estaban más unidas, menos unidas,

si se habían generado problemas o conflictos dentro del hogar.

Entonces el dibujo de la casa es uno de los dibujos

que más información me ha dado

para realizar los efectos del confinamiento

a través del dibujo.

¿Qué decían los niños de sus casas, de sus hogares?

Ahí cada niño es un mundo, la verdad.

Me he encontrado a niños que estaban muy a gusto en su casa.

Además estaban disfrutando de ese vínculo familiar.

Muchos niños no tenían apenas contacto con sus padres

porque por el tipo de vida que llevamos

no estaban tanto en casa.

Y aparece esa necesidad

de conectar más con sus padres.

Pero luego también me he encontrado casas donde no aparece esa unión,

donde aparecen problemas que se han generado.

Niños que también han querido reflejar

problemas que se estaban dando entre sus padres

durante esos días del confinamiento.

Y en el caso de los adultos

aparece también esa unión o desunión.

Es verdad que los niños han sido más libres a la hora de expresarse

en el dibujo de la casa, que en el caso de los adultos.

Fueron días en los que estábamos aislados,

en los que no podíamos relacionarnos con nuestros amigos,

con nuestros seres queridos.

¿Eso también se ha visto plasmado en los dibujos?

Sí. Por un lado hay una falta de conexión.

Eso aparece en las figuras humanas,

por ejemplo, no se dan la mano.

En muchos casos aparecen los brazos y las manos omitidas,

también habla de esa falta de contacto social.

Y figuras ubicadas a la izquierda.

La izquierda siempre habla del pasado,

de origen, pero también de un mayor apego

a la zona de confort, que puede ser la casa.

Por lo tanto habla de mayor introversión.

Entonces aparece reflejada

esa falta de contacto social.

Y en el caso de las personas que son más extrovertidas,

aparecen sensaciones de impotencia,

de falta de libertad

y de una necesidad de relacionarse con los otros.

Entonces ahí aparece

la persona que es más introvertida ha estado más

cómoda, por decirlo de algún modo,

y la persona que es más extrovertida ha podido sufrir más.

Hablabas de la esperanza como un rasgo general

en la mayoría de los dibujos, pero también de la ansiedad.

Sobre todo en los niños, ¿no?

La ansiedad en los niños...

Al final los niños necesitan jugar,

necesitan moverse, necesitan salir a la calle.

Y el hecho de no poder salir, de estar encerrados en su casa

les ha generado muchísima ansiedad.

En el caso de los adultos también hay ansiedad.

La ansiedad es miedo al futuro, no sabíamos lo que nos venía.

Pensábamos que íbamos a estar 14 días, al final fueron más.

Entonces esa necesidad aparece reflejada

tanto en niños como en adultos.

Pero es verdad que los niños

sí que me he encontrado

la ansiedad de manera mucho más acentuada...

con... Han coloreado en zigzag, figuras...

Colores que hablan de más hiperactividad, como es el rojo,

el negro...

Y figuras en movimiento.

Al final los niños anhelaban esa posibilidad

de poder correr, de poder jugar,

de estar en el patio con sus compañeros.

Y eso aparece reflejado.

¿Quiénes eran nuestros héroes en esos dibujos?

Los médicos.

Cómo no.

Los niños lo han reflejado muy bien.

Pero para mí también han sido los niños.

Creo que los niños nos han demostrado

que hay que saber adaptarse, creo que es una generación

mucho más camaleónica que otras generaciones.

Y además

han estado más concienciados que los adultos

a la hora de cumplir ciertas normas.

En los dibujos de los niños

aparece esa llamada a la conciencia social de...

ponerse la mascarilla, marcar distancia de seguridad,

no salir a la calle.

Estaban muchísimo más concienciados que los adultos.

Sin ninguna duda.

¿En qué te fijas tú en un dibujo para sacar esta información,

para hablar de las emociones?

Nos estabas hablando de los colores,

o de dibujar en la parte de arriba del folio,

en la parte de abajo... ¿En qué nos debemos fijar,

o en qué os fijáis los profesionales, claro?

Sí, nos fijamos en las zonas del papel.

Es importantísimo.

Una persona le das un folio

y uno te dibuja una casa a la izquierda,

a la derecha, al centro y no te sabe decir por qué

la ha hecho en una zona u otra, habla el inconsciente.

Luego también nos fijamos en el trazo.

Si presiona mucho o no el lápiz

a la hora de colorear o de dibujar.

También nos fijamos en el uso del color.

Y en el caso, ya luego profundizando en cada dibujo

pues ahí nos fijamos en determinados elementos.

Por ejemplo, si dibujamos una casa, nos fijamos si hay alguna omisión,

de algún elemento frecuente, como puede ser la ventana,

la puerta.

En el caso del dibujo del árbol,

por ejemplo, que es mucho más inconsciente,

nos fijamos si hay frutos, si no hay frutos.

Si el árbol está en una estación de primavera,

de otoño, verano, invierno.

Y en la figura humana hay muchísimos detalles, por ejemplo,

que se omiten determinados detalles faciales,

que se dibuje el cuerpo, que no se dibuje.

Hacia dónde está mirando, si está sonriente, si no lo está.

Todo eso habla de nosotros.

Y, bueno, luego cada dibujo es un mundo. La verdad que...

hay que mirar todo en su conjunto

y cuando se mira todo en su conjunto

ya se saca una conclusión mucho más objetiva.

Claro, porque en un principio los dibujos de los adultos

son mucho más conscientes, que los del niño, ¿no?

Sí, son mucho más conscientes

y, de hecho, cuando yo recogía dibujos, claro,

los adultos sabían que en parte los analizaría,

que iba a mirar cómo se encontraban y son mucho más conscientes.

En cambio los niños no,

los niños dibujan de una manera mucho más libre.

Y ellos no saben que realmente les estás

analizando, estás intentando descubrir cómo se encuentran.

Entonces los niños siempre son mucho más inconscientes,

pero también son mucho más libres a la hora de reflejar o de expresar.

¿Qué otro tipo de temáticas te has encontrado en estos dibujos,

que no hemos hablado de ellos, de los artistas, por ejemplo?

Sí, los dibujos de los artistas además,

bueno, yo también decía hay muchos artistas

que no saben que son artistas.

Porque había dibujos que me mandaban que decía: "Es una obra de arte".

En el caso de los artistas

la creatividad se ha potenciado muchísimo más.

Ya de por sí son creativos, pero han tenido una necesidad

de expresar mucho más.

Aparece también esa falta de contacto social,

pero también hay una parte de crítica

en casi todos los dibujos artísticos.

Hay una parte de crítica social que quieren reflejar.

Esa falta de libertad la han reflejado.

Y también han profundizado mucho más

en lo que ellos consideraban

cómo se estaban reflejando pero de una manera más consciente.

Al final el artista busca expresar.

Es verdad que hay una libertad, porque es mucho más libre.

Pero sí que quería reflejar esas sensaciones.

Aparece mayor introversión también.

Tienden a encerrarse mucho más.

Pero bueno, también es verdad

que hay mucha gente

que se ha dado cuenta de que tenía mucho potencial

en estos días, en los que han tenido más días para crear.

Sin ninguna duda.

Me quedo con las dos últimas reflexiones en el libro.

Una es que los niños nos han enseñado mucho

durante estos meses.

Y la segunda, que a pesar de todo

teníamos esperanza los adultos.

Sí, la esperanza la verdad, yo creo que...

ya es una condición humana,

los humanos no perdemos la esperanza.

Y de hecho pensaba que iban a ser dibujos mucho más tristes,

pero la verdad es que en todos ellos había, a pesar de la tristeza

o del dolor que podían experimentar en esos días,

había fe.

Nos quedamos con eso entonces, Macarena.

Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros.

Y nosotros continuamos. Joan Miró

es uno de los creadores más importantes del siglo XX,

un artista total

y un genio del arte contemporáneo que influyó poderosamente

en los pintores de su época.

La Fundación Barrié muestra en su sede de A Coruña

la exposición "Miró",

una colección que permanecerá abierta hasta el 10 de mayo.

La Fundación Barrié es una fundación patrimonial gallega,

que fue creada en el año 1966 por Pedro Barrié de la Maza,

con la misión de promover

el desarrollo económico y social de Galicia.

Y para cumplir con esta misión la fundación centra su actividad

en las tareas de la educación,

de la ciencia, del patrimonio y la cultura

y la acción social.

Desarrolla tres grandes actuaciones.

La primera en nuestros ciclos de conferencias sobre arte,

que organizamos en colaboración con grandes museos nacionales.

La segunda nuestro programa de exposiciones temporales,

que complementamos con actividades didácticas

para escolares, familias y grupos con diversidad funcional.

Y la tercera nuestra línea de publicaciones,

en la que hemos editado más de 600 títulos.

A lo largo de los años hemos producido exposiciones

de obras de grandes artistas

nacionales, internacionales,

como Picasso, El Greco, Sorolla

y más recientemente Chagall.

Y creemos que, bueno,

traer a Miró que es una de las grandes figuras del arte

de España del siglo XX

era una asignatura que tenemos pendiente.

-Lo que más destacaría de esta exposición en Galicia es

la narrativa de un hombre libre,

capaz de ir mucho más allá de los cánones,

de los dogmas

de la pintura de caballete, de la pintura academicista.

Y que realmente vemos una evolución

de un pintor que nunca se rindió,

que siempre buscó la ruptura,

siempre buscó la revolución

a través de todo tipo de medios.

La pintura, la música, la poesía

y la influencia de los surrealistas fue importante en los años 20,

pero después en los 60 y 70

la pintura abstracta, la pintura de Pollock,

con el dripping americano

y también la pintura de los artistas que venían de Japón,

utilizando el grafismo más libre

de la escuela budista

y el grafismo sumía japonés.

Las constelaciones en la obra de Miró fueron creadas

en los años más difíciles

del siglo XX,

porque era en el centro de la Segunda Guerra Mundial

y lo utilizó como

una forma escapista del genocidio

y de la brutalidad que vivía la humanidad en esa época.

Este cuadro de 1944 es una imagen nocturna,

donde vemos a un personaje corriendo,

un pájaro dirigiéndose a una estrella.

Es tal el desgarro,

el dolor que siente miró por lo que está pasando en el mundo,

que solo puede buscar refugio en el mundo de las constelaciones.

Y es una imagen nocturna poética dibujada sobre un lienzo

de lino con un pincel de agua tinta.

Este cuadro de 1955

es un cuadro que yo definiría como pintura poema.

Narra perfectamente la intención de Miró

cuando decía que sus cuadros

tenían que ser poemas musicados por un pintor.

Habla de un pájaro que va volando hacia la luna,

mientras un personaje mira el trazo del vuelo.

Miró siempre tuvo una especie de interés

por definir el pájaro en su obra

como algo que realmente era etéreo y también

como algo que tenía una serie de connotaciones

astrales y también nocturnas.

Era el ser poético que vinculaba toda su obra

desde lo más gestual

y lo más primordial hacia

lo más divino y lo más surreal.

Creo que Miró desde la primera etapa hasta la última

fue un artista revolucionario,

fue un artista totalmente inconformista

y que nunca se repitió y que nunca fue previsible,

sino que cada diez años Miró

cambiaba su forma de expresarse

y luego podía siempre pues...

trabajar, no solamente la pintura,

pero el dibujo, la cerámica,

la escultura, el tapiz.

Y hasta también diría yo que fue una persona que...

abrió muchas puertas a las generaciones de artistas

a nivel español e internacional,

que pudo seguir su evolución artística

y creo que fue una persona que siempre

dio diferentes pistas a cómo intentar

escapar a la rutina del pintor en su estudio.

Miró era una persona revolucionaria

que siempre quiso ir en contra de la pintura Occidental.

Y ahí lo que hizo fue

que sobre una pintura que un amigo compró

por 1000 pesetas en el mercadillo de Barcelona,

la giró y luego puso sobre él

estos grafismos tan gestuales

de gran violencia y de gran libertad.

Ese círculo a través de los árboles

están al revés.

Ese ojo nocturno que está encima del puente

del cuadro está plasmando al revés.

Y poco a poco vemos cómo Miró era capaz de ir

contra el dictum de la pintura académica,

contra el dictum de la pintura más figurativa

para ir hacia la pintura más gestual,

más libre y más contestataria

a través de una deformación

del lenguaje pictórico per se.

El lienzo de esta obra está rasgado

porque Miró hace un ejercicio físico de asesinato.

Miró se convierte en un pintor que asesina su propia pintura,

la rasga con un cuchillo, la ataca.

Ten en cuenta que esta época de los años 60, 70,

Miró ya está visto como un clásico de la pintura moderna.

Entonces Miró se revoluciona contra él mismo

asesinando y haciendo

un performance del suicidio personal de Miró

para renacer como el Ave Fénix de sus propias cenizas.

La materia para Miró es fundamental.

Desde el principio ya intentó moldear con las manos la arcilla,

entendió el tacto...

En el 28 cuando dijo que quería asesinar la pintura

era capaz de hacer el collage,

el grafiti y también

el Papier collé,

utilizando alquitrán, papel de lija,

materiales industriales.

Utilizaba todo tipo de soportes industriales,

que encontraba al azar, incluso reciclados

en la playa o en la montaña,

para alejarse del material ortodoxo de la escuela de bellas artes,

sino ir mucho más allá utilizando materiales que encontraba al azar.

Este cuadro titulado "Panllio" de 1973

está ilustrando el paso

de un cometa, el paso de una estrella fugaz

dentro de una cosmogonía mironiana,

donde vemos la luna con dos ecos,

la fragmentación del espacio con tres planetas

y cómo Miró sigue la intuición pictórica

para definir la constelación nocturna

en un cielo del Mediterráneo

visto desde su casa en Palma de Mallorca.

Esta pintura de 1976 la pintó en Mallorca

cuando tenía 85 años

y es un Miró mucho más poético,

una pintura que ya había pasado la influencia

de los americanos

y ya se adentraba a la pintura japonesa

dando unos golpes de color

para centrar la composición

con gran agilidad y siempre abierta

a la metáfora de la vida.

Este cuadro lo pintó Miró en este estudio,

aquí, en Palma de Mallorca, cuando tenía ya 86 años.

Es una pintura muy gestual.

Es una pintura muy, muy física,

más liberada, mucho más ágil, mucho más agresiva,

dentro de lo que son los formatos mironianos

de los años 70,

pero siempre guardando ese aspecto

del fondo que iba poco a poco

viendo cómo el movimiento de las aguas

del óleo con aguarrás daban figuraciones

surrealistas

que él poco a poco iba siguiendo para abrazar esos pálpitos

accidentales y provocadores.

En la escultura de Test de Fans

se puede ver todo el proceso creativo

de la escultura de Joan Miró,

porque vemos como por ejemplo

puede coger la figura del pavo del pesebre,

girarlo y luego poco a poco

ver cómo esa poesía surrealista

va dando diferentes connotaciones

y de ahí sale la cabeza de mujer.

Entonces aquí en Galicia

vamos a presentar todo el proceso escultórico

desde el origen, desde la escultura

más primigenia, desde la figura del pesebre

hasta el final con los procesos

en yeso y posteriormente

la fundición en bronce,

que se realizó en la ciudad de Verona al norte de Italia.

De lo que más recuerdo de mi abuelo

era la metodología diaria de un pintor

inconformista.

Por la mañana trabajaba en el taller cinco horas,

comía, hacía la siesta, muy importante, de 30 minutos

para poder introspeccionar

su interior, su consciente

y poder también viajar al mundo de los sueños.

Pero lo que más recuerdo por las tardes

en su casa cuando pasaba una hora con él

y lo veía con 85 años coger

papeles, lápices

y todo el tiempo dibujar, dibujar sin parar una hora.

Decía que para él era como un ejercicio físico.

Necesitaba exteriorizar sus demonios.

Y todo ese ejercicio de gran libertad

sobre cualquier tipo de soporte que recogía en casa.

En pleno centro de Madrid el Museo de las Ilusiones

acaba de abrir sus puertas.

Se divide en varias estancias

en las que el visitante puede vivir

diferentes vivencias visuales, experimentales

y educativas, donde nada es lo que parece.

A través de hologramas, trucos y juegos

el público aprende cosas nuevas

sobre la visión, la percepción,

el cerebro humano y la ciencia.

"Un lugar llamado a la diversión y a la experimentación,

nada es lo que parece, es el Museo de las Ilusiones.

En 600 metros cuadrados

los visitantes pueden observar e interactuar

con más de 50 ilusiones,

que juegan con la visión, la percepción

y la ciencia.

A través de sus trucos donde se desafían

las leyes de la gravedad y de las dimensiones,

es más fácil comprender

por qué los ojos ven cosas que el cerebro

no logra entender.

El túnel del vórtice,

un cilindro que gira y donde el visitante

es incapaz de dar un paso

pese a estar en una superficie estable y plana,

es la ilusión más afamada.

En el Cuarto de Ames

las personas cambian de tamaño

según se mueven por el espacio.

En la mesa de los clones se verán rodeadas

por cinco personas idénticas.

En el cuarto infinito

pensarán que han entrado en un mundo ideal.

En el cuarto antigravedad

verán como todo fluye al revés.

Y en el espejo real cada visitante se podrá ver

cómo realmente le ven los demás.

Espejismos, ilusiones ópticas

o discos giratorios.

Es un museo completamente diferente,

invita a divertirse y a interactuar.

Es un concepto educativo apto para todos los públicos".

Pero realmente va a todas las generaciones por que es

divertido y educativo para cualquier edad.

"El Museo de las Ilusiones de Madrid

cuenta con todos los protocolos de desinfección por la covid.

Se ha limitado el aforo para controlar las distancias".

-Entonces decidimos abrir en esta época

tomando todos los cuidados necesarios.

Es decir,

la mascarilla es obligatoria para todo el recorrido,

manteniendo la distancia de dos metros

entre persona y persona.

Todavía tenemos un aforo reducido del 30 %, ¿okey?

Y el equipo, el que trabaja,

siempre está desinfectando las ilusiones.

Entonces tenemos el cuidado que tiene que tener

para que la persona la pase bien

y esté a salvo de cualquier tipo de infección del virus.

-"El concepto de este original museo

se originó en Zagreb, Croacia, en 2015,

cuando dos jóvenes decidieron crear

un espacio para albergar aquello que les fascinaba.

Después de abrir en Madrid

la idea es que este Museo de las Ilusiones

con franquicia en 18 países de todo el mundo,

pueda también hacerlo en otras ciudades españolas".

Recuperamos un fragmento de nuestro trabajo

sobre los mitos de Euskadi y Navarra,

el resto pueden verlo completo, como siempre, en la red.

"Durante miles de años

el mundo fue un lugar lleno de incógnitas,

donde el hombre trató de hallar respuestas

otorgando personalidad a los truenos,

la luna y el sol.

¿Por qué alguien saludable moría?

¿O una mujer no era bendecida con la maternidad?

Para ordenar el caos el hombre inventó un dios

para cada cosa,

la mitología

Estos mitos

los conservaron sus habitantes,

que vivían en caseríos aislados,

donde perduraron a pesar de la influencia

del cristianismo.

Su lengua, el euskera,

es la más antigua de Europa.

Tanto que para decir cuchillo o hacha

emplean la palabra piedra.

En la mitología de Euskadi y Navarra

la figura más poderosa

es la diosa Mari,

que significa La Señora".

Mari es la personificación de la naturaleza

y es la gran diosa en la mitología vasca.

Al igual que la naturaleza Mari puede ser

muy bella, apacible, generosa,

o también puede ser tremendamente destructiva y violenta.

-"Toti Martínez de Lezea

es una inagotable escritora vasca,

experta en mitología y leyendas.

Varios de sus libros

narran cómo son estos seres fantásticos,

recreados por el ilustrador Juan Luis Landa".

-En la mitología de Euskal Herria,

de Euskadi, de Navarra, de Iparralde,

el Numen,

el personaje más importante en el pequeño parnaso que tenemos,

es Mari, Amari,

la que es madre.

Es al menos la que nos ha llegado,

puede que hubiera otros, pero nos ha llegado.

Es una diosa matriarcal que representa la fertilidad.

Pero es mucho más que todo eso.

Todos los dioses de todas las religiones

han creado la tierra, han creado el cielo,

han creado los animales, los mares.

En nuestro caso Amari no ha creado nada,

ella es la tierra, ella es el cielo,

ella es el sol y la luna,

las plantas, los seres humanos.

Esa es la pequeña y gran diferencia.

Estamos hablando de una época

en la que la fertilidad era muy importante,

incluso la propia palabra en euskera de mujer, emakume,

la que es capaz de dar niños, la que es capaz de dar hijos.

Su morada más conocida

está en la cara este del monte Amboto

en Durango, Vizcaya.

Mari es la que provoca tempestades,

provoca lluvias,

provoca diferentes... fenómenos atmosféricos

y puede llegar a bendecir una tierra con lluvia

o puede, si está enfadada,

incluso destruirla.

Y aquí a mi espalda está el monte Larrún,

que es una cima mítica aquí en este territorio.

Se dice que desde la cima se divisan

los siete territorios de Euskal Herria.

Y hay leyendas que dicen que si la nube

están en la cima del Larrún

quiere decir que Mari se encuentra en él.

-Es porque la diosa está en la casa y ha encendido el fuego

y ese es el fuego del hogar, ¿no?

Siempre gira todo en torno al matriarcado.

Pero no al matriarcado de poder,

como se quiere pensar, sino al matriarcado

como maternidad, fertilidad,

continuidad, vida.

-"Mari, La Señora,

tiene muchas moradas y se traslada de un lugar a otro

a través del viento y la lluvia.

Estas tierras

están repletas de nombres mitológicos".

Nuestro pueblo, Amaiur, como muchos nombres vascos

están relacionados con la mitología vasca.

Amaiur quiere decir "ama iur", la madre del agua,

o "ama lur",

la madre tierra, el más preferido por el pueblo.

-"¿Desde cuándo se adora a Mari?".

Estamos delante del menhir de Soalar.

Es un menhir de gran tamaño,

que tiene 4000 años de historia.

Y, bueno, tiene una gran importancia

debido a que es un menhir antropomorfo,

tiene la figura de una persona.

Encontramos también diferentes figuras,

encontramos, por ejemplo, triángulos,

un hacha, un escudo.

Incluso parece que tiene hasta pechos.

-"¿Es posible que Mari sea adorada

desde hace más de 5000 años?

Desde luego, lo que sí sabemos

es que a Mari le gustan las ofrendas.

Hay que entrar de frente,

nunca darle la espalda.

Y todas las peticiones

tienen que hacerse desde la cercanía".

"Gracias al euskera estas leyendas se han mantenido durante milenios,

hasta el siglo pasado cuando son consideradas

cosas de viejos".

