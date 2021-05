Imprescindibles

"Generalmente, estás en esta profesión

por pasión.

Con lo cual, eso ya significa que te lo pasas bien.

He trabajado mucho y sigo trabajando mucho

y, sobre todo, cuando echo la vista atrás,

que es muy pocas veces,

sí tengo esa sensación de... claro, desde los 13 años,

estar ganando un sueldo".

# Vida, siempre estoy agradecida

# por lo mucho que me has dado

# desde el punto de partida.

# Por eso, vida,

# nunca me doy por vencida.

# Tengo amor, tengo caricias.

# Y me siento muy querida. #

¿Dónde vives? Lejos de aquí.

En el barrio de Salamanca. ¿Y qué haces, estudias?

Ahora de vacaciones.

# En la calle me crié.

# Mi primera piel cambié. #

"Nací en la calle del Oso.

Mi barrio era Cabestreros",

Fray Ceferino, que es donde íbamos al colegio,

el Rastro....

que lo atravesábamos cada domingo

para ir a misa, a San Andrés.

Jugábamos pues... todo el tiempo en la calle.

Una vez que llegabas del cole, te daban el bocadillo y a la calle.

Es verdad, porque en la calle se estaba mejor que en las casas.

Eran tan inhóspitas...

Hacía tanto frío, a no ser que te metieras en la mesa camilla,

que era mejor estar en la calle.

Mi madre cantaba muy bien,

mi padre cantaba muy bien,

tenían muy buen oído...

Y cantaban todo lo que oían en la radio.

Y es que se cantaba mucho.

O sea, yo recuerdo las primeras canciones que empecé a cantar,

pues eran canciones que había oído en la radio.

En cada ciudad tenían emisoras y todo se hacía en directo.

Y yo llegué a ese concurso

porque mi profesora del colegio, doña Paquita, me dijo:

"Tengo un primo que trabaja en Radio España.

Si tú quieres ir y apuntarte...".

Y de esa Radio España,

empiezas a oír que hay otro en La Voz de Madrid y te presentas,

otro en Radio Continental y en Radio Madrid.

Y además, ibas coincidiendo con todos los demás niños, jóvenes,

que habías visto en la emisora anterior.

Yo, cuando llegué a Madrid, en la primera emisora donde canté

fue en La Voz de Madrid, en la calle Hilarión Eslava,

y ella, ese concurso, que era "La nueva ola musical",

lo había ganado el año anterior;

y estaban las fotos de ella por allí pegadas en la pared, en la entrada,

y le pregunté al encargado de "La nueva ola musical":

"¿Esta chica quién es?",

"Una que canta muy bien, se llama Ana Belén".

Hola.

¿Qué tal?

(TITUBEA) Yo... muy nerviosa.

Hecha un flan.

Ya sé lo que están ustedes pensando.

¿A que sí?

"Otra niña más en el cine español".

Mi primer nombre que me pusieron fue María José.

A Marisol se lo habían cambiado,

a Rocío Dúrcal también se habían cambiado...

Debía de ser una cosa que era lo normal.

Yo no tengo la culpa

de haber nacido hace 13 años, nada más,

pero es que además...

eso es lo más gordo,

además de ser niña, canto.

(Abucheos)

Inmediatamente dijeron: "No, no.

Te vamos a cambiar el nombre, te vamos a poner otro",

y es cuando surgió Ana Belén.

Hola, chica. ¿Cómo te llamas? -Se llama Ana Belén.

¡Uy! Como el portal.

Me siento muy bien cuando me llaman Ana.

Cuando me llaman Ana Belén, no,

porque además, me recuerda a "Zampo y yo",

que continuamente me llamaban Ana Belén.

¡Ana Belén! ¡Ana Belén!

¿Dónde estás, Ana Belén?

El recuerdo que tengo de Zampo es...

un equipo estupendo

y un director horroroso, que era Luis Lucía.

Lo oías gritar, que esto era una frase muy recurrente de él:

"¡Con lo grande que es Europa!".

La gente corría, y yo creo que corrían un poco

como cuando de repente...

No sé, era tremendo.

# Esta es la canción del Zampo,

# con su dulce

# melodía. #

"Tenía 14 años".

Estaba en plena pubertad.

Llegaba un día y me había salido un grano aquí...

Bueno, eso era una tragedia.

"¡Que la lleven a un médico!", gritaba.

No me dejaba reírme,

porque tenía muchos dientes.

Pues claro, yo acabé la película y me reía así.

De las tres,

la que ya de arranque comenzó moviéndose mejor,

fue Ana Belén.

# Es un watusi.

# Es un watusi.

# Es un watusi.

# Es un watusi. #

Adolfo Waitzman era quien estaba haciendo la música de "Zampo y yo",

y me dijo: "Coño, hay una tía que quiero que veas,

es una chiquilla, una chavalilla,

que quiero que vengas a probar.

Cuando venga a probar las canciones, quiero que la veas,

porque canta muy bien", y ahí fue cuando yo conocí a Ana.

No la conocí...

en época tan temprana como la conoció Miguel Ríos,

algo de lo que él presume, de que la conoció antes, y...

Pero la conocí antes que Víctor.

El primer recuerdo de Anita es...

yo, en mi casa, viendo la televisión,

y un programa de televisión de aquella época que sale una niña,

que era de mi edad, parecía de mi edad,

"y que cantaba 'Tonight', de la película 'West side story'",

y dije: "Dios mío, cómo canta esa chica".

Creo que ella fue muy inteligente

porque se dio cuenta de que, a lo mejor,

en el terreno de la niña prodigio, no tenía mucho sitio,

porque a lo mejor no tenía la espectacular belleza

que tenía a lo mejor Marisol o que había dejado Rocío,

entonces era otra cosa.

Hice "Zampo y yo" y ahí se acabó, porque como no funcionó,

yo luego ya no hice esas otras tres películas

que, por contrato, tendría que haber hecho.

# El mundo mágico... #

(GRITA)

Al acabar la película,

Narros, que trabajaba en la película, me dice:

"¿Tú quieres dedicarte a esto, quiere ser actriz?

Tienes que estudiar".

Si no se estudia, no se llega a nada en la vida.

Ana Belén entró de la mano de Miguel Narros,

a la escuela donde estudiábamos, que era el TEM,

y empezó a trabajar.

Era una niña y todo el mundo la tratábamos como tal niña,

lo cual le sentaba fatal.

El TEM, que era Teatro Estudio de Madrid,

"era una escuela de teatro

totalmente opuesta a la Escuela de Arte Dramático,

que era la escuela oficial de arte dramático".

(PLAZA) "La formaron William Layton y Miguel Narros".

Layton era el orden personificado

y Miguel era genialidad y la fuerza de la naturaleza.

A un hombre como yo todos los hombres lo obedecen...

Nombran a Miguel Narros director del Teatro Español,

y entonces, decide montar "Numancia"

y se lleva a muchos de los estudiantes del TEM.

"Yo tenía 17 años la primera vez que salí de gira.

(SERRANO) Yo, me parece recordar,

que los padres de Ana Belén nos dijeron",

a Berta especialmente, que era la mayor, y a mí,

que la cuidáramos cuando salimos de gira.

"Por favor, cuidádmela mucho, cuidármela mucho".

Decía Berta: "Sí, sí, sí.

No se preocupe, que se la vamos a cuidar".

Y de repente, llegamos a un lugar...

te bajas del autobús...

La locura de...

Y me dijo Julieta Serrano:

"Tú, tu maleta".

Entonces Ana cantaba, tocaba la guitarra y cantaba,

y entonces, le pedíamos continuamente que nos cantara.

# Ya sé tocar las baquetas,

# comerme un horno de bollos,

# hurtar gallinas y pollos,

# vender un par de boletas. #

La influencia de Plaza, de Miguel Narros...

de todos esos grandes maestros del teatro que ha tenido,

la han...

han formado en ella un ser excepcional

de cara al cine y a la televisión y el teatro.

¡Beltrán! ¿Dónde vas perdido,

que desde ayer me has traído hecho un loco por hallarte?

Enviome mi señora,

que anoche, dadas las 23:00,

quebré una aldaba de bronce por despertar a Teodora.

Las palabras más enrevesadas las hace suyas de inmediato,

no hay filtro.

Entonces es... Saca delantera a los compañeros.

La base de Ana del teatro clásico

le permite poder realizar cualquier tipo de trabajo,

convencida, convencida de lo que...

capaz de hacerlo.

Yo pienso que gracias a ese aprendizaje temprano,

Ana Belén pronuncia muy bien, cosa que se agradece mucho.

Todas las frases de Ana llegan muy bien

al oído del espectador del teatro, o al espectador de cine.

# Me muero de risa. De risa me muero.

# Tengo la camisa con un agujero. #

Esta noche te mojo, ¡gran rebelde! Poco sacará de ponerse negra.

(GRUÑE) ¡Métete ahora dentro y no me condenes!

"En televisión, hice un 'Romeo y Julieta',

hice unas 'Mocedades del Cid'",

y luego hice una novela de 20 capítulos,

que fue "La pequeña Dorrit", con Pilar Miró.

A ninguno de cuantos vienen a este lugar

parece haberles aprovechado nada de lo que aprendieron.

Pero no importa.

"Vino a ver una función Roberto Bodegas"...

Me encontré haciendo "Españolas en París",

que no podía haber encontrado una película mejor

para volver al cine.

"Petit bouton, 'clac'...

électricité".

(CONTINÚA HABLANDO EN FRANCÉS)

No rezar para "électricité".

Rezar para los huevos pasados por agua, que no soy tonta.

Amén.

Rodar en París... Recuerdo que...

"el día de descanso, pues eso, el domingo,

Tina, Tina Sainz, también trabajaba en la película, y yo",

pues hacíamos un recorrido

como las chicas que trabajaban allí en París.

Nos metemos en el metro...

salíamos de repente a pasear por los Campos Elíseos,

nos metíamos en sitios, en bailes, donde iban estas chicas a bailar...

¿Qué tal? Bien.

¿Bien bien?

Bien bien bien.

Nunca me encontré tan bien.

"Yo estaba haciendo gira"

con una obra de teatro, "Con sabor a miel",

y llegamos a A Coruña,

al hotel Atlántico.

Estábamos allí, en recepción, y llega Víctor.

Estaba haciendo una gira yo con Julio Iglesias,

hacíamos de telonero el uno del otro cada día,

y al mismo tiempo nos la presentan a los dos.

Me dijo Víctor: "Sé que vas a hacer una película con un paisano mío".

Digo: "Ah, ¿sí? ¿Con quién?", dice: "Con Gonzalo Suárez".

Y yo, con esa mente me fui de ahí a Barcelona,

porque cantaba allí,

y estando sentado en una cafetería, la cafetería Treno,

del hotel Cristal,

de repente entra un señor con sombrero de "cowboy"

y otro con un bombín,

y yo no los conocía de nada,

y se me acercaron a la mesa, me vieron,

y se ve que se les disparó la inspiración en ese momento,

vinieron a la mesa y dice uno:

"¿Tú quieres rodar una película con Ana Belén y con Gonzalo Suárez?".

Digo: "Yo sí. Si no es de cantar, sí, encantado".

En aquella época, los cantantes también,

no solo los niños prodigio hacíamos películas.

Los cantantes hacían películas.

(Música sensual de piano)

Rodando, rodando, nos conocimos, nos conocimos...

(Música sensual de piano)

Por mi parte, desde luego fue flechazo.

Por parte de Víctor, no sé si fue tan flechazo,

pero por mi parte, absolutamente sí.

Empezamos a vivirlo muy jóvenes,

ella más joven, bastante, que yo, cuatro años menos,

pero teníamos todo por aprender.

"¿Quién te asegura luego que eso,

que ha sido un fogonazo en un primer momento",

continúe? ¿No? Oye...

Ana es una... una mujer muy fuerte, muy fuerte,

que está llena de dudas todo el tiempo, ¿no?

Yo diría que Víctor es más equilibrado que yo.

Tiene unos prontos terribles.

¿Qué ibas a poner ahí?

Pero se le pasan los cinco minutos.

Yo tengo prontos, pero tardan más en pasárseme.

Yo creo que depende mucho de...

mucha generosidad por ambas partes.

Siempre decimos, medio en serio, medio en broma,

que hemos llegado hasta aquí porque es provisional.

# Estoy harta de este encierro, de estos bestias, de este olor.

# Y para colmo de males, quieren estos animales,

# con su feroz egoísmo...

# casarme mañana mismo...

# con su maldito patrón. #

En "Al diablo, con amor", Gonzalo hizo la letra,

Víctor hizo músicas y tal,

entonces era una...

como una vía, ahí diferente,

de abordar un cierto cine, con música.

¿Y cómo tú por aquí?

Iba de camino y ha pasado a veros.

Me alegro de que hayas venido. ¿Te vas a quedar unos días?

Pues verás, en realidad no tenía una idea fija.

Yo era un actor horroroso.

O sea, solo tienes que ver

y tener un poquito de espíritu crítico, y ya está.

O sea, yo en esto no me meto porque no...

Es que era todo mentira.

¿Qué será?

Espera, voy a ver.

Me acuerdo la carcajada del público de San Sebastián,

fue "Morbo" al festival,

y había un momento en que yo estaba en la cama, en la "roulot", con Ana,

y me levantaba porque habíamos oído un ruido fuera

"y salía con una linterna,

con 'braslip' enorme, blanco, maravilloso,

y la carcajada que pegó todo el mundo

cuando me vieron levantarme de la cama

con esos calzoncillos y con una linterna...".

Me quitó de en medio. Esa carcajada me quitó de en medio.

(Aullido)

# Dentro de mi corazón,

# Hay caballos de cartón,

# hay juguetes de latón,

# la parroquia, el callejón. #

Si yo no hubiese conocido a Víctor,

probablemente yo no... no hubiese retomado la música.

Estaba como asustada

ante la vorágine que para ella representan las compañías de discos,

un mundo al que nunca se había acercado.

Me dijo: "Oye, pero a ver, tú tienes una voz estupenda

y tú tienes un hueco dentro de la música".

Ana, si le quitas el miedo y la sueltas al escenario,

lo demás ya va todo engrasado.

# Suelta las riendas,

# por favor,

# que apenas puedo ser quien soy.

# Luna llena,

# invisibles son los hilos que manejas.

# Luna llena,

# siempre envuelta en un halo

# de lunática tristeza. #

Tiene varias canciones que yo le he escrito

que parecen autobiográficas, ¿no?

Bueno, quizá porque sé tanto de ella y sé...

Nunca sabes del todo cómo piensa otra persona,

pero sí me aproximo bastante.

Me dicen: "Ay, tú te has debido de sentir,

con todas las canciones que Víctor te ha hecho".

Y sí, evidentemente me siento halagada y...

Pero también había un punto de un pudor...

# Y qué sabe nadie lo que nos pasa por dentro.

# ¿A quién le importa si yo te quiero?

# Sin ti me faltaría el alfabeto.

# Sin ti consigo hacerme tan pequeño. #

A la vuelta, yo volví a hacer cine y además...

con cierta regularidad.

Marlon Brando es el capitán y Robert Mitchum, el comandante.

¿No son un poco mayores para esos papeles?

No.

Yo hago todos los personajes.

¿Cómo se llama la chica?

Aurora.

(VÍCTOR) "Le gustaba mucho 'El amor del capitán Brando'",

el mundo este de Armiñán, tan bello,

el personaje de Fernando Fernán Gómez...

Exiliado, que regresa al pueblo y tal.

El mundo de la maestra rural, que era Ana, ¿no?

"Esta maestra, que estaba a caballo entre ese mundo de...

bueno, de la Guerra, de la República, del exilio",

que era Fernando Fernán Gómez,

y ese mundo, el futuro, que era el niño,

ese con el que se establece ese triángulo.

Que gane el mejor.

(CHASQUEA LA LENGUA NEGANDO)

Trae muy mala suerte brinda con agua.

Eh... ¿Pueden brindar también las señoras?

A la de ustedes.

"Tratar el personaje femenino desde otra óptica, ¿no?",

lo que creo que estaba en el aire y en el ambiente y en...

y en el deseo... si quieres, un poco soterrado,

pero que ya empezaba a estar ahí,

de las chicas y en las jóvenes de mi generación.

# España, camisa blanca de mi esperanza,

# la negra pena nos atenaza.

# La pena deja plomo en las alas. #

(JUAN DIEGO) "Podríamos decir

que fue la primera huelga general de la cultura

que se hizo en España"

"Actores, directores, realizadores de televisión,

músicos...

O sea, es que se paralizó".

(JUAN DIEGO) "Fue muy hermoso ver en la puerta del sindicato

a Lola Flores, a Sara Montiel",

Manolo Escobar, parando en Barcelona...

"Era impensable".

"Todos sabíamos que era una huelga absolutamente política".

Es que lo que nosotros estábamos exigiendo

es que se reconocieran a unos representantes nuestros,

que finalmente, era como reconocer a Comisiones Obreras.

De la huelga de actores hasta hay una canción

que compuso Víctor, "Cómicos".

# Por general decisión, se suspende la función.

# Cómicos. #

Otra de las cosas de las que creo que habría que hablar

es todo lo agradecidos que tenemos que estar

los actores de mi generación, y de las nuevas,

a los actores de la generación de Ana Belén, y los anteriores,

que han luchado tanto por los derechos que tenemos.

Yo de siempre fui un gran admirador del PC.

Tremenda lucha la que sostuvimos contra el franquismo.

Nuestra militancia en el PC

vino justamente después de la huelga de actores.

Y se empezaron a hacer reuniones, muchas de ellas,

en nuestra casa, en Torrelodones.

Bueno, al Partido Comunista se apuntaban los estudiantes,

los periodistas, los escritores, los cineastas, los actores...

porque era la más formidable máquina de lucha contra el franquismo, ¿no?

Entonces no había socialistas.

Así que son comunistas, ¿no?

Bueno, y yo, simpatizante.

Siempre la considerábamos, más que una simpatizante del PC,

una antipatizante del PC,

porque realmente, casi todo le parecía mal.

Ten en cuenta que muchos estamos allí...

porque... casi por obligación moral, ¿no?

Fui muy feliz mientras milité en el PC.

Toda la gente puso un grano muy importante en...

para llegar a las primeras elecciones democráticas.

¿Tanto he cambiado?

Ha crecido, se ha convertido en una mujer.

Claro.

Y tú en un hombre.

¿No?

"La petición" es la primera película de Pilar Miró

y con Ana de protagonista,

que aquel era un momento muy brillante de Ana, en el 76.

Recuerdo que fue un rodaje...

para mí, un poco difícil.

Yo estaba embarazada de mi hijo.

Y temía abortar en las escenas tan violentas que hacía.

Recuerdo esas noches,

"con un corsé ajustado.

(RIENDO) Aquellos trajes de época,

aquellas noches rodando, en aquel lago, en aquella cinta,

en El Escorial, con aquel humo que había"

con una máquina que hacía humo

y que a mí daba unas náuseas tremendas.

Y Pilar, como era de exigente.

Pilar llegaba al límite, en cuanto a...

Tenías que quemarte con una vela, te quemaba con una de verdad, ¿no?

O calentaba un cuchillo y te lo ponía en la espalda.

Cosas que, en realidad, no tenían,

desde mi punto de vista, ninguna necesidad de haber hecho,

pero que las hacía, porque Pilar era muy singular en ese sentido.

"No, otra vez".

"Y ahora, vas a caballo y luego te raptaba", y yo decía...

(EMILIO) "Ahí estuve un ratito montando a Ana Belén",

y yo ya estaba de cargar a Ana... pues hasta el gorro, entre comillas,

sobre todo porque siempre pensaba en el aborto.

¡Para!

Es muy bonita esa escena y, sobre todo, está muy bien hecha,

y realmente yo creo que Pilar consiguió, tanto de Ana como de mí,

una serie de cosas que en otras circunstancias no se habrían dado.

Estoy embarazada.

¿Que estás qué?

Yo recuerdo a Ana, cuando tuvo el primer hijo,

a los 15 días ya estaba...

con Pilar Miró, entera, en el festival de Teherán, ¿no?

Y yo me quedé de padre y madre.

Tú te vas a un rodaje y te vas fuera dos meses,

y cuando vuelves

y oyes a tu hija que dice, muy pequeña, con tres años, dice:

"Mira quién ha venido. ¿'Ta querdas'?".

Entonces, ese "¿Te acuerdas?",

después de estar dos meses rodando fuera,

es como un puñal.

Creo que esto es algo con lo que...

hemos lidiado muchas mujeres.

¿Por qué ahora dicen: "Es que nacen tan pocos niños..."?

¡Coño! Porque las mujeres no quieren

estar desarrollándose como personas

y encima estar con ese dolor.

No pueden tener un...

No pueden tener un hijo.

(VÍCTOR) Siempre nos hemos turnado y repartido las tareas de la casa

sin hablarlo casi, ¿no?

Yo no sé coser un botón, pero a Ana no la mandes al mercado.

Cuando la ven en el mercado, dicen: "¿Está Víctor malo?".

(Música instrumental)

"Nuestro hijo, desde muy pequeño, dijo que quería aprender Música".

(VÍCTOR) "Cuando acabó el colegio,

dijo: "Me voy a apuntar a Química...",

a Informática, primero.

Estuvo un año haciendo Informática.

El siguiente hizo Químicas.

Y ya dice: "Oye, que me aburro mucho,

que yo voy a hacer Música".

Digo: "Pues ya está, haz Música".

Y Marina, desde muy pequeña, quiso ser actriz.

(MUJER) ¿Has pensado alguna vez ponerte a cantar con ellos?

No.

-¿No te gusta el mundo del espectáculo?

No, yo no voy a ser actriz.

-¿Qué vas a ser? -Veterinaria.

Marina era una pésima estudiante, todo lo contrario de su hermano,

y cuando acabó, a trancas y barrancas, el bachiller,

dice: "Me voy a apuntar al laboratorio de William Leyton

y voy a estudiar Interpretación".

Pero si te lo he dicho mil veces, pesada

Tú eres mi madre, y nadie más.

Además, que...

que no tener vínculos de sangre no significa nada.

Entonces, hemos tenido ahí una...

una coincidencia,

que esto, cuando eres mayor, es un gusto,

coincidir con un hijo tuyo,

porque las generaciones, de repente, como que...

te separan tanto, ¿no?

# No sé por qué te quiero.

# Será que tengo alma de bolero.

# Tú siempre buscas lo que no tengo.

# Te busco en todos y no te encuentro.

# Digo tu nombre cuando no debo. #

Estaba guapa, ¿verdad?

# No sé por qué te quiero. #

¿He cambiado mucho?

"Era una película"...

absolutamente...

Esta mujer, enamorada de un perro,

con el marido celoso del perro...

Bueno, no, no. Era todo...

Al perro yo lo odiaba profundamente.

Porque, claro, jugueteaba con mi mujer.

O mi mujer jugueteaba, de alguna manera, con perro.

"Y no me gustaba ese maldito perro, para nada".

Había escenas que nos daba un poco de...

¡Ay! ¡Suelta!

¡Bruno!

Estate quieto. ¡Suelta! No seas malo. ¡Suelta!

(Gruñido)

Yo estoy, personalmente, muy satisfecho de su interpretación.

Yo no he visto excesivas películas de Ana.

"En las películas anteriores estaba tanto limitada

como si de alguna manera,

se quisieran ocultar algunos defectos suyos,

que tenga los dientes de una manera o el que bizquee un poco.

En fin, pequeños defectos biológicos que son, sumados,

la esencia de su personalidad y de su encanto".

Aquí, yo creo que está absolutamente viva, entera, tal y como es,

y creo que es un resultado

que a mí se me antoja bastante positivo de la película.

Creo que en nuestro ánimo

estuvo la idea, un poco, de neutralizar a Eloy.

Claro, no pudimos neutralizarlo,

pero conseguimos que la película fuese un híbrido.

Hay que partir de la base

de que era una época en la que todo el mundo,

el que más y el que menos, estaba enamorado de Ana Belén, ¿no?

Entonces, esto de rodar o de lo que fuera,

casi era un pretexto para acercarte

"a aquella especie de diosa,

que nos parecía lejana e intangible".

"Me habló de un momento"

que reflejaba muy bien,

un momento muy determinado

de nuestro país, de lo que ocurría...".

(GUTIÉRREZ) "'Sonámbulos' era una película casi imposible,

ahora y entonces.

Claro, porque era mi propia despedida

al Partido Comunista,

donde había estado muchos años".

¡Hola! Ya estamos aquí.

Estoy preparando algo de comer. Vengo enseguida.

(HOMBRE) Este es mi amigo Robin. Ella es Fortunata.

"A mí Mario me llamó por teléfono,

me dijo: 'Estoy preparando «Fortunata y Jacinta»'",

"y no tengo claro todavía

si te voy a dar Fortunata o Jacinta".

Digo: "Bueno".

"Pero te voy a dar los guiones, tú te los lees y me dices".

Y me lo leí esa noche, los diez capítulos.

"Me los bebí".

No me meto con usted

ni me importa la cara que tiene o deja de tener.

Pues estamos listos, que no pueda una ni estar triste.

Me pondré a bailar, si le parece.

Si crees que toleraré ese cantonalismo tuyo, estás fresca.

Ya te voy a arreglar yo a ti.

Ten cuidado, que vas a derramar el agua.

Mejor. ¿Sí?

"Televisión Española, en ese sentido,

tenía una gran ambición de hacer"...

adaptaciones de grandes autores,

llevarlas a la pantalla,

con todos los medios,

"porque claro, lo hicimos filmado.

No me he vuelto a encontrar con unos decorados...

de esa calidad,

con un elenco de actores...

Claro, todo eso era Mario".

Yo no fui más que dos veces a casa de la Paca.

Y por mi gusto, no hubiese ido ninguna.

La necesidad.

Después me salieron relaciones

con el chico con el que me voy a casar.

Y no volví más.

Y...

¿Para qué me buscaba a mí ese hombre?

¿Para qué?

Los hombres son muy caprichosos.

Y cuando tienen a una a su disposición,

no le hacen más caso que a un trasto viejo.

Hice con Mario "La colmena",

que fue aquel invento...

estupendo, porque claro,

todos eran personajes muy episódicos, muy pequeños,

pero claro, todos, con un plantel de actores,

que estaba lo mejor de todo el cine español en aquel momento.

Yo sé lo que necesito. Sí, pero no lo olvides.

Si te deja en estado, aquí no pises.

Eso es lo que te dijo la abuela.

¡Golfa! ¡Maleducada!

¡Que eres una golfa!

Mario Camus escribe tan claro los personajes,

con unos diálogos tan claros...

que te lo está ya dando.

Métete en tus cosas, oledora, pérfida.

En vez de limpiar la casa

y acostarte para rezar a tus muertos,

buscas como una marrana asuntos de hombres y mujeres

para babosear en ellos. Quiero vivir en casa decente.

Velo para que las gentes no escupan al pasar por esta puerta.

No quiero mancharme de vieja.

(MANUELA) "Recuerdo mucho haber visto el decorado.

El decorado era precioso, pero era todo de mentira".

Habitado por esas mujeres que hacían lo que hacían,

y luego, la dimensión que tomaba en pantalla,

y veía el resultado, el recorrido de la historia entera,

el desarrollo de los personajes,

lo que le pasaba a esa Adela, a esa Ana Belén,

que se ponía el vestido verde...

¡Guau!

Pienso que este luto me ha cogido en la peor época de mi vida.

Ya te acostumbrarás.

¡No, no me acostumbraré!

Yo no quiero estar encerrada.

No quiero perder mi blancura en estas habitaciones.

Mañana me volveré a poner este vestido

y me echaré a la calle a pasear.

¡Yo quiero salir!

¿Tienes un cigarrillo?

¿Tú fumas? Tengo unos nervios...

Toma.

(GUTIÉRREZ) "'Demonios en el jardín' se escribió

pensando ya en Ana Belén y en Ángela Molina,

y mi idea principal era, digamos",

el contraste entre la manera de interpretar de Ana Belén,

que era una manera...

¿cómo diría yo? ...atractivamente distante,

y la de Ángela, que era muy cálida, ¿no?

¿Tú lo quieres? Cásate con él.

Tiene sus defectos, pero...

todos los hombres los tienen.

Tú lo quieres.

Sálvame.

(GUTIÉRREZ) "Pienso que fue una relación... correcta,

haciendo un esfuerzo ambas por simpatizar",

cosa que no creo que se lograra, ¿no?

¿Sabes una cosa?

Dice mi madre que eres bizca.

"Quizá fue mi única declaración"

de amor que le hice a Ana Belén,

porque el niño, a Ana Belén le decía las cosas que yo pensaba de Ana.

Y que tienes los dientes muy grandes.

Pero a mí me parece que eres la más guapa de todas.

("Ay, ba...")

(J.L. GARCÍA SÁNCHEZ) "Me dijo: 'Yo es que haría'"

"una película con Ana Belén.

¿Tú la harías, la dirigirías?".

Digo: "Jo, botando de alegría".

"¿Y qué querrías?".

Digo: "Yo... vamos, lo único, el guion de Azcona".

"'Un guion de Azcona y Ana Belén'".

# En el templo

# de Isis, purificada.

# Por las aguas del Nilo,

# fresca y bañada. #

Yo, siendo una niña,

me enamoré un poco de Antonio.

O sea, como primer amor platónico.

¿Eres muy enamorado?

Yo, señora... Eso es muy feo.

Y Ana estaba tan guapa en esa película...

Antonio hacía del casto José

y Ana Belén hacía pues de la soprano,

y ella aparecía así vestida,

con esas plumas en la cabeza y cantando:

# Ay, ba... Ay, ba... #

Y el casto José se enamoraba absolutamente de ella,

y entonces también era como; "¡Guau! Yo quiero ser esta mujer".

"'Quiero ser como esta mujer'".

# Qué inocencia tan hermosa.

# No se encuentra un hombre así.

# Un mancebo tan honesto yo quisiera para mí. #

"Tenía un punto tímido",

muy tímido, que además siempre le decía José Luis:

"Levanta la cara, que haces así y no te veo los ojos".

Entonces, él tenía como tendencia un poco a esconderse.

Pero se lo pasó estupendo.

Luego a él le gustaba mucho cantar también.

¿Cantar? ¡No, no, no! ¡De ninguna manera!

Cantó y afinaba y tenía oído y...

No, fue muy...

deliciosa, fue deliciosa película.

# Yo no sé qué será.

# De esas cosas estoy en la A.

# Por favor, sí, señor, no te acerques porque hace calor. #

# Ven a tener lo que hay que tener.

# Siempre de más, de menos jamás.

# Hay que tener lo que hay que tener.

# Si hay que tragar, pues hay que tragar. #

(VÍCTOR) "En el año 87, a través de García Sánchez",

que va a rodar "Divinas palabras",

aparecen unos productores, que son los Maeso,

y me...

"Que si quieres", y digo: "Pues sí, venga.

Pedimos dinero y lo metemos en una película".

¿Cómo se chulea?

El suyo será el primero.

Entramos, pecamos y nos caminamos.

Lindo verso, pero no tiene mi cara ese mérito.

Y fue muy trabajoso.

Rodamos en Galicia casi dos meses,

y esperando que se nublase todos los días.

Cada día tenía que hacer como dos o tres órdenes de trabajo

porque... unas eran con sol y otras sin sol,

y la mayoría eran con sol.

O sea, quiero decir, que eso parecía Benidorm.

"Manda carallo", ¿no?

Todos los días salía a rodar el equipo

y tenían que esperar hasta las 18:00, 19:00,

que ya iba cayendo el sol,

para poder hacer algo que tuviese densidad.

(MUJER) ¡Salida! ¡Arrastrada!

Quien sea libre de culpa...

¡que tire la primera piedra!

Toma esta, ¡cornudo!

(J.L. GARCÍA SÁNCHEZ) "Teníamos que rodar, sin duda,

el desnudo de Ana, porque es la clave...".

Como había que rodar en una iglesia,

había que pedir permiso a la iglesia,

y en la iglesia me dijeron que no.

"Y entonces yo pedí hablarlo con...

con un teólogo de Santiago, y me dijo:

'Dame una razón por la que tengas que poner este...'"

"este plano,

en la puerta de una iglesia con una mujer desnuda".

Y le dije: "Porque es la prueba más... contundente

de la purificación del cuerpo femenino",

y dijo: "No pasa nada. Venga, a rodar".

(Música celta)

(CONCHA VELASCO) Hay una película, que es una de mis preferidas,

que el "El vuelo de la paloma", de García Sánchez,

que yo creo que es uno de los mejores trabajos de Anita.

A mí, ahí, me parece que está soberbia.

Está soberbia.

Porque tiene esa cosa del coqueteo, pero oculto.

Los gestos son medios gestos.

Está... a mí me parece que estupenda.

A ver. El de diez más nueve.

19.

Anda que como no te fijes... 19.

19...

Te va a pasar lo que a mí, vas a ser una ignorante.

"Que tenía tanto que ver con"...

tantas cosas...

"de mí, ¿no?

De mí, de mi barrio, de mi infancia",

de...

de lo que a mí me habían...

me había conformado tal como soy.

El fantasma del beso delincuente

el pómulo te tiene perseguido,

cada vez más patente, negro y grande.

(RESPIRA AGITADA) ¡Las niñas! Y sin dormir,

estás celosamente vigilando mi boca.

Con qué cuido,

para que no se vicie y se desmande.

Juan Luis Galiardo, en esa película",

cambió su carrera.

Y yo creo que la cambió por Ana,

"porque, claro, él hace un papel muy brillante para un actor,

y se hace el actor de fama,

el que se arranca los pelos del pecho",

y que hace como de... el papel chulesco.

Pero la pared que tenía no era un frontón,

no devolvía la calidad del golpe,

sino que la frontera se abombaba hacia allá,

y le hacía cambiar de registro.

Entonces él notaba que cada vez lo iba convenciendo más

lo que iba haciendo él.

Pepe y yo no podemos vivir sin ti.

Paloma, si no te vas, te prometo...

Vosotros todo lo arregláis con prometer. ¿Y luego qué?

¿Cuántas veces me ha prometido este que se iba a hacer practicante?

¿Y tú, cuántas veces me has prometido que ibas a adelgazar?

Es una cosa de glándulas, lo dijo el médico.

Yo creo que es una actriz que...

superdotada, de alguna forma,

y que... que quizá ha hecho menos comedia

de la que se podía esperar,

pero que en comedia, tiene la suerte también de manejarse perfectamente.

Me contaba Carmen Maura, cuando hizo la película que dirigió,

era "Cómo ser mujer y no morir en el intento",

que Carmen estaba encantada, o sea, decía que...

"Ojalá todos los directores fueran como Ana Belén".

(HOMBRE) "Cómo ser mujer y no morir en el intento".

70-1 primera.

Mi recuerdo de Ana fue maravilloso,

porque, además, era tan gracioso verla ponerse a la cámara...

Es que no me puedo levantar,

pero ponerse así, mirar por la cámara...

"Y si vieses a los de alrededor de la cámara,

que no sabían dónde poner las manos...

Ella ahí, con su culito, con su melena,

con sus vaqueros, con su disfraz de directora,

pero no sabes, una monada... Y encima, siempre"...

(TARAREA)

Y además, canta fenomenal. Eso me encantaba.

Qué mona esa chica. ¿Estudia o trabaja?

(CHISTA) Estamos grabando.

La torta que te voy a dar es lo que vamos a grabar en disco de oro.

Seguid vosotros. Vuelvo enseguida. -Adiós.

Yo era como un pulpo en un garaje.

A ver, yo, por mucho cine que había hecho y tal,

yo estaba ahí un poco como...

"¿Qué opinión voy a tener que dar ahora mismo?".

Fue un rodaje supersimpático, pero supersimpático,

y me encantó trabajar con ella.

Lo que no sé es si ella se divirtió tanto

"como yo en esa película,

porque yo creo que para ella fue duro.

La recuerdo...".

No sé si decir esto.

Sí, porque tiene sentido.

La recuerdo...

"Acción".

Porque yo creo que ella...

"hubo algo de ahí que la pesaba un poco".

(GÓMEZ PEREIRA) "Ana tenía una cierta timidez a veces,

como es normal.

Luego, la experiencia, si sigues dirigiendo",

pues te da como más...

Esa cosa de que sientes que todo el equipo te está mirando aquí,

cuando contando la puesta en escena.

Y sobre todo, cuando te pones detrás de la cámara,

entiendes tantas cosas, tantas cosas...

Una película para un director es un año de su vida,

y ella tiene el cine, el teatro, la televisión...

sobre todo las actuaciones en directo musicales, etcétera.

Muy difícil para ella dedicar un año a una película.

(GIME DE PLACER)

"En 'La pasión turca', Vicente Aranda tenía"...

esa película, pensada para rodarla

con la actriz con la que siempre había rodado,

que era Victoria Abril.

Porque en aquella época, en todas las películas de Aranda,

la primera candidata era Victoria Abril,

hasta que empezó a trabajar de forma continuada conmigo,

porque yo, que admiro mucho a Victoria Abril

y que he trabajado en otras películas con ella,

no...

yo no creía que "La pasión turca" la pudiera hacer ella.

"Demasiado aniñada...".

"Y de repente, Vicente me quiere hablar,

quiere hablar... Ya nos conocíamos, ¿no?".

Pero quiere hablar conmigo, me voy una tarde a su casa...

y hago "La pasión turca".

"La vida rima, no son casualidades".

Te equivocas, Paulina Orozco.

No tendrá necesidad de ti.

Yo sí puedo aceptar esta otra vida, porque tengo un dios.

Un dios a quien adorar.

Y todos los días, todas las noches, me regala un pedazo de cielo.

Mi única gran pena

es que no le dieran el Goya a la Mejor Actriz,

estuvo nominada,

porque se lo merecía ese año Ana Belén.

¡Me cago en la hostia! Pero ¿qué queréis?

¿Queréis ser putas toda la vida?

¿Queréis que os metan el cipote por el coño

como si fuera un salchichón, 10, 15 veces al día,

por un plato de lentejas?

¿O es que tenéis siete vidas como los gatos

y queréis daros el gustazo de tirar esta a la basura?

Contad conmigo.

Y conmigo. -Para pegar tiros si hace falta.

(ANDRÉS VICENTE) "Vicente Aranda tenía un gran prestigio

entre las mujeres,

porque tanto Maribel Verdú como Victoria Abril...

habían sido"

actrices fetiche de él,

y yo creo que ella se sintió muy cómoda, además,

con Aranda.

Estableció enseguida una muy buena relación.

Somos libertarias, pero también somos mujeres

y queremos hacer nuestra revolución.

No queremos que nos la hagan ellos.

No queremos que la luche se organice

a la medida del elemento masculino, porque si dejamos que sea así,

estaremos como siempre, jodidas.

Queremos pegar tiros para poder exigir nuestra parte

a la hora del reparto.

Y, sobre todo, queremos dejar bien claro

que en estos momentos, el corazón no nos cabe en el pecho,

y sería un desatino quedarnos en casa haciendo calceta.

¡Queremos morir!

Pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas.

(ANDRÉS VICENTE) "El personaje es un personaje libertario,

es anarquista, es una mujer luchadora, es una...

O sea, precisamente es lo que Ana ha sido en la vida,

"o sea que si alguna de las actrices que interpretaban esos personajes

se acercaba más a ese mundo,

lo podía sentir más cerca,

podía tener más conocimientos de él...".

(GÓMEZ PEREIRA) "Íbamos a hacer un recorrido

casi de la historia de España",

en unos años determinados,

pero sí cómo iba evolucionando ese personaje,

necesitábamos a una...

a una actriz que tuviera como...

bueno, el personaje arrancaba con 22, 23 años

y acababa con 40 y tantos, 50 casi.

Manolo Gómez y Joaquín Oristrell me llamaron:

"Queremos verte porque queremos hablarte de un proyecto...".

El problema era, sobre todo, de caracterización.

En un momento dado, decidimos que teníamos que buscar a dos actrices.

Y de repente, claro, éramos Penélope y yo

haciendo el mismo personaje, y esto es arriesgado, ¿no?,

porque no teníamos nada que ver físicamente,

y sin embargo, funcionaba.

Esto es solo para nosotros dos.

Se acabó eso de ir por ahí a salto de mata.

-Perdona, no he ido a salto de mata en mi vida.

No te equivoques. Conmigo no serías feliz.

Tú lo sabes todo.

Yo sé que te obligaría a hacer cosas que no están a tu alcance.

Ese juego que tenía el personaje era fundamental, de arribista,

"de darle ese punto de comedia".

¿Qué colonia llevas?

No sé, una que compra mi mujer.

Es horrible.

Si estuviera en una botella de Christian Dior, te gustaría.

Lo que es bueno para Christian Dior es bueno para mí.

Ana tiene una experiencia enorme.

O sea, para ella, una cámara era... algo con lo que había crecido;

y por otro lado, tenía una base estupenda, ¿no?

Yo creo que todo eso le vino fenomenal para el teatro.

De hecho, ella en teatro...

"o sea, tenía una fuerza tremenda".

¿Qué quieres, Ninias,

que vienes a afligirme triste y preso?

Sin duda que ve fantasmas, este que se está muriendo.

Yo no te saqué los ojos.

¡Yo no te di aquel veneno!

"Donde la veo"...

más Ana, es en un escenario cantando.

Ahí... o sea, se atrae todo y se junta todo, ¿no?

Ana, lo que imprime,

independientemente de su sentido de la musicalidad,

su creatividad,

es la interpretación.

La dicción, el timbre,

la capacidad de meterse en otro personaje,

que ya lo tiene como actriz.

Soy una actriz

que trata de aplicar esa manera

de enfrentarse a un personaje, a la música.

Te he traído las entradas.

¿Para el concierto de Miguel Ríos?

¿Cuántas? Dos.

La primera gira... gorda, digamos, de los cuatro,

de Serrat, Miguel Ríos, Ana y yo, fue "El gusto es nuestro",

fue en el año 96.

"El peligro, claro, es de una amistad... buena,

que saltase todo por los aires".

Es una amistad que va mucho más allá

de lo ya delicada que es la amistad en un escenario.

Y es sentarse en una mesa y discutir el repertorio

y cómo lo hacemos y con qué músicos tocamos

y cómo vamos a viajar...

Consensuamos qué tipo de canción queremos cantar juntos,

y luego, pues un poco repertorio,

cuál es la mejor canción para empezar.

Esta. ¿"Hoy puede ser un gran día"? No hay discusión.

# Hoy puede ser un gran día.

# Duro...

# Duro...

# Duro, duro...

# Duro, duro... #

No llega a ser competencia, pero si hay un pique,

un pequeño pique,

un pequeño pique... yo creo que sano.

# Duro, duro...

# Duro, duro...

# Duro, duro...

# Duro con él. #

(SERRAT) "Es muy buena compañera".

Además, como es tan bella,

y es tan atractiva,

distrae mucho a la gente.

Entonces, la gente está muy pendiente de ella

y tú puedes tener más oportunidades de equivocarte.

Ana canta y es que, joder...

O sea, todo...

O sea, todo gira en torno a esa voz, a esa presencia, ¿no?

Ella creo que nació con ese don.

O sea, tiene una tesitura muy muy amplia

y un control de la voz...

Ella "swingea" como nadie.

Oías cómo fraseaba la tía y decías:

"Joe, tío, si es que es un Cadillac, esto es seda pura, tío.

Esto es que va...". Una cosa, tío...

Yo la he visto haciendo pruebas de voz antes de ponerse a grabar...

Y Ana canta jazz como la mejor cantante del mundo.

"Es estar con la chica de mis sueños".

# No será fácil ser

# de nuevo un solo corazón.

# Siempre había sido una mitad,

# sin saber mi identidad. #

Da igual que tengas una buena voz o que no,

o que te dediques a ello profesionalmente,

el hecho físico de cantar es liberador.

El Goya de honor es, como saben todos ustedes,

para Ana Belén, claro.

(Aplauso)

"Cómo construyes una carrera,

yo, en mi caso,

no ha sido por lo que yo he querido hacer,

sino también, más que nada,

por las cosas que no he querido hacer".

A veces, pues eso, me encuentro con alguna película y digo:

"Ay, esta, qué horror. A ver, a ver...

"'Jo, pues no estaba tan mal como yo la recordaba'.

Parece que no...".

¿Será esto la vejez?

Yo no sé qué haría si me enterase de que Víctor tiene un hijo por ahí.

Los hombres son lo que son. Ninguno es un santo.

No importa lo que seas, nena.

Importa lo que piensen de ti.

Esos doble fondos...

Y cuando ya parece que ha llegado al fondo, no,

todavía hay más,

y todavía hay más maldad contra lo que más quiere,

"que son los hijos".

Esto es una lección,

para que aprendas cuál es tu lugar.

Esta familia.

Te odio, mamá.

# Vida, siempre estoy agradecida,

# por lo mucho que me has dado,

# desde el punto de partida.

# Por eso, vida,

# nunca me doy por vencida.

# Tengo amor, tengo caricias,

# y me siento muy querida.

Ana tiene... primero, es terriblemente fotogénica.

Más que guapa, tiene un misterio que comunica.

Y no es atractiva por la belleza, que lo es también,

sino por sus condiciones morales,

que la rodean como los angelotes de las Vírgenes.

# ...con mis dedos.

# Puedo mirarme al espejo. #

Cuando aparece Ana Belén,

en el escenario o en la pantalla, solo existe Ana Belén.

Ana, en otro país... normal,

hubiera sido una especie de Emma Thompson.

Actrices hay muchas, cantantes hay muchas,

y luego está ella.

Ella es una estrella,

"o sea, es de las pocas estrellas que hemos tenido en España".

(EMILIO) "Sabría ahora asumir cualquier personaje de su edad",

con una sabiduría y enseñanza que dejaría admirado al público,

pero para eso hay que tener directores y productores

que crea que las historias no solo hay que contarlas para cierta edad,

sino también para los demás.

No paro de ofrecerle películas.

Yo, mañana empezaría una película con ella.

Una película, una obra de teatro... Lo que ella quiera. Un musical...

# Pienso al mirarme por dentro:

# "No hay otra como la mía". #

Es tan rápida, es tan veloz...

Anita es una actriz que es como mantequilla,

se puede moldear perfectamente en las manos de un director.

Se exige mucho a sí misma,

pero también exige a los demás, lo que me parece fundamental.

Para mí, la gran ventaja de Ana

es que sabes que le puedes dar un papel enorme

y que no se va a achantar.

Es una artista valiente,

pero es que también lo es como ser humano comprometido,

con la sociedad, con el mundo, con sus compañeros.

Cabeza, palabra, estómago.

Ese conducto en Ana es... un don que ella tiene,

pero claro, no lo ha abandonado.

Y la ves en su personaje, la tía, y es...

Luego no te da la lata.

No es una tía que se lleve con ella

ni los triunfos ni los personajes ni nada.

La tía luego es...

como la más natural, Pilarín otra vez.

# Si el teléfono no suena,

# te comen todos los males. #

Yo no sé ponerle un defecto.

Tiene un defecto enorme: es única.

Se fue con Víctor.

En lugar de conmigo.

Es una actriz dramática estupenda, es una actriz de comedia inmensa.

Es la más guapa, canta bien,

se pone a hacer teatro y lo hace bien,

y haciendo películas, la mejor.

¡Ana! A ver...

¡Haz algo mal!

Es como esos cisnes que se meten en el barro,

y cuando salen, hacen así, con las alas,

y están impecables.

O sea que no los mancha el... Pues Ana, igual.

A Ana no la mancha la vida.

# Vida.

# Vida.

# Vida.

# Vida. #

"Yo creo que soy esa misma mujer

que empezó en esta profesión por pasión,

por tener la seguridad

de que tenía unas ciertas actitudes para entrar en la profesión,

que su curiosidad la ha llevado a aprender muchas aventuras

y a meterse en muchos jardines,

pues me sigo reconociendo en esa persona".

# Vida.

# Vida. #

# Ay, ba...

# Ay, ba...

# Ay, babilonio, qué marea.

# Ay, ba...

# Ay, ba...

# Ay, vámonos pronto a Judea.

# Ay, ba...

# Ay, ba...

# Ay, vámonos allá. #

(Música instrumental)