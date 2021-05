El Vespre - 16/04/2021

La Generalitat prepara un pla de desescalada lenta que podria aplicar-se a partir del 26 d'abril, si les dades epidemiològiques milloren. De moment, es prorroga el confinament comarcal una setmana més. Salut descarta una explosió de contagis després de Setmana Santa. Pedro Sánchez i Alba Vergès visiten la farmacèutica Hipra a Amer. El ministeri de Sanitat enceta la campanya 'Yo me vacuno seguro', per conscienciar dels beneficis de vacunar-se. El sector de l'oci nocturn presenta un pla pilot per reobrir els seus negocis. Marta Sugrañes entrevista Joaquim Boadas, secretari general de la patronal Fecasarm. Ho analitzem tot plegat amb Mar Calpena, Odei Etxearte i Joan López Alegre.