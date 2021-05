Vittorio Galleto: "La pandèmia obligarà Barcelona a transformar-se"

El Cap de l'Àrea d'Economia Regional i Urbana de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Vittorio Galleto reconeix que la pandèmia ha generat una crisi centrada en les interaccions socials i per aquest motiu és a les ciutats on està tenint un impacte més important. El 2020 la pèrdua d'ocupació va ser del 3%. Malgrat tot, per Galleto, la sortida de la crisi no dependrà només del retorn del turisme sinó de saber aprofitar l'oportunitat de transformació que ofereixen els Fons Europeus. Per Galleto, caldrà impulsar un canvi especialment pel gruix dels treballadors dependents del sector turístic i abordar una nova ciutat que s'organitzarà diferent perquè l'espai dedicat a les oficines i el comerç perdrà protagonisme.